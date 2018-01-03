Навальный-законник обжаловал отказ ВС РФ ему баллотироваться в президенты

Алексей Навальный обжаловал решение первой инстанции Верховного суда, признавшего законным решение Центризбиркома, отказавшегося зарегистрировать Навального кандидатом на пост президента РФ. Как сообщил "Интерфаксу" юрист Навального Иван Жданов, жалоба подана в апелляционную инстанцию Верховного суда России. "Дата рассмотрения жалобы пока не назначена, но думаю, что в ближайшие дни заседание состоится", - отметил он.

30 декабря 2017 года Верховный суд России отказал оппозиционеру в иске о признании незаконным решения Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации инициативной группы, выдвинувшей его в кандидаты на пост президента РФ. В жалобе Навальный просит отменить это решение и удовлетворить его административный иск. Если решение не будет отменено, то отказ допустить Навального к участию в выборах будет обжалован в Европейском суде по правам человека.

Основанием для отказа ЦИК в регистрации Навального кандидатом стала судимость по статье УК РФ, относящейся к категории тяжких, - "присвоение и растрата". Это ограничение прописано в законе о выборах, но не упоминается в Конституции. Навальный был осужден по делу "Кировлеса", его приговорили к пятилетнему условному сроку. ЕСПЧ отменил приговор, но при повторном рассмотрении дела российский суд вновь осудил оппозиционера.

Представлявший интересы Навального в суде юрист Александр Помазуев указывал, что "Конституция вводит исчерпывающий перечень материально-правовых ограничений и не оставляет законодателю полномочий вводить новые ограничения". Навальный настаивает, что по Конституции права быть избранными лишены лишь граждане РФ, находящиеся в местах лишения свободы. Однако суд встал на сторону Центризбиркома.

После отказа от ЦИК Навальный объявил о забастовке избирателей, призвав россиян выйти на улицы 28 января. Бойкот выборов он считает действенной мерой, объясняя, что явка - главный приоритет Кремля, по ней будет оцениваться успешность кампании: "До 18 марта они будут решать только вопрос прихода людей на участки… Идти на выборы сейчас - это решать проблемы Путина. Помочь ему превратить переназначение в подобие выборов".

Напомним, 28 декабря в YouTube заблокировали ролик Навального с призывом выйти на ацию протеста и бойкотировать выборы.

Ролик все равно просмотрел уже миллион человек. Тех, кто не воспринимает Навального и его заклинания критически. А вот для критического осмысления ролик оказался недоступен.

Это показывает, что как ни малообразован и не шибко эрудирован Леша Навальный, а власть еще тупее, раз боится с ним даже дискутировать.

Новости по теме:

19 мартобря. Прогноз

Лидер школоты зовет в никуда

Дороги и президенты, которых мы не выбираем

Широкую агитацию за "оппозиционного" буржуя Грудинина развернули кремлёвские боты