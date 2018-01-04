Российские банки начинают отказываться от обслуживания счетов оборонных предприятий из-за санкций

Альфа-банк уведомил предприятия российского оборонного комплекса о том, что отказывается от их обслуживания из-за введенных против России санкций, заявил в эфире "Эза Москвы" зампредседателя совета директоров банка Олег Сысуев.

"Это не значит, что мы разом порвали с ними отношения. Мы стараемся максимально сократить риски", - отметил он. По его словам, предприятия отечественного оборонного комплекса составляли основную часть кредитного портфеля Альфа-банка.

Ранее о том, что Альфа-Банк должен будет отказаться от обслуживания российских оборонных предприятий в интервью Forbes заявил главный акционер банка Михаил Фридман. "Конечно, мы оттуда ушли. Но оборонные предприятия в основном финансировало государство. Проблем, связанных с санкциями, у нас в банке я не припомню", - отметил Фридман.

Напомним, что в середине декабря Министерство торговли США включило в черный список еще две российские оборонные компании — АО «Опытное конструкторское бюро "Новатор"» и АО «Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады"». Американские власти считают деятельность этих предприятий противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики.