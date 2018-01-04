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Московский листок

Российские банки начинают отказываться от обслуживания счетов оборонных предприятий из-за санкций

Опубликовано 04.01.2018 в разделе комментариев 5

Российские банки начинают отказываться от обслуживания счетов оборонных предприятий из-за санкций

Альфа-банк уведомил предприятия российского оборонного комплекса о том, что отказывается от их обслуживания из-за введенных против России санкций, заявил в эфире "Эза Москвы" зампредседателя совета директоров банка Олег Сысуев.

"Это не значит, что мы разом порвали с ними отношения. Мы стараемся максимально сократить риски", - отметил он. По его словам, предприятия отечественного оборонного комплекса составляли основную часть кредитного портфеля Альфа-банка.

Ранее о том, что Альфа-Банк должен будет отказаться от обслуживания российских оборонных предприятий в интервью Forbes заявил главный акционер банка Михаил Фридман. "Конечно, мы оттуда ушли. Но оборонные предприятия в основном финансировало государство. Проблем, связанных с санкциями, у нас в банке я не припомню", - отметил Фридман.

Напомним, что в середине декабря Министерство торговли США включило в черный список еще две российские оборонные компании — АО «Опытное конструкторское бюро "Новатор"» и АО «Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады"». Американские власти считают деятельность этих предприятий противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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Re: Воровские банки нацинализировать!
Rectpt написал 04.01.2018 05:48
Банки это воры и бандиты.В России их надо закрыть!
ТОЛЬКО ГОСУДАРСТВЕННЫЕ БАНКИ СПОСОБСТВУЮТ РАЗВИТИЮ СТРАНЫ!
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(без названия)
ветер перемен написал 04.01.2018 03:10
то ли еще будет...
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Re:
!!!!TAKIOQQ!JATOT TAKI!!!& написал 04.01.2018 02:10
-Таки амерской наци-анальной безопасности теперь все угрожает... Таки - не только теперь, но и всегда... Диподина, которой таки все угрожает - таки называется "параноик", а вот государстов, которому все таки угрожают - пример - амеропитекия, подлячия, приблячия - то таки параноидальные... То таки да... Столько на земле генетического мусора скопилось - ужас! То таки да... в амеропитекии замерзает все, таки замерзают реки, моря, негры и нет чем их таки разморозить, накормить, обогреть - таки зима пришла туда неожиданно... То таки да...
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(без названия)
Вадиму написал 04.01.2018 01:29
Утрется, конечно. Неужели Вам это еще не ясно после 17 лет?
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вот интересна!
вадим написал 04.01.2018 00:49
И что, Путин в очередной раз утрется с таких заявлений или выбросит Фридмана из Россионии?!
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