Российские банки начинают отказываться от обслуживания счетов оборонных предприятий из-за санкций

Альфа-банк уведомил предприятия российского оборонного комплекса о том, что отказывается от их обслуживания из-за введенных против России санкций, заявил в эфире "Эза Москвы" зампредседателя совета директоров банка Олег Сысуев.
"Это не значит, что мы разом порвали с ними отношения. Мы стараемся максимально сократить риски", - отметил он. По его словам, предприятия отечественного оборонного комплекса составляли основную часть кредитного портфеля Альфа-банка.
Ранее о том, что Альфа-Банк должен будет отказаться от обслуживания российских оборонных предприятий в интервью Forbes заявил главный акционер банка Михаил Фридман. "Конечно, мы оттуда ушли. Но оборонные предприятия в основном финансировало государство. Проблем, связанных с санкциями, у нас в банке я не припомню", - отметил Фридман.
Напомним, что в середине декабря Министерство торговли США включило в черный список еще две российские оборонные компании — АО «Опытное конструкторское бюро "Новатор"» и АО «Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады"». Американские власти считают деятельность этих предприятий противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики.
Rectpt написал 04.01.2018 05:48
ТОЛЬКО ГОСУДАРСТВЕННЫЕ БАНКИ СПОСОБСТВУЮТ РАЗВИТИЮ СТРАНЫ!
ветер перемен написал 04.01.2018 03:10
!!!!TAKIOQQ!JATOT TAKI!!!& написал 04.01.2018 02:10
Вадиму написал 04.01.2018 01:29
вадим написал 04.01.2018 00:49