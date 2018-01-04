Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

После победы в Сирии потеряны сразу 7 самолетов

Опубликовано 04.01.2018 в разделе комментариев 11

путин сирия
После победы в Сирии потеряны сразу 7 самолетов

Боевики исламистских движений 31 декабря совершили нападение на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, уничтожив несколько самолетов, сообщает газета «Коммерсантъ». В результате минометного обстрела были уничтожены четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно-транспортный самолет Ан-72. Также боевики уничтожили склад боеприпасов, сдетонировавший после попадания минометного снаряда. Ранения могли получить более десяти военнослужащих. 

Хотелось бы, конечно, официальной информации от Минобороны. А то пока мы еще не окончательно победили в Сирии, боевики к базе Хмеймим и близко подойти боялись, а как только победили окончательно - на тебе!

И, кстати, откуда у них минометы и, главное, боеприпасы к ним? Вроде разгромлены, вроде как сильнейшие армии мира против них - а боеприпасы откуда-то берут!

Может, не стоило торопиться их побеждать, сначала разобраться бы, откуда у них все - люди, деньги, военная техника и боеприпасы?

А то завтра опять победим их, уже окончательно, а они базу под Ногинском обстреляют, да еще не из минометов, а системами залпового огня! От них всего можно ожидать, просто чудотворцы какие-то...

Или у нас в Генштабе еще почище чудотворцы сидят, просто евангелисты по части отчетности. Оно и понятно, места-то библейские, располагают...

А.Б.



Рейтинг:   4.64,  Голосов: 14
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 11
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
С КЕМ ПОВЕДЁШЬСЯ, ОТ ТОГО И НАБЕРЁШЬСЯ
BRC написал 04.01.2018 06:37
После победных реляций и демонстративного вывода крупных сил из России, вдруг, такой убойный конфуз звезданутого главнокомандующего! ! ! А где же, Володя, твой всевидящий и всемогучий бог, иконы которого ты, вылизывал на Афоне?
Что же твой бог так низко опустил тебя перед самыми выборами? И с кем общается твоя огромная поповская рать, с богом или дьяволом? Ведь если верить в их средневековые сказки, то они посвящены во все божьи дела и планы, кого когда казнить и кого миловать, что ему угодно и что нет итд итп.. В таком случае они врут значит не только легковерным лохам, но и легковерным главнокомандующим.. Врут или в том, что с богом напрямую общаются, или в том, что бог добро дал на вывод вооруженных сил из Сирии, выставив тебя таким образом на эшафот позора. С кем поведешься, от того и наберешься ума или &#8230;
Скажи, кто друг твой и я скажу, кто ты. А у тебя, Володя, лучшим другом и наставником является последователь средневекового мракобесия Гундяев, перед которым ты головку свою склоняешь.
Ты, Володя, как легковерный главнокомандующий, возвысил эту лживую, паразитирующую ораву бездельников над всей нацией и даже над академей наук, настроил им по всей России золоченные Храмы. Кто же ты после этого (уже не первого) конфуза и поступков, похожих даже на предательство ?
Мне жалко тебя, Володя, а твои пафосные публичные нравоучения противны.
Ответить
(без названия)
профессор, специалист по вопросам обороны написал 04.01.2018 05:44
Все просто: игил забыли предупредить, что их разбили :)))))
Ответить
С Новым Годом!
насрать! написал 04.01.2018 05:40
Друганы Трамп, Эрдоган и прочие "партнЁры" Вована не забывают, с новым годдом поздравили. Вована постоянно сажают на парашу, как только он начинает из себя авторитета корчить. Не надо было заявлять, что ты победил Игил.
Ответить
(без названия)
юрьевич написал 04.01.2018 05:09
Констатировать приходится
нынче сухо.
Получили в Сирии
знатную оплеуху.
Интересно будет
нынче посмотреть.
Что пропогандоны
будут нам 3,14здеть!
Ответить
Re:
4444 написал 04.01.2018 04:26
а может всю эту ***** банеролькой америкосам отправим к рождеству Обидно за державу россия в одного все нечестоты с земли убирает а потом цветущие сады оставляет НАДОЕЛО
Ответить
Re:
4444 написал 04.01.2018 04:13
позор россия
Ответить
15 минут работы и
11 млрд. руб. - вот это эффективность! написал 04.01.2018 03:37
Су-24 - $ 5.6 млн. - 1,5 млрд. рублей,
Су-35С - 2 млрд. рублей,
Ан-72 - 1 млрд. рублей
.
Итого:
4х1,5 млрд. рублей +2х2 млрд. рублей + 1 млрд. рублей = 11 млрд. руб.
Ответить
Самая сильная армия
Андрон написал 04.01.2018 03:27
В России самая сильная армия. Боевики трусы, мстят подло из минометов. А так один на один с военно-косметическими силами не могут
Ответить
поплыли г.штабисты..
Генштаб .. написал 04.01.2018 02:29
с чего начали --тем и заканчивают ..вначале Туркоманы сбили 1 су-24....в конце Туркоманы ужэ бьют 8 летательных аппаратов..Нынешний нач.Генштаба В.Герасимов--племянник--Герасимова Ивана Александровича с Киева-Командующий ККВО--1971-1986 гг..танкист ВОВ.
Ответить
(без названия)
!!!!TAKIOQQ!JA TOT TAKI!!!& написал 04.01.2018 02:13
"После победы в Сирии потеряны сразу 7 самолетов"
- Гы-гы! И что самое таки интересное - никто об этом три дня ничего не знал? Таки даже сами бандиты? То таки да-аа?
Ответить
(без названия)
3авиднов Никадим написал 04.01.2018 02:08
Опять нашим доблестным гвардейцам-ослободителям стали глаз на жопу натягивать как это было в Афгане, Чечне.
Быстрее надо оттуда сматываться, а то нагрузят как чеченцы и усю Сирию придется восстанавливать за счет российского населения, да дань ежемесячно потом платить.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Сожалеете ли вы о распаде СССР?:
Результаты
Интернет-ТВ
Грудинин признался, что выводил деньги за границу, и они до сих пор там
Грудинин признался, что выводил деньги за границу,...
03.01.2018
М.Калашников и В.Боглаев. Трамп и Путин &#8211; противоположности
М.Калашников и В.Боглаев. Трамп и Путин – пр...
31.12.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Конец исламской революции в Иране (2)
После победы в Сирии потеряны сразу 7 самолетов (11)
Российские банки начинают отказываться от обслуживания счетов оборонных предприятий из-за санкций (5)
Навальный-законник обжаловал отказ ВС РФ ему баллотироваться в президенты (4)
Грудинин признался, что выводил деньги за границу, и они до сих пор там (52)
Глава Пензы достойно противостоит проискам (7)
Украина готовится к новому Чернобылю (95)
В Сирии разбился вертолет Ми-24 Минобороны России (14)
ЦИК РФ подаст сам на себя в суд (6)
Каталонский кризис обошелся Испании в 1 млрд евро (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: "Убийствo в "Вoстoчнoм экспрессе"
Максим Калашников Максим Калашников: ВЕКТОР НОВОГО РАБОВЛАДЕНИЯ
Максим Калашников Максим Калашников: Конец исламской революции в Иране
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков о Грудинине. От АПН Северо-Запад
Дарья Митина Дарья Митина: Культур-мультур
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss