"После победы в Сирии потеряны сразу 7 самолетов"

Боевики исламистских движений 31 декабря совершили нападение на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, уничтожив несколько самолетов, сообщает газета «Коммерсантъ». В результате минометного обстрела были уничтожены четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно-транспортный самолет Ан-72. Также боевики уничтожили склад боеприпасов, сдетонировавший после попадания минометного снаряда. Ранения могли получить более десяти военнослужащих.
Хотелось бы, конечно, официальной информации от Минобороны. А то пока мы еще не окончательно победили в Сирии, боевики к базе Хмеймим и близко подойти боялись, а как только победили окончательно - на тебе!
И, кстати, откуда у них минометы и, главное, боеприпасы к ним? Вроде разгромлены, вроде как сильнейшие армии мира против них - а боеприпасы откуда-то берут!
Может, не стоило торопиться их побеждать, сначала разобраться бы, откуда у них все - люди, деньги, военная техника и боеприпасы?
А то завтра опять победим их, уже окончательно, а они базу под Ногинском обстреляют, да еще не из минометов, а системами залпового огня! От них всего можно ожидать, просто чудотворцы какие-то...
Или у нас в Генштабе еще почище чудотворцы сидят, просто евангелисты по части отчетности. Оно и понятно, места-то библейские, располагают...
А.Б.
BRC написал 04.01.2018 06:37
Что же твой бог так низко опустил тебя перед самыми выборами? И с кем общается твоя огромная поповская рать, с богом или дьяволом? Ведь если верить в их средневековые сказки, то они посвящены во все божьи дела и планы, кого когда казнить и кого миловать, что ему угодно и что нет итд итп.. В таком случае они врут значит не только легковерным лохам, но и легковерным главнокомандующим.. Врут или в том, что с богом напрямую общаются, или в том, что бог добро дал на вывод вооруженных сил из Сирии, выставив тебя таким образом на эшафот позора. С кем поведешься, от того и наберешься ума или …
Скажи, кто друг твой и я скажу, кто ты. А у тебя, Володя, лучшим другом и наставником является последователь средневекового мракобесия Гундяев, перед которым ты головку свою склоняешь.
Ты, Володя, как легковерный главнокомандующий, возвысил эту лживую, паразитирующую ораву бездельников над всей нацией и даже над академей наук, настроил им по всей России золоченные Храмы. Кто же ты после этого (уже не первого) конфуза и поступков, похожих даже на предательство ?
Мне жалко тебя, Володя, а твои пафосные публичные нравоучения противны.
профессор, специалист по вопросам обороны написал 04.01.2018 05:44
насрать! написал 04.01.2018 05:40
юрьевич написал 04.01.2018 05:09
нынче сухо.
Получили в Сирии
знатную оплеуху.
Интересно будет
нынче посмотреть.
Что пропогандоны
будут нам 3,14здеть!
4444 написал 04.01.2018 04:26
4444 написал 04.01.2018 04:13
11 млрд. руб. - вот это эффективность! написал 04.01.2018 03:37
Су-35С - 2 млрд. рублей,
Ан-72 - 1 млрд. рублей
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Итого:
4х1,5 млрд. рублей +2х2 млрд. рублей + 1 млрд. рублей = 11 млрд. руб.
Андрон написал 04.01.2018 03:27
Генштаб .. написал 04.01.2018 02:29
!!!!TAKIOQQ!JA TOT TAKI!!!& написал 04.01.2018 02:13
- Гы-гы! И что самое таки интересное - никто об этом три дня ничего не знал? Таки даже сами бандиты? То таки да-аа?
3авиднов Никадим написал 04.01.2018 02:08
Быстрее надо оттуда сматываться, а то нагрузят как чеченцы и усю Сирию придется восстанавливать за счет российского населения, да дань ежемесячно потом платить.