"После победы в Сирии потеряны сразу 7 самолетов"

Боевики исламистских движений 31 декабря совершили нападение на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, уничтожив несколько самолетов, сообщает газета «Коммерсантъ». В результате минометного обстрела были уничтожены четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно-транспортный самолет Ан-72. Также боевики уничтожили склад боеприпасов, сдетонировавший после попадания минометного снаряда. Ранения могли получить более десяти военнослужащих.

Хотелось бы, конечно, официальной информации от Минобороны. А то пока мы еще не окончательно победили в Сирии, боевики к базе Хмеймим и близко подойти боялись, а как только победили окончательно - на тебе!

И, кстати, откуда у них минометы и, главное, боеприпасы к ним? Вроде разгромлены, вроде как сильнейшие армии мира против них - а боеприпасы откуда-то берут!

Может, не стоило торопиться их побеждать, сначала разобраться бы, откуда у них все - люди, деньги, военная техника и боеприпасы?

А то завтра опять победим их, уже окончательно, а они базу под Ногинском обстреляют, да еще не из минометов, а системами залпового огня! От них всего можно ожидать, просто чудотворцы какие-то...

Или у нас в Генштабе еще почище чудотворцы сидят, просто евангелисты по части отчетности. Оно и понятно, места-то библейские, располагают...

А.Б.