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Московский листок

Конец исламской революции в Иране

Опубликовано 04.01.2018 в разделе комментариев 2

иран ислам революция майдан
Конец исламской революции в Иране

Чем бы ни кончились нынешние бунты народа в Иране (хотя бы и их кровавым подавлением), Исламская революция 1979 года окончательно умерла. Она лишилась поддержки снизу. Ибо никакое вмешательство извне не может вызвать бунта, если нет массового недовольства властью. А я его чувствовал еще во время своей поездки в Иран в 2000 году. 

Уже тогда было видно, что попытки натянуть на такой народ, как иранцы, примитивный мешок-хиджаб арабского (семитического) происхождения - провальны. Иранцы - народ гораздо более культурный, чем арабы. Персидский национализм уже в 2000 году перемогал исламизм. Да, русские воевали с иранцами, и не раз. Но как историк, прекрасно знаю, что персы даже в Средние века и позже, невзирая на весь ислам, плевать хотели на его запреты на изображение людей и животных. Они рисовали людей (вспомним иранские портреты XVII и XVIII веков). Они рисовали эротические миниатюры. 

Они были Францией Востока, иранским вкусам с восторгом подражали в Индии, в Грузии, на землях будущего Азербайджана. Потенциально националистический Иран - это Германия Востока, причем вместе с Турцией (турки куда пассионарнее и куда трудjлюбивее арабов). 

Иранцы - вспомним хотя бы поэму великого Фирдоуси "Шахнамэ" начала XI столетия - всегда хранили светлую память о временах прежнего, огнепоклоннического Ирана, Ирана зороастрийского. Они им всегда гордились и всячески подчеркивали свое отличие от арабских бродяг-скотоводов. В Иране 2000 года сам видел вывески в Тегеране на английском языке, подчас двусмысленные: "Арийские книги", "Арийское мясо". Они любят подчеркивать то, что Иран - Страна Ариев. 

Основные требования бунтов в Иране: мы слишком бедны, у нас нет работы, а вы, власть, и заворовались, и вышвыриваете огромные средства на поддержку шиитов в Сирии, Ливане, Ливии. А надо вкладывать эти деньги внутри Ирана, давать работу самим иранцам. 

Показательно, что президент Роухани (атомщик, кстати, технократ!) осторожно поддержал требования бунтующих, заявив о том, что стране нужны рабочие места. Причем любой ценой. Тем самым Роухани показал свою противоположность твердолобым муллам во главе с рахбаром Хаменеи. То есть, самая вменяемая часть иранской верхушки желает ухода исламских теократов, отстранения их от рычагов управления страной. Ибо они есть тормоз развития. 

***

Режим аятолл в Иране повторил самую из идиотских ошибок СССР 1920-х и 1960-1970-х. Он стал тратить ресурсы не на то, чтобы развить собственную страну, а на то, чтобы распространить исламскую революцию по миру. Хотя и дураку должно быть ясно: если ты собственную страну (СССР или Иран) превратил в страну-сказку, в современное и процветающее общество, где прежде всег своему народу - хорошо, остальные к тебе потянутся. Станут тебе подражать, искать твоей дружбы, предлагать себя в союзники. А если у тебя свой же народ нищ и подавляем властью - кому ты нужен? 

За почти сорок лет революции 1979 года режим аятолл так и не смог построить полноценную несырьевую экономику. Не сумел обеспечить достойную жизнь своего же народа. 

Поэтому Исламская революция 1979 года в Иране фактически умерла. От нее осталась лишь внешняя скорлупа. Править, опираясь на силу, а не на пламенные идеи, владеющие умами и сердцами народа, невозможно. Режим аятолл все равно падет. Недовольство ими явно есть и в армии, и в органах внутренней безопасности Ирана. Иначе откуда столько оружия у бунтующих? 

***

Еще тридцать с лишним лет назад умные люди говорили, что аятолла Хомейни пытается загнать Иран в арабские реалии Седьмого века. Но ничего хорошего из этого в итоге не получится. Так оно и выходит. Иранский национализм пытается сбросить исламскую скорлупу. Тесно в ней иранцам-то. 

Да, падение власти аятолл будет опасным моментом. Тут вам и смута, и сепаратизм курдов. Да и новый, националистический Иран может быть враждебен Москве. Во всяком случае, на Сирию он свои ресурсы тратить не станет. Займется собственным устроением. Строительством современной промышленности у себя дома. 

Тут Москве придется бежать по лезвию бритвы, внимательно изучая положение в Персии. Она ведь сама себя в угол загнала: вместо того, чтобы заниматься развитием РФ и Новороссией, поперлась на абсолютно бессмысленную для русских войну в Сирии. Москва потеряла и время, и деньги, и шансы что-то сделать на Украине. Да и в собственной экономике. Теперь остается пожинать плоды собственной тупости. 
Лозунг-то бунтующих "Забудьте о Сирии - думайте о нас!" и в РФ ой как актуален! 

Максим Калашников



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Всего комментариев к статье: 2
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Если Иран уйдет из Сирии, с кем Россич останется?
Андрон написал 04.01.2018 03:35
Интереснр
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(без названия)
добрый советник написал 04.01.2018 03:07
". Станут тебе подражать, искать твоей дружбы, предлагать себя в союзники. А если у тебя свой же народ нищ и подавляем властью - кому ты нужен? "
--
Какие слова! Правильные! Однако максимка к россии их не относит и не понимает что россия - помойка, сборище алкашей, ублюковв, лжецов, подонков, всякого сброда садистов, наркоманов, педофилов, управляемой КГБшниками - бандюками и ворьем - никому не интересна. И эта твоя Новоотброссия изначально была обречена на провал. Более того, напав на Украину - вы получили врага у себя под боком. Врага упорного, озлобленного вашей подлостью и предательством, врага смертельного.
И вместо того чтоб продолжать прыгать на граблях - повторяя разбитыми губами и выплевывая зубы - "ново... россия..." - лучше бы подумали бы как извиняться, как возвращать и как погашать причиненный ущерб. Украина (древко граблей) покрепче рожи вашей оказалась. И если еще дольше будете плясать - ваша рожа в хлам разлетится, так что не сошьешь не соберешь потом.
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