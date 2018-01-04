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Московский листок

Минобороны подтвердило обстрел Хмеймим, но назвало его "фейком"

Опубликовано 04.01.2018 в разделе комментариев 3

Минобороны подтвердило обстрел Хмеймим, но назвало его "фейком"

Двое военнослужащих погибли 31 декабря в результате минометного обстрела боевиками авиабазы Хмеймим в Сирии, официально сообщили в четверг в Минобороны России.

При этом Минобороны называет информацию газеты "Коммерсант" - фейком: "Сообщение "Коммерсанта" о якобы "фактическом уничтожении" семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим - фейк".

Фейк - это если бы ничего не было, а "Коммерсант" сообщил бы о никогда не случвашемся событии. Но тут показательно, перед самым Новым годом, который исламисты считают "языческим" праздником, произведен минометный обстрел тыловой, и как утверждалось, надежно охраняемой российской базы. 

"Коммерсант" сообщал о 10 пострадавших - Минобороны говорит о 2 убитых и каком-то количестве раненых. Это фейк?

Что касается семи самолетов, то между "уничтожены" и "получили повреждения" может быть и большая разница, и никакой. Это как "стакан наполовину полон" и "стакан наполовину пуст". 

Главный вопрос - почему Минобороны скрывало это происшествие трое суток и дало комментарий только после того, как в прессе прошла нежелательная для него информация? Хотя, конечно, понятно почему - ведь уже отрапортовали о полной победе и тут...

Ну и вопрос, поставленный в "фейковой" заметке.

После победы в Сирии потеряны сразу 7 самолетов

"Откуда у них все - люди, деньги, военная техника и боеприпасы?" Ведь минометы-то не фейк! 

А "победа" в Сирии - не фейк?!

А.Б. 



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Всего комментариев к статье: 3
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вы только почитайте эти новости победителей
уже забаненыйСлучайный прохожий написал 04.01.2018 18:28
Министерстве обороны подтвердили, что российскую базу Хмеймим обстреляли из минометов.
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России возможно придется вернуть часть войск обратно в Сирию. Это связано с новой тактикой боевиков, &#8212; сказал в эфире телеканала РБК военный обозреватель &#171;Комсомольской правды&#187; Виктор Баранец.
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в ответ на обстрел российских самолетов можно ожидать точечной военной эскалации. директор Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады РАН, главный редактор интернет-газеты Mideast.ru Александр Шумилин.С точки зрения А.Шумилина, главной целью для России в настоящий момент является выход из конфликта, однако она не может себе этого позволить по причине высоких репутационных потерь. К тому же, подчеркнул он, фактически такой шаг приведет к скорому свержению режима Б.Асада.
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Вот так они победили!А Верховный опять улетел на Алтай.Что-то он больно часто туда мотается и непременно с министром оборону.Совпадение?Не думаю!
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(без названия)
отец Пигидий написал 04.01.2018 15:53
Забавно, когда фейковое министерство во главе с гражданином Мальты говорит о фейках.
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фигня все.
патриот совсем истинный написал 04.01.2018 13:15
перестаньте ругаться по иностранному!Фейк,фейк какой нафиг фейк.когда просто фигня.Никакие самолеты не уничтожены.а просто повреждены.Ну там крыло оторвало,малость покорежило,чуток обгорел.Так это просто фигня.У меня знакомый есть(вместе лекарства принимаем)так вот когда жена об его голову кастрюлю помяла,все сразу тоже решили-полность уничтожена.А нет,выкуси!Он с помощью молотка и какой-то матери за час все исправил!Правда без допинга не обошлось.Так неужто у нас таких умельцев на родине скреп не найдется?С допингом вот могут проблемы быть,я слышал наших физкультурников враги-ироды его уже лишили,да и с боярышником нынче напряженка.Но ничего,кто ищет всегда найдет!Так что самолеты отремонтируем.солдат бабы еще нарожают,а мы и дальше всех будем побеждать.Че?Васька говорит,что мы уже всех в этой Сирии-мирии победили.Не, ну если наш Правдивейший сказал победили,то кто бы сумлевался.Так тогда кто самолеты испортил?Хотя,Новый год,праздник.салют,посылки с грелками с допингом.Ребята молодые,могли и малость перебрать ордена за победу обмывая.Не ребят,тут без допинга ничего не поймешь-у вас то Земля плоская,то с победою возвратились домой,то опять оказались в Сирии,то у вас цены снижаются.а хлеб опять подорожал,то сначала друг.а поотм нож в спину по самые помидоры.а потом опять друг.Пойду лучше допинг приму и телевизор...выключу, а то совсем рехнуться можно.
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