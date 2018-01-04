Минобороны подтвердило обстрел Хмеймим, но назвало его "фейком"

Двое военнослужащих погибли 31 декабря в результате минометного обстрела боевиками авиабазы Хмеймим в Сирии, официально сообщили в четверг в Минобороны России.

При этом Минобороны называет информацию газеты "Коммерсант" - фейком: "Сообщение "Коммерсанта" о якобы "фактическом уничтожении" семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим - фейк".

Фейк - это если бы ничего не было, а "Коммерсант" сообщил бы о никогда не случвашемся событии. Но тут показательно, перед самым Новым годом, который исламисты считают "языческим" праздником, произведен минометный обстрел тыловой, и как утверждалось, надежно охраняемой российской базы.

"Коммерсант" сообщал о 10 пострадавших - Минобороны говорит о 2 убитых и каком-то количестве раненых. Это фейк?

Что касается семи самолетов, то между "уничтожены" и "получили повреждения" может быть и большая разница, и никакой. Это как "стакан наполовину полон" и "стакан наполовину пуст".

Главный вопрос - почему Минобороны скрывало это происшествие трое суток и дало комментарий только после того, как в прессе прошла нежелательная для него информация? Хотя, конечно, понятно почему - ведь уже отрапортовали о полной победе и тут...

Ну и вопрос, поставленный в "фейковой" заметке.

После победы в Сирии потеряны сразу 7 самолетов

"Откуда у них все - люди, деньги, военная техника и боеприпасы?" Ведь минометы-то не фейк!

А "победа" в Сирии - не фейк?!

А.Б.