Минобороны подтвердило обстрел Хмеймим, но назвало его "фейком"

Двое военнослужащих погибли 31 декабря в результате минометного обстрела боевиками авиабазы Хмеймим в Сирии, официально сообщили в четверг в Минобороны России.
При этом Минобороны называет информацию газеты "Коммерсант" - фейком: "Сообщение "Коммерсанта" о якобы "фактическом уничтожении" семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим - фейк".
Фейк - это если бы ничего не было, а "Коммерсант" сообщил бы о никогда не случвашемся событии. Но тут показательно, перед самым Новым годом, который исламисты считают "языческим" праздником, произведен минометный обстрел тыловой, и как утверждалось, надежно охраняемой российской базы.
"Коммерсант" сообщал о 10 пострадавших - Минобороны говорит о 2 убитых и каком-то количестве раненых. Это фейк?
Что касается семи самолетов, то между "уничтожены" и "получили повреждения" может быть и большая разница, и никакой. Это как "стакан наполовину полон" и "стакан наполовину пуст".
Главный вопрос - почему Минобороны скрывало это происшествие трое суток и дало комментарий только после того, как в прессе прошла нежелательная для него информация? Хотя, конечно, понятно почему - ведь уже отрапортовали о полной победе и тут...
Ну и вопрос, поставленный в "фейковой" заметке.
После победы в Сирии потеряны сразу 7 самолетов
"Откуда у них все - люди, деньги, военная техника и боеприпасы?" Ведь минометы-то не фейк!
А "победа" в Сирии - не фейк?!
А.Б.
уже забаненыйСлучайный прохожий написал 04.01.2018 18:28
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России возможно придется вернуть часть войск обратно в Сирию. Это связано с новой тактикой боевиков, — сказал в эфире телеканала РБК военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
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в ответ на обстрел российских самолетов можно ожидать точечной военной эскалации. директор Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады РАН, главный редактор интернет-газеты Mideast.ru Александр Шумилин.С точки зрения А.Шумилина, главной целью для России в настоящий момент является выход из конфликта, однако она не может себе этого позволить по причине высоких репутационных потерь. К тому же, подчеркнул он, фактически такой шаг приведет к скорому свержению режима Б.Асада.
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Вот так они победили!А Верховный опять улетел на Алтай.Что-то он больно часто туда мотается и непременно с министром оборону.Совпадение?Не думаю!
отец Пигидий написал 04.01.2018 15:53
патриот совсем истинный написал 04.01.2018 13:15