Поздравление стороннего человека

Поздравление граждан страны с наступлением Нового года началось с советских времён. Сперва поздравляли отдельных специалистов и не обязательно первым лицом. С 1970 года поздравление стало неотъемлемой частью генерального, но иногда его заменяли М.Задорнов или ведущий Кириллов по разным причинам. Традицию продолжил первый президент новой России, внеся больше живого человеческого общения. Чем больше рассыпалась страна тем человечнее было поздравление. Однажды народ поздравил Б.Ельцин вместе с семьёй. Новый год считается семейным праздником только кто так считает осталось не понятным. Что в этом нового? Бюджет старый даже хуже предыдущего, не успели отпраздновать как подорожало моторное топливо, выросли тарифы и естественно цены.

Выписал поздравления с наступающими годами - 2016, 2017, 2018. Ничего нового в них нет. Президент говорит о каких - то сюрпризах, ждём его с радостью, волнением, надеждой. Годы были трудные но они нас сплотили, побудили открыть огромные резервы наших возможностей для движения вперёд. Набор бессмысленных слов. И как далеко мы продвинулись?

Встречая 2017 год, президент говорил: "Сейчас мы с волнением ждём боя курантов и как никогда отчётливо слышим ход времени, чувствуем, как приближается будущее". Странно, как можно слышать ход времени? Оценивать время человек может, но слышать ход сомнительно. Во все года президент благодарит всех кто в новый год вынужден работать. Такова природа человечества. Развитие технологий порабощает человека. Например, есть производства непрерывного цикла о них президент никогда не упоминает. А это ведущие отрасли без которых нет развития и вообще существования.

Некоторые фразы встают поперёк горла, настолько они отражаются казёнщиной. "Нас объединяют одни цели, стремление приносить пользу Родине". Сейчас президент занимается проблемой возврата триллионов долларов, выведенных за пределы этой самой Родины. В книге "Охота за золотом Путина" В.Большаков пишет: "По самым скромным оценкам из России с 1991 по 2011 годы вывезено около 3 триллионов долларов". А можно было не доводить дело до такого финала. Сам себе находит занятие, которое решить практически без потерь нельзя. А вдруг Трамп выполнит своё намерение. И кого же объединяли эти цели? Одни воруют и выводят краденое за рубеж, а другие, которые создали эти ценности живут на прожиточный минимум и это и является объединительной целью? Одни получают зарплаты под два и более миллионов рублей и ничего не делают для народа, а другие, которые трудятся живут на 10 - 15 тысяч рублей. И как их объединить к одной цели? Нужен массовый протест, но власть этого не допустит. В 2015 году президент вспоминает о 70 - летии Победы в Великой Отечественной войне. "Наша история, опыт отцов и дедов, их единство в трудные времена и сила духа являются для нас великим примером. Они помогали и будут помогать нам достойно отвечать на современные вызовы". А где результаты Победы, что осталось от великой страны? И где единство и сила духа, где опыт отцов и дедов? Всё продали и разбазарили, хорошо что не успели пропить ядерное оружие, предпосылки были при Горбачёве и Ельцине. Более 70 процентов предприятий управляются через офшорные территории. Центральный банк практически не подчиняется правительству страны. С одной стороны это хорошо, премьер мог развалить и банковскую систему, хотя она сейчас не в лучшем состоянии. С другой стороны ЦБ работает на банковскую систему, но не работает на экономику страны. Деньги выделяемые на развитие производств идут через дочерние банки, которые сперва решают свои проблемы, а другим что останется.

В каждом поздравлении президент желает мира и процветания нашей общей, великой Родине - России. Счастья вам и здоровья, благополучия". "Счастья вам" себе он счастья и здоровья обеспечил. Я поздравил соседа и тоже пожелал здоровья, а он мне. И что у нас здоровья прибавится? Это ритуал, который не стоит выведенного яйца. Одним соловом бестолковщина, потому что от меня и от его ничего не зависит. А вот от президента, который имеет неограниченные права, здоровье зависит всего народа России. Однако не все его могут поправить. Чиновники, олигархи, члены их семей и просто ворьё действительно счастливы и могут поправить здоровье в любой точке мира, для этого у них есть всё. Так о ком проявляет в действительности заботу президент?

Желает чтобы дети были здоровы и получили хорошее образование. Но в России образование развалено. Детки упомянутых господ и просто ворья получают образование за рубежом - многие там и остаются, а те кто вернулся получают кресло заместителя или советника в крупных банках или коммерческих структурах. Наши выпускники не знают таблицу умножения, говорят , что солнце вращается вокруг земли, что Ленин футболист и тому подобное. Желает всего хорошего родителям и даже решил помочь молодым семьям материально. При этом в России ежегодно от семейного насилия умирают до 15 тысяч женщин. Главная вина ложится на участковых. В связи с оптимизацией в МВД сократили участковых и они не могут не то, что знать каждого жителя своей территории, они не могут обойти всех и познакомиться. В нашем посёлке в прошлом году умная голова решила провести опрос среди жителей на знание участкового. Смотрю в окно к соседке стучатся три полицейских. Один с большими погонами. Старушка открыла и старший спрашивает: "Вы знаете своего участкового?" Старушка говорит что после Союза никого не видела. Переходят на другую сторону улицы. Открывает сосед - человек на пятом десятке и работает. Вопрос тот же. Он говорит, что знает. Старший спрашивает а как его зовут. Хозяин замялся. А участковый с ними и он его видел мельком, но не признал вблизи. Вот такая картина в стране. А участковый, между прочим, первый в процессе раскрытия преступлений. Могло не быть взрывов в Питере если бы участковый мог проверять приезжих на квартирах, которые они снимают.

Если просто просмотреть новогодние поздравления президента, то сразу возникает вывод. Нас поздравил посторонний человек, который не имеет никакого отношения к управлению страной. И так будет и в следующие 6 лет если мы не осознаем того, что это мы позволили президенту говорить ни о чём.

В Кремле назвали главные разочарования года. Отношение с США и Минские соглашения. А более 20 миллионов человек имеют доход ниже прожиточного минимума Кремль и их долгожителя не волнует. Значит эти люди медленно вымирают. А как живут те кто получает прожиточный минимум, которого нет ни в одной развитой стране. А тем более в великой стране. Власть творит какую - то бесовщину и мы потворствуем своим молчанием. Не ошибиться бы 18 марта.