Русский экраноплан нужен Эстонии и Финляндии, но не РФ

Экранопланы производства российской компании RDC Aqualines запустят между Хельсинки и Таллином, что позволит сократить время поездки между двумя столицами до тридцати минут, рассказал в четверг организатор данного проекта, управляющий директор эстонской компании Sea Wolf Express Вилле Хёгман в интервью финскому телеканалу MTV3.

"Компания уже приобрела одно судно, подписан контракт на поставку 15 судов. В ближайшее время начнутся тренировки экипажа в Финском заливе. После этого начнутся пассажирские перевозки", — отметил Хёгман.

- Я, конечно, горд за нашу страну, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Но почему российские экранопланы интересуют Эстонию и Финляндию и совсем не интересуют Россию? У нас некуда возить пассажиров? У нас нет Крыма, нам из Калининграда некуда летать, нам из Питера в те же Таллин и Хельсинки без надобности? Мне это напоминает историю с рельсовыми автобусами производства Мытищенского завода - вся Европа ездит, а у нас не требуется. У нас будут сооружать дорогущий монорельс или метро прокладывать, а дешевый и экономичный транпорт нам не выгоден.