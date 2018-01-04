Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Русский экраноплан нужен Эстонии и Финляндии, но не РФ

Опубликовано 04.01.2018 в разделе комментариев 2

Русский экраноплан нужен Эстонии и Финляндии, но не РФ

Экранопланы производства российской компании RDC Aqualines запустят между Хельсинки и Таллином, что позволит сократить время поездки между двумя столицами до тридцати минут, рассказал в четверг организатор данного проекта, управляющий директор эстонской компании Sea Wolf Express Вилле Хёгман в интервью финскому телеканалу MTV3. 

"Компания уже приобрела одно судно, подписан контракт на поставку 15 судов. В ближайшее время начнутся тренировки экипажа в Финском заливе. После этого начнутся пассажирские перевозки", — отметил Хёгман.

- Я, конечно, горд за нашу страну, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Но почему российские экранопланы интересуют Эстонию и Финляндию и совсем не интересуют Россию? У нас некуда возить пассажиров? У нас нет Крыма, нам из Калининграда некуда летать, нам из Питера в те же Таллин и Хельсинки без надобности? Мне это напоминает историю с рельсовыми автобусами производства Мытищенского завода - вся Европа ездит, а у нас не требуется. У нас будут сооружать дорогущий монорельс или метро прокладывать, а дешевый и экономичный транпорт нам не выгоден.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
прежде
всего написал 04.01.2018 16:27
и - больше всего нам нужна Советская Власть!
Ответить
(без названия)
.Дмитрий г.Запорожье.- написал 04.01.2018 15:53
Да глупости все это.Экранопланы еще в СССР проигрывали гидросамолетам по всем показателям.В СССР(кб Бериева) был создан и сегодня эксплуатируется один из лучших в мире гидросамолетов,Бе-12.Ничего лучше в мире нет до сих пор.Китай вон просто увеличил Бе-12 в 2 раза.Правда на кой им это надо не понятно,но то таке.Давно доказано,что уменьшенный расход топлива на высоте окупает "эффект планирования"в надповерхностром уровне моря.Ну разве что совмещение туризма в виде обзорности окружающих ландшафтов.Конечно быстрее чем теплоход на подводных крыльях,или воздушной подушке да и ограничения по погоде присутствуют,но для тур поездок ,при сочетании...приятного с полезным.. подходит.Но не более.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Сожалеете ли вы о распаде СССР?:
Результаты
Интернет-ТВ
Грудинин признался, что выводил деньги за границу, и они до сих пор там
Грудинин признался, что выводил деньги за границу,...
03.01.2018
М.Калашников и В.Боглаев. Трамп и Путин &#8211; противоположности
М.Калашников и В.Боглаев. Трамп и Путин – пр...
31.12.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Украинские власти запугивают выезжающих в РФ "билетом в один конец" (7)
"12 месяцев" не сказка, а реалистическая повесть (7)
Русский экраноплан нужен Эстонии и Финляндии, но не РФ (2)
Поздравление стороннего человека (9)
Минобороны подтвердило обстрел Хмеймим, но назвало его "фейком" (3)
Конец исламской революции в Иране (19)
После победы в Сирии потеряны сразу 7 самолетов (51)
Российские банки начинают отказываться от обслуживания счетов оборонных предприятий из-за санкций (13)
Навальный-законник обжаловал отказ ВС РФ ему баллотироваться в президенты (9)
Грудинин признался, что выводил деньги за границу, и они до сих пор там (70)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Зима, крестьянин торжествуя гуляет по траве в лесу
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: "Убийствo в "Вoстoчнoм экспрессе"
Максим Калашников Максим Калашников: ВЕКТОР НОВОГО РАБОВЛАДЕНИЯ
Максим Калашников Максим Калашников: Конец исламской революции в Иране
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss