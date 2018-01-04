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Московский листок

"12 месяцев" не сказка, а реалистическая повесть

Опубликовано 04.01.2018 автором в разделе комментариев 7

мороз зима январь подснежники
"12 месяцев" не сказка, а реалистическая повесть

Итак, повременим с политикой. На дворе новогодние праздники и абсолютно апрельская погода.

Сегодня бегал в лесу с собакой - снега нет вообще, земля мягкая, кругом трава, не то чтоб по пояс, но зелено. Где зима?

До декабря на некоторых кустарниках оставались зеленые листья, и только с первыми морозами они пожухли и опали. Но вот уж целую декаду оттепель, и еще как минимум до Рождества.

Так кто сказал, что "12 месяцев" - сказка?

Кстати, написана она была Маршаком где-то в 1942-43 годах - именно об этом времени, то есть конкретно о необычайной февральской оттепели рассказывали мне старики, которых теперь уж и на свете нет - под Коломной сено сушили. Осень была сопливая, сено просохнуть не успело, так в феврале вдруг почти на целый месяц установилась теплая солнечная погода, как в мае. 

Надо полагать, это были какие-то совсем ранние предвестники глобального потепления, которое теперь очевидно настолько, что и спорить бесполезно.

Во всяком случае, сегодня корзину золотых за корзину подснежников к Новому году навряд ли кто заплатит. В нашем лесу этих цветов просто вообще не бывает, а так - даже интересно, не находил кто?

И все же удивительная какая-то погода - в лесу пахнет прелой хвоей и появились свежие грибы, правда, несъедобные. Но запросто могут вырасти и зимние опята - эти уже каждую оттепель бывают, тоже не удивишь.

Телефона с камерой не взял с собой, так нарвал разных листьев "для моего друга гульбария" - вот они на фото. Из знакомых только папоротник и осока, остальные не знаю, как называются.

Перед новым годом Гидрометцентр сообщил, что минувший 2017-й год был одним из самых теплых а всю историю наблюдений. Это прошлый-то год, с неожиданными морозами в начале мая, со снегом в июне и всего-то тремя неделями нормальной летней погоды в августе! Лета считай не было, а средняя температура рекордно теплая.

Мы-то что думали про глобальное потепление? Что эимы станут мягче, а лето жарче. А вышло, что зима вообще почти исчезла, так с ней и лето тоже. Солнечные дня стали редкостью - в Москве и подмосковье. В других местах, может, наоборот, от засужи все гибнет - пишут, что к 2050-му году какао может исчезнуть из-за изненения климата. Но у нас вместо января - апрель.

Правда, асфальт усердно посыпают реагентом. 

В углу грустно пылятся лыжи. Пуховик и зимнее пальто еще не надевал ни разу. Четвертое января. 

Интересно, успеем привыкнуть и приспособиться или закономерно вымрем, как мамонты?



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Всего комментариев к статье: 7
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Re: потепления климата не существует
гоблян написал 04.01.2018 18:35
А ты на картинку посмотри, если читать не умеешь.
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Re: Re: Приезжайте к нам в Сибирь
дедмороз написал 04.01.2018 18:23
Да с радостью, но пополнять ряды ленивых "запутенцев" нет охоты. Не обижайтесь, но из москвичей сделали яблоко раздора. В любом случае москвичи живут лучше, чем вся остальная страна. И это - инструмент манипуляции сознанием. Живи москвичи как мы - был бы революшен давно. А так нас с окраин на "дальних подступах" бы уничтожили.
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"Гидромедцентр" существует для рекламы .
Ася Вася написал 04.01.2018 18:07
В пору когда Путин только начинал появляться на нашу голову,на ТВ была
встреча с Директором "Гидромета" даже на вид пришибленным Вильфандом.
Он всю передачу жаловался на плохое финансирование его конторы и его науки.
На вопрос журналистки:"Хорошо,финансирование недостаточное,но сколько денег
вам не хватает?" этот учОный твердо ответил:"Я не знаю-я занимаюсь наукой,
но точно знаю, что не хватает!" Денег много не бывает-вот видать научный
итог деятельности этого учОного!
А разве можно забыть профессОра Беляева и девочек модельной внешности всег-
да врущих о погоде из ящиков?! Но надо отдать им должное-на погоду они
отдают десятки секунд, чтобы потом минутами предлагать что-то от вздутия
живота.Это веселый сюжет-только мужик задерет ногу на тетку,как она ему:
у тебя что-вздутие живота, прими "эспумизан".
Вот такой вильфанд!
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потепления климата не существует
потусторонний написал 04.01.2018 17:41
Никакого потепления климата не существует. Когда летом холодно никто не говорит о похолодании климата. Когда зимой тепло, некоторые, подвергшиеся зомбированию из ящика, начинают говорить о потеплении климата.
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Re: Приезжайте к нам в Сибирь
гоблян написал 04.01.2018 17:01
Нет уж лучше вы к нам...
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(без названия)
Лис написал 04.01.2018 16:46
Сначала у метеорологов был "циклон",потом "анти-циклон",затем "блокирующий анти-циклон" и в конце "атмосферный блок".В конце концов они сказали что все очень сложно но жить можно?!Вот так и живем.С позиции рукопожатной "науки" такое не объяснимо.Сказать что сама Земля выделяет тепла раза в три больше чем получает от Солнца и все ураганы случаются от того что вырубают леса-не комильфо.Такую "науку" глобальная "элитка" спонсировать не будет.Человек не мамонт и приспособится ко всему.А вот приспособится ли к таким условиям наш "социальный" бизнес,который торгует шубами и валенками-это вопрос?
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(без названия)
дедмороз написал 04.01.2018 16:28
Приезжайте к нам в Сибирь, южную, сейчас минус 25, а ночью обещают минус 33. Исчезновение зимы в москве, еще не значит ее отсутствия в России.
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