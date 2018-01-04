"12 месяцев" не сказка, а реалистическая повесть

Итак, повременим с политикой. На дворе новогодние праздники и абсолютно апрельская погода.

Сегодня бегал в лесу с собакой - снега нет вообще, земля мягкая, кругом трава, не то чтоб по пояс, но зелено. Где зима?

До декабря на некоторых кустарниках оставались зеленые листья, и только с первыми морозами они пожухли и опали. Но вот уж целую декаду оттепель, и еще как минимум до Рождества.

Так кто сказал, что "12 месяцев" - сказка?

Кстати, написана она была Маршаком где-то в 1942-43 годах - именно об этом времени, то есть конкретно о необычайной февральской оттепели рассказывали мне старики, которых теперь уж и на свете нет - под Коломной сено сушили. Осень была сопливая, сено просохнуть не успело, так в феврале вдруг почти на целый месяц установилась теплая солнечная погода, как в мае.

Надо полагать, это были какие-то совсем ранние предвестники глобального потепления, которое теперь очевидно настолько, что и спорить бесполезно.

Во всяком случае, сегодня корзину золотых за корзину подснежников к Новому году навряд ли кто заплатит. В нашем лесу этих цветов просто вообще не бывает, а так - даже интересно, не находил кто?

И все же удивительная какая-то погода - в лесу пахнет прелой хвоей и появились свежие грибы, правда, несъедобные. Но запросто могут вырасти и зимние опята - эти уже каждую оттепель бывают, тоже не удивишь.

Телефона с камерой не взял с собой, так нарвал разных листьев "для моего друга гульбария" - вот они на фото. Из знакомых только папоротник и осока, остальные не знаю, как называются.

Перед новым годом Гидрометцентр сообщил, что минувший 2017-й год был одним из самых теплых а всю историю наблюдений. Это прошлый-то год, с неожиданными морозами в начале мая, со снегом в июне и всего-то тремя неделями нормальной летней погоды в августе! Лета считай не было, а средняя температура рекордно теплая.

Мы-то что думали про глобальное потепление? Что эимы станут мягче, а лето жарче. А вышло, что зима вообще почти исчезла, так с ней и лето тоже. Солнечные дня стали редкостью - в Москве и подмосковье. В других местах, может, наоборот, от засужи все гибнет - пишут, что к 2050-му году какао может исчезнуть из-за изненения климата. Но у нас вместо января - апрель.

Правда, асфальт усердно посыпают реагентом.

В углу грустно пылятся лыжи. Пуховик и зимнее пальто еще не надевал ни разу. Четвертое января.

Интересно, успеем привыкнуть и приспособиться или закономерно вымрем, как мамонты?