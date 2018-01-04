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Московский листок

Украинские власти запугивают выезжающих в РФ "билетом в один конец"

Опубликовано 04.01.2018 в разделе комментариев 8

украина экономика голодомор
Украинские власти запугивают выезжающих в РФ "билетом в один конец"

Гражданам Украины не стоит ездить в Россию, заявили в департаменте консульской службы украинского МИД, по оценкам украинского МИД, на территории России находятся около 3 миллионов украинцев, и это недопустимо. 

"Поездка украинцев в Россию — нередко билет в один конец", — предупреждает ведомство в Twitter. Граждан страны просят задуматься, стоит ли "причинять страдания родным".

Ранее Министерство экономического развития и торговли Украины сообщило, что граждане страны стали ездить в Россию в полтора раза чаще. В ведомстве заявили, что в 2016 году страну посетили 1,7 миллиона "украинских туристов", а в 2017-м — 2,6 миллиона. При этом СМИ пишут, что число автобусных рейсов с Украины в Россию растет, несмотря на напряженность в отношениях между Киевом и Москвой, так как работать в России украинцам выгоднее, чем в Евросоюзе. 

- Интересно, в чем "страдания родных"? - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Украинцы вообще-то вторая по численности этническая группа в России. Если еще три миллиона бывших украинцев станут "новыми русскими", никакой беды не будет. Кто сможет - осядет в России, кто захочет - вернется. Хотя, конечно, с таким настроем украинских властей желающих вернуться много не будет. Сегодня Украина чемпион среди бывшего СССР по потерям населения, и если все и дальше будет идти такими темпами, то территория Украины к середине века совсем обезлюдеет. И запугивание местного населения российскими ужасами тут мало поможет. А в России украинцам рады, рабочих рук не хватает... Придет время и вернется народ, но уже на другую Украину.

 



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Всего комментариев к статье: 8
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Re: Сегодня в Украине нет иной национальности кроме "Гражданина Украины"
гоблян написал 04.01.2018 18:52
Как говорила Раневская (гражданка СССР Фельдман), "как же так, жопа есть, а слова такого нет"?
В солнечной Германии тоже не было никакой национальности, кроме "граждан Германии", а потом взяли и почикали всех евреев. Откуда они их взяли, ведь не было?
Или вот тебя взять - был, значит, гражданин СССР, а стал гражданин Украины. То есть национальность поменял, да?
Дебил даже не понимает разницы между нацией, гражданством, национальностью и этнической принадлежностью. Ну что с него взять, с дебила... простите, "гражданина Украины".
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Этническая группа "украинцы" есть фейк.
уточнение написал 04.01.2018 18:33
Большинство народа проживающего на территории Окраины, это те же этнические русские, такие же как русские в России, только они в следствии пропаганды длящейся несколько поколений, ошибочно считают себя " украинцами". Причем нередко, та малая часть, действительно не русских,представляющая, этнические группы инородного происхождения, относят себя к самым заядлым украинцам. Эти на слуху :всякие порошенки, тимашенки, яйценюки, аваковы,саакашвили, и прочая , прочая.
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Скучно, девочки
Линза написал 04.01.2018 18:00
Мы одна страна один народ.
Власть в Киеве захвачена бандитами, расстрелявшими
Небесную сотню.
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(без названия)
Дмитрий.г.Запорожье.- написал 04.01.2018 17:46
потусторонний
Не в ведомостях,а во внутреннего пользования документах,которые никому за пределами совка были не нужны и не имели юридической силы.За пределами совка все,согласно документам, были гражданами СССР.
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Этнической группы "украинцы" не существует
потусторонний написал 04.01.2018 17:37
Этнической группы "украинцы" не существует. Есть граждане бывшей Рос. империи, которых социалисты отделили границей УССР и записали в ведомостях как "украинцев".
Этнических групп нет нигде в мире, кроме Африки и СССР - здесь под руководством самой прогрессивной партии большевиков, которая ввела свое нац. безобразие и это продолжается до сих пор.
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(без названия)
Дмитрий.г.Запорожье.- написал 04.01.2018 17:30
Никаких украинцев нет,и никогда не было.Ездили бы во времена совдепии за пределы оной,знали бы,что все эти "русские",татарские,туркменские и т.д. были только в пустых бошках совков,а в реальности был "загран паспорт гражданина СССР"в котором не было никакой национальности.Кроме одной-гражданин СССР.Сегодня в Украине нет иной национальности кроме "Гражданина Украины".Так же как нет немцев,а есть "граждане Германии"и т.д.только отпетая ***** типа Аксенова,Плотницкого и т.д.которым все равно скоро подыхать может мечтать о паспорте Р.Ф.надеясь спрятаться.Это они напрасно.Даже судить не будем этих т.варей.Просто повесим.Ну еще воровкам типа Поклонской,которая так дебильно прокололась со своими сказками о вере в бога и одновременно рекламой во время поста приготовления фаршированной утки.А так любой нормальный человек может ехать в Р.Ф только с одной целью-хапнуть напоследок,ибо проект Р.Ф закрывается по образу и подобию 3 Рейха и СССР,и надо успеть забрать последнее,что еще возможно.Вот поэтому и предупреждают.У каждого свои методы.Кто то распродает имущество в Р.Ф и выводит деньги в свободные страны,включая Украину,как например кацапы заказавшие партию самолетов в Харькове и ракет в Днепре.Кто то все переводит в кеш,и бежит в Украину покупать жилье в Украине,бизнес и т.д.У каждого свой путь бегства из Р.Ф с наворованным.Вот правительство Украины и предупреждает своих граждан о возможных последствиях.
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(без названия)
АБВГ написал 04.01.2018 17:18
Вторая по численности этническая группа - татары (5.310.649 чел.). Украины - только третья (1.927.988 чел.).
Кстати из них 1.455.577 чел. указали русский язык - родным (75,5 % определивших себя как украинцы), а украинский - 466.548 чел. (24,2 %).
Источник: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm
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(без названия)
Лис написал 04.01.2018 17:01
От нормальной жизни никто не бежит.Бегут только от ненормальной.Ни один вменяемый человек не хочет быть бесплатным пушечным мясом и разменной монетой в нацистских играх всяких аферистов типа фюрера Порошенко.
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