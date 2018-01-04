Украинские власти запугивают выезжающих в РФ "билетом в один конец"

Гражданам Украины не стоит ездить в Россию, заявили в департаменте консульской службы украинского МИД, по оценкам украинского МИД, на территории России находятся около 3 миллионов украинцев, и это недопустимо.
"Поездка украинцев в Россию — нередко билет в один конец", — предупреждает ведомство в Twitter. Граждан страны просят задуматься, стоит ли "причинять страдания родным".
Ранее Министерство экономического развития и торговли Украины сообщило, что граждане страны стали ездить в Россию в полтора раза чаще. В ведомстве заявили, что в 2016 году страну посетили 1,7 миллиона "украинских туристов", а в 2017-м — 2,6 миллиона. При этом СМИ пишут, что число автобусных рейсов с Украины в Россию растет, несмотря на напряженность в отношениях между Киевом и Москвой, так как работать в России украинцам выгоднее, чем в Евросоюзе.
- Интересно, в чем "страдания родных"? - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Украинцы вообще-то вторая по численности этническая группа в России. Если еще три миллиона бывших украинцев станут "новыми русскими", никакой беды не будет. Кто сможет - осядет в России, кто захочет - вернется. Хотя, конечно, с таким настроем украинских властей желающих вернуться много не будет. Сегодня Украина чемпион среди бывшего СССР по потерям населения, и если все и дальше будет идти такими темпами, то территория Украины к середине века совсем обезлюдеет. И запугивание местного населения российскими ужасами тут мало поможет. А в России украинцам рады, рабочих рук не хватает... Придет время и вернется народ, но уже на другую Украину.
гоблян написал 04.01.2018 18:52
В солнечной Германии тоже не было никакой национальности, кроме "граждан Германии", а потом взяли и почикали всех евреев. Откуда они их взяли, ведь не было?
Или вот тебя взять - был, значит, гражданин СССР, а стал гражданин Украины. То есть национальность поменял, да?
Дебил даже не понимает разницы между нацией, гражданством, национальностью и этнической принадлежностью. Ну что с него взять, с дебила... простите, "гражданина Украины".
уточнение написал 04.01.2018 18:33
Линза написал 04.01.2018 18:00
Власть в Киеве захвачена бандитами, расстрелявшими
Небесную сотню.
Дмитрий.г.Запорожье.- написал 04.01.2018 17:46
Не в ведомостях,а во внутреннего пользования документах,которые никому за пределами совка были не нужны и не имели юридической силы.За пределами совка все,согласно документам, были гражданами СССР.
потусторонний написал 04.01.2018 17:37
Этнических групп нет нигде в мире, кроме Африки и СССР - здесь под руководством самой прогрессивной партии большевиков, которая ввела свое нац. безобразие и это продолжается до сих пор.
Дмитрий.г.Запорожье.- написал 04.01.2018 17:30
АБВГ написал 04.01.2018 17:18
Кстати из них 1.455.577 чел. указали русский язык - родным (75,5 % определивших себя как украинцы), а украинский - 466.548 чел. (24,2 %).
Источник: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm
Лис написал 04.01.2018 17:01