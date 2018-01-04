Украинские власти запугивают выезжающих в РФ "билетом в один конец"

Гражданам Украины не стоит ездить в Россию, заявили в департаменте консульской службы украинского МИД, по оценкам украинского МИД, на территории России находятся около 3 миллионов украинцев, и это недопустимо.

"Поездка украинцев в Россию — нередко билет в один конец", — предупреждает ведомство в Twitter. Граждан страны просят задуматься, стоит ли "причинять страдания родным".

Ранее Министерство экономического развития и торговли Украины сообщило, что граждане страны стали ездить в Россию в полтора раза чаще. В ведомстве заявили, что в 2016 году страну посетили 1,7 миллиона "украинских туристов", а в 2017-м — 2,6 миллиона. При этом СМИ пишут, что число автобусных рейсов с Украины в Россию растет, несмотря на напряженность в отношениях между Киевом и Москвой, так как работать в России украинцам выгоднее, чем в Евросоюзе.

- Интересно, в чем "страдания родных"? - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Украинцы вообще-то вторая по численности этническая группа в России. Если еще три миллиона бывших украинцев станут "новыми русскими", никакой беды не будет. Кто сможет - осядет в России, кто захочет - вернется. Хотя, конечно, с таким настроем украинских властей желающих вернуться много не будет. Сегодня Украина чемпион среди бывшего СССР по потерям населения, и если все и дальше будет идти такими темпами, то территория Украины к середине века совсем обезлюдеет. И запугивание местного населения российскими ужасами тут мало поможет. А в России украинцам рады, рабочих рук не хватает... Придет время и вернется народ, но уже на другую Украину.