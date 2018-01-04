США обвиняются в ООН в "вопиющем вмешательстве" и подстрекательстве к иранским беспорядкам

Постоянный представитель Ирана при Организации объединенных наций Голямали Хошру направил в ООН официальную жалобу, обвинив США во вмешательстве в дела Исламской Республики и подстрекательстве к насилию. Текст обращения приводит агентство Tasnim.
"В последние дни американская администрация во главе с президентом США нелепым образом усилила свое вмешательство во внутренние дела Ирана под предлогом оказания поддержки единичным протестам", - говорится в письме Совету безопасности ООН и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.
Хошру заявил, что в некоторых случаях протесты "были перехвачены диверсантами", вследствие чего сопровождались "актами бессмысленных убийств", "слепым насилием и безудержным разрушением". "Президент и вице-президент Соединенных Штатов в своих многочисленных абсурдных твитах подстрекали иранцев к участию в подрывных действиях", - говорится в жалобе представителя Ирана.
Он добавил, что "вопиющие акты вмешательства" со стороны американской администрации противоречат нормам международного права, а также принципам и целям Устава ООН. Иранское правительство ожидает, что все государства осудят такие "опасные заявления и политику", заключил Хошру.
Ранее президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter выразил "огромное уважение гражданам Ирана, которые пытаются сместить коррумпированное правительство". Он также пообещал протестующим поддержку Соединенных Штатов, "когда наступит подходящее время". Вице-президент США Майкл Пенс также обещал поддержку участникам акций протестов в Иране, отметив "героическое сопротивление иранского народа, ведущего борьбу с жестоким режимом".
2 января постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон в ближайшие дни инициирует дискуссии по ситуации в Иране в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке и в Совете ООН по правам человека в Женеве. При этом она не уточнила, идет ли речь о созыве экстренного заседания Совбеза или обсуждение состоится в другом формате. При этом она сообщила, что "в настоящий момент" у американской администрации "нет планов односторонних действий" в отношении Ирана.
Напомним, в Иране продолжаются массовые протесты. Жертвами столкновений вышедших на улицы с силами безопасности стали как минимум 20 человек, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на государственный иранский телеканал. Во время нападения на полицейский участок в городе Кахдариджан было убито шесть человек. Мятежники пытались проникнуть в хранилище правоохранителей и украсть оружие.
В городе Хамейнишехере погибли 11-летний мальчик и 20-летний молодой человек, в Наджафабаде от выстрелов умер служащий «Корпуса стражей революции». Все они были убиты из охотничьих ружей. Города, в которых это произошло, находятся в центральной части Ирана, в 350 км к югу от столицы страны Тегерана.
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!!!!OO!OQQ!--JA!-TOT!-BLJA!!!& написал 05.01.2018 02:30
- Самое смешное, что фашистская амеропитекия, которой правят пси-хопаты и параноики,которая развязала больше двухсот войн и сейчас воюет в нескольких странах - почему-то входит в совет безопасности оонизма! Таки вы такое видели? То таки да-аа?
в том написал 04.01.2018 22:32
Это что??? написал 04.01.2018 22:20
(Предупреждаю п едика Свету от копирования и переиначивания- да отсохнут твои руки, дрыщ, если попытается сделать это, свинья.)
увидеть написал 04.01.2018 21:37
ты забыл как обама в подьездах ссал? написал 04.01.2018 20:48
там не написано что "зато у них негров линчуют"?
gfgjg написал 04.01.2018 20:44
ой диктаторы такие диктаторы написал 04.01.2018 20:42
а то опять хочет за наш счет себе подобных упырей по всей планете поддерживать.
ой диктаторы такие диктаторы написал 04.01.2018 20:39
жену можно палкой бить и камнями. чтоб не вякалда. и паранджу сверху одевать.
благодать же. для ватного мозга. только боярышник в дефиците. а так можно неплохо скрепно- ватно жить.
хи-хи написал 04.01.2018 20:38
ой диктаторы такие диктаторы написал 04.01.2018 20:22
У нас мол у аятолл жопы горят. но из за трампа ли? и сша. если голод, нищета, безработица, несвобода, унижение народа ирана исходит именно от этих аятолл с горящими жопами?
и путин чо через свои рупоры истерику закатывает? у него же жопа пока вроде не горит.
а он настолько боится что скоро и у него жопа будет гореть. "из за происков сша" конечно, а не потому что у него мрот, пособие по безработице, наиболее вероятные зарплаты - на уровне для питания как в освенциме или ниже. это все клевета конечно же.
Лис написал 04.01.2018 20:21
ой диктаторы такие диктаторы написал 04.01.2018 20:15
если с вьетнамом вопрос спорный и дискуссионный, хоть в какой то мере.
то про остальные указанные режимы - там все вполне однозначно. диктатор терроризирует и тиранит, или проводит этнические чистки. или и то и другое.
ой диктаторы такие диктаторы написал 04.01.2018 20:10
а сколько они раз оплакали ЖЕРТВ ЭТОЙ КЛЕРИКАЛЬНОЙ ТИРАНИИ? ни разу.
они говорят зюганов мол оппортунист. никто и не спорит с очевидным.
но отчего то не понимают что ИХ ОПОРТУНИЗМ ОЧЕВИДЕН НИЧУТЬ НЕ МЕНЕЕ. Просто понятно, что они не такие дорогие коммунисты по вызову как зюганов.
все эти "редакторы сайта". которые тут.
Лис написал 04.01.2018 20:05
ой диктаторы такие диктаторы написал 04.01.2018 20:04
А на путена посмотрите. геноцид народа нищетой. Но хоть один писк от правящих упырей на эту тему вы слышали? сочувствия хотя бы.
а как надо войну оправдать из пальца высасывается "распятый бендеровцами маленький мальчик".
а сколько таких мальчиков и девочек при путинизме прозябают, погорело живьем в детдомах и т.д и т.п.
а про это ни слова даже нет.
ой диктаторы такие диктаторы написал 04.01.2018 19:55
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как мальчика то сразу жалко диктаторам. ой вэй, ай гевальт.
а сколько таких мальчиков они в сирии с мясорубку загнали?
а сколько запытали эти стражи исламской революции?
Почему диктаторы начинают всяких мальчиков и девочек замечать только когда идет дело к отрыву башки диктатора?
а когда эти мальчики и девочки при диктатуре дохнут и прозябают тыщами и миллионами диктаторы даже не замечают такой "мелочи".
а как под жопой горит так сразу жалко мальчиков и девочек. но не запытанных своей охранкой, а именно тех кто от народных волнений случайно погиб.
ой диктаторы такие диктаторы написал 04.01.2018 19:50