США обвиняются в ООН в "вопиющем вмешательстве" и подстрекательстве к иранским беспорядкам

Постоянный представитель Ирана при Организации объединенных наций Голямали Хошру направил в ООН официальную жалобу, обвинив США во вмешательстве в дела Исламской Республики и подстрекательстве к насилию. Текст обращения приводит агентство Tasnim.

"В последние дни американская администрация во главе с президентом США нелепым образом усилила свое вмешательство во внутренние дела Ирана под предлогом оказания поддержки единичным протестам", - говорится в письме Совету безопасности ООН и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Хошру заявил, что в некоторых случаях протесты "были перехвачены диверсантами", вследствие чего сопровождались "актами бессмысленных убийств", "слепым насилием и безудержным разрушением". "Президент и вице-президент Соединенных Штатов в своих многочисленных абсурдных твитах подстрекали иранцев к участию в подрывных действиях", - говорится в жалобе представителя Ирана.

Он добавил, что "вопиющие акты вмешательства" со стороны американской администрации противоречат нормам международного права, а также принципам и целям Устава ООН. Иранское правительство ожидает, что все государства осудят такие "опасные заявления и политику", заключил Хошру.

Ранее президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter выразил "огромное уважение гражданам Ирана, которые пытаются сместить коррумпированное правительство". Он также пообещал протестующим поддержку Соединенных Штатов, "когда наступит подходящее время". Вице-президент США Майкл Пенс также обещал поддержку участникам акций протестов в Иране, отметив "героическое сопротивление иранского народа, ведущего борьбу с жестоким режимом".

2 января постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон в ближайшие дни инициирует дискуссии по ситуации в Иране в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке и в Совете ООН по правам человека в Женеве. При этом она не уточнила, идет ли речь о созыве экстренного заседания Совбеза или обсуждение состоится в другом формате. При этом она сообщила, что "в настоящий момент" у американской администрации "нет планов односторонних действий" в отношении Ирана.

Напомним, в Иране продолжаются массовые протесты. Жертвами столкновений вышедших на улицы с силами безопасности стали как минимум 20 человек, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на государственный иранский телеканал. Во время нападения на полицейский участок в городе Кахдариджан было убито шесть человек. Мятежники пытались проникнуть в хранилище правоохранителей и украсть оружие.

В городе Хамейнишехере погибли 11-летний мальчик и 20-летний молодой человек, в Наджафабаде от выстрелов умер служащий «Корпуса стражей революции». Все они были убиты из охотничьих ружей. Города, в которых это произошло, находятся в центральной части Ирана, в 350 км к югу от столицы страны Тегерана.

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