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Московский листок

США обвиняются в ООН в "вопиющем вмешательстве" и подстрекательстве к иранским беспорядкам

Опубликовано 04.01.2018 в разделе комментариев 17

иран сша оон майдан
США обвиняются в ООН в "вопиющем вмешательстве" и подстрекательстве к иранским беспорядкам

Постоянный представитель Ирана при Организации объединенных наций Голямали Хошру направил в ООН официальную жалобу, обвинив США во вмешательстве в дела Исламской Республики и подстрекательстве к насилию. Текст обращения приводит агентство Tasnim.

"В последние дни американская администрация во главе с президентом США нелепым образом усилила свое вмешательство во внутренние дела Ирана под предлогом оказания поддержки единичным протестам", - говорится в письме Совету безопасности ООН и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Хошру заявил, что в некоторых случаях протесты "были перехвачены диверсантами", вследствие чего сопровождались "актами бессмысленных убийств", "слепым насилием и безудержным разрушением". "Президент и вице-президент Соединенных Штатов в своих многочисленных абсурдных твитах подстрекали иранцев к участию в подрывных действиях", - говорится в жалобе представителя Ирана.

Он добавил, что "вопиющие акты вмешательства" со стороны американской администрации противоречат нормам международного права, а также принципам и целям Устава ООН. Иранское правительство ожидает, что все государства осудят такие "опасные заявления и политику", заключил Хошру.

Ранее президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter выразил "огромное уважение гражданам Ирана, которые пытаются сместить коррумпированное правительство". Он также пообещал протестующим поддержку Соединенных Штатов, "когда наступит подходящее время". Вице-президент США Майкл Пенс также обещал поддержку участникам акций протестов в Иране, отметив "героическое сопротивление иранского народа, ведущего борьбу с жестоким режимом".

2 января постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон в ближайшие дни инициирует дискуссии по ситуации в Иране в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке и в Совете ООН по правам человека в Женеве. При этом она не уточнила, идет ли речь о созыве экстренного заседания Совбеза или обсуждение состоится в другом формате. При этом она сообщила, что "в настоящий момент" у американской администрации "нет планов односторонних действий" в отношении Ирана.

Напомним, в Иране продолжаются массовые протесты. Жертвами столкновений вышедших на улицы с силами безопасности стали как минимум 20 человек, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на государственный иранский телеканал. Во время нападения на полицейский участок в городе Кахдариджан было убито шесть человек. Мятежники пытались проникнуть в хранилище правоохранителей и украсть оружие.

В городе Хамейнишехере погибли 11-летний мальчик и 20-летний молодой человек, в Наджафабаде от выстрелов умер служащий «Корпуса стражей революции». Все они были убиты из охотничьих ружей. Города, в которых это произошло, находятся в центральной части Ирана, в 350 км к югу от столицы страны Тегерана.

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Всего комментариев к статье: 17
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Re: дело
!!!!OO!OQQ!--JA!-TOT!-BLJA!!!& написал 05.01.2018 02:30
"Он добавил, что "вопиющие акты вмешательства" со стороны американской администрации противоречат нормам международного права"
- Самое смешное, что фашистская амеропитекия, которой правят пси-хопаты и параноики,которая развязала больше двухсот войн и сейчас воюет в нескольких странах - почему-то входит в совет безопасности оонизма! Таки вы такое видели? То таки да-аа?
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дело
в том написал 04.01.2018 22:32
что Жадные Бесстыжие Пиндосы - это ЧУМА всей планеты. Пораженные этим сифилисом прогрызли железный занавес изнутри - и, теперь и МЫ в беде. Советская Власть просто жизненно необходима - по другому эта дрянь не лечится.
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КАРФАГЕН должен быть разрушен!
Это что??? написал 04.01.2018 22:20
Техас, Калифорния,далее везде...
(Предупреждаю п едика Свету от копирования и переиначивания- да отсохнут твои руки, дрыщ, если попытается сделать это, свинья.)
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хорошо бы
увидеть написал 04.01.2018 21:37
как президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter выразил "огромное уважение гражданам Техаса, которые пытаются сместить коррумпированное правительство подлых саквояжников". Он также пообещал протестующим поддержку Соединенных Штатов, "когда наступит подходящее время". Вице-президент США Майкл Пенс также обещал поддержку участникам акций протестов в Техасе, отметив "героическое сопротивление техасцев, ведущих борьбу с жестоким режимом".
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Re:чернокожий крановщик никак не попадет в президенты Америки
ты забыл как обама в подьездах ссал? написал 04.01.2018 20:48
ты методичку что ли обнови. ей уже минимум лет 15
там не написано что "зато у них негров линчуют"?
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(без названия)
gfgjg написал 04.01.2018 20:44
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ну и путина с менделем туда жить. менделя в паранджу.
ой диктаторы такие диктаторы написал 04.01.2018 20:42
ну нужна путину диктатура аятолл с горящими жопами ну и валит пускай туда и живет.
а то опять хочет за наш счет себе подобных упырей по всей планете поддерживать.
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лис, ты защищаешь режим аятолл. который свой народ определенно затрахал.
ой диктаторы такие диктаторы написал 04.01.2018 20:39
а почему бы тебе не поехать к этим апятоллам с горящими жопами и жить, наслаждаться диктатурой, это же так прекрасно?
жену можно палкой бить и камнями. чтоб не вякалда. и паранджу сверху одевать.
благодать же. для ватного мозга. только боярышник в дефиците. а так можно неплохо скрепно- ватно жить.
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Долой западные агитки
хи-хи написал 04.01.2018 20:38
Почему в Рассеи сейчас настольгия по социлизму, ведь западные агитки столь популярные у нас называли строй тоталитарным,а сейчас благодаря корпоративному влиянию западных стран вообщем то и нет в мире социалистических стран каким в понимании был СССР, сейчас стали изгоями,те страны где внешняя политика не идет в интересах Запада ,ведь все относительно,ведь и на Западе есть социальное расслоение, только оно конечно не такое антоганистичное как в третьем мире,за счет колониальной политике Запада, в тех США нет абсолютной демократии правит определенный клан, не смотря на прогандируемую свободу например чернокожий крановщик никак не попадет в президенты Америки....И эта гадость везде чинит разорение, где ей что то не нравится, так что претензии в ООН, к западной камарильи обоснованны
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а США на основании чего обвиняются то? ИЗ ЗА ПАРЫ ТВИТОВ ТРАМПА?
ой диктаторы такие диктаторы написал 04.01.2018 20:22
диктатуры пошли какие то картонные, трамп пару- тройку твитов написал, а уже истерика в оон на всю планету.
У нас мол у аятолл жопы горят. но из за трампа ли? и сша. если голод, нищета, безработица, несвобода, унижение народа ирана исходит именно от этих аятолл с горящими жопами?
и путин чо через свои рупоры истерику закатывает? у него же жопа пока вроде не горит.
а он настолько боится что скоро и у него жопа будет гореть. "из за происков сша" конечно, а не потому что у него мрот, пособие по безработице, наиболее вероятные зарплаты - на уровне для питания как в освенциме или ниже. это все клевета конечно же.
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(без названия)
Лис написал 04.01.2018 20:21
Вся история США как государства начинается с тотального геноцида коренного народа Северной Америки.
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Re: Югославии,Ирака,Афганистана,Ливии,Вьетнама,Сирии...кто нибудь считал?
ой диктаторы такие диктаторы написал 04.01.2018 20:15
а конечно во всех этих случаях никакие диктатуры были ни при чем? не было при этих режимах ни массовых этнических чисток ни просто вырезания неугодного правящей верхушке населения?
если с вьетнамом вопрос спорный и дискуссионный, хоть в какой то мере.
то про остальные указанные режимы - там все вполне однозначно. диктатор терроризирует и тиранит, или проводит этнические чистки. или и то и другое.
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нынешние "левые" это мракобесы и проститутки где пробы некуда поставить.
ой диктаторы такие диктаторы написал 04.01.2018 20:10
вот они получили команду расплакаться из за диктатуры в иране, как бы она не лопнула. путину то страшно он же на очереди. проплачивают посему такое гавнецо.
а сколько они раз оплакали ЖЕРТВ ЭТОЙ КЛЕРИКАЛЬНОЙ ТИРАНИИ? ни разу.
они говорят зюганов мол оппортунист. никто и не спорит с очевидным.
но отчего то не понимают что ИХ ОПОРТУНИЗМ ОЧЕВИДЕН НИЧУТЬ НЕ МЕНЕЕ. Просто понятно, что они не такие дорогие коммунисты по вызову как зюганов.
все эти "редакторы сайта". которые тут.
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Долой жополизов НАТО!!!
Лис написал 04.01.2018 20:05
А сколько людей погибло от бомбежек Югославии,Ирака,Афганистана,Ливии,Вьетнама,Сирии...кто нибудь считал?
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приходится живя в этом путинском диктаторском гавнище какое он развел в России разбираться в нем
ой диктаторы такие диктаторы написал 04.01.2018 20:04
хотя никогда в жизни не мечтал быть специалистом- самоучкой по функционированию, рождению, жизни и смерти диктатур.
А на путена посмотрите. геноцид народа нищетой. Но хоть один писк от правящих упырей на эту тему вы слышали? сочувствия хотя бы.
а как надо войну оправдать из пальца высасывается "распятый бендеровцами маленький мальчик".
а сколько таких мальчиков и девочек при путинизме прозябают, погорело живьем в детдомах и т.д и т.п.
а про это ни слова даже нет.
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(без названия)
ой диктаторы такие диктаторы написал 04.01.2018 19:55
В городе Хамейнишехере погибли 11-летний мальчик и 20-летний молодой человек
____________________________________________
как мальчика то сразу жалко диктаторам. ой вэй, ай гевальт.
а сколько таких мальчиков они в сирии с мясорубку загнали?
а сколько запытали эти стражи исламской революции?
Почему диктаторы начинают всяких мальчиков и девочек замечать только когда идет дело к отрыву башки диктатора?
а когда эти мальчики и девочки при диктатуре дохнут и прозябают тыщами и миллионами диктаторы даже не замечают такой "мелочи".
а как под жопой горит так сразу жалко мальчиков и девочек. но не запытанных своей охранкой, а именно тех кто от народных волнений случайно погиб.
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как только идет дело что им народ бошку оторвет, сразу истерики закатывают на всю планету
ой диктаторы такие диктаторы написал 04.01.2018 19:50
а как устраивать террор против своего народа и общества на которых эти диктаторы и диктатуры паразитируют так они чото имеют иные стандарты.
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