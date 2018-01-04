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Московский листок

Десять пролетариев сгорели на обувной фабрике в Новосибирской области

Опубликовано 04.01.2018 в разделе комментариев 4

пожары новосибирск рабочий класс

Десять человек стали жертвами пожара, произошедшего 4 января на обувной фабрике в Новосибирской области. По предварительным данным, все погибшие были работниками склада. Горение полностью ликвидировали около часа дня.

Пожар возник в ангаре в поселке Чернореченский. "Погибли 10 работников склада и обувного производства, которые расположены в ангаре, где возник пожар", рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

Ранее собеседник агентства сообщал, что, по оперативной информации, это граждане Китая и Таджикистана.

В то же время "Интерфакс" со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте ЧС передавал, что все жертвы - граждане Китая. "Предварительно, 10 погибших. Все это китайские рабочие, которые, заметив признаки пожара на производстве, попытались самостоятельно, до приезда пожарных, погасить пламя. Однако задохнулись угарным газом", - рассказал источник.

РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах региона указывало, что погибли семь граждан Китая, двое граждан Киргизии и один россиянин.

По предварительным данным, никому из рабочих, находившихся на фабрике в момент пожара, выжить не удалось. Возгорание локализовано на площади 2000 квадратных метров.

Очевидец отметил "НГС.Новости", что пожар начался примерно в 8:20. "Там и склад, и фабрика в одном месте. Началось, как говорили, с бытового помещения, где хранился клей и всякие горючие материалы. Потом что-то взорвалось и взрывом раскидало всю эту горящую суспензию по цеху", - рассказал собеседник издания.

Пожар по повышенному рангу сложности ликвидировали пожарные в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области, сообщал сайт регионального управления МЧС. Спасателям сигнал о пожаре поступил в 9 утра. В тушении возгорания в здании, которое занимает обувное производство, было задействовано 98 человек, 26 единиц техники Искитимского и Бердского пожарно-спасательных гарнизонов.

Тушение осложнялось тем, что строения обшиты металлическими листами. Кроме того, горели материалы, предназначенные для производства обуви и готовая продукция, выделялся сильный, токсичный дым. Во время тушения сообщалось, что в здании могут находиться работники производства.

Пожарные работали при минус 35

Помимо огнеборцев на месте пожара работала лаборатория Роспотребнадзора, отмечал сайт МЧС. Из-за сильного задымления специалисты провели замеры предельно допустимой концентрации токсичных веществ в воздухе. Превышения не зафиксировано.

Угроза отравления для жителей поселка отсутствует. Однако сильная задымленность и большая горючая загрузка производственного здания существенно осложняет работу пожарных.

По словам начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктора Орлова, сил и средств для тушения достаточно. Предотвращено распространение огня на расположенные рядом производственные строения и здания жилого сектора. После локализации огня спасатели приступили к поиску пострадавших, проливке и разбору конструкций.

Проведение спасательных работ также осложняли погодные условия. Температура воздуха 4 января в Чернореченском -35 градусов мороза. На месте работала испытательная пожарная лаборатория, следственно-оперативная группа с участием представителей следственного комитета, психологи МЧС России.

В Рязанской области тоже новогодние пожарища

Очередная трагедия, связанная с отравлением угарным газом, произошла в Ряжске. Региональный Следственный комитет по Рязанской области проводит проверку по факту гибели в частном доме в городе Ряжск женщины и ее двоих несовершеннолетних детей. 

Как сообщается на официальном сайте ведомства, погибшими являются женщина 1988 года рождения, ее дочь 2012 года рождения и сын 2015 года рождения. По предварительным данным, смерть женщины и ее малолетних детей наступила от отравления угарным газом. 

"В настоящее время на месте происшествия работают следователи, устанавливаются обстоятельства произошедшего, точная причина смерти погибших. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - резюмировали в СК.

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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Конфуйий написал 05.01.2018 00:51
Хороший китаец- мертвый китаец.
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Re: Статья начинается по-человечески, с описания. Здесь напрашиваются только соболезнование и скорбь
недоумение написал 04.01.2018 22:26
"Заголовок похоже ДЧ придумал"- А, как надо ?Может ,надо написать , что произошли очередные жертвы рыночной экономики : товар рабочая сила ,штрейкбрехеры сгорели вкалывая на инвестора ?
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Статья начинается по-человечески, с описания. Здесь напрашиваются только соболезнование и скорбь
Заголовок похоже ДЧ придумал. написал 04.01.2018 21:50
И тут черт из табакерки, ДЧ, со своими тараканами.
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(без названия)
тю... энто не интяресна! написал 04.01.2018 21:15
это чивоить, у хохлов чито ли? неа.... тогда нафиг....
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