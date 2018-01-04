Светская Греция будет сама судить покушавшихся на сакральную власть Эрдогана

Власти Греции планируют самостоятельно провести судебное разбирательство в отношении восьми турецких военных, которых на родине обвиняют в попытке государственного переворота в июле 2016 года. Впрочем, по словам греческого министра юстиции Ставроса Контониса, реализовать данную инициативу в силу объективных причин не так просто.

"Возможность проведения суда в отношении турецких военных за преступления, совершенные за границей, сейчас обсуждается. Премьер-министр Алексис Ципрас неоднократно давал понять, что суд над ними должен быть честным", - цитирует Контониса агентство Reuters.

Министр отметил, что турецких военных могут судить по греческому уголовному кодексу, хоть и Греция их ни в чем не обвиняет. Дело в том, что между соседствующими Грецией и Турцией действуют соглашения, согласно которым нарушители уголовного кодекса и лица, причастные к терроризму, могут быть осуждены вне зависимости от того, где было совершено преступление.

При этом Контонис решительно подчеркнул: "Вопрос об экстрадиции военных в Турцию однозначно закрыт".

Турция неоднократно требовала от властей Греции выдать ей сбежавших военных, однако каждый раз получала отказ. В конце декабря прошлого года Греция согласилась предоставить убежище одному из восьми граждан Турции - пилоту вертолета, на котором военные сбежали в день попытки переворота.

Анкара осудила решение греческих властей, заявив, что Афины "в очередной раз показали, что защищают и принимают заговорщиков".

Попытка военного переворота была совершена в Турции группой мятежников летом 2016 года. Использовалась тяжелая техника, танки, а также авиация. Эрдоган обвинил в произошедшем "гюленистов" - сторонников исламского общественного деятеля Фетхулаха Гюлена, ныне проживающего в США. Тот подобные заявления в свой адрес решительно отверг, предположив, что попытка переворота могла быть инсценирована турецкими властями.

На следующий день на территории Греции приземлился вертолет с турецкими военными, принимавшими участие в попытке государственного переворота. Солдаты попросили политическое убежище в стране. Вскоре после этого Ципрас заверил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, что заявления о предоставлении убежища сбежавшим военным будут рассмотрены "максимально быстро".

А вот как комментировал в ЖЖ события, связанные с неудавшимся свержением президента-исламиста, Эдуард Лимонов, ведь не помоги наши спецслужбы турецким, всё могло бы пойти иначе:

- Путч удалось подавить благодаря данным о заговоре, поступившим в национальную разведку Турции за несколько часов до его начала. Руководители армии отдали приказ всем воздушным и сухопутным силам по всей стране немедленно прекратить деятельность, а транспортным средствам оставаться на своих местах." Теперь понятна неловкость, непоследовательность заговора, и та,якобы, беспомощность, с какой действовали турецкие заговорщики. Их же предали. Наши военные. Представим себе низших чинов армии РФ, сидящих на подслушке, Они узнали о заговоре. Бегут к майорам и подполковникам. Те обязаны доложить. Майоры и подполковники докладывают наверх. Доложили. На самом верху приняли решение. Сообщить Эрдогану. Так он же чёрт с рогами, зачем же вы ему помогаете ? Фактически помогаете против себя, против Асада,против алавитов, против частей армии Сирийской Арабской Республики, против иранских добровольцев, против курдов. Вы чего, не соображаете? Ну, как говорится, вам жить.Все последствия сохранения турецкого адского режима лягут на вас.

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