Как выяснилось, "фейк" с уничтоженными в Сирии самолетами оказался не вполне фейком

Военный журналист Роман Сапоньков, работающий в Сирии, опубликовал фото последствий обстрела боевиками российской авиабазы Хмеймим. Несмотря на то, что Минобороны отрицало повреждения самолетов, судя по фото, они есть.
После победы в Сирии потеряны сразу 7 самолетов
Минобороны подтвердило обстрел Хмеймим, но назвало его "фейком"
«По базе в Хмеймим. Всё же пострадала техника. Предварительно 6 Су-24, 1 Су-35С, 1 Ан-72, 1 Ан-30 разведчик, 1 Ми-8. 2 Су-24 и Су-35С ввели в строй», – написал у себя на странице «ВКонтакте» 4 января Сапоньков.
- И как теперь доверять пресс-службе Министерства обороны? - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Сначала эта структура вообще ничего не сообщает о минометном обстреле Хмеймим, человеческих жертвах и разрушениях в течение 4 дней. Потом, когда информация просачивается в СМИ, объявляет все это "фейком" - такое типичное для военных словечко - но сквозь зубы сообщает о двух погибших российских военных. А потом появляются фотографии Сапонькова - они тоже "фейк", да? Раньше за пресс-службой Минобороны такого не водилось, но когда на замену генералу Конашенкову взяли в качестве пресс-секретаря 26-летнюю Россияну Марковскую, видимо, какие-то перемены произошли... Фейковые сообщения пошли...
Сергей написал 05.01.2018 06:46
3авидонов Никотим написал 05.01.2018 05:30
Alex no ne tot написал 05.01.2018 04:17
А геотеги этот " герой", намеренно удалил со снимков, чтобы не рассекретить аэродром... ))
3авидонов Никотим написал 05.01.2018 03:05
Верить этой озерской банд-группе - себя не уважать.
!!!!OO!-OQQ!--JA!-TOT!-BLJA!!!& написал 05.01.2018 02:38
- Ой, я Вас таки умоля-яяю-ю! Тут же побежали "оппозиции" докладывать - что и как! Была бы "оппозиция" настоящей, а то гав-но еще худшее, чем таки власть и алигархи... те хотя бы таки умные... То таки да...
Андрей сомневающийся написал 05.01.2018 01:46
нереально недоевший написал 05.01.2018 00:38
Это что??? написал 04.01.2018 23:01
Бандера написал 04.01.2018 22:59
А Бильжо написал 04.01.2018 22:58
прежний написал 04.01.2018 22:56
патриот совсем истинный написал 04.01.2018 22:27