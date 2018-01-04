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Московский листок

Как выяснилось, "фейк" с уничтоженными в Сирии самолетами оказался не вполне фейком

Опубликовано 04.01.2018 в разделе комментариев 12

Как выяснилось, "фейк" с уничтоженными в Сирии самолетами оказался не вполне фейком

Военный журналист Роман Сапоньков, работающий в Сирии, опубликовал фото последствий обстрела боевиками российской авиабазы Хмеймим. Несмотря на то, что Минобороны отрицало повреждения самолетов, судя по фото, они есть. 

После победы в Сирии потеряны сразу 7 самолетов

Минобороны подтвердило обстрел Хмеймим, но назвало его "фейком"

«По базе в Хмеймим. Всё же пострадала техника. Предварительно 6 Су-24, 1 Су-35С, 1 Ан-72, 1 Ан-30 разведчик, 1 Ми-8. 2 Су-24 и Су-35С ввели в строй», – написал у себя на странице «ВКонтакте» 4 января Сапоньков.

- И как теперь доверять пресс-службе Министерства обороны? - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Сначала эта структура вообще ничего не сообщает о минометном обстреле Хмеймим, человеческих жертвах и разрушениях в течение 4 дней. Потом, когда информация просачивается в СМИ, объявляет все это "фейком" - такое типичное для военных словечко - но сквозь зубы сообщает о двух погибших российских военных. А потом появляются фотографии Сапонькова - они тоже "фейк", да? Раньше за пресс-службой Минобороны такого не водилось, но когда на замену генералу Конашенкову взяли в качестве пресс-секретаря 26-летнюю Россияну Марковскую, видимо, какие-то перемены произошли... Фейковые сообщения пошли...



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Всего комментариев к статье: 12
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(без названия)
Сергей написал 05.01.2018 06:46
Этот "фейк" - очередная "победа" путинского режима, который уже 18 лет воюет с населением страны. И 18.03. 2018г. будет решающим днем!!!!
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(без названия)
3авидонов Никотим написал 05.01.2018 05:30
"Нас тама нема"!- сказала миноборона.
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***
Alex no ne tot написал 05.01.2018 04:17
Прямо вижу, как этот "герой" сАпоньков, ползет по изрытому воронками аэродрому с фотоаппаратом в зубах, потом спаивает всех вокруг водкой, чтобы не мешали делать заветные сердцу фотографии...
А геотеги этот " герой", намеренно удалил со снимков, чтобы не рассекретить аэродром... ))
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(без названия)
3авидонов Никотим написал 05.01.2018 03:05
Когда под Сочи в полете взорвали самолет с артистами, генералами, специалистами, долларами, то Минобороны тоже воняло, шо ничего не произошло, а потом усе на пилотов списало.
Верить этой озерской банд-группе - себя не уважать.
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Re:
!!!!OO!-OQQ!--JA!-TOT!-BLJA!!!& написал 05.01.2018 02:38
"- Сначала эта структура вообще ничего не сообщает о минометном обстреле Хмеймим, человеческих жертвах и разрушениях в течение 4 дней. "
- Ой, я Вас таки умоля-яяю-ю! Тут же побежали "оппозиции" докладывать - что и как! Была бы "оппозиция" настоящей, а то гав-но еще худшее, чем таки власть и алигархи... те хотя бы таки умные... То таки да...
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(без названия)
Андрей сомневающийся написал 05.01.2018 01:46
Может быть ратующие за то, что фотки не фейк, объяснят мне, как может взорваться мина так, чтобы напрочь разворотить элерон, но не оставить при этом ни единой царапины на фюзеляже и хвосте самолета?
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(без названия)
нереально недоевший написал 05.01.2018 00:38
Бармалеям - хана, а вы с максимкрй, дорогой рЫдактор, дудите в дудку
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Re: ты не из Венеции, ты из *уйзнаетгдянска
Это что??? написал 04.01.2018 23:01
СУГС= сала Украине, гХероям-Сала!
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Re: Из Венеции
Бандера написал 04.01.2018 22:59
Урраа! СУГС!
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Из Венеции
А Бильжо написал 04.01.2018 22:58
Хорошая новость! Есть повод выпить! Ждем еще новостей! СУГС!
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диагноз
прежний написал 04.01.2018 22:56
капитализм это - вырождение и деградация всего и вся. Советская Власть - единственная РАЗУМНАЯ альтернатива этому фэйковому управлению самозванцев и предателей.
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я угадал!
патриот совсем истинный написал 04.01.2018 22:27
Как и ожидалось,все журналюги наврали!Уничтожили,уничтожили...Какой уничтожили?Мне только что сосед в беседке,в закуточке,в саду,где детские грибочки,показал эти фотки.И где там уничтожили?Ну дырок немного наделали,чуток погнули,оторвали малость.И все!Да делов ту дырку законопатить на пять минут и два листа фанеры.Ну еще может еще десяток гвоздей и будут как новые.И не 7 самолетов было,а только 9,что сами понимаете совсем другое дело.Правильно сказал наш ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ-мы всех победили,вот еже ли бы не победили,то они таких бы дырок понаделали,что в них сам наш МОГУЧИЙ пролезть смог бы,а то даже я не пройду,если только Васька.Так что братаны давайте лучше выпьем за очередную победу нашего самого ВСЕХПОДЕЖДАЮЩЕГО и пойдем спать и надеяться,что для самолета &#8470;1 заблудившегося в тумане на Хакасией(это близко от Сирии?)фанеру тоже подвезут,ну если он вдруг тоже получит легкие повреждения,а если не легкие и для этого цинк понадобится,то мы все с превеликой радостью скинемся на похо...в смысле ремонт
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