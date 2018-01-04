Как выяснилось, "фейк" с уничтоженными в Сирии самолетами оказался не вполне фейком

Военный журналист Роман Сапоньков, работающий в Сирии, опубликовал фото последствий обстрела боевиками российской авиабазы Хмеймим. Несмотря на то, что Минобороны отрицало повреждения самолетов, судя по фото, они есть.

После победы в Сирии потеряны сразу 7 самолетов

Минобороны подтвердило обстрел Хмеймим, но назвало его "фейком"

«По базе в Хмеймим. Всё же пострадала техника. Предварительно 6 Су-24, 1 Су-35С, 1 Ан-72, 1 Ан-30 разведчик, 1 Ми-8. 2 Су-24 и Су-35С ввели в строй», – написал у себя на странице «ВКонтакте» 4 января Сапоньков.

- И как теперь доверять пресс-службе Министерства обороны? - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Сначала эта структура вообще ничего не сообщает о минометном обстреле Хмеймим, человеческих жертвах и разрушениях в течение 4 дней. Потом, когда информация просачивается в СМИ, объявляет все это "фейком" - такое типичное для военных словечко - но сквозь зубы сообщает о двух погибших российских военных. А потом появляются фотографии Сапонькова - они тоже "фейк", да? Раньше за пресс-службой Минобороны такого не водилось, но когда на замену генералу Конашенкову взяли в качестве пресс-секретаря 26-летнюю Россияну Марковскую, видимо, какие-то перемены произошли... Фейковые сообщения пошли...