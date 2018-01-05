"Украина спасает всех!"

Украинцы спасают конкурентоспособность экономики Польши, заявил глава МИД Украины Павел Климкин. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что его страна «приняла уже несколько десятков, а может, несколько сотен тысяч беженцев с Украины», передает РИА «Новости».
Климкин подсчитал, что за два года статус беженца получили 88 украинцев, 300 тыс. украинцев получили разрешение на работу, а свыше 2 млн — «визы, потратив несколько миллиардов евро».
«Именно украинцы спасают конкурентоспособность экономики Польши», — говорится в сообщении украинского МИД.
Но в Россию приехало уже около 3 миллионов украинцев!
Украинские власти запугивают выезжающих в РФ "билетом в один конец"
Да и разрешений на работу, и возможностей для натурализации у украинцев в России на порядок больше, чем в Польше.
Почему же Климкин до сих пор не спас российскую экономику? Ведь точно спас!
Еще немножко Украина оголодает, и начнет спасать уже и турецкую, и румынскую, и даже молдавскую экономики.
Даже трудно сказать что-то... Ну просто страна-спасительница получилась.
А.Б.
ишь ты!! написал 05.01.2018 04:13
почему это климкин не вспомнил??
какой огромный вклад, в падение цен на донорские органы, внесла украина,потроша своих раненых солдат,вместо того,чтоб их лечить??ведь это тоже мировое достижение украины!!!
а какую огромную нишу, занимает украина на мировом рынке детской проституции и порнографии!!почему этим климкин не хвастается?
почему климкин не хвастается тем,что за годы незалежности, украина сократила собственное население в 2 раза!!!с 52 млн человек до 27 млн.все по заветам укронациской мрази шухевича,который хрюкал,что ничего страшного в том,что из 40 млн на украине, останется половина....
так что у карлика климкина еще много доводов в запасе,про достижения украины.
гоблян написал 05.01.2018 03:15
Андрон написал 05.01.2018 02:47
Будьте осторожны с пирожками с мясом после 2 февраля, может соседа жуете. Это Вам не Украина,
это Россия, тут человека сожрать- милое дело.
Демократия это колбаса написал 05.01.2018 02:44
энтово да... написал 05.01.2018 02:09
!!!!OO!OQQ!JATOTBLJA!!!&& написал 05.01.2018 01:32
- Таки, восновном, от скуки! а еще от чувства личной таик неполноценности - таки посмотрит какой-то подляк на ублдюков, скакавших за десятикратные цены таки на газ - таки почувствует себя очень умным и хитрым, потому, что не скакал, как абиздяна с кастрюлей на галаве, таки по амеропитекскому указу, таки за амеропитекские печеньки на амеропитекском амфетамине... То такида...
ну вот опят... написал 05.01.2018 01:14
лучше расскажите как россия "спасла" Донбасс