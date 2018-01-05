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Московский листок

Украина спасает всех!

Опубликовано 05.01.2018 в разделе комментариев 7

украина экономика голодомор
Украина спасает всех!

Украинцы спасают конкурентоспособность экономики Польши, заявил глава МИД Украины Павел Климкин. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что его страна «приняла уже несколько десятков, а может, несколько сотен тысяч беженцев с Украины», передает РИА «Новости».

Климкин подсчитал, что за два года статус беженца получили 88 украинцев, 300 тыс. украинцев получили разрешение на работу, а свыше 2 млн — «визы, потратив несколько миллиардов евро».

«Именно украинцы спасают конкурентоспособность экономики Польши», — говорится в сообщении украинского МИД.

Но в Россию приехало уже около 3 миллионов украинцев!

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Да и разрешений на работу, и возможностей для натурализации у украинцев в России на порядок больше, чем в Польше.

Почему же Климкин до сих пор не спас российскую экономику? Ведь точно спас!

Еще немножко Украина оголодает, и начнет спасать уже и турецкую, и румынскую, и даже молдавскую экономики.

Даже трудно сказать что-то... Ну просто страна-спасительница получилась. 

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 7
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мировое лидерство украины...
ишь ты!! написал 05.01.2018 04:13
а сколько миллионов жителей ближнего востока и африки, проститутки из украины спасают от спермотоксикоза,неустанно трудясь в ближневосточных борделях!!!
почему это климкин не вспомнил??
какой огромный вклад, в падение цен на донорские органы, внесла украина,потроша своих раненых солдат,вместо того,чтоб их лечить??ведь это тоже мировое достижение украины!!!
а какую огромную нишу, занимает украина на мировом рынке детской проституции и порнографии!!почему этим климкин не хвастается?
почему климкин не хвастается тем,что за годы незалежности, украина сократила собственное население в 2 раза!!!с 52 млн человек до 27 млн.все по заветам укронациской мрази шухевича,который хрюкал,что ничего страшного в том,что из 40 млн на украине, останется половина....
так что у карлика климкина еще много доводов в запасе,про достижения украины.
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Re: Смотрите вы там не оглодайте!
гоблян написал 05.01.2018 03:15
А вы не волнуйтесь так, т.Баранов если узнает, что пирожок с человечиной, попросит горчички - и продолжит жевать.
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Смотрите вы там не оглодайте!
Андрон написал 05.01.2018 02:47
АБ!
Будьте осторожны с пирожками с мясом после 2 февраля, может соседа жуете. Это Вам не Украина,
это Россия, тут человека сожрать- милое дело.
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(без названия)
Демократия это колбаса написал 05.01.2018 02:44
Гейропа скоро хохлам "беженцев" подкинет,пока хохлы "всех спасают".
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(без названия)
энтово да... написал 05.01.2018 02:09
еще от чувства личной таик неполноценности - таки посмотрит какой-то укроп на долбасовских и крысчанских ублдюков, скакавших за разруху и нищету - таки почувствует себя очень умным и хитрым, потому, что не скакал, как абиздяна с калорацкой ленточкой на галаве, таки по рашаропитекскому указу, таки за рашаропитекскую водку на рашаропитекском амфетамине... Не скакал без трусов и не показывал жжопу с воплями "путик... введи..." То такида...
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(без названия)
!!!!OO!OQQ!JATOTBLJA!!!&& написал 05.01.2018 01:32
"Украина спасает всех!"
- Таки, восновном, от скуки! а еще от чувства личной таик неполноценности - таки посмотрит какой-то подляк на ублдюков, скакавших за десятикратные цены таки на газ - таки почувствует себя очень умным и хитрым, потому, что не скакал, как абиздяна с кастрюлей на галаве, таки по амеропитекскому указу, таки за амеропитекские печеньки на амеропитекском амфетамине... То такида...
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(без названия)
ну вот опят... написал 05.01.2018 01:14
сколько можно про Украину писать?! надоело уже
лучше расскажите как россия "спасла" Донбасс
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