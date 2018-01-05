"Украина спасает всех!"

Украинцы спасают конкурентоспособность экономики Польши, заявил глава МИД Украины Павел Климкин. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что его страна «приняла уже несколько десятков, а может, несколько сотен тысяч беженцев с Украины», передает РИА «Новости».

Климкин подсчитал, что за два года статус беженца получили 88 украинцев, 300 тыс. украинцев получили разрешение на работу, а свыше 2 млн — «визы, потратив несколько миллиардов евро».

«Именно украинцы спасают конкурентоспособность экономики Польши», — говорится в сообщении украинского МИД.

Но в Россию приехало уже около 3 миллионов украинцев!

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Да и разрешений на работу, и возможностей для натурализации у украинцев в России на порядок больше, чем в Польше.

Почему же Климкин до сих пор не спас российскую экономику? Ведь точно спас!

Еще немножко Украина оголодает, и начнет спасать уже и турецкую, и румынскую, и даже молдавскую экономики.

Даже трудно сказать что-то... Ну просто страна-спасительница получилась.

А.Б.