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Московский листок

Мечты постмайданной элиты сбылись в Грузии: Саакашвили дали три года

Опубликовано 05.01.2018 в разделе комментариев 3

украина грузия фемида майдан михмайдан
Мечты постмайданной элиты сбылись в Грузии: Саакашвили дали три года

Тбилисский городской суд приговорил к трем годам лишения свободы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, признав его виновным в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщает "Грузия Online". Приговор вынесен судьей Георгием Аревадзе в рамках дела об убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Банкир был убит в 2006 году, и дело о его гибели стало одним из самых громких в Грузии, отмечает "Новости-Грузия".

В том же 2006 году по делу Гиргвлиани были осуждены четыре грузинских силовика - экс-начальник первого управления департамента конституционной безопасности (ДКБ) МВД страны Гия (Геронти) Алания, экс-глава ДКБ МВД Дата Ахалая, а также Михаил Бибилуридзе и Автандил Апциаури. Их приговорили к лишению свободы на сроки от семи до восьми лет.

Однако через три года все четверо осужденных попали под условно-досрочное освобождение и вышли на свободу. Это произошло после того, как решением президента Саакашвили им вдвое сократили срок наказания.

По данным следствия, соответствующее решение Саакашвили было принято незаконно - в обход комиссии по помилованию. Тем самым он выполнил обещание, данное тогдашнему руководителю ДКБ Дате Ахалая.

Напомним, ещё 6 декабря генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Михаил Саакашвили должен предстать перед правоохранительными органами в течение 24 часов добровольно. В противном случае, отметил он, за политиком придут сотрудники правоохранительных органов в принудительном порядке. 

В среду утром сотрудники полиции Киева предприняли попытку задержать Саакашвили в палаточном городке возле Верховной Рады, однако, встретив отпор протестующих, отступили.

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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
hg657y написал 05.01.2018 17:42
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Ссаку-шваль в дурку.
В лад написал 05.01.2018 17:31
Грузинский спецназ в полном составе=два чела вооруженные до зубов спелыми гранатами и бутылками минералки выдвинулся на границу саЛодержавной Украины для приведения приговора.
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(без названия)
!!!TOJAVASQ-Q!-OQQ!!!& написал 05.01.2018 15:15
- Таки ценный кадр! Надо, таки чтобы амеропитеки сделали его презиком Гордоукрии - там как-раз такого презика таки заждались... То таки да...
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