"Пилота убило дверью самолета"

Частный пассажирский самолет Gulfstream G150, пилот которого неожиданно погиб в четверг в финском аэропорту Киттиля в результате удара двери самолета, перевозил россиян, борт прилетел из Москвы и должен был вылететь в Екатеринбург, сообщают финские СМИ в пятницу.

Ранее финская полиция сообщила, что в Лапландии, в аэропорту Киттиля, в четверг произошел несчастный случай. Небольшой 20-местный самолет готовился к взлёту, единственным человеком на борту был капитан. Он скончался на месте в результате удара, полученного от неожиданно закрывшейся двери самолёта.

"Некоторые фрагменты двери самолёта оказались отброшены от самолёта на расстояние более 10 метров. Что-то произошло на борту. Есть и другие вопросы по этому происшествию. Мы изучаем все детали", — отметила представитель бюро по расследованию авиационных происшествий Финляндии Сакари Лауриала в интервью телеканалу MTV3.

Интересно устроены дверцы в частных самолетах, что ими не только убивает насмерть, но они еще и разлетаются от удара на несколько метров.