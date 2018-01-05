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Московский листок

Пилота убило дверью самолета

Опубликовано 05.01.2018 в разделе комментариев 10

Пилота убило дверью самолета

Частный пассажирский самолет Gulfstream G150, пилот которого неожиданно погиб в четверг в финском аэропорту Киттиля в результате удара двери самолета, перевозил россиян, борт прилетел из Москвы и должен был вылететь в Екатеринбург, сообщают финские СМИ в пятницу. 

Ранее финская полиция сообщила, что в Лапландии, в аэропорту Киттиля, в четверг произошел несчастный случай. Небольшой 20-местный самолет готовился к взлёту, единственным человеком на борту был капитан. Он скончался на месте в результате удара, полученного от неожиданно закрывшейся двери самолёта. 

"Некоторые фрагменты двери самолёта оказались отброшены от самолёта на расстояние более 10 метров. Что-то произошло на борту. Есть и другие вопросы по этому происшествию. Мы изучаем все детали", — отметила представитель бюро по расследованию авиационных происшествий Финляндии Сакари Лауриала в интервью телеканалу MTV3.

Интересно устроены дверцы в частных самолетах, что ими не только убивает насмерть, но они еще и разлетаются от удара на несколько метров.



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Всего комментариев к статье: 10
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Re: догадайтесь как его зовут?
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед 1 ДальССкий написал 05.01.2018 18:25
и понеслось гОвно по-трубам!
( по ...камунячьим, фановым...
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(без названия)
df3rdfdf написал 05.01.2018 17:52
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(без названия)
сурок написал 05.01.2018 17:16
русские убили пилота, и хором доказывали что двери виноваты
"настамнебыло" - говорили они хором и ухмыляли
Лавров авторитетно заявил "ничего не докажете, дебилыпля!"
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(без названия)
........ . . написал 05.01.2018 15:48
надо же, компьютер управляющий дверью даже двери не пожалел.
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хз
прокоп написал 05.01.2018 15:23
Ипать летать...
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Re:
!!!TOJAVAS Q-Q!-OQQ!!!& написал 05.01.2018 15:17
"Пилота убило дверью самолета"
- Казалось бы - причем здесь путин?
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(без названия)
отец Пигидий написал 05.01.2018 14:57
Про двери, конечно, интересно... но вот в Чечении "девочка погибла из-за стрельбы росгвардейцев, праздновавших Новый год" (Подробнее: http://www.newsru.com/russia/04jan2018/killedsuksatai.html), и я даже не знаю, что страшнее: быть убитым дверью или быть убитым пулей орангутанга?
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догадайтесь как его зовут?
ну очень любопытный написал 05.01.2018 14:56
А это случайно не самолет некого гражданина Финляндии,наиболее приближенного к императору?Председателя совета директоров КХЛ и большой любитель поиграть в хоккей ночью с одни человечком небольшого роста?Владелец заводов.газет парохо..яхт и прочее.прочее,прочее...А так же предпочитающий деньги "зарабатывать"в России,а налоги платить в Швейцарии?А также миллиардер,олигарх,член,основатель,соучредитель,попечитель и просто Друг все того же человечка маленького роста,но с очень большими руками.
Если это его самолет,то становится ну очень любопытно.чего это двери летать начали?
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(без названия)
Лис написал 05.01.2018 14:13
Это только в сказках двери летают.А в реале скорее всего был взрыв,направленный наружу.
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горячие
финские написал 05.01.2018 14:00
двери
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