"Пилота убило дверью самолета"

Частный пассажирский самолет Gulfstream G150, пилот которого неожиданно погиб в четверг в финском аэропорту Киттиля в результате удара двери самолета, перевозил россиян, борт прилетел из Москвы и должен был вылететь в Екатеринбург, сообщают финские СМИ в пятницу.
Ранее финская полиция сообщила, что в Лапландии, в аэропорту Киттиля, в четверг произошел несчастный случай. Небольшой 20-местный самолет готовился к взлёту, единственным человеком на борту был капитан. Он скончался на месте в результате удара, полученного от неожиданно закрывшейся двери самолёта.
"Некоторые фрагменты двери самолёта оказались отброшены от самолёта на расстояние более 10 метров. Что-то произошло на борту. Есть и другие вопросы по этому происшествию. Мы изучаем все детали", — отметила представитель бюро по расследованию авиационных происшествий Финляндии Сакари Лауриала в интервью телеканалу MTV3.
Интересно устроены дверцы в частных самолетах, что ими не только убивает насмерть, но они еще и разлетаются от удара на несколько метров.
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед 1 ДальССкий написал 05.01.2018 18:25
( по ...камунячьим, фановым...
df3rdfdf написал 05.01.2018 17:52
сурок написал 05.01.2018 17:16
"настамнебыло" - говорили они хором и ухмыляли
Лавров авторитетно заявил "ничего не докажете, дебилыпля!"
........ . . написал 05.01.2018 15:48
прокоп написал 05.01.2018 15:23
!!!TOJAVAS Q-Q!-OQQ!!!& написал 05.01.2018 15:17
- Казалось бы - причем здесь путин?
отец Пигидий написал 05.01.2018 14:57
ну очень любопытный написал 05.01.2018 14:56
Если это его самолет,то становится ну очень любопытно.чего это двери летать начали?
Лис написал 05.01.2018 14:13
финские написал 05.01.2018 14:00