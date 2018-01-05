Первые за более чем два года переговоры КНДР и Южной Кореи пройдут в "кровавое воскресенье"

Северная Корея и Южная Корея согласовали дату официальных переговоров - первых более чем за два года. По предложению Сеула, они пройдут 9 января, передает Reuters.

Местом проведения встречи станет деревня Пханмунджом, расположенная в демилитаризованной зоне между странами. Ожидается, что в ходе переговоров стороны обсудят возможное участие спортсменов КНДР в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в феврале в южнокорейском Пхенчхане, и межкорейские отношения, сообщил на регулярном брифинге представитель Министерства юстиции Республики Корея Байк Тэ Хун.

Предыдущие подобные переговоры между двумя Кореями состоялись в декабре 2015 года. Прорыв в подготовке новых переговоров произошел после того, как лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к соотечественникам сделал ряд громких заявлений.

Среди прочего он выразил готовность отправить своих спортсменов на Олимпийские игры в Южную Корею и начать переговоры с Сеулом. Для этого лидер КНДР приказал восстановить закрытую почти два года назад линию специальной связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме.

Сеул приветствовал готовность КНДР продолжить межкорейский диалог. 4 января стало известно, что Южная Корея договорилась отложить совместные военные учения с США. Они пройдут на Корейском полуострове после окончания Олимпиады.

Маневры вызывают резкую реакцию Пхеньяна, который считает их подготовкой военного вторжения в КНДР. Между тем министр обороны США заявил, что решение отложить учения не связано с межкорейским диалогом.

Напомним, ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в конце ноября прошлого года, когда Пхеньян осуществил первый за два с половиной месяца ракетный запуск. Тогда КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа "Хвасон-15". По итогам пуска было объявлено, что она может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.

В ответ на запуск Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюции об ужесточении санкций в отношении КНДР и потребовал от всех стран в течение 24 месяцев выслать трудовых мигрантов из Северной Кореи.

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