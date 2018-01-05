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Московский листок

Первые за более чем два года переговоры КНДР и Южной Кореи пройдут в "кровавое воскресенье"

Опубликовано 05.01.2018 в разделе комментариев 5

кндр южная корея переговоры
Первые за более чем два года переговоры КНДР и Южной Кореи пройдут в "кровавое воскресенье"

Северная Корея и Южная Корея согласовали дату официальных переговоров - первых более чем за два года. По предложению Сеула, они пройдут 9 января, передает Reuters.

Местом проведения встречи станет деревня Пханмунджом, расположенная в демилитаризованной зоне между странами. Ожидается, что в ходе переговоров стороны обсудят возможное участие спортсменов КНДР в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в феврале в южнокорейском Пхенчхане, и межкорейские отношения, сообщил на регулярном брифинге представитель Министерства юстиции Республики Корея Байк Тэ Хун.

Предыдущие подобные переговоры между двумя Кореями состоялись в декабре 2015 года. Прорыв в подготовке новых переговоров произошел после того, как лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к соотечественникам сделал ряд громких заявлений.

Среди прочего он выразил готовность отправить своих спортсменов на Олимпийские игры в Южную Корею и начать переговоры с Сеулом. Для этого лидер КНДР приказал восстановить закрытую почти два года назад линию специальной связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме.

Сеул приветствовал готовность КНДР продолжить межкорейский диалог. 4 января стало известно, что Южная Корея договорилась отложить совместные военные учения с США. Они пройдут на Корейском полуострове после окончания Олимпиады.

Маневры вызывают резкую реакцию Пхеньяна, который считает их подготовкой военного вторжения в КНДР. Между тем министр обороны США заявил, что решение отложить учения не связано с межкорейским диалогом.

Напомним, ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в конце ноября прошлого года, когда Пхеньян осуществил первый за два с половиной месяца ракетный запуск. Тогда КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа "Хвасон-15". По итогам пуска было объявлено, что она может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США. 

В ответ на запуск Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюции об ужесточении санкций в отношении КНДР и потребовал от всех стран в течение 24 месяцев выслать трудовых мигрантов из Северной Кореи.

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Всего комментариев к статье: 5
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мОте ДроЧеру , нарциссу, поету, писателю,профеССианальному рев=.....!( это он сам себя так называет
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед1 ДальССкий написал 05.01.2018 18:18
эко как прЁт-то тебя = обмудок !
мОтя, спроси у своей мамеле, почему она тебя таким родила,
а не сделала аборт?
ты бы не мучился заумью, и не сидел на подсосе между ног у чОбанова?
кхм, блеать, какой же великовозрастный долбойоб, эта = нашО мОтя..!
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(без названия)
hgj76hj написал 05.01.2018 17:46
Pебят, бpосить кypить cтало дeйствительно лeгко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем pебят советую не затягивать - http://2qu.ru/smokeout
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переговоры лучше войны
Оленевод Крайнего Севера написал 05.01.2018 17:24
Что предпримет госдеп, чтобы сорвать этот процесс?
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(без названия)
стоик1091 написал 05.01.2018 14:58
Гилеру поставили памятник в Израиле за уничтожение миллионов немцев и славян?
последователи Гитлера - Андропов, Гайдар, Примаков - очень старались побить рекорды Гитлера?
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Опять Черный придуроШные заголовки к новостям придумывает.
по делу написал 05.01.2018 14:22
"Кровавым" воскресеньем история РИ обязана провокациями социалистов, будуюших большевичков. Когда из толпы начинают стрелять по войскам, войскам не остается выбора.. А нынешние их последователи продолжают муссировать эту трагедию, перекладывая вину своих предшественников на Царя.
У большевичков с 1917 года каждый день был кровавым, да не в сравнимо больших масштабах. Но лживый ДЧ об.этом умолчит.
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