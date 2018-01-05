Первые за более чем два года переговоры КНДР и Южной Кореи пройдут в "кровавое воскресенье"

Северная Корея и Южная Корея согласовали дату официальных переговоров - первых более чем за два года. По предложению Сеула, они пройдут 9 января, передает Reuters.
Местом проведения встречи станет деревня Пханмунджом, расположенная в демилитаризованной зоне между странами. Ожидается, что в ходе переговоров стороны обсудят возможное участие спортсменов КНДР в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в феврале в южнокорейском Пхенчхане, и межкорейские отношения, сообщил на регулярном брифинге представитель Министерства юстиции Республики Корея Байк Тэ Хун.
Предыдущие подобные переговоры между двумя Кореями состоялись в декабре 2015 года. Прорыв в подготовке новых переговоров произошел после того, как лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к соотечественникам сделал ряд громких заявлений.
Среди прочего он выразил готовность отправить своих спортсменов на Олимпийские игры в Южную Корею и начать переговоры с Сеулом. Для этого лидер КНДР приказал восстановить закрытую почти два года назад линию специальной связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме.
Сеул приветствовал готовность КНДР продолжить межкорейский диалог. 4 января стало известно, что Южная Корея договорилась отложить совместные военные учения с США. Они пройдут на Корейском полуострове после окончания Олимпиады.
Маневры вызывают резкую реакцию Пхеньяна, который считает их подготовкой военного вторжения в КНДР. Между тем министр обороны США заявил, что решение отложить учения не связано с межкорейским диалогом.
Напомним, ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в конце ноября прошлого года, когда Пхеньян осуществил первый за два с половиной месяца ракетный запуск. Тогда КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа "Хвасон-15". По итогам пуска было объявлено, что она может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.
В ответ на запуск Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюции об ужесточении санкций в отношении КНДР и потребовал от всех стран в течение 24 месяцев выслать трудовых мигрантов из Северной Кореи.
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докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед1 ДальССкий написал 05.01.2018 18:18
мОтя, спроси у своей мамеле, почему она тебя таким родила,
а не сделала аборт?
ты бы не мучился заумью, и не сидел на подсосе между ног у чОбанова?
кхм, блеать, какой же великовозрастный долбойоб, эта = нашО мОтя..!
hgj76hj написал 05.01.2018 17:46
Оленевод Крайнего Севера написал 05.01.2018 17:24
стоик1091 написал 05.01.2018 14:58
последователи Гитлера - Андропов, Гайдар, Примаков - очень старались побить рекорды Гитлера?
по делу написал 05.01.2018 14:22
У большевичков с 1917 года каждый день был кровавым, да не в сравнимо больших масштабах. Но лживый ДЧ об.этом умолчит.