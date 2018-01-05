Почти миллиард долларов Рината Ахметова арестован на Кипре

Суд на Кипре арестовал активы украинского бизнесмена Рината Ахметова на сумму в 820 млн долларов в связи с прекращением платежей по покупке "Укртелекома", утверждает The Financial Times со ссылкой на судебное решение, оказавшееся в распоряжении газеты. По оценке Forbes, это примерно пятая часть состояния богатейшего украинского миллиардера, который владел множеством металлургических активов в Донбассе.
FT сообщает, что постановление Суда на Кипре было вынесено по длительному спору о приватизации крупнейшего на Украине оператора фиксированной связи "Укртелеком".
По версии компании Raga Establishment, выступившей обвинителем на суде, Ахметов приобрел у них "Укртелеком" за 860 млн долларов в 2013 году, однако, выплатив 100 млн, прекратил платежи. В настоящий момент непонятно, каким образом арест активов бизнесмена может отразиться на его праве владения компанией, указывает DW.
Под арест попадает ряд заграничных активов Ахметова, в частности его лондонская квартира, которая на момент покупки была самой дорогой частной недвижимостью в Великобритании. Украинский бизнесмен может оспорить решение суда до 8 января.
Представитель Ахметова отказался отвечать на вопрос FT об аресте активов бизнесмена.
FT также подчеркивает, что после нынешнего решения кипрского суда арестовано имущество трех из пяти богатейших олигархов Украины. В декабре Высокий суд Лондона распорядился заморозить активы на сумму более 2,5 млрд долларов у двух бывших владельцев украинского Приватбанка - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Их связывают с кризисом в банке, который в итоге привел к его национализации.
Владелец "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Ринат Ахметов, чье состояние до вооруженного конфликта в Донбассе оценивалось в 20 млрд долларов, несколько лет назад входил в сотню самых богатых людей мира. После того как бизнес-империя Ахметова оказалась разделенной линией разграничения в Донбассе, его состояние в разы уменьшилось.
Впрочем, Forbes оценивает состояние Ахметова в 4,7 млрд долларов и по-прежнему называет его богатейшим человеком Украины.
Отметим, что как украинских, так и российских олигархов - не преследуют на родине. "Построил олигарзхов" - уже и про Путина не говорят, отжил этот сюжетик. Наоброт, РФ активно защищает того же Керимова - как устами официоза, так и устами "оппозиции" в лице Максима Шевченко, члена Политсовета Левого Фронта. Зато та самая Европа (она же Евросодом в трактовке путриотов), которая для одной части СССР, российской, является одновременно и противником и потребителем газа и нефти, а для Украины ещё ближе, является сестрой страшей - с радостью и вдохновением преследует всё "честно зарабтанное", не оглядываясь на политическую ориентацию олигархов. Именно тут и брезжит равенство проходимцев...
Нет, конечно, "правды нет и выше", но всё равно почему-то приятно...
Д.Ч.
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так я нифуя не понял написал 06.01.2018 02:23
С Ахметовым все просто написал 06.01.2018 01:32
Украину гонят по пути Японии , Германии или Южной Кореи. Польши , Прибалтики. Все , над кем берет шефство западный мир становятся успешными. Кроме безнадежных.
Смотрим. Возможно Штаты еще изучают реакцию пост совкового пипла с социализмом головного мозга на арест денег воров. И можно ли будет положиться на бывших коммунистов в случае большого шухера .
вопрос написал 05.01.2018 23:01
Демократия это колбаса написал 05.01.2018 22:50
Грабануть а деньги на погашение американского долга. Вот Абрамович Челси кормит. Нужный
хозяину, якобы его денег человек. Прохоров американский баскетбольный клуб. А ули Ахметов?
Только раздражает соседей в Лондоне своими "мешками денег".
Лис написал 05.01.2018 21:59