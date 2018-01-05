Почти миллиард долларов Рината Ахметова арестован на Кипре

Суд на Кипре арестовал активы украинского бизнесмена Рината Ахметова на сумму в 820 млн долларов в связи с прекращением платежей по покупке "Укртелекома", утверждает The Financial Times со ссылкой на судебное решение, оказавшееся в распоряжении газеты. По оценке Forbes, это примерно пятая часть состояния богатейшего украинского миллиардера, который владел множеством металлургических активов в Донбассе.

FT сообщает, что постановление Суда на Кипре было вынесено по длительному спору о приватизации крупнейшего на Украине оператора фиксированной связи "Укртелеком".

По версии компании Raga Establishment, выступившей обвинителем на суде, Ахметов приобрел у них "Укртелеком" за 860 млн долларов в 2013 году, однако, выплатив 100 млн, прекратил платежи. В настоящий момент непонятно, каким образом арест активов бизнесмена может отразиться на его праве владения компанией, указывает DW.

Под арест попадает ряд заграничных активов Ахметова, в частности его лондонская квартира, которая на момент покупки была самой дорогой частной недвижимостью в Великобритании. Украинский бизнесмен может оспорить решение суда до 8 января.

Представитель Ахметова отказался отвечать на вопрос FT об аресте активов бизнесмена.

FT также подчеркивает, что после нынешнего решения кипрского суда арестовано имущество трех из пяти богатейших олигархов Украины. В декабре Высокий суд Лондона распорядился заморозить активы на сумму более 2,5 млрд долларов у двух бывших владельцев украинского Приватбанка - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Их связывают с кризисом в банке, который в итоге привел к его национализации.

Владелец "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Ринат Ахметов, чье состояние до вооруженного конфликта в Донбассе оценивалось в 20 млрд долларов, несколько лет назад входил в сотню самых богатых людей мира. После того как бизнес-империя Ахметова оказалась разделенной линией разграничения в Донбассе, его состояние в разы уменьшилось.

Впрочем, Forbes оценивает состояние Ахметова в 4,7 млрд долларов и по-прежнему называет его богатейшим человеком Украины.

Отметим, что как украинских, так и российских олигархов - не преследуют на родине. "Построил олигарзхов" - уже и про Путина не говорят, отжил этот сюжетик. Наоброт, РФ активно защищает того же Керимова - как устами официоза, так и устами "оппозиции" в лице Максима Шевченко, члена Политсовета Левого Фронта. Зато та самая Европа (она же Евросодом в трактовке путриотов), которая для одной части СССР, российской, является одновременно и противником и потребителем газа и нефти, а для Украины ещё ближе, является сестрой страшей - с радостью и вдохновением преследует всё "честно зарабтанное", не оглядываясь на политическую ориентацию олигархов. Именно тут и брезжит равенство проходимцев...

Нет, конечно, "правды нет и выше", но всё равно почему-то приятно...

Д.Ч.

Новости по теме:

Член политсовета Левого фронта поддержал олигарха Керимова

Задержанный сенатор Керимов находился во Франции без диппаспорта

Навальный судил бы Керимова в России, не то что левофронтовец Шевченко...