Как Трампа троллить - так и грудь отвисла, и феменки уже не те...

Участница движения Femen в образе президента США Дональда Трампа устроила акцию возле посольства США в Киеве, высмеяв недавнюю заочную пикировку Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына по поводу размера их "ядерных кнопок", передает РИА "Новости". На теле обнажившейся активистки были видны слова "Мистер Большая Кнопка", а в руках она держала "ядерный чемоданчик" с надписью "ядерный футбол". Согласно заявлению на сайте Femen, таким образом организация решила высмеять войну "красных кнопок" между двумя "шовинистскими толстяками".

"Femen призывает мировую общественность усмирить половую гигантоманию двух закомплексованных недоумков. Подобная риторика возвращает цивилизацию во времена Холодной войны с ее культом "ядерной дубинки" и гегемонии насильников. Господа президенты, если бог обделил вас кнопкой, это еще не повод для уничтожения мира!" - говорится в заявлении Femen.

По данным издания Страна.ua, акцию провела 36-летняя активистка Александра Немчинова из Донецка. В декабре прошлого года она же устроила другую акцию, раздевшись на митинге сторонников Михаила Саакашвили у Верховной рады. Тогда Немчинова позировала с веслом и в плавательной шапочке, а надписи на ее теле призывали президента Украины Петра Порошенко и экс-президента Грузии "грести" с Украины.

Напомним, накануне Нового года Ким Чен Ын выступил с обращением к народу, в котором заявил, что на его рабочем столе находится "ядерная кнопка". Эти слова не остались без внимания Дональда Трампа, который написал в своем микроблоге, что его "ядерная кнопка" больше и мощнее.

От редакции: Тридцать шесть лет єтой престарелой бабосюк?! О, феменки - уже не те!.. Видимо, стремительная дегрудация Украины отразилась и на "индексе феменок" - вспомните, какие красотки в первой половине "десятых" потрясали кое-чем и вместе с тем общественные устои - как начинали "крестоповал" в Киеве, какие красочные и отважные флагелляции устраивали у ХХС в Москве, агитируя против Путина. Ну, так ведь там было, на что посмотреть, а теперь одни асексуальные "донецкие" остались даже в этом тончайшем из политических искусств... Дело-то, может, и неплохое - содержание акции отчасти очищает образ Украины как протектората США, по крайней мере, не будет казаться теперь, что те, кто свергал Януковича в общественном сознании (а это были и феменки: это они же устрили коллективное "описывание" фотопортретов Януковича в 2013-м) - так довольны новой властью и её опекунами. Однако же приравнивание к Трампу лидера КНДР - глупость и более ничего. Что поделаешь: отживают свой краткий век и такие "политинформационные" проекты, век у них оказывается примерно как век иной груди в периоды материнства и после него... Кстати, товарищи феменки - учитесь у самих американок, как красивее и коллективнее троллить Трампа! (предпоследняя из ссылок)

Д.Ч.

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