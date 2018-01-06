Станица Ладожская: русский бунт против этнокриминальной диаспоры

В станице Ладожская (Кубань) представители местной цыганской общины 31 декабря изнасиловали девушку. Причем в кафе "Огонек". Прилюдно.



Местный казачий атаман Александр Ситавичус пошел разбираться. Как мне рассказали, его избили. После чего он взял оружие и с товарищем пришел в "Огонек", открыл огонь - и там погибли трое. Два армянина и цыган. Первоначально разлетелись слухи о том, что изнасиловали дочку Саши, но это оказалось ложным слухом.

Теперь в станице - волнения. Местные жители крайне злы на цыганскую общину. Они рассказывают, что в станице сложилась этнокриминальная группировка. Что она и наркотой торгует, и преступления совершает. А местные органы МВД ничего не делают. Мол, Кущевка отдыхает по сравнению с тем, что творится в Ладожской.

В станицу прибыли силы МВД. Власть старается не допустить взрыва. Тем более, что среди протестующих - и участники обороны Славянска. Как рассказали мне участники протеста, на самом деле этнокриминал совершил гораздо больше преступлений, просто об этом молчали. На саму изнасилованную девушку и ее парня (Германа) оказывается давление - чтобы они дали "правильные" показания.







Увы, Александра Ситавичуса от тюрьмы уже не спасти. Трое убитых - не фунт изюму.

Но надо понимать, что вызвало такой взрыв насилия. А именно - то, что при огромной "силовой машине" РФ этнокриминал чувствует себя весьма вольготно. Все эти многосоттысячные рати МВД (и Росгвардии) ему совершенно не мешают. Никакой борьбы с этнокриминальными группировками, получается, как бы и нет. В тюрьмы кидают почему-то лишь русских патриотов, протестующих против беспредела властей гражданских активистов. Или тех, кто протестует против продажных судей и крупных дельцов, захватывающих земли. Вспомните историю Тракторного марша кубанских фермеров, отчаявшихся найти справедливость в Краснодарском крае. И тесно связанную с этим историю "золотой судьи" Хахалевой. То, что случилось в Ладожской - это прорыв гнойника, вызревавшего годами. Последствия бездействия безответственной власти.



В этих условиях отчаявшиеся хватаются за оружие. Москве бы лучше было шевелиться ДО нынешних событий. Из центра (ибо на местных силовиков надежды нет) надо было громить этнокриминальные сообщества, чистить судейский корпус, брать Хахалеву, шерстить кубанскую верхушку, возвращать незаконно отнятые у людей земли. Москва бездействовала, позволяя гнойнику раздуться. Вместо победы над охреневшими чиновничьими кланами и этнокриминалом нам рассказывали сказки о "великой победе в Сирии". И вот - еще один взрыв. Кубань на глазах превращается в "горячую точку", в один из перегретых "паровых котлов" в РФ. Впору говорить о настоящем кризисе системы власти в РФ.



Кремль, понимаешь ли ты, чем это пахнет? Что твоя "вертикаль" бессильна во всем, что не касается личного обогащения начальничков и подавления русских патриотов?

От редакции: Наверно, торопиться с выводами не стоит - первое впечатление далеко не всегда верное. Много вопросов. Почему, например, местное казачество вообще допустило засилье каких-то чужаков? Вроде и народ решительный, и даже оружие имеется... К тому же Ситавичус расстрелял не тех людей, с которыми накануне у него произошла ссора.

К сожалению, стандартная фраза "следствие разберется" в данном случае не работает. Мы хорошо себе представляем, как работает следствие на Кубани и вообще в регионе... Да если честно, то и по России в целом. Уже сейчас со стороны слудствия в местные СМИ дается утечка, что "факт изнасилования не подтвердился", что все были пьяны (ну да, 31 декабря).

Вопрос можно поставитьнесколько шире - почему в Южном федеральном округе, который возглавляет бывший генпрокурор, где сосредоточены, в общем, немалые силы правопорядка, этого самого правопорядка меньше, чем даже в других местах необъятной родины?

А история тяжелая. Полагаю, какие-то важные детали появятся в ближайшее время, так всегда бывает.

Апелляция к кремлю бессмысленна - на самом деле из Москвы уже давно практически не контролируют, что происходит в регионе. Реальная власть у местного криминалитета, они же силовики, они же бюрократия, они же аграрные бароны. И их по большому счету все устраивает, на их латифундии никто не покушается, холопы друг друга мочат. Не устраивает кремль? Так они при первом удобном случае пошлют этот кремль куда подальше, и будут править сами. При помощи того же самого казачества. Вспомним Каледина. Тогда его казаки не поддержали, но в то время казачество и было хозяином на Дону, на Кубани и на Тереке. А сейчас хозяева совсем другие. Они и будут решать, кто там русский, кто казак, а кто просто так.

А.Б.