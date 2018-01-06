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Московский листок

Станица Ладожская: русский бунт против этнокриминальной диаспоры

Опубликовано 06.01.2018 автором в разделе комментариев 9

криминал кубань

В станице Ладожская (Кубань) представители местной цыганской общины 31 декабря изнасиловали девушку. Причем в кафе "Огонек". Прилюдно. 

Местный казачий атаман Александр Ситавичус пошел разбираться. Как мне рассказали, его избили. После чего он взял оружие и с товарищем пришел в "Огонек", открыл огонь - и там погибли трое. Два армянина и цыган. Первоначально разлетелись слухи о том, что изнасиловали дочку Саши, но это оказалось ложным слухом. 

Теперь в станице - волнения. Местные жители крайне злы на цыганскую общину. Они рассказывают, что в станице сложилась этнокриминальная группировка. Что она и наркотой торгует, и преступления совершает. А местные органы МВД ничего не делают. Мол, Кущевка отдыхает по сравнению с тем, что творится в Ладожской.
В станицу прибыли силы МВД. Власть старается не допустить взрыва. Тем более, что среди протестующих - и участники обороны Славянска. Как рассказали мне участники протеста, на самом деле этнокриминал совершил гораздо больше преступлений, просто об этом молчали. На саму изнасилованную девушку и ее парня (Германа) оказывается давление - чтобы они дали "правильные" показания. 



Увы, Александра Ситавичуса от тюрьмы уже не спасти. Трое убитых - не фунт изюму. 
Но надо понимать, что вызвало такой взрыв насилия. А именно - то, что при огромной "силовой машине" РФ этнокриминал чувствует себя весьма вольготно. Все эти многосоттысячные рати МВД (и Росгвардии) ему совершенно не мешают. Никакой борьбы с этнокриминальными группировками, получается, как бы и нет. В тюрьмы кидают почему-то лишь русских патриотов, протестующих против беспредела властей гражданских активистов. Или тех, кто протестует против продажных судей и крупных дельцов, захватывающих земли. Вспомните историю Тракторного марша кубанских фермеров, отчаявшихся найти справедливость в Краснодарском крае. И тесно связанную с этим историю "золотой судьи" Хахалевой. То, что случилось в Ладожской - это прорыв гнойника, вызревавшего годами. Последствия бездействия безответственной власти. 

В этих условиях отчаявшиеся хватаются за оружие. Москве бы лучше было шевелиться ДО нынешних событий. Из центра (ибо на местных силовиков надежды нет) надо было громить этнокриминальные сообщества, чистить судейский корпус, брать Хахалеву, шерстить кубанскую верхушку, возвращать незаконно отнятые у людей земли. Москва бездействовала, позволяя гнойнику раздуться. Вместо победы над охреневшими чиновничьими кланами и этнокриминалом нам рассказывали сказки о "великой победе в Сирии". И вот - еще один взрыв. Кубань на глазах превращается в "горячую точку", в один из перегретых "паровых котлов" в РФ. Впору говорить о настоящем кризисе системы власти в РФ. 

Кремль, понимаешь ли ты, чем это пахнет? Что твоя "вертикаль" бессильна во всем, что не касается личного обогащения начальничков и подавления русских патриотов? 

От редакции: Наверно, торопиться с выводами не стоит - первое впечатление далеко не всегда верное. Много вопросов. Почему, например, местное казачество вообще допустило засилье каких-то чужаков? Вроде и народ решительный, и даже оружие имеется... К тому же Ситавичус расстрелял не тех людей, с которыми накануне у него произошла ссора. 

К сожалению, стандартная фраза "следствие разберется" в данном случае не работает. Мы хорошо себе представляем, как работает следствие на Кубани и вообще в регионе... Да если честно, то и по России в целом. Уже сейчас со стороны слудствия в местные СМИ дается утечка, что "факт изнасилования не подтвердился", что все были пьяны (ну да, 31 декабря).

Вопрос можно поставитьнесколько шире - почему в Южном федеральном округе, который возглавляет бывший генпрокурор, где сосредоточены, в общем, немалые силы правопорядка, этого самого правопорядка меньше, чем даже в других местах необъятной родины?

А история тяжелая. Полагаю, какие-то важные детали появятся в ближайшее время, так всегда бывает. 

Апелляция к кремлю бессмысленна - на самом деле из Москвы уже давно практически не контролируют, что происходит в регионе. Реальная власть у местного криминалитета, они же силовики, они же бюрократия, они же аграрные бароны. И их по большому счету все устраивает, на их латифундии никто не покушается, холопы друг друга мочат. Не устраивает кремль? Так они при первом удобном случае пошлют этот кремль куда подальше, и будут править сами. При помощи того же самого казачества. Вспомним Каледина. Тогда его казаки не поддержали, но в то время казачество и было хозяином на Дону, на Кубани и на Тереке. А сейчас хозяева совсем другие. Они и будут решать, кто там русский, кто казак, а кто просто так.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 9
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(без названия)
3авидонов Никотим написал 06.01.2018 04:45
Ничего срашного, ни в коем случае ни нада расраиваса - Крыможопия уже полностью наша и полностью нами снабжается, а в Даунбассии идут победные бои за воссоединение с РФ.
С Чечней у нас тоже усе успешно, хорошие отношения, регулярно, ежемесячно плотим дань. В Сирии ИГ практически разбито (осталось туда пряма им перечислить где-то всего лишь полтриллиона зелени и они совсем будут разбиты).
Так что - усе нормалек, не обращайте внимания на дешевые фейки .
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(9) написал 06.01.2018 02:47
Ну все правильно, все сходится. Трусливый и продажный шнырь и стукач из питерской подворотни Путин не может быть никаким гарантом никакой конституции. Он лишь может быть гарантом проституции перед своими заокеанскими хозяевами, а так же еще и гарантом устава кооператива "Озеро".
.
Все! Это его потолок!
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НЕ-русский бунт против этнокриминальной диаспоры
Светослав.. написал 06.01.2018 02:46
\\\Местный казачий атаман Александр Ситавичус пошел разбираться. Как мне рассказали, его избили. После чего он взял оружие и с товарищем пришел в "Огонек", открыл огонь - и там погибли трое.///
.
Вы еще расскажите нам, мосьЁ рЫдактор, шо Ситавичус -- исконно русская фамилия.
Русские только и умеют, шо садиться на бутылку ))
.
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(без названия)
Джон Генри Эдем написал 06.01.2018 02:19
Фамилия у "атамана" какая-то не донская, не казачья. Ситавичус - прибалт что ли?
И вообще - цыгане - тоже русские. Как туркмены, негры, якуты, карелы, буряты, чичены....
Русский - это состояние души, а не национальность )))) Так что этот Ситавичус - мерзкий русофоб и подпиндосник! Продался жидогеям в анальное рабство и покусился на Россию, на русских!!!
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(без названия)
водяной написал 06.01.2018 01:15
Здравствуй.
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(без названия)
отец Пигидий написал 06.01.2018 01:00
Ну, то что Путлерастия - это одна большая Кущевка, ясно давно. Просто где-то гнойник прорывается, где-то нет. И дело не только в этнических проблемах (здесь, конечно, не цыгане солируют, а в первую очередь соплеменники зверька Кадыркина, сподвижника пахана Плешивого), а дело в той ненависти друг к другу и ко всему миру, которую путлеры особо целенаправленно стали культивировать где-то с 14-года посредством кисель-тв - посредством всех этих киселей и шапир, зарабатывающих на разжигании ненависти нехилые бабосы. Сегодня насаждение ненависти в Путлерастии - хорошо оплачиваемый тренд. Читаю: "В Нижнем Тагиле охранник избил отца, который просил открыть туалет ребенку" (Подробнее: http://www.newsru.com/russia/05jan2018/tagil.html) - вполне возможно, что и отец, и оханник были вполне русскими по национальности...
.
Кстати, а что с этой барыгой Хахалевой? Как-то ушла эта история из поля внимания... на боевом посту?
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(без названия)
водяной написал 06.01.2018 00:48
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(без названия)
........ . . написал 06.01.2018 00:34
а так конечно, этнический криминал важный элемент мягкого геноцида проводимого администрацией.
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(без названия)
........ . . написал 06.01.2018 00:30
ну, правильно. людям нужно оружие чтобы решать проблемы между собой. а если не решать то это еще хуже.
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