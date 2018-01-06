Пункты сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина открылись в 16 городах России. В соответствии с законом, самовыдвиженец должен собрать в свою поддержку не менее 300 тыс. подписей избирателей, причем на каждый субъект РФ должно приходиться не менее 7,5 тыс. подписей граждан, проживающих на его территории.
Я уже волнуюсь, очкую просто - а вдруг не соберет Владимир Владимирович? Как же мы тогда?
Не бойтесь, маловерные!
Вот другие - те от партий норовят, чтоб поменьше собирать. А Владимир Владимирович сам, всё сам, потому что народ за него. Весь! И даже больше, если потребуется.
Затихнет Сирия, замрет Донбасс, утихомирится кризис - не до того, Владимир Владимирович собирает подписи!
И заметим, всё совершенно бесплатно. Стоило только намекнуть Владимиру Владимировичу, и тут же к указанной дате само собой образовалось движение "Волонтеры победы" и давай, значит, собирать. Подписи.
Я вот думаю, надо бы Владимиру Владимировичу объявить конкурс на места волонтеров - кто больше заплатит, тот и станет собирать подписи за нашего лидера, а деньги можно передать потом в деткий приют. И дети, когда вырастут, тоже станут собирать подписи за Владимира Владимировича, а потом и их дети станут собирать, и так до скончания времен, пока жива Россия...
Хорошо, что Владимир Владимирович подписи собирает. Ходят люди по домам, жмут кнопки домофонов, а им в ответ раздается благостная молитва и дверь открывается - очень хотят наши люди подписать за Путина, очень.
У храмов на Рождество будут стоять волонтеры за Путина, и в этом смиренном стоянии соберут много подписей от прихожан, и многие уверуют, кто еще не до конца уверовал, и сотворятся великие чудеса.
Мне сказывали, одна бедная девушка поставила свою подпись за Владимира Вадимировича в одиноком подписном листе, в сильный мороз и снег. А наутро в том листе оказались многие подписи, потому что чудо.
И в день, когда нужно будет принести подписи в ЦИК, их хватит непременно, и даже останется множество, потому что многие добропорядочные граждане захотят подписаться за Владимира Владимировича и два, и три, и множество раз, потому что любовь в людях к нему велика. И многе ошибки, сделанные в подписях, сами собой чудесным образом исправятся, и ни одной подписи не смогут признать недействительной!
И счастье невыразимое наполнит вдруг все-все сердца, и небеса раскроются и с них польется благодатный свет, и сама Памфилова сожмет в руке мокрый от счастливых слез бюллетень, и мир воцарится от Москвы до самых до окраин, и человек пройдет как хозяин к своему сияющему лимузину...
А.Б.
Сухарь написал 06.01.2018 07:00
Бармалей написал 06.01.2018 06:31
3авидонов Никотим написал 06.01.2018 05:20
хакас написал 06.01.2018 05:08
Недоуменный написал 06.01.2018 02:05
так своевременно написал 06.01.2018 01:01
Поставьте в поиск Гугла: путинизм - как он есть. написал 06.01.2018 00:54
"Ко мне, бандерлоги!" написал 06.01.2018 00:50
отец Пигидий написал 06.01.2018 00:38
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Это как раз тот случай, когда кукловоды не погнали бюджетников для поддержки Владимира Владимировича и не включили камеры, чтоб записать для кисель-тв пару-тройку платных/бесплатных любителей вошьдя.
сил нет написал 06.01.2018 00:38
4-я,ТЕРМИНАЛЬНАЯ СТАДИЯ правления страна
просто не выдержит
Нероссиянин написал 06.01.2018 00:30
У нас ведь частенько собирают подписи с данными для подачи "челобитных - тот же кургинян "против ювенальной юстиции" и прочее. Так вот, эти то образцы подписей с данными вполне могут быть скопированы для заполнения запрезидентских
фиговых листочков.