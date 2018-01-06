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Московский листок

Владимир Владимирович собирает подписи...

Опубликовано 06.01.2018 в разделе комментариев 11

путин выборы
Владимир Владимирович собирает подписи...

Пункты сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина открылись в 16 городах России. В соответствии с законом, самовыдвиженец должен собрать в свою поддержку не менее 300 тыс. подписей избирателей, причем на каждый субъект РФ должно приходиться не менее 7,5 тыс. подписей граждан, проживающих на его территории.

Я уже волнуюсь, очкую просто - а вдруг не соберет Владимир Владимирович? Как же мы тогда?

Не бойтесь, маловерные!

Вот другие - те от партий норовят, чтоб поменьше собирать. А Владимир Владимирович сам, всё сам, потому что народ за него. Весь! И даже больше, если потребуется.

Затихнет Сирия, замрет Донбасс, утихомирится кризис - не до того, Владимир Владимирович собирает подписи!

И заметим, всё совершенно бесплатно. Стоило только намекнуть Владимиру Владимировичу, и тут же к указанной дате само собой образовалось движение "Волонтеры победы" и давай, значит, собирать. Подписи. 

Я вот думаю, надо бы Владимиру Владимировичу объявить конкурс на места волонтеров - кто больше заплатит, тот и станет собирать подписи за нашего лидера, а деньги можно передать потом в деткий приют. И дети, когда вырастут, тоже станут собирать подписи за Владимира Владимировича, а потом и их дети станут собирать, и так до скончания времен, пока жива Россия...

Хорошо, что Владимир Владимирович подписи собирает. Ходят люди по домам, жмут кнопки домофонов, а им в ответ раздается благостная молитва и дверь открывается - очень хотят наши люди подписать за Путина, очень.

У храмов на Рождество будут стоять волонтеры за Путина, и в этом смиренном стоянии соберут много подписей от прихожан, и многие уверуют, кто еще не до конца уверовал, и сотворятся великие чудеса. 

Мне сказывали, одна бедная девушка поставила свою подпись за Владимира Вадимировича в одиноком подписном листе, в сильный мороз и снег. А наутро в том листе оказались многие подписи, потому что чудо.

И в день, когда нужно будет принести подписи в ЦИК, их хватит непременно, и даже останется множество, потому что многие добропорядочные граждане захотят подписаться за Владимира Владимировича и два, и три, и множество раз, потому что любовь в людях к нему велика. И многе ошибки, сделанные в подписях, сами собой чудесным образом исправятся, и ни одной подписи не смогут признать недействительной!

И счастье невыразимое наполнит вдруг все-все сердца, и небеса раскроются и с них польется благодатный свет, и сама Памфилова сожмет в руке мокрый от счастливых слез бюллетень, и мир воцарится от Москвы до самых до окраин, и человек пройдет как хозяин к своему сияющему лимузину...

А.Б. 



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Всего комментариев к статье: 11
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Легче не бывает
Сухарь написал 06.01.2018 07:00
Все данные о людях есть в жилуправлениях. То-то я думала, почему по осени с нас стали собирать Ф.И.О. владельцев квартир и их подписи. Обязательно владельцев!
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Дожить до осины.
Бармалей написал 06.01.2018 06:31
Ну теперь соберут 3 миллиона подписей и начнут этой новостью с утра до вечера по ушам ездить. Хорошо еще, что Путин ведет здоровый образ жизни и вполне может дожить до момента когда, наконец, его повесят на старой осине.
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(без названия)
3авидонов Никотим написал 06.01.2018 05:20
Между дрочим, сожитель Кабаевой это стопроцентное олицетворение РФ. Поставить президентом РФ какого-нибудь честного человека (ну допустим уровня историка Зубова) или даже Гришаню Явлинского - это не соответствовать истине.
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палочки должны быть попиндикулярны.
хакас написал 06.01.2018 05:08
Обязательно нужно поставить свою подпись в поддержку будущего России! Бросить все дела и поставить. Пусть даже дрожащей от волнения левой рукой.
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. о словах
Недоуменный написал 06.01.2018 02:05
Какие волонтеры?Какие мешки?За какие шиши энти фрукты живут?В России никогда не было слова волонтер.Если на то пошло то ДОБРОВОЛЕЦ.И никак ИНАЧЕ.Самое главное то что опосля ЭТУ РУССКУЮ Длинноногую ДУРУ оприходует ошкуренный шефик.Причем по всех ракурсах .Вот здесь и потеря в национальной ПИЗДЕ.
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Вот теперь ясно, почему Свидетелей Иеговы
так своевременно написал 06.01.2018 01:01
запретили. Это чтобы они не путались под ногами у Свидетелей Путина. Чтоб не создавали конкуренции, понимаешь.
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Передайте этот антипутинский пароль своим друзьям и знакомым, и пусть они сделают тоже самое.
Поставьте в поиск Гугла: путинизм - как он есть. написал 06.01.2018 00:54
.
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Во время своей 4-й избирательной кампании Путин решил стать самовыдвиженцем с программой
"Ко мне, бандерлоги!" написал 06.01.2018 00:50
.
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(без названия)
отец Пигидий написал 06.01.2018 00:38
"Я прикидывал, что будет хотя бы человек 50&#8230;" / Тюменские активисты 31 декабря позвали горожан на главную площадь города поддержать выдвижение Путина: явка оказалась провальной - https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/01/03/75072-ya-prikidyval-chto-budet-hotya-by-chelovek-50
.
Это как раз тот случай, когда кукловоды не погнали бюджетников для поддержки Владимира Владимировича и не включили камеры, чтоб записать для кисель-тв пару-тройку платных/бесплатных любителей вошьдя.
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как же надоело это ботоксное чудо
сил нет написал 06.01.2018 00:38
когда же оно отвалится,как нажравшийся клоп.
4-я,ТЕРМИНАЛЬНАЯ СТАДИЯ правления страна
просто не выдержит
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(без названия)
Нероссиянин написал 06.01.2018 00:30
Механизм быстрого "сбора" подписей, может быть прост.
У нас ведь частенько собирают подписи с данными для подачи "челобитных - тот же кургинян "против ювенальной юстиции" и прочее. Так вот, эти то образцы подписей с данными вполне могут быть скопированы для заполнения запрезидентских
фиговых листочков.
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