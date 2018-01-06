Пункты сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина открылись в 16 городах России. В соответствии с законом, самовыдвиженец должен собрать в свою поддержку не менее 300 тыс. подписей избирателей, причем на каждый субъект РФ должно приходиться не менее 7,5 тыс. подписей граждан, проживающих на его территории.

Я уже волнуюсь, очкую просто - а вдруг не соберет Владимир Владимирович? Как же мы тогда?

Не бойтесь, маловерные!

Вот другие - те от партий норовят, чтоб поменьше собирать. А Владимир Владимирович сам, всё сам, потому что народ за него. Весь! И даже больше, если потребуется.

Затихнет Сирия, замрет Донбасс, утихомирится кризис - не до того, Владимир Владимирович собирает подписи!

И заметим, всё совершенно бесплатно. Стоило только намекнуть Владимиру Владимировичу, и тут же к указанной дате само собой образовалось движение "Волонтеры победы" и давай, значит, собирать. Подписи.

Я вот думаю, надо бы Владимиру Владимировичу объявить конкурс на места волонтеров - кто больше заплатит, тот и станет собирать подписи за нашего лидера, а деньги можно передать потом в деткий приют. И дети, когда вырастут, тоже станут собирать подписи за Владимира Владимировича, а потом и их дети станут собирать, и так до скончания времен, пока жива Россия...

Хорошо, что Владимир Владимирович подписи собирает. Ходят люди по домам, жмут кнопки домофонов, а им в ответ раздается благостная молитва и дверь открывается - очень хотят наши люди подписать за Путина, очень.

У храмов на Рождество будут стоять волонтеры за Путина, и в этом смиренном стоянии соберут много подписей от прихожан, и многие уверуют, кто еще не до конца уверовал, и сотворятся великие чудеса.

Мне сказывали, одна бедная девушка поставила свою подпись за Владимира Вадимировича в одиноком подписном листе, в сильный мороз и снег. А наутро в том листе оказались многие подписи, потому что чудо.

И в день, когда нужно будет принести подписи в ЦИК, их хватит непременно, и даже останется множество, потому что многие добропорядочные граждане захотят подписаться за Владимира Владимировича и два, и три, и множество раз, потому что любовь в людях к нему велика. И многе ошибки, сделанные в подписях, сами собой чудесным образом исправятся, и ни одной подписи не смогут признать недействительной!

И счастье невыразимое наполнит вдруг все-все сердца, и небеса раскроются и с них польется благодатный свет, и сама Памфилова сожмет в руке мокрый от счастливых слез бюллетень, и мир воцарится от Москвы до самых до окраин, и человек пройдет как хозяин к своему сияющему лимузину...

А.Б.