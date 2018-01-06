Министр из Крыма попал в тюрьму СБУ

Бывший министр здравоохранения Крыма Петр Михальчевский, занимавший свой пост уже после присоединения полуострова к России, задержан в Киеве сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). В отношении господина Михальчевского возбуждено уголовное дело по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность) и ст. 111 (государственная измена) УК Украины.

Согласно сообщению спецслужбы, у бывшего чиновника изъяли российский паспорт, служебное удостоверение и другие документы, «подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями».

Петр Михальчевский работал в крымском правительстве в марте—июне 2014 года. Глава региона Сергей Аксенов отправил чиновника в отставку из-за большого количества нарушений в сфере здравоохранения. По словам Аксенова, при поддержке министра распродавалась гуманитарная помощь из России, цены на лекарства росли, а за госпитализацию было необходимо платить.

- Я сегодня дал комментарий другому изданию, где ненароком коснулся этой темы, - прокомментировал ситуацию главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Нечего с российским паспортом делать на сегодняшней Украине, особенно если тебя можно обвинить в "антиукраинской" деятельности. Как же, здравоохранением руководил у "оккупантов". Но это и всех касается - знаете ведь, что официальный Киев считает государство, паспорт которого у вас в кармане, агрессором и врагом. Ну представьте себе, что вы с советским папортом едете в Германию году эдак в 1943-м... Потом, конечно, можно жаловаться на "ужасы режима", но какого рожна тебя туда понесло? Понимаю Аксенова, зачем в Крыму министр дурак... Но другие что, на чужом опыте учиться не могут, только на своем? То боец ополчения с Донбасса едет на Украину оформлять пенсию, и естественно оказывается в застенках СБУ. Выручайте! То наши оппозиционеры едут в Киев за свободой, а получают место на кладбище. Во время войны тоже было много недовольных политикой Сталина, но как-то хватало ума не ехать за свободой в Берлин. Хотя тоже находились - "немцы гуманная европейская нация"... И в Майданек.