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Московский листок

Буржуазная интеллигенция отрицает существование рабочего класса, чтобы оправдать собственную подлость

Опубликовано 06.01.2018 автором Оксана Снегирь в разделе комментариев 35

протест рабочие зарплата
Буржуазная интеллигенция отрицает существование рабочего класса, чтобы оправдать собственную подлость

Господа буржуазные интеллигенты никак не могут простить Ленину его слова, что они не «мозг нации» - а наоборот. Они прямо со скрежетом зубовным вспоминают эту ленинскую фразу. Но при этом они только и делают, что подтверждают эти слова. Они постоянно демонстрируют свою подлость и глупость. А теперь они превзошли сами себя и в том и в другом – они вздумали ОТРИЦАТЬ САМО СУЩЕСТВОВАНИЕ РАБОЧЕГО КЛАССА!

Да, теперь почти каждый буржуазный интеллигент считает своим долгом с апломбом заявить: «Какой такой рабочий класс!? О чем вы говорите? Нет уже никакого рабочего класса! Где он, этот рабочий класс? Покажите мне его!»

Хочется спросить у этих господ – что у них в голове? Или они думают не головой – а противоположной частью тела?

Господа интеллигенты!

Ведь вы вроде бы пока еще не духи бесплотные – а материальные люди из плоти и крови. И обитаете вы не в горних сферах – а ходите по грешной земле. Вы едите, пьете, носите одежду, живете под крышей, пользуетесь туалетом, спите на кровати, отапливаете квартиру с помощью горячего отопления, ходите по асфальтированной улице, ездите на автобусе и на метро.

Так вот – откуда все это берется? Кто все это обеспечивает? Может быть, все это материализуется из воздуха? Или падает с неба? Или появляется по взмаху волшебной палочки Гарри Поттера?

Нет! Все это делают люди. Так вот, господа интеллигенты, эти люди и есть – РАБОЧИЕ, РАБОЧИЙ КЛАСС. Они производят все материальные блага, без которых не может существовать ни общество в целом, ни отдельный человек. В том числе и вы.

Так вот где он, этот рабочий класс, который наша буржуазная интеллигенция не изволит замечать. Он работает на полях, на фабриках и заводах, на рудниках и шахтах, на стройках и электростанциях. Он выращивает и собирает урожай в поле, доит коров на ферме, выпекает хлеб на заводе, шьет одежду на фабрике, обслуживает электростанции, прокладывает линии электропередач, поддерживает инфраструктуру в ЖКХ, ловит рыбу на траулерах, перевозит грузы по воде и суше, производит детали для компьютеров и комплектует их.

Это все - рабочий класс. Он – всюду, он везде. Он работает, чтобы вы получили все необходимое для жизни, для вашего покоя и комфорта. Если рабочего класса не станет хотя бы на секунду – вы тут же потеряете возможность жить так, как вы привыкли. Или еще яснее – вы без рабочего класса и шагу не можете ступить!

Так мы говорим буржуазному интеллигенту. Мы открываем его подслеповатые глаза - и тыкаем его носом в тот самый рабочий класс, которого якобы нет. Однако наш буржуазный интеллигент все равно не желает признать очевидное, и прибегает к новой уловке.

- Да какой же это рабочий класс? – заявляет он – Разве это рабочий класс!? Это – тупое опустившееся быдло, которому только получить свою зарплату, нажраться, напиться и шмякнуться у телевизора! Никакой вашей хваленой «классовой сознательности» у него нет! Он и сам не прочь стать буржуем, этот ваш рабочий класс! Так он что ли, по-вашему, совершит революцию!? В гробу он видел вашу революцию и ваш марксизм!

Что мы видим? Что наша буржуазная интеллигенция снова демонстрирует свое невежество и свою полную политическую безграмотность. Она путает классовую принадлежность и классовую сознательность. Она воображает, что, если у рабочего класса на данный момент нет классовой сознательности – значит, и его самого нет!

Это – тупая и невежественная белиберда, совершенно под стать нашей интеллигенции.

РАБОЧИЙ КЛАСС ПРИ КАПИТАЛИЗМЕ ЕСТЬ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ.

А вот с КЛАССОВЫМ СОЗНАНИЕМ дела могут обстоять по-разному. У рабочего класса может быть классовое сознание – а может и не быть.

Дело в том, что рабочий класс не может приобрести классовое сознание самостоятельно. Он может его приобрести только в одном случае – если ему поможет интеллигенция.

Что значит для рабочего класса – иметь классовое сознание?

Это значит – осознать свое положение в буржуазном обществе, свой главный классовый интерес, свои цели и задачи. Понять, что его угнетают и эксплуатируют. Что механизм капиталистической эксплуатации – присвоение прибавочной стоимости, а ее источник – частная собственность на средства производства. Что главный классовый интерес рабочих – освободиться, покончить с гнетом и эксплуатацией. А для этого - революционным путем свергнуть власть эксплуататоров и уничтожить основу эксплуатации – частную собственность.

Но для того, чтобы все это понять – он должен освоить идеи социализма.

Или, иначе говоря – приобрести классовое сознание для рабочего класса означает - приобщиться к социализму.

Однако социализм – это наука. А науку создают, разрабатывают и внедряют в сознание общества ученые. То есть – интеллигенция.

Сам же рабочий класс, в силу своего положения, не может без помощи интеллигенции приобщиться к социализму. Ибо в классовом обществе он отлучен от науки, не имеет к ней доступа. Для занятий наукой у него нет ни времени, ни сил. Все его время и силы уходят на одно – на то, чтобы работать на буржуазию, создавать для нее прибавочную стоимость, обогащать ее.

Поэтому на помощь рабочему классу должна была прийти (и приходила) революционная интеллигенция.

Это всегда были лучшие из интеллигентов. Они отличались выдающимся умом, образованностью, волей и энергией. Нередко они росли в среде буржуазии, в обеспеченных и влиятельных семьях. Они легко могли добиться житейского благополучия, сделать блестящую карьеру и подняться на верхние ступени буржуазного общества. Для этого требовалось только одно – чтобы они служили господствующему классу - капиталу.

Но они не искали для себя благополучия. Они стремились к социальной справедливости, к справедливому переустройству общества. Поэтому они порывали со своим классом и вставали на сторону угнетенных – на сторону пролетариата. Они отказывались от покоя, богатства и высокого положения и выбирали опасный путь революционера, который почти наверняка должен был их привести в тюрьму или на эшафот. Они шли к рабочим и несли им идеи научного коммунизма, помогали им понять свое истинное положение в буржуазном обществе, свои интересы, цели и задачи.

Такими были Маркс, Энгельс, Ленин, которые вышли из обеспеченной среды, но порвали с господствующим классом и посвятили свою жизнь угнетенному классу, пролетариату.

Рабочий класс, получив от этих интеллигентов социалистическую науку и приобщившись к ней, вырабатывал свое классовое, революционное пролетарское сознание. С этим сознанием он превращался в силу, способную совершить социалистическую революцию и переустроить общество на новых справедливых началах.

***

И вот почему рабочий класс теперь не обладает классовым сознанием, господа интеллигенты! Потому что в этом ему должна помочь революционная интеллигенция – а у нас теперь революционной интеллигенции как раз и нет. (Или ее слишком мало).

Наша современная российская интеллигенция в массе своей тупа и ограничена. Идеи научного коммунизма ей просто не по зубам.

Она труслива, корыстна и продажна. Встать на сторону угнетенных? Как бы не так! Она предпочитает прислуживать угнетателям. Идти к рабочему классу и нести ему революционные идеи? Не на ту напали! Она лучше пристроится под крылышко буржуазии и будет получать от нее жирные кусочки.

В своем падении наша интеллигенция достигла самого дна, поступает подлее некуда. Вместо того, чтобы разоблачать несправедливые порядки – она из кожи лезет, чтобы их оправдать. Вместо того, чтобы поддержать борьбу угнетенных за социальную справедливость – она не знает, как их оклеветать и очернить.

Словом, она показала себя в самом отвратном виде. И вот теперь она имеет наглость и бесстыдство обвинять рабочий класс - якобы он не такой, как нужно! Или же с большого ума вообще отрицает его существование.

Понятно, зачем она это делает. Она просто валит с больной головы на здоровую - чтобы оправдать собственную подлость. Она хочет скрыть от других и от себя правду. А правда проста. Наша интеллигенция, со всеми ее понтами, претензиями и амбициями – обыкновенная подстилка капитала.



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Всего комментариев к статье: 35
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Re: милая моя
СергеЮ КопыловУ написал 06.01.2018 19:02
Сергей Копылов написал 06.01.2018 16:50
я вот не пойму - то ли Баранов дурочку валяет, то ли устал.
===========
Не понимаешь потому, что ты тупой от хронического ленинизма головного мозга!
рЫдактор денежку косит через рекламу для своей астрологички...
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Все дело в том, что интеллигенция
"Не мозг нации" написал 06.01.2018 19:00
побыла уже прослойкой в рабоче-крестьянском пироге и больше не хочет.
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(без названия)
Лис написал 06.01.2018 18:58
А что не так с эпигенетикой?Насколько я понял это связано с выращиваем стволовых клеток.Никто вроде на генетический код не покушается так как изменения просто не передаются по наследству.Радикальные изменения могут возникнуть только в результате изоляции видовой популяции.К тому же чем сильнее мы вовлекаемся в окружающую нас среду тем больше включается адаптационных механизмов.Без сенсорной подавляемости мы вообше бы не знали что такое абстрактная рациональная логика.К стати, Коммунизм и постулирует полный изоморфизм с Природой без всяких социал-дарвинистских извращений типа трансгуманизма.
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(без названия)
Демократия это колбаса написал 06.01.2018 18:40
В СССР интеллигенция это те, кто страдал без порток джинсы. "Научные" сотрудники из
НИИ Пуха и Пера, НИИ Табака и Махорки, НИИ ЗАД (замечательных автомобильных дорог).
Это те, кто юморил над Лысенко, который хочет скрестить ужа и ежа,- ха!-ха!-ха! Но вот смех сквозь слезы, что Монсанто работает по "заветам" Лысенко скрещивая помидор с рыбой и в США Лысенко записан в поминальник журнала Клетка и назван Великим Ученым и по имени и отчеству,- Трофим Денисович Лысенко. А дурь гомологических рядов Вавилова нах никому не нужна.
Несколько лет назад узнал о "рождении новой науки эпигенетики". Эта "новая наука", прости Господи, оплеванная лысенковщина. Или в Сети есть статья "Кибернетика. История одной лженауки." Которые себя в интеллигенцию записали полезно будет прочитать.
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О.Снегирь - трибуниха пролетариата
док-кар написал 06.01.2018 18:27

&#171;Как, например, живет рабочий народ в Манчестере? Рабочие, занятые на хлопчатобумажных фабриках, встают в 5 часов утра, работают на фабрике с 6 до 8 часов, потом&#8230; пьют жидкий чай или кофе с не&#172;большим количеством хлеба&#8230; и вновь работают до 12 часов, когда дается часовой перерыв на обед, состоящий обычно из вареного картофеля у тех, кто получает низшую заработную плату&#8230; Те, кто получает высшую заработ&#172;ную плату, присоединяют к этому мясо &#8212; по крайней мере, три раза в неде&#172;лю. По окончании обеда они вновь работают на фабрике до 7 часов вечера или позже, затем вновь пьют чай, часто с примесью спирта и с небольшим количеством хлеба. А некоторые второй раз едят вечером картофель или овсянку&#8230; Питающееся таким образом население живет скученной массой в домах, отделенных узкими, немощеными, зараженными улицами, в атмо&#172;сфере, пропитанной дымом и испарением большого мануфактурного горо&#172;да. А в мастерских они работают в течение 12 часов в день в расслабляющей, разгоряченной атмосфере, часто насыщенной пылью от хлопка, с нечистым воздухом от постоянного дыхания или от других причин, &#8212; будучи при этом заняты делом, поглощающим внимание и требующим неослабной затраты физической энергии в соперничестве с математической точностью, беспре&#172;станным движением и неистощимой силою машины&#8230; Домашним хозяйст&#172;вом рабочие пренебрегают, домашний уют им неизвестен&#8230; помещения грязные, неуютные, не проветривающиеся, сырые&#8230;&#187; (описание 1851 г.)&#187;.
Так О. Снегирь представляет себе жизнь рабочего.
При этом:
В 2017 г. Продано более 1,5 млн. новых легковых автомобилей.
В 2017 г. Более 30 млн. туристов побывали за границей.
В 2017 г. Выдано более 1,5 млн. ипотечных кредитов.
Нет сомнений, что купили машины, квартиры, съездили за границу буржуи, присвоившие прибавочную стоимость этих несчастных рррабочих.
При этом: &#171;Все больше врачей, ученых, программистов, журналистов, которые когда-то могли позволить себе работать &#171;на себя&#187; (как правило, на контрактах, гонорарах, краткосрочных программах, грантах и многочисленных &#171;проектах&#187;), сегодня все больше стремятся устроиться на твердую ставку в крупную корпорацию. То есть, труд интеллигенции все больше пролетаризируется. Интеллигент становится таким же наемным работником, продающим работодателю свои знания и умения, как и пролетарий. С другой стороны, за счет вытеснения физических, не творческих видов труда новейшими автоматизированными системами, труд пролетария становится все более интеллектуальным и характер его все больше сближается с трудом интеллигента. Таким образом, в современной экономике наблюдается два процесса, все более объединяющих интеллигенцию и рабочих в один класс наемных специалистов&#187;. Можно вообразить диалог О. Снегирь с кем-нибудь из соратников (например &#8211; с Барановым: &#171;-Оксана, ну кому ты пишешь такую лабуду, люди же не идиоты. Это же компрометация идеи. - Во-первых &#8211; идиоты, во вторых &#8211; Ленина читай: "Говорить правду - это мелкобуржуазный предрассудок. Ложь оправдывает средства".
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Земля планета и земля кормилица
макробий4-5 написал 06.01.2018 17:57
Буржуазия добравшись до денег и власти, легко надувает то большинство, которое обеспечивает ей сладкую жизнь и вседозволенность. Возьмем простой пример. Есть владельцы земли, а есть те кто арендует эту землю и платит дань владельцам. А теперь задумаемся: а как это они стали владельцами земли и почему они берут плату с убогих?
Земля летит в космосе и ни кому не принадлежит! Как они стали владельцами и кто им дал или продал эти куски Земли, на которых они делают деньги?
И признаЕм, и платим деньги, и силовые структуры их обихаживают!
Или буржуи это боги, которые могут распоряжаться чем угодно, а смерды должны их ублажать?
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Re: милая моя
Крокодил!!! написал 06.01.2018 17:27
....Спросите подобную дамочку насчет краха Союза, и кроме интимного бреда, что Хрущев в утробе матери мечтал о крахе Союза, ничто не услышишь....
Сереженька, а вам не кажется вечно жить прошлым, просто глупо. Оксана Снегирь живет будущим, в этом ее доблесть и мудрость. Сейчас настало время выбора пути. А вот когда путь будет выбран, тогда нужно крепко задуматься почему погиб СССР. Таких как Оксана мало, сейчас надо растить, воспитывать, привлекать сторонников, а не ныть о потерянном.
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(без названия)
Лис написал 06.01.2018 17:23
Вот и я про это.Разве человек рождается на свет для того чтобы всю жизнь горбатиться на каких толстожопых попов и житрожопых банкиров? А то у нас как ни "атлант" то живот больше плеч раз в десять.
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Коммунявые - кучка мерзотных клоунов
У-ха-ха написал 06.01.2018 17:11
Коммунявые не способны ответить ни на один серьезный вопрос. Почему главная идея работяги - уничтожишь капитализм? Кто и когда это доказал? Никто, старый жулик Маркс ничего не предоставил. Идея работяги - поменьше работать (в идеале - вообще не работать) и побольше заработать ништяков. Вот и вся идея. Вы, коммунявые дебилы, придумывая свой фэнтези-мир регулярно обделываетесь. В США рабочих 15% и коммунявые они вертели на мозолистом рабочем.
Заходитесь в визге коммунявки, приятно посмотреть, как вы бьетесь в припадках. Снегирь - няшка, еще снегирей!
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(без названия)
Лис написал 06.01.2018 17:03
Категории необходимо дополнить.Не только культура но и вся экономика,политика,социология,наука...должны быть достоянием всего общества.Кто то предлагает здесь за демократическую революцию.А кто против? Сделайте изначально равные условия для и всех и каждого и тогда будем посмотреть кто из нас имбецил?
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(без названия)
Алексей Казаков написал 06.01.2018 16:51
Интеллигенция, ежели рассматривать этот вопрос категориально, есть ...частная собственность... на культуру. Именно этот факт и требуется сокрыть... Именно обнажая сей факт, Ленин и родил свой знаменитый афоризм. См.:
- "Классовый подход - не навешивание ярлыков!" http://rpr.ur.ru/arhiv/arhiv/2008/3/26/266/
- "О том, как еще раз хоронили карла Маркса" http://rpr.ur.ru/klub/temy/2009/1/25/703/
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милая моя
Сергей Копылов написал 06.01.2018 16:50
я вот не пойму - то ли Баранов дурочку валяет, то ли устал. Дама, конечно, молодца, все ж умнее по сравнению с некоторыми мужиками насчет пафоса революции. Но все таки насчет реального дела. Спросите подобную дамочку насчет краха Союза, и кроме интимного бреда, что Хрущев в утробе матери мечтал о крахе Союза, ничто не услышишь. То есть, Баранов выпускает эту фурию лишь для того, чтобы вернуться НАЗАД?.. Так?. А если нет - то что предлагает взамен?.. Что дурочку валять - так мы восстанавливаем буквально прошлый Союз или нет?..
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Re:
угуап написал 06.01.2018 16:49
каломало тож ни того.Таштоб тебе генномусор с тваим тупрылым сюдапроизводством остаться.
------
откута такия тупыя лисы , подражопили нетфокса берутися?тьфу на тебя, тыж нашу родину в уродинцу превротил, гад.
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Опять эта лживая ***** нарисовалась
У-ха-ха написал 06.01.2018 16:47
Че, тихонечко баните и трете несогласных, лживые коммунявые мрази? Хе-хе, так это обходится на раз, когда есть желание. А тут Баранов испражнялся, что мол всем свобода слова и IP не записываем и все могут говорить, что думают, а как только их коммунявых начинают плющить аргументами, так им тут же без бана никак. Это еще хорошо, потому когда был арестован их сила, то тюрьма была и проч. А все потому как коммунявые постоянно лгут и дискутировать не в состоянии по причине своего дебилизма.
Вот эта визгливая дебилка Снегирь верещит, что рабочий класс на фермах работает и поля убирает. Это крестьяне, дебилка! Я уже тыкал Ее мордой в *****, что она не в состоянии определить, что такое рабочий класс, стерли твари лживые. Так вот, инженер и рабочий, и директор завода тоже, получаются пролетарии и даже президент страны, ага? Так что забавляй народ прошма припадочная.
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(без названия)
с-д написал 06.01.2018 16:43
Сколько дураков у левых, живут как хунвейбины Мао идеями из цитатников политических проходимцев и все искренне принимают за "Правду", факты игнорируют! Прямо-Путиноиды!
Ну где вы видите развитый рабочий класс, когда уничтожены заводы, фабрики и другие производства. Несколько сборочных линий западных автомобилей не спасают ситуацию. "Рабочий" сегодня это люмпен из разных социальных групп: бывшие интеллигенты,инженеры,водители,разорившийся мелкий бизнес, ученые,гуманитарии, пенсионеры, разнорабочие, полуграмотные бомжи, мигранты из СНГ, плохо говорящие по русски и ведущие замкнутый образ жизни кланами(часто преступными). Они живут разными интересами,могут взбунтоваться, подраться, но "сознательно" за вами не пойдут. Сейчас можно говорить только о усредненном работнике "Работнике", который будет драться только за свои экономические интересы и плевать им на лагерный "социализм" и "коммунизм"! Надо работать совсем населением за нормальную буржуазно-демократическую революцию против феодально-чекистского воровского режима!
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(без названия)
ь написал 06.01.2018 16:42
чтобы эта интеллигенция сдохла вместе с дурой Собчак
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Re: Что такое классовое сознание?
если ему повезет, написал 06.01.2018 16:42
вы какито явный ни гегель
---------
чудак вы про законы? или про повезет? вы-*****.
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Что такое классовое сознание?
Люмпен-пролетарий написал 06.01.2018 16:34
Классовое сознание - это четкое и однозначное понимание того факта, что человек при любой власти и при любой системе - хоть при монархии, хоть при анархии - если ему повезет, то будет самым низкооплачиваемым из имеющих постоянную работу; а если ему не повезет - тогда будет самым бедным из претендующих иметь постоянную работу.
Ну, а если ему повезет сверхъестественно и он выйдет в буржуи - то будет моментально обанкрочен настоящими буржуями. А ежели он такой же сверхъестественной Удачей выйдет в чиновники - тогда будет моментально подсижен настоящими чиновниками. (Причем все это - не только в реале, но и даже в компьютерной игре!)
Только понимающий вот такую свою Суть человек может захотеть не самому выйти в элитарии, а под любыми знаменами истреблять элитариев как таковых...
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(без названия)
Лис написал 06.01.2018 16:01
Вы просто никогда не работали вместе с "работягами".С классовым сознанием там все тип топ.Про скорую Социалистическую революцию я слышал еще год назад.А с "генетическим мусором" надо действительно что то решать.Тупорылое "судопроизводство" всегда было,есть и будет дерьмом пока существует расистская клерикальная помойка.
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(без названия)
шшас скажу написал 06.01.2018 15:59
усякая тилихенсия-это , в массовыом чысле, пролитарийел увместного нитруда
.аети просто штрийброкеры-недолюди побеждают.
--------
скажу увторое.чапаму у амирике-кождная точка земли-есть угроза нац ихней ьесопастности.?
---------
атвет простой.онэ яйца поклали в две корзины-оружие, и дулляр.Корзин усяго ДВе.это порождает неустойчивость поведения.КРУГОМ УРАГИ.бесопастность рпод ухрозой.
---------
патамушта карзины в яйцох-мало.еслиб карзин и яйцов в них было больще
----------
менше биспокоилося амерке о своей писдобастности.
----------
еслиб дуляр, впк+ промышленность, отданная КНЫР-тогдаб америгы не пришлося б нервничать об угрозах кнэр.
усэ
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