Буржуазная интеллигенция отрицает существование рабочего класса, чтобы оправдать собственную подлость

Господа буржуазные интеллигенты никак не могут простить Ленину его слова, что они не «мозг нации» - а наоборот. Они прямо со скрежетом зубовным вспоминают эту ленинскую фразу. Но при этом они только и делают, что подтверждают эти слова. Они постоянно демонстрируют свою подлость и глупость. А теперь они превзошли сами себя и в том и в другом – они вздумали ОТРИЦАТЬ САМО СУЩЕСТВОВАНИЕ РАБОЧЕГО КЛАССА!

Да, теперь почти каждый буржуазный интеллигент считает своим долгом с апломбом заявить: «Какой такой рабочий класс!? О чем вы говорите? Нет уже никакого рабочего класса! Где он, этот рабочий класс? Покажите мне его!»

Хочется спросить у этих господ – что у них в голове? Или они думают не головой – а противоположной частью тела?

Господа интеллигенты!

Ведь вы вроде бы пока еще не духи бесплотные – а материальные люди из плоти и крови. И обитаете вы не в горних сферах – а ходите по грешной земле. Вы едите, пьете, носите одежду, живете под крышей, пользуетесь туалетом, спите на кровати, отапливаете квартиру с помощью горячего отопления, ходите по асфальтированной улице, ездите на автобусе и на метро.

Так вот – откуда все это берется? Кто все это обеспечивает? Может быть, все это материализуется из воздуха? Или падает с неба? Или появляется по взмаху волшебной палочки Гарри Поттера?

Нет! Все это делают люди. Так вот, господа интеллигенты, эти люди и есть – РАБОЧИЕ, РАБОЧИЙ КЛАСС. Они производят все материальные блага, без которых не может существовать ни общество в целом, ни отдельный человек. В том числе и вы.

Так вот где он, этот рабочий класс, который наша буржуазная интеллигенция не изволит замечать. Он работает на полях, на фабриках и заводах, на рудниках и шахтах, на стройках и электростанциях. Он выращивает и собирает урожай в поле, доит коров на ферме, выпекает хлеб на заводе, шьет одежду на фабрике, обслуживает электростанции, прокладывает линии электропередач, поддерживает инфраструктуру в ЖКХ, ловит рыбу на траулерах, перевозит грузы по воде и суше, производит детали для компьютеров и комплектует их.

Это все - рабочий класс. Он – всюду, он везде. Он работает, чтобы вы получили все необходимое для жизни, для вашего покоя и комфорта. Если рабочего класса не станет хотя бы на секунду – вы тут же потеряете возможность жить так, как вы привыкли. Или еще яснее – вы без рабочего класса и шагу не можете ступить!

Так мы говорим буржуазному интеллигенту. Мы открываем его подслеповатые глаза - и тыкаем его носом в тот самый рабочий класс, которого якобы нет. Однако наш буржуазный интеллигент все равно не желает признать очевидное, и прибегает к новой уловке.

- Да какой же это рабочий класс? – заявляет он – Разве это рабочий класс!? Это – тупое опустившееся быдло, которому только получить свою зарплату, нажраться, напиться и шмякнуться у телевизора! Никакой вашей хваленой «классовой сознательности» у него нет! Он и сам не прочь стать буржуем, этот ваш рабочий класс! Так он что ли, по-вашему, совершит революцию!? В гробу он видел вашу революцию и ваш марксизм!

Что мы видим? Что наша буржуазная интеллигенция снова демонстрирует свое невежество и свою полную политическую безграмотность. Она путает классовую принадлежность и классовую сознательность. Она воображает, что, если у рабочего класса на данный момент нет классовой сознательности – значит, и его самого нет!

Это – тупая и невежественная белиберда, совершенно под стать нашей интеллигенции.

РАБОЧИЙ КЛАСС ПРИ КАПИТАЛИЗМЕ ЕСТЬ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ.

А вот с КЛАССОВЫМ СОЗНАНИЕМ дела могут обстоять по-разному. У рабочего класса может быть классовое сознание – а может и не быть.

Дело в том, что рабочий класс не может приобрести классовое сознание самостоятельно. Он может его приобрести только в одном случае – если ему поможет интеллигенция.

Что значит для рабочего класса – иметь классовое сознание?

Это значит – осознать свое положение в буржуазном обществе, свой главный классовый интерес, свои цели и задачи. Понять, что его угнетают и эксплуатируют. Что механизм капиталистической эксплуатации – присвоение прибавочной стоимости, а ее источник – частная собственность на средства производства. Что главный классовый интерес рабочих – освободиться, покончить с гнетом и эксплуатацией. А для этого - революционным путем свергнуть власть эксплуататоров и уничтожить основу эксплуатации – частную собственность.

Но для того, чтобы все это понять – он должен освоить идеи социализма.

Или, иначе говоря – приобрести классовое сознание для рабочего класса означает - приобщиться к социализму.

Однако социализм – это наука. А науку создают, разрабатывают и внедряют в сознание общества ученые. То есть – интеллигенция.

Сам же рабочий класс, в силу своего положения, не может без помощи интеллигенции приобщиться к социализму. Ибо в классовом обществе он отлучен от науки, не имеет к ней доступа. Для занятий наукой у него нет ни времени, ни сил. Все его время и силы уходят на одно – на то, чтобы работать на буржуазию, создавать для нее прибавочную стоимость, обогащать ее.

Поэтому на помощь рабочему классу должна была прийти (и приходила) революционная интеллигенция.

Это всегда были лучшие из интеллигентов. Они отличались выдающимся умом, образованностью, волей и энергией. Нередко они росли в среде буржуазии, в обеспеченных и влиятельных семьях. Они легко могли добиться житейского благополучия, сделать блестящую карьеру и подняться на верхние ступени буржуазного общества. Для этого требовалось только одно – чтобы они служили господствующему классу - капиталу.

Но они не искали для себя благополучия. Они стремились к социальной справедливости, к справедливому переустройству общества. Поэтому они порывали со своим классом и вставали на сторону угнетенных – на сторону пролетариата. Они отказывались от покоя, богатства и высокого положения и выбирали опасный путь революционера, который почти наверняка должен был их привести в тюрьму или на эшафот. Они шли к рабочим и несли им идеи научного коммунизма, помогали им понять свое истинное положение в буржуазном обществе, свои интересы, цели и задачи.

Такими были Маркс, Энгельс, Ленин, которые вышли из обеспеченной среды, но порвали с господствующим классом и посвятили свою жизнь угнетенному классу, пролетариату.

Рабочий класс, получив от этих интеллигентов социалистическую науку и приобщившись к ней, вырабатывал свое классовое, революционное пролетарское сознание. С этим сознанием он превращался в силу, способную совершить социалистическую революцию и переустроить общество на новых справедливых началах.

***

И вот почему рабочий класс теперь не обладает классовым сознанием, господа интеллигенты! Потому что в этом ему должна помочь революционная интеллигенция – а у нас теперь революционной интеллигенции как раз и нет. (Или ее слишком мало).

Наша современная российская интеллигенция в массе своей тупа и ограничена. Идеи научного коммунизма ей просто не по зубам.

Она труслива, корыстна и продажна. Встать на сторону угнетенных? Как бы не так! Она предпочитает прислуживать угнетателям. Идти к рабочему классу и нести ему революционные идеи? Не на ту напали! Она лучше пристроится под крылышко буржуазии и будет получать от нее жирные кусочки.

В своем падении наша интеллигенция достигла самого дна, поступает подлее некуда. Вместо того, чтобы разоблачать несправедливые порядки – она из кожи лезет, чтобы их оправдать. Вместо того, чтобы поддержать борьбу угнетенных за социальную справедливость – она не знает, как их оклеветать и очернить.

Словом, она показала себя в самом отвратном виде. И вот теперь она имеет наглость и бесстыдство обвинять рабочий класс - якобы он не такой, как нужно! Или же с большого ума вообще отрицает его существование.

Понятно, зачем она это делает. Она просто валит с больной головы на здоровую - чтобы оправдать собственную подлость. Она хочет скрыть от других и от себя правду. А правда проста. Наша интеллигенция, со всеми ее понтами, претензиями и амбициями – обыкновенная подстилка капитала.