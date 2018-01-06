Буржуазная интеллигенция отрицает существование рабочего класса, чтобы оправдать собственную подлость

Господа буржуазные интеллигенты никак не могут простить Ленину его слова, что они не «мозг нации» - а наоборот. Они прямо со скрежетом зубовным вспоминают эту ленинскую фразу. Но при этом они только и делают, что подтверждают эти слова. Они постоянно демонстрируют свою подлость и глупость. А теперь они превзошли сами себя и в том и в другом – они вздумали ОТРИЦАТЬ САМО СУЩЕСТВОВАНИЕ РАБОЧЕГО КЛАССА!
Да, теперь почти каждый буржуазный интеллигент считает своим долгом с апломбом заявить: «Какой такой рабочий класс!? О чем вы говорите? Нет уже никакого рабочего класса! Где он, этот рабочий класс? Покажите мне его!»
Хочется спросить у этих господ – что у них в голове? Или они думают не головой – а противоположной частью тела?
Господа интеллигенты!
Ведь вы вроде бы пока еще не духи бесплотные – а материальные люди из плоти и крови. И обитаете вы не в горних сферах – а ходите по грешной земле. Вы едите, пьете, носите одежду, живете под крышей, пользуетесь туалетом, спите на кровати, отапливаете квартиру с помощью горячего отопления, ходите по асфальтированной улице, ездите на автобусе и на метро.
Так вот – откуда все это берется? Кто все это обеспечивает? Может быть, все это материализуется из воздуха? Или падает с неба? Или появляется по взмаху волшебной палочки Гарри Поттера?
Нет! Все это делают люди. Так вот, господа интеллигенты, эти люди и есть – РАБОЧИЕ, РАБОЧИЙ КЛАСС. Они производят все материальные блага, без которых не может существовать ни общество в целом, ни отдельный человек. В том числе и вы.
Так вот где он, этот рабочий класс, который наша буржуазная интеллигенция не изволит замечать. Он работает на полях, на фабриках и заводах, на рудниках и шахтах, на стройках и электростанциях. Он выращивает и собирает урожай в поле, доит коров на ферме, выпекает хлеб на заводе, шьет одежду на фабрике, обслуживает электростанции, прокладывает линии электропередач, поддерживает инфраструктуру в ЖКХ, ловит рыбу на траулерах, перевозит грузы по воде и суше, производит детали для компьютеров и комплектует их.
Это все - рабочий класс. Он – всюду, он везде. Он работает, чтобы вы получили все необходимое для жизни, для вашего покоя и комфорта. Если рабочего класса не станет хотя бы на секунду – вы тут же потеряете возможность жить так, как вы привыкли. Или еще яснее – вы без рабочего класса и шагу не можете ступить!
Так мы говорим буржуазному интеллигенту. Мы открываем его подслеповатые глаза - и тыкаем его носом в тот самый рабочий класс, которого якобы нет. Однако наш буржуазный интеллигент все равно не желает признать очевидное, и прибегает к новой уловке.
- Да какой же это рабочий класс? – заявляет он – Разве это рабочий класс!? Это – тупое опустившееся быдло, которому только получить свою зарплату, нажраться, напиться и шмякнуться у телевизора! Никакой вашей хваленой «классовой сознательности» у него нет! Он и сам не прочь стать буржуем, этот ваш рабочий класс! Так он что ли, по-вашему, совершит революцию!? В гробу он видел вашу революцию и ваш марксизм!
Что мы видим? Что наша буржуазная интеллигенция снова демонстрирует свое невежество и свою полную политическую безграмотность. Она путает классовую принадлежность и классовую сознательность. Она воображает, что, если у рабочего класса на данный момент нет классовой сознательности – значит, и его самого нет!
Это – тупая и невежественная белиберда, совершенно под стать нашей интеллигенции.
РАБОЧИЙ КЛАСС ПРИ КАПИТАЛИЗМЕ ЕСТЬ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ.
А вот с КЛАССОВЫМ СОЗНАНИЕМ дела могут обстоять по-разному. У рабочего класса может быть классовое сознание – а может и не быть.
Дело в том, что рабочий класс не может приобрести классовое сознание самостоятельно. Он может его приобрести только в одном случае – если ему поможет интеллигенция.
Что значит для рабочего класса – иметь классовое сознание?
Это значит – осознать свое положение в буржуазном обществе, свой главный классовый интерес, свои цели и задачи. Понять, что его угнетают и эксплуатируют. Что механизм капиталистической эксплуатации – присвоение прибавочной стоимости, а ее источник – частная собственность на средства производства. Что главный классовый интерес рабочих – освободиться, покончить с гнетом и эксплуатацией. А для этого - революционным путем свергнуть власть эксплуататоров и уничтожить основу эксплуатации – частную собственность.
Но для того, чтобы все это понять – он должен освоить идеи социализма.
Или, иначе говоря – приобрести классовое сознание для рабочего класса означает - приобщиться к социализму.
Однако социализм – это наука. А науку создают, разрабатывают и внедряют в сознание общества ученые. То есть – интеллигенция.
Сам же рабочий класс, в силу своего положения, не может без помощи интеллигенции приобщиться к социализму. Ибо в классовом обществе он отлучен от науки, не имеет к ней доступа. Для занятий наукой у него нет ни времени, ни сил. Все его время и силы уходят на одно – на то, чтобы работать на буржуазию, создавать для нее прибавочную стоимость, обогащать ее.
Поэтому на помощь рабочему классу должна была прийти (и приходила) революционная интеллигенция.
Это всегда были лучшие из интеллигентов. Они отличались выдающимся умом, образованностью, волей и энергией. Нередко они росли в среде буржуазии, в обеспеченных и влиятельных семьях. Они легко могли добиться житейского благополучия, сделать блестящую карьеру и подняться на верхние ступени буржуазного общества. Для этого требовалось только одно – чтобы они служили господствующему классу - капиталу.
Но они не искали для себя благополучия. Они стремились к социальной справедливости, к справедливому переустройству общества. Поэтому они порывали со своим классом и вставали на сторону угнетенных – на сторону пролетариата. Они отказывались от покоя, богатства и высокого положения и выбирали опасный путь революционера, который почти наверняка должен был их привести в тюрьму или на эшафот. Они шли к рабочим и несли им идеи научного коммунизма, помогали им понять свое истинное положение в буржуазном обществе, свои интересы, цели и задачи.
Такими были Маркс, Энгельс, Ленин, которые вышли из обеспеченной среды, но порвали с господствующим классом и посвятили свою жизнь угнетенному классу, пролетариату.
Рабочий класс, получив от этих интеллигентов социалистическую науку и приобщившись к ней, вырабатывал свое классовое, революционное пролетарское сознание. С этим сознанием он превращался в силу, способную совершить социалистическую революцию и переустроить общество на новых справедливых началах.
***
И вот почему рабочий класс теперь не обладает классовым сознанием, господа интеллигенты! Потому что в этом ему должна помочь революционная интеллигенция – а у нас теперь революционной интеллигенции как раз и нет. (Или ее слишком мало).
Наша современная российская интеллигенция в массе своей тупа и ограничена. Идеи научного коммунизма ей просто не по зубам.
Она труслива, корыстна и продажна. Встать на сторону угнетенных? Как бы не так! Она предпочитает прислуживать угнетателям. Идти к рабочему классу и нести ему революционные идеи? Не на ту напали! Она лучше пристроится под крылышко буржуазии и будет получать от нее жирные кусочки.
В своем падении наша интеллигенция достигла самого дна, поступает подлее некуда. Вместо того, чтобы разоблачать несправедливые порядки – она из кожи лезет, чтобы их оправдать. Вместо того, чтобы поддержать борьбу угнетенных за социальную справедливость – она не знает, как их оклеветать и очернить.
Словом, она показала себя в самом отвратном виде. И вот теперь она имеет наглость и бесстыдство обвинять рабочий класс - якобы он не такой, как нужно! Или же с большого ума вообще отрицает его существование.
Понятно, зачем она это делает. Она просто валит с больной головы на здоровую - чтобы оправдать собственную подлость. Она хочет скрыть от других и от себя правду. А правда проста. Наша интеллигенция, со всеми ее понтами, претензиями и амбициями – обыкновенная подстилка капитала.
СергеЮ КопыловУ написал 06.01.2018 19:02
я вот не пойму - то ли Баранов дурочку валяет, то ли устал.
===========
Не понимаешь потому, что ты тупой от хронического ленинизма головного мозга!
рЫдактор денежку косит через рекламу для своей астрологички...
"Не мозг нации" написал 06.01.2018 19:00
Лис написал 06.01.2018 18:58
Демократия это колбаса написал 06.01.2018 18:40
НИИ Пуха и Пера, НИИ Табака и Махорки, НИИ ЗАД (замечательных автомобильных дорог).
Это те, кто юморил над Лысенко, который хочет скрестить ужа и ежа,- ха!-ха!-ха! Но вот смех сквозь слезы, что Монсанто работает по "заветам" Лысенко скрещивая помидор с рыбой и в США Лысенко записан в поминальник журнала Клетка и назван Великим Ученым и по имени и отчеству,- Трофим Денисович Лысенко. А дурь гомологических рядов Вавилова нах никому не нужна.
Несколько лет назад узнал о "рождении новой науки эпигенетики". Эта "новая наука", прости Господи, оплеванная лысенковщина. Или в Сети есть статья "Кибернетика. История одной лженауки." Которые себя в интеллигенцию записали полезно будет прочитать.
док-кар написал 06.01.2018 18:27
«Как, например, живет рабочий народ в Манчестере? Рабочие, занятые на хлопчатобумажных фабриках, встают в 5 часов утра, работают на фабрике с 6 до 8 часов, потом… пьют жидкий чай или кофе с не¬большим количеством хлеба… и вновь работают до 12 часов, когда дается часовой перерыв на обед, состоящий обычно из вареного картофеля у тех, кто получает низшую заработную плату… Те, кто получает высшую заработ¬ную плату, присоединяют к этому мясо — по крайней мере, три раза в неде¬лю. По окончании обеда они вновь работают на фабрике до 7 часов вечера или позже, затем вновь пьют чай, часто с примесью спирта и с небольшим количеством хлеба. А некоторые второй раз едят вечером картофель или овсянку… Питающееся таким образом население живет скученной массой в домах, отделенных узкими, немощеными, зараженными улицами, в атмо¬сфере, пропитанной дымом и испарением большого мануфактурного горо¬да. А в мастерских они работают в течение 12 часов в день в расслабляющей, разгоряченной атмосфере, часто насыщенной пылью от хлопка, с нечистым воздухом от постоянного дыхания или от других причин, — будучи при этом заняты делом, поглощающим внимание и требующим неослабной затраты физической энергии в соперничестве с математической точностью, беспре¬станным движением и неистощимой силою машины… Домашним хозяйст¬вом рабочие пренебрегают, домашний уют им неизвестен… помещения грязные, неуютные, не проветривающиеся, сырые…» (описание 1851 г.)».
Так О. Снегирь представляет себе жизнь рабочего.
При этом:
В 2017 г. Продано более 1,5 млн. новых легковых автомобилей.
В 2017 г. Более 30 млн. туристов побывали за границей.
В 2017 г. Выдано более 1,5 млн. ипотечных кредитов.
Нет сомнений, что купили машины, квартиры, съездили за границу буржуи, присвоившие прибавочную стоимость этих несчастных рррабочих.
При этом: «Все больше врачей, ученых, программистов, журналистов, которые когда-то могли позволить себе работать «на себя» (как правило, на контрактах, гонорарах, краткосрочных программах, грантах и многочисленных «проектах»), сегодня все больше стремятся устроиться на твердую ставку в крупную корпорацию. То есть, труд интеллигенции все больше пролетаризируется. Интеллигент становится таким же наемным работником, продающим работодателю свои знания и умения, как и пролетарий. С другой стороны, за счет вытеснения физических, не творческих видов труда новейшими автоматизированными системами, труд пролетария становится все более интеллектуальным и характер его все больше сближается с трудом интеллигента. Таким образом, в современной экономике наблюдается два процесса, все более объединяющих интеллигенцию и рабочих в один класс наемных специалистов». Можно вообразить диалог О. Снегирь с кем-нибудь из соратников (например – с Барановым: «-Оксана, ну кому ты пишешь такую лабуду, люди же не идиоты. Это же компрометация идеи. - Во-первых – идиоты, во вторых – Ленина читай: "Говорить правду - это мелкобуржуазный предрассудок. Ложь оправдывает средства".
макробий4-5 написал 06.01.2018 17:57
Земля летит в космосе и ни кому не принадлежит! Как они стали владельцами и кто им дал или продал эти куски Земли, на которых они делают деньги?
И признаЕм, и платим деньги, и силовые структуры их обихаживают!
Или буржуи это боги, которые могут распоряжаться чем угодно, а смерды должны их ублажать?
Крокодил!!! написал 06.01.2018 17:27
Сереженька, а вам не кажется вечно жить прошлым, просто глупо. Оксана Снегирь живет будущим, в этом ее доблесть и мудрость. Сейчас настало время выбора пути. А вот когда путь будет выбран, тогда нужно крепко задуматься почему погиб СССР. Таких как Оксана мало, сейчас надо растить, воспитывать, привлекать сторонников, а не ныть о потерянном.
Лис написал 06.01.2018 17:23
У-ха-ха написал 06.01.2018 17:11
Заходитесь в визге коммунявки, приятно посмотреть, как вы бьетесь в припадках. Снегирь - няшка, еще снегирей!
Лис написал 06.01.2018 17:03
Алексей Казаков написал 06.01.2018 16:51
- "Классовый подход - не навешивание ярлыков!" http://rpr.ur.ru/arhiv/arhiv/2008/3/26/266/
- "О том, как еще раз хоронили карла Маркса" http://rpr.ur.ru/klub/temy/2009/1/25/703/
Сергей Копылов написал 06.01.2018 16:50
угуап написал 06.01.2018 16:49
------
откута такия тупыя лисы , подражопили нетфокса берутися?тьфу на тебя, тыж нашу родину в уродинцу превротил, гад.
У-ха-ха написал 06.01.2018 16:47
Вот эта визгливая дебилка Снегирь верещит, что рабочий класс на фермах работает и поля убирает. Это крестьяне, дебилка! Я уже тыкал Ее мордой в *****, что она не в состоянии определить, что такое рабочий класс, стерли твари лживые. Так вот, инженер и рабочий, и директор завода тоже, получаются пролетарии и даже президент страны, ага? Так что забавляй народ прошма припадочная.
с-д написал 06.01.2018 16:43
Ну где вы видите развитый рабочий класс, когда уничтожены заводы, фабрики и другие производства. Несколько сборочных линий западных автомобилей не спасают ситуацию. "Рабочий" сегодня это люмпен из разных социальных групп: бывшие интеллигенты,инженеры,водители,разорившийся мелкий бизнес, ученые,гуманитарии, пенсионеры, разнорабочие, полуграмотные бомжи, мигранты из СНГ, плохо говорящие по русски и ведущие замкнутый образ жизни кланами(часто преступными). Они живут разными интересами,могут взбунтоваться, подраться, но "сознательно" за вами не пойдут. Сейчас можно говорить только о усредненном работнике "Работнике", который будет драться только за свои экономические интересы и плевать им на лагерный "социализм" и "коммунизм"! Надо работать совсем населением за нормальную буржуазно-демократическую революцию против феодально-чекистского воровского режима!
ь написал 06.01.2018 16:42
если ему повезет, написал 06.01.2018 16:42
---------
чудак вы про законы? или про повезет? вы-*****.
Люмпен-пролетарий написал 06.01.2018 16:34
Ну, а если ему повезет сверхъестественно и он выйдет в буржуи - то будет моментально обанкрочен настоящими буржуями. А ежели он такой же сверхъестественной Удачей выйдет в чиновники - тогда будет моментально подсижен настоящими чиновниками. (Причем все это - не только в реале, но и даже в компьютерной игре!)
Только понимающий вот такую свою Суть человек может захотеть не самому выйти в элитарии, а под любыми знаменами истреблять элитариев как таковых...
Лис написал 06.01.2018 16:01
шшас скажу написал 06.01.2018 15:59
.аети просто штрийброкеры-недолюди побеждают.
--------
скажу увторое.чапаму у амирике-кождная точка земли-есть угроза нац ихней ьесопастности.?
---------
атвет простой.онэ яйца поклали в две корзины-оружие, и дулляр.Корзин усяго ДВе.это порождает неустойчивость поведения.КРУГОМ УРАГИ.бесопастность рпод ухрозой.
---------
патамушта карзины в яйцох-мало.еслиб карзин и яйцов в них было больще
----------
менше биспокоилося амерке о своей писдобастности.
----------
еслиб дуляр, впк+ промышленность, отданная КНЫР-тогдаб америгы не пришлося б нервничать об угрозах кнэр.
усэ