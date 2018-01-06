В Киеве заявили о наличии у Поклонской украинского гражданства

Власти Украины до сих пор не лишили гражданства бывшего прокурора, а ныне депутата Госдумы РФ Наталью Поклонскую. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Сергей Лещенко в эфире телеканала NewsOne.

При этом парламентарий сослался на официальное письмо от Государственной миграционной службы (ГМС) Украины по его запросу касательно лишения гражданства госпожи Поклонской. "На сегодняшний день Государственная миграционная служба не документально подтвержденной информации для постановки вопроса об утрате гражданства Украины Поклонской", - говорится в письме.

По его словам, Поклонская не могла стать депутатом Госдумы, не получив российский паспорт. "А у них (в ГМС Украины) нет данных о том, что она нарушила закон о гражданстве Украины о двойном гражданстве!" – возмутился парламентарий.

Наталья Поклонская работала в органах прокуратуры Украины с 2002 по 2014 год. После госпереворота в Киеве в феврале 2014-го и последовавшего за ним референдума в Крыму она возглавила прокуратуру республики. В 2016 году стала депутатом Государственной думы.

В октябре 2017 года Поклонская опровергла слухи о наличии у нее украинского паспорта. По словам бывшего прокурора Крыма, гражданкой «незалежной» она перестала быть еще в 2014-м году.

«Я хочу поставить точку в этом вопросе раз и навсегда: я являюсь гражданкой Российской Федерации, потому что 21 марта 2014 года в установленном порядке президент Украины Виктор Федорович Янукович подписал указ о выходе из гражданства Украины Поклонской и других сотрудников прокуратуры Республики Крым», — сказала депутат.

Отметим, что в соответствии с российским законодательством депутат Государственной Думы не может иметь двойное гражданство. Если же вдруг у кого-то таковое появится, этот человек автоматически потеряет статус депутата.