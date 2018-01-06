В Киеве заявили о наличии у Поклонской украинского гражданства

Власти Украины до сих пор не лишили гражданства бывшего прокурора, а ныне депутата Госдумы РФ Наталью Поклонскую. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Сергей Лещенко в эфире телеканала NewsOne.
При этом парламентарий сослался на официальное письмо от Государственной миграционной службы (ГМС) Украины по его запросу касательно лишения гражданства госпожи Поклонской. "На сегодняшний день Государственная миграционная служба не документально подтвержденной информации для постановки вопроса об утрате гражданства Украины Поклонской", - говорится в письме.
По его словам, Поклонская не могла стать депутатом Госдумы, не получив российский паспорт. "А у них (в ГМС Украины) нет данных о том, что она нарушила закон о гражданстве Украины о двойном гражданстве!" – возмутился парламентарий.
Наталья Поклонская работала в органах прокуратуры Украины с 2002 по 2014 год. После госпереворота в Киеве в феврале 2014-го и последовавшего за ним референдума в Крыму она возглавила прокуратуру республики. В 2016 году стала депутатом Государственной думы.
В октябре 2017 года Поклонская опровергла слухи о наличии у нее украинского паспорта. По словам бывшего прокурора Крыма, гражданкой «незалежной» она перестала быть еще в 2014-м году.
«Я хочу поставить точку в этом вопросе раз и навсегда: я являюсь гражданкой Российской Федерации, потому что 21 марта 2014 года в установленном порядке президент Украины Виктор Федорович Янукович подписал указ о выходе из гражданства Украины Поклонской и других сотрудников прокуратуры Республики Крым», — сказала депутат.
Отметим, что в соответствии с российским законодательством депутат Государственной Думы не может иметь двойное гражданство. Если же вдруг у кого-то таковое появится, этот человек автоматически потеряет статус депутата.
д написал 06.01.2018 16:33
То что Поклонская агентоска хохлов никаких соменний.
кроме вредительства от нее в Госдуме никакгор токла,
короче политическая проститука
АБВГ написал 06.01.2018 16:14
Это очередной антиконституционный закон. Ст. 97 Конституции РФ устанавливает исчерпывающие требования к депутату Госдумы:
"1. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах.
2. Одно и то же лицо не может одновременно являться членом Совета Федерации и депутатом Государственной Думы. Депутат Государственной Думы не может быть депутатом иных представительных органов государственной власти и органов местного самоуправления."
Все, никаких других ограничений быть не может, раз они не указаны в Конституции.
Ченко написал 06.01.2018 16:13
***
Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники
С милого севера в сторону южную.
Кто же вас гонит: судьбы ли решение?
Зависть ли тайная? злоба ль открытая?
Или на вас тяготит преступление?
Или друзей клевета ядовитая?
Нет, вам наскучили нивы бесплодные...
Чужды вам страсти и чужды страдания;
Вечно холодные, вечно свободные,
Нет у вас родины, нет вам изгнания.
за дидов мстить написал 06.01.2018 15:29
(ваще я уже не раз говорил, шо Поклонская просто прелесть, не смотря на ее девчячий имперский фетишизм. Со времен это пройдет, а вы все - г. овно.... вместе с царями, большевиками, новороссиями и пр. русским миром..... :))
.,. написал 06.01.2018 15:25
Лерику в Эдмантан.. написал 06.01.2018 15:20
злой ватник написал 06.01.2018 15:06
наличие у няши российского паспорта - означает
автоматическое лишение ее украинского .
что на хохлобазе и делали всегда . отбирали укроксиву и депортировали в рф всех , кто заходил
в посольство рф в день выборов . и даже не проверяли наличие паспорта рф . хватало .
а тут у прокурора -депутата наличие паспорта
рф ставят под сомнение . зависть у лещенки
бьет ключом . не смог он так . а она смогла .
вот и гадит , как может .
профессор, специалист по вопросам обороны написал 06.01.2018 14:57
Вообще же эту шалаву давно пора депортировать к хохлам, желательно в клетке, голой и с прокурорской крымской палкой в жопе.
Хотя, я бы предложил более простой вариант: отдать ее крымским татарам, чтобы они залили ей и ее в-ы-б-л-я-д-к-а-м в глотку серебро.
отец Пигидий написал 06.01.2018 14:49
.
И еще что касается "вместе"... надеюсь, не надо цитировать стихотворение Дмитрук, написанное в марте 2014?
Niky написал 06.01.2018 14:12
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 06.01.2018 13:12
НЕТ сомнений,что поКЛОНская -
ГРАЖДАНК`ой УКРАiны ЯВЛЯЕТСЯ!
* но ЭТО - тщательно СКРЫВАЕТ,ся...
` ` ` ` `
Крашеная ДОСКА - в-виде "иконы"
КРОВАВОГО николашки II,которую
она именует "СВЯТ`ОЙ" - ей
"ПОМОГАЕТ"!Но она,этот ЛИЧНЫЙ
секрет ТОЖЕ - от всех СКРЫВАЕТ...
* СЛАДКОЮ-ПАРОЧКОЮ...этую
поКЛОНскую и николашку II называют
ТакИМИ поКЛОНскИМИ...российскую
"ду@у" - не зря НАПОЛНЯЮТ...
ОНИ,ТАМошние ЧЛЕНЫ...ВСЕ ЦУ -
от КУРАТОРОВ о том - КАК Россию
ИЗНУТРИ РАЗРУШАТЬ - давно и УСПЕШНО - В Ы П О Л Н Я Ю Т...
["единою-россиею" - ИХ называют]
`````````````````
Такие КАК поКЛОНская - ВИРУСАМИ-
ПАРАЗИТАМИ являются!Именно ИМИ,
вот такИМИ...страны ИЗНУТРИ -
Целенаправленно РАЗРУШАЮТ,ся...!
` ` ` ` ` ` ` `
РЕЗУЛЬТАТАМИ "работы" поКЛОНСкой -
ее КУРАТОРЫ - ДОВОЛЬНЫЕ...
* Ее ВЫХОДКИ,для ПРИКРЫТИЯ...
ОСОЗНАННО...ПРИКОЛЬНЫЕ...
* эта поКЛОНская - ХОРОШО ДУРИТ -
всю Русь! Ее КУРАТОР ДОВОЛЕН...
"он" МОЛВИТ:"Я--ею--ГОРЖУСЬ"...
` ` ` ` ` `
в НЫНЕшней - росийскОЙ "ДУ@У" -
такИХ поКЛОНскИХ...ПОЛНЫМ-ПОЛНО!
* Россию ОЧИЩАТЬ от такИХ ПОРА,
это Понять НУЖНО-было - уже ДАВНО!
[почему российские ПОЛИТ-"конюшни"
С М Е Р Д Я Т...? Да ПОТОММУ,что
ТАМ...ЧУЖИЕ России - правят-СИДЯТ]
- - - - -
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО...
--- Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 06-01-18.