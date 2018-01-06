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Московский листок

The Wall между США и Мексикой обойдётся американцам в 18 миллиардов долларов, только 1-й этап

Опубликовано 06.01.2018 в разделе комментариев 5

сша мексика миграция
The Wall между США и Мексикой обойдётся американцам в 18 миллиардов долларов, только 1-й этап

Администрация президента США Дональда Трампа запросила у конгресса разрешения выделить в течение следующих десяти лет 18 млрд долларов на финансирование начального этапа сооружения стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает газета The Washington Post. 

Как передает издание, деньги пойдут на возведение 316 миль (508,6 км) новых ограждений, а также укрепление еще 407 миль (655 км) уже существующих. В случае успеха к 2027 году более половины границы США с Мексикой протяженностью примерно 3200 км будет защищено искусственными барьерами. 

Данное предложение поступило на фоне консультаций в конгрессе по бюджету на 2018 финансовый год. 22 декабря Трамп подписал очередной проект резолюции о временном финансировании федерального правительства до 19 января. Если законодатели не успеют договориться к этому сроку, то у федеральных ведомств и служб просто не останется средств для функционирования, отмечает ТАСС. 

Как известно, стена на границе с Мексикой - одно из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Указ о ее строительстве он подписал еще 25 января 2017 года. Трамп неоднократно утверждал, что за этот барьер в конечном итоге заплатит сам южный сосед США, однако мексиканские власти высказываются категорически против участия в данном проекте. Как отмечает The Washington Post, представленный администрацией Трампа план указывает на то, что по крайней мере в ближайшее время его будут финансировать именно американские налогоплательщики. 

Против плана Трампа выступают демократы, пообещавшие, что не поддержат его. Однако президент требует выделения указанной суммы на сооружение стены в качестве одного из условий возобновления отмененной им программы защиты от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в Соединенные Штаты несовершеннолетними (DACA). В сентябре прошлого года администрация Трампа объявила об отмене DACA, введенной при Бараке Обаме. DACA позволила легально избежать депортации приблизительно 800 тысячам иностранцев. 

Как подтверждает The New York Times, в пятницу вашингтонская администрация представила сенаторам свои условия, при которых она согласилась бы на возобновление программы защиты нелегалов. Они, в частности, предусматривают выделение 18 млрд долларов на строительство новых участков заградительных барьеров на американо-мексиканской границе и укрепление уже существующих. 

Среди других предлагаемых Трампом мер, которые в случае реализации обойдутся в общей сложности в 33 млрд долларов, значатся введение более жестких требований к лицам, просящим предоставить им убежище в США, увеличение численности сотрудников иммиграционных служб, отмена визовой лотереи и отказ от так называемой цепной миграции, при которой гражданин переезжает на заработок в другую страну, после чего привозит с собой членов своей семьи. 

Между тем и республиканцы без особого восторга воспринимают план с выделением крупных средств на строительство стены. На заседании в пятницу многие представители этой партии высказались в пользу того, что более эффективную безопасность границы стоит обеспечить другими средствами, например технологическими.

От редакции: Как видим мы год спустя, Трамп последовательно реализует свою программу - вполне ксенофобскую и консервативную. Резкое "похолодание" во внешней политике, израилизация Иерусалима, ряд других мер - доказывают что предвыборное бла-бла не было таким уж бла-бла. А как же те американцы и американки, которые тысячами и миллионами выходили протестовать по поводу воцарения Трампа? Как они воспримут такой грабёж бюджета? Ведь это ни что иное, как та же самая "стена Яценюка" - только значительнее, масштабнее. Увы, прогрессивная Америка безмолвствует. Похолодание, реакция - в США, говорят, столько снега давненько зимой не выпадало, сегодня уточним у жителей интеллигентного Бостона...

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 5
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мОте ДроЧеру , нарциссу, поету, писателю,профеССианальному рев=.....!( это он сам себя так называет
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед 1оДальССкий написал 06.01.2018 18:14
мОтя, обмУдок, а ты всЁжЪ спроси свою мамеле, почему она не сделала аборт, а родила тебя таким йобнутым.
йебать копать! он у нас = "психолог школьный",- самую для педераста профессию себе ты выбрал, после серЁжи соседова, огА..!
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Re: magicheskykoldun
Буенас ночес компаньро.. написал 06.01.2018 17:40
ессс Че то заходи через калитку в Сан Диего с Мекситкоус..пронесси Тэкилы от производителя..!!Чет в нас ее мухлюют с под кукурузной Виски
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(без названия)
Аниськин написал 06.01.2018 16:29
...вначале песо резко упал относительно доллара. Потом значительно вырос. Теперь, вероятно, опять станет падать...
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magicheskykoldun
magicheskykoldun написал 06.01.2018 16:16
Hello. And Bye.
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вы там не были ???
Граница на Замке.. написал 06.01.2018 14:35
Этот Кордон начинаецца от города Лоредо Тексас ..и оловей даун ту Калифония Сан-Диего..ранее в Сан Диего не было забора с Мексикой --в 80-90 годы сделали забор и калитки в заборе и Аризона Юма--все вдоль границы.. .. в Лоредо можно попасть с востока через Далллас и вниз по 35 хайвею -юг..по прибыти в Лоредо поссе кэндышена в долгом пути выходиш аут и не чувствуецца --Жар как в Мартеновском Цехе..когда там попрыгаеш --то вошел в кабину Трака включаеш Кэндышн и не чувствеш прохлады..полчаса надо ганять ..А мексы там жывут и выращивают овощи фрукты..И они летят в США как Саранча--в голодные годы..Рои..и они согласны в США работать за $1.0долляр США и выжывают...а щас нчалось возрожде экономики при президенте Трампе--рост составил 3.5%..создано 3.5 мильена рабочих мест..президент Трамп --ликвидировал до 300 тысяч указов и др.подзаконных Актов со времен старого Буша -Клинтона--молодого Буша и Обамки---моя знакомая с США Сима говорила про Обамку --ни х.............................я не делает бегает играет с охраной в баскет БолЪ..он жэ не в теме до президентсвтва --нигде не работал кроме политологии.и болтовни..поэтому и запустили экономику--о раннем буше вооще молчу..Трамп фсе сделает у него нет выхода --впереди у него Второй Срок..Победитель..Стена будет сделана..стэп бай стэп..
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