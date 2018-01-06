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Московский листок

Боевые холопы не встают с колен

Опубликовано 06.01.2018 автором в разделе комментариев 13

война вооружение втс
Боевые холопы не встают с колен

Касаемо исламского терроризма и вообще российской восточной политики Эдуард Лимонов недавно задал вопрос: "Хорошо бы также понять, почему мы продаём новейшие С-400 Саудовской Аравии, в то время как Саудовская Аравия — враг нашего союзника Ирана".

Хорошо бы ответил на этот вопрос министр Лавров или кто-нибудь похожего ранга - было время, когда писателям и публицистам не стеснялись отвечать и руководители государства. Сейчас не снисходят. Писатель пописывает, читатель почитывает, а караван идет. 

Вообще в демократическом устройстве есть такая особенность - государство постоянно находится с обществом в диалоге. Недемократическое устройство отличает вечный монолог власти (синоним государства при недемократическом устройстве), причем отношением к вопросам общества при принципу "пи.ди, пи.ди" начинают отличаться и куда более низкие инстанции, включая даже частных лиц, которым позволено облизать туфлю человека, держащего опахало над старшим писарем второго визиря.

А дальше и само общество начинает столь же пренебрежительно относиться к собственным вопросам. И к себе вообще. 

Это плохо заканчивается, причем для всех. Но пока не кончилось, всех как бы устраивает. 

Теперь же к сути вопроса товарища Лимонова. Вопрос важный.

Только что прошла информация, что обстрел аэродрома на базе Хмеймим производился из миномета системы "Василек". Система хотя и не новая, но очень эффективная и защиты от нее у нас практически нет. У американцев есть, а у нас нету. Интересно, да?

Возникает вопрос - что, база в Хмеймим пострадала от нашего же собственного оружия? Выходит так. Но откуда оно у исламистов? Самое простое - захвачено у сирийской армии, которая вообще склонна бросать оружие и бежать куда глаза глядят. Но вот вопрос - в Сирию эти типы минометов вроде бы не поставлялись. И что важно, боеприпасов к ним у сирийской армии точно нет - там достаточно сложный боеприпас, на дороге не валяется. То есть если даже где-то и раздобыли миномет, скажем, оставшийся еще с Афганской войны, то боеприпасы-то к нему откуда?

Ближайшая страна, в которую поставлялись эти минометы - Турция. Упс, как говорится.

Правда, в Венгрии было налажено собственное производство этих минометов, но маловероятно, что оттуда что-либо могло попасть в этот регион.

Далее. В советское время по линии военно-технического сотрудничества с зарубежными странами было принято продавать системы, ослабленные по сравнению со стоящими на вооружении в СССР. Либо такие, против которых у советской армии наличествовали системы противодействия, исключавшие эффективное применение нашего же оружия против нас.

В новое время, когда администрация Путина начала сильно гордиться объемами продаж вооружений за рубеж, вероятному противнику уходят даже такие системы, которых на вооружении российской армии еще нет. Вплоть до такого позора, что на дооснащение, скажем, Черноморского флота идут вооружения и военная техника, от которой ранее отказались страны-импортеры... Доходило то того, что обслуживание и модернизация украинской военной техники осуществлялась российскими компаниями даже после начала войны на Донбассе. Военторг, в общем...

Мы, к примеру, знаем, что США закупали российские самолеты и вертолеты для обучения своих пилотов воздушному бою с ними. Нет никаких сомнений, что новейшие системы ПВО, проданные Россией кому попало, давно изучаются вероятным противником (и далеко не только США) на предмет противодействия. Мы, кстати, не так давно наблюдали атаку "томагавков" на сирийский объект, находившийся под прикрытием наших ПВО. Результат помним?

Во время войны в Ираке американские объекты также подвергались обстрелам из старых советских артиллерийских систем - и у армии США нашлись лазерные системы защиты, были разработаны заблаговременно. А у российской армии подобных систем нет до сих пор. Система "Зоопарк" - это не совсем то, о чем идет речь. Скорее это похоже на NBS C-RAM или MANTIS («Богомол»). 

А нам без надобности... Народу много, бабы новых нарожают.

Пока что просачивающаяся информация о колоссальных потерях ЧВК "Вагнер" и данные об их далеко не суперсовременном оснащении, подтверждает опасения - личного состава никто не жалеет. Те деньги, что получает наемник в ЧВК, и даже что тратятся в случае его ранения и гибели, не идут ни в какое сравнение с расходами по разработке новых систем. И тем более не сравнимы с доходами от ВТС.

Байки про то, что поставки российских вооружений как-то геополитически привязывают покупателя к РФ не выдерживают критики - сильно это помогло экипажу Су-24, сбитому турецкими ВВС? И ведь мы продолжаем военно-техническое сотрудичество с Турцией...

В том же Израиле, где существует массовый призыв в армию, и уровень свободы слова (берем шире - дискуссии в обществе) достаточно высок, государство было вынуждено разрабатывать системы защиты своих военнослужащих, несмотря на высокие затраты. И в Израиле весьма придирчиво и требовательно относятся к военно-техническму сотрудничеству с арабскими странами, которые в любой момент могут стать вероятным, а то и реальным противником.

У нас - всё секрет. Наших военнослужащих, находящихся без нашего согласия в разных странных местах, убивают нашим же оружием - и это "не наше дело". А ведь мы еще помним воздушные бои между МиГ-29 и Су-27 в небе над Эритреей. На подходе Судан и Центральная Африка.

Есть иллюзия, что страна, которая постоянно воюет, не может быть "страной рабов, страной господ". Военная демократия и все такое... Так вот - может! Императорская Россия прекрасно черпала лучших в мире солдат из крепостной крестьянской массы. А еще раньше, во времена ранних Романовых и поздних Рюриковичей бытовало и определение "боевой холоп" - холоп не крепостной, холоп - раб. Боевым холопом Шуйских был отец Григория Отрепьева, боевые холопы составляли основную часть первого ополчения Ляпунова, войска Скопина-Шуйского, да и у князя Пожарского их было не мало. Так что лично несвободный воин для России явление вполне привычное. Как крепостной художник или крепостной ученый. А что? Крепостные ученые разрабатывают системы вооружений, крепостные рабочие и инженеры их производят, боевые холопы гибнут с этим оружием в руках там, куда послали, а крепостные девки рожают новых. А над этим над всем - новое дворянство, живущее в европах, образованное по-европейски и богатое по-азиатски...

Ну это ж не сыновей российской элиты убивают российским оружием на полях будущих или бывших российских колоний. Их даже среди генералов, командующих боевыми холопами, нет - но это единственый путь для холопа выслужиться и "выйти в люди". Практически идеальное государство. Платон курит и смахивает пепел в ладошку, чтоб барин не заругал...



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Всего комментариев к статье: 13
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(без названия)
отец Пигидий написал 06.01.2018 18:51
"Потому что им это не выгодно" - написал гоблян отцу Пигидию в ответ на вопрос "почему бы путлерам самим не организовать обстрел своих самолетов?"
.
ЗАПОМНИ: путены гадят по всему миру, и им чем хуже где-либо, тем лучше. Если сейчас - представим такое - отключить путлеров от Сирии, от Украины, от Европы/Америки вкупе с Северной Кареей и от прочих Иранов, то что останется путлерам? Строить школы и больницы. А это как раз-таки и не входит в планы пахана Плешивого - пахан хочет дефилировать исключительно на международной арене. А для этого все способы хороши: хоть самолет сбить, хоть теракт где-нибудь устроить. Благо ПЕРСОНАЛЬНО Плешивому это ничем не грозит - кушает и какает он стабильно хорошо. Усек?
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для гоблян
отец Пигидий написал 06.01.2018 18:42
"Ну пройди да почитай сам, что и кому писал Лимонов. Там ясно, кому вопрос..." - написал гоблян отцу Пигидию. Где ТАМ? КУДА должен пройти отец Пигидий? И вообще, зачем куда-то отцу Пигидию проходить, если тов.Лимонов волнует отца Пигидия в последнюю очередь? Я ЗДЕСЬ читаю у тов.Баранова: "Эдуард Лимонов недавно задал вопрос: "Хорошо бы также понять, почему мы продаем новейшие С-400 Саудовской Аравии, в то время как Саудовская Аравия - враг нашего союзника Ирана" - и не вижу ВОПРОСИТЕЛЬНОГО предложения у тов.Лимонова, то есть это вообще никакой НЕ ВОПРОС, а некое желание тов.Лимонова узнать чуть больше, чем сообщает Манька Захарова: "хорошо бы понять"... дык, понимай как хочешь, если ни к кому конкретно не обращайся!
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Да здравствует Социалистическая Революция!!!
Лис написал 06.01.2018 18:38
ЗАО "РФ" не легитимно с 1991 года.Вы кого выбирать собираетесь?На выборах 1996 года победил Зюганов и что? Даже Медведев признал этот факт.Хотите быть лохами-идите на "выборы".
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Без слов
Полурослик написал 06.01.2018 18:27
Грустненько, канешно. Как-то один великий сказал(столько великих, аж, запутался):"Каждый народ достоин того правительства, который заслуживает". ГлубокО, канешно, сказал. Главное, не на кого пенять нам. Вот и 18 году опять Его изберут или изберем. Результат-то один, а потом будем ныть.
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Re: Re: Василек есть на вооружении у Украины
Знание-сила написал 06.01.2018 17:49
Дуркаина боеприпасы производит, но крайне ограниченно. Их проблема в том, что они порох могут производить крайне ограниченно. Поэтому они на крючке у США. И сделать они нихрена не могут. Им сырье Узбекистан и другие страны не продают.
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буржуи и их
веревка написал 06.01.2018 17:37
территория контрреволюции - апофеоз всевластия выродков и торгашей!
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Re: Василек есть на вооружении у Украины
гоблян написал 06.01.2018 17:07
Баранов тебе же ответил - нет боеприпасов, не производит Украина боеприпасов.
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(без названия)
Лис написал 06.01.2018 17:05
Потому что "происки Киева" и "происки Кремля" из одной клерикальной помойки.
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Василек есть на вооружении у Украины
Тема хохлов не раскрыта написал 06.01.2018 17:02
И почему Эдичка ничего не гундит о происках Киева?
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Re: почему бы путлерам самим не организовать обстрел своих самолетов
гоблян написал 06.01.2018 16:48
Потому что им это не выгодно.
А так логика та же - почему бы Немцову самому не организовать свое убийство ради кипиша? Почему бы жильцам дома на Каширке самим себя не взорвать?
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Re: Лимонов недавно задал вопрос кому-то конкретно
гоблян написал 06.01.2018 16:46
Ну пройди да почитай сам, что и кому писал Лимонов. Там ясно, кому вопрос - Путину, он же у нас заместо государства. Государь
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(без названия)
отец Пигидий написал 06.01.2018 16:28
Тов. Баранов! А тов.Лимонов недавно задал вопрос кому-то конкретно (Путену, или мальтийскому гражданину Шойге, или Лавруше, или хотя бы Мане Захаровой), то есть кто конкретно не отвечает тов.Лимонову?
.
И второе. Тов. Баранов! а почему бы путлерам самим не организовать обстрел своих самолетов из "Василька"? Кипиш в Сирии для воров куда увлекательнее, чем строительство больниц или школ в Роиссии. Не?
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(без названия)
Лис написал 06.01.2018 16:14
А что вы хотели от мартышек Хозяев денег и изменников Советской Родины,которые занимаются исключительно грабежом собственного народа? Дай народу оружие и первый же фугас полетит в Кремль и ЦБ Рашка.Так что не все так прекрасно у творцов фанерных бомберов и рейхстагов.
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