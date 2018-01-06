Боевые холопы не встают с колен

Касаемо исламского терроризма и вообще российской восточной политики Эдуард Лимонов недавно задал вопрос: "Хорошо бы также понять, почему мы продаём новейшие С-400 Саудовской Аравии, в то время как Саудовская Аравия — враг нашего союзника Ирана".

Хорошо бы ответил на этот вопрос министр Лавров или кто-нибудь похожего ранга - было время, когда писателям и публицистам не стеснялись отвечать и руководители государства. Сейчас не снисходят. Писатель пописывает, читатель почитывает, а караван идет.

Вообще в демократическом устройстве есть такая особенность - государство постоянно находится с обществом в диалоге. Недемократическое устройство отличает вечный монолог власти (синоним государства при недемократическом устройстве), причем отношением к вопросам общества при принципу "пи.ди, пи.ди" начинают отличаться и куда более низкие инстанции, включая даже частных лиц, которым позволено облизать туфлю человека, держащего опахало над старшим писарем второго визиря.

А дальше и само общество начинает столь же пренебрежительно относиться к собственным вопросам. И к себе вообще.

Это плохо заканчивается, причем для всех. Но пока не кончилось, всех как бы устраивает.

Теперь же к сути вопроса товарища Лимонова. Вопрос важный.

Только что прошла информация, что обстрел аэродрома на базе Хмеймим производился из миномета системы "Василек". Система хотя и не новая, но очень эффективная и защиты от нее у нас практически нет. У американцев есть, а у нас нету. Интересно, да?

Возникает вопрос - что, база в Хмеймим пострадала от нашего же собственного оружия? Выходит так. Но откуда оно у исламистов? Самое простое - захвачено у сирийской армии, которая вообще склонна бросать оружие и бежать куда глаза глядят. Но вот вопрос - в Сирию эти типы минометов вроде бы не поставлялись. И что важно, боеприпасов к ним у сирийской армии точно нет - там достаточно сложный боеприпас, на дороге не валяется. То есть если даже где-то и раздобыли миномет, скажем, оставшийся еще с Афганской войны, то боеприпасы-то к нему откуда?

Ближайшая страна, в которую поставлялись эти минометы - Турция. Упс, как говорится.

Правда, в Венгрии было налажено собственное производство этих минометов, но маловероятно, что оттуда что-либо могло попасть в этот регион.

Далее. В советское время по линии военно-технического сотрудничества с зарубежными странами было принято продавать системы, ослабленные по сравнению со стоящими на вооружении в СССР. Либо такие, против которых у советской армии наличествовали системы противодействия, исключавшие эффективное применение нашего же оружия против нас.

В новое время, когда администрация Путина начала сильно гордиться объемами продаж вооружений за рубеж, вероятному противнику уходят даже такие системы, которых на вооружении российской армии еще нет. Вплоть до такого позора, что на дооснащение, скажем, Черноморского флота идут вооружения и военная техника, от которой ранее отказались страны-импортеры... Доходило то того, что обслуживание и модернизация украинской военной техники осуществлялась российскими компаниями даже после начала войны на Донбассе. Военторг, в общем...

Мы, к примеру, знаем, что США закупали российские самолеты и вертолеты для обучения своих пилотов воздушному бою с ними. Нет никаких сомнений, что новейшие системы ПВО, проданные Россией кому попало, давно изучаются вероятным противником (и далеко не только США) на предмет противодействия. Мы, кстати, не так давно наблюдали атаку "томагавков" на сирийский объект, находившийся под прикрытием наших ПВО. Результат помним?

Во время войны в Ираке американские объекты также подвергались обстрелам из старых советских артиллерийских систем - и у армии США нашлись лазерные системы защиты, были разработаны заблаговременно. А у российской армии подобных систем нет до сих пор. Система "Зоопарк" - это не совсем то, о чем идет речь. Скорее это похоже на NBS C-RAM или MANTIS («Богомол»).

А нам без надобности... Народу много, бабы новых нарожают.

Пока что просачивающаяся информация о колоссальных потерях ЧВК "Вагнер" и данные об их далеко не суперсовременном оснащении, подтверждает опасения - личного состава никто не жалеет. Те деньги, что получает наемник в ЧВК, и даже что тратятся в случае его ранения и гибели, не идут ни в какое сравнение с расходами по разработке новых систем. И тем более не сравнимы с доходами от ВТС.

Байки про то, что поставки российских вооружений как-то геополитически привязывают покупателя к РФ не выдерживают критики - сильно это помогло экипажу Су-24, сбитому турецкими ВВС? И ведь мы продолжаем военно-техническое сотрудичество с Турцией...

В том же Израиле, где существует массовый призыв в армию, и уровень свободы слова (берем шире - дискуссии в обществе) достаточно высок, государство было вынуждено разрабатывать системы защиты своих военнослужащих, несмотря на высокие затраты. И в Израиле весьма придирчиво и требовательно относятся к военно-техническму сотрудничеству с арабскими странами, которые в любой момент могут стать вероятным, а то и реальным противником.

У нас - всё секрет. Наших военнослужащих, находящихся без нашего согласия в разных странных местах, убивают нашим же оружием - и это "не наше дело". А ведь мы еще помним воздушные бои между МиГ-29 и Су-27 в небе над Эритреей. На подходе Судан и Центральная Африка.

Есть иллюзия, что страна, которая постоянно воюет, не может быть "страной рабов, страной господ". Военная демократия и все такое... Так вот - может! Императорская Россия прекрасно черпала лучших в мире солдат из крепостной крестьянской массы. А еще раньше, во времена ранних Романовых и поздних Рюриковичей бытовало и определение "боевой холоп" - холоп не крепостной, холоп - раб. Боевым холопом Шуйских был отец Григория Отрепьева, боевые холопы составляли основную часть первого ополчения Ляпунова, войска Скопина-Шуйского, да и у князя Пожарского их было не мало. Так что лично несвободный воин для России явление вполне привычное. Как крепостной художник или крепостной ученый. А что? Крепостные ученые разрабатывают системы вооружений, крепостные рабочие и инженеры их производят, боевые холопы гибнут с этим оружием в руках там, куда послали, а крепостные девки рожают новых. А над этим над всем - новое дворянство, живущее в европах, образованное по-европейски и богатое по-азиатски...

Ну это ж не сыновей российской элиты убивают российским оружием на полях будущих или бывших российских колоний. Их даже среди генералов, командующих боевыми холопами, нет - но это единственый путь для холопа выслужиться и "выйти в люди". Практически идеальное государство. Платон курит и смахивает пепел в ладошку, чтоб барин не заругал...