Кандидат Грудинин сделает всё, чтобы не стать "рабом на галерах"

В стране выросло поколение, которое теоретически знакомо с постулатом, что политическая конкуренция должна обеспечивать общественное движение вперёд. Наверное, люди не отказались бы убедиться на практике в эффективности механизмов мирной передачи власти, и они рады любому ростку, который может возродить надежду, что демократические процедуры ещё существуют. Граждане жаждут новых лидеров, новых идей, настоящих выборов, готовы дебатировать, желают значимости своего голоса, собственного мнения. Потому в ситуации засушливого политического климата хватаются за каждую редкую соломинку, протянутую им в качестве демонстрации "народовластия". Кто-то ухватился даже за мини-юбку Ксении Собчак, и данное обстоятельство само по себе свидетельствует, насколько положение безнадежно. И вдруг возник Грудинин.

Действо, лениво ожидавшееся в марте с Зюгановым, Жириновским, Явлинским и прочими фигурами, из которых песок сыплется, не тянуло ни на комедию, ни на трагикомедию. Пятисотая серия политической "Санта-Барбары", вся суть которой укладывается в одну фразу - "сценарист устал". Назови эту серию как угодно, хоть референдумом о доверии, толку не будет. Будет картина маслом: верхи могут управлять по-старому, низы могут ещё жить по-старому, власть отдельно, и народ отдельно, и ничто их не связывает, даже формальность выборов. Именно на фоне всеобщей апатии состоялось странное "историческое решение" съезда КПРФ о выдвижении кандидатом в президенты Павла Грудинина, что вывело общество из зимней спячки. Появление среди кандидатов живого неординарного человека, а не поросшего мхом "политика", не куклы с человеческим лицом, вызвало в российском омертвелом политическом пространстве бурную реакцию.

Особенно позитивной она оказалась в сообществе левых патриотов, сторонников социал-демократических взглядов. Ведь Грудинин говорит много правильного и действительного важного. О национализации нефтяного и газового сектора, электроэнергетики, железнодорожного транспорта, ВПК, в том числе в целях снижения тарифов на население и бизнес, проведения плановой экономической политики. О введении прогрессивного подоходного налога, внимании к аграрной сфере и возрождении социальной инфраструктуры села, о помощи опутанных долгами регионам со стороны федерального бюджета. О том, что России стыдно занимать 95-е место в мире по уровню развития экономики, а по уровню жизни место между Лаосом и Гватемалой. Впрочем, кто сегодня не красноречив, кто не умеет разговаривать лозунгами? В своё время (до того, как стал рекламировать пиццу) признанный на Западе "человеком года" Горбачёв также красиво говорил об ускорении, гласности и перестройке, Ельцин об отказе от партийных привилегий и готовности лечь на рельсы, а второй признанный на Западе "человеком года" российский лидер Путин об удвоении ВВП, импортозамещении и прорыве в число ведущих экономик мира. Дело не в лозунгах.

В делах, в отношениях. Идущий во власть всегда чем-то рискует, отказывается от спокойной жизни, проявляет колючесть, самостоятельность, яркость. А Грудинин, ныне беспартийный миллиардер, как ни крути, всем удобен. С затасканной словно древняя мантра программой КПРФ, которую никто никогда не собирался воплощать, и в которую он не внёс ничего личного. Удобен Зюганову, что пристроился его надсмотрщиком в избирательном штабе и ждёт за него 10-15%. Удобен "Единой России", членом которой Грудинин был долгие годы. Удобен ЛДПР, к чьим берегам Грудинин тоже приставал, а сибарит Жириновский до сих пор - завсегдатай клубничных плантаций ЗАО "Совхоз имени Ленина". Павла Николаевича с его риторикой сочтут за своего ностальгирующие по СССР, с его доходами - нынешние "хозяева жизни", с его раздачей бесплатных овощей - простые россияне. Его с удовольствием таскают на ток-шоу центральные телеканалы. Главное, он крайне удобен для команды действующего президента, потому как был доверенным лицом Путина и, по всему заметно, этим доверенным лицом остаётся. Иначе как можно расценить заявление телекомпании "Мир 24", сделанное им после регистрации в избиркоме: "Мы работаем, хотите, по-ленински, хотите, по-путински"?

Грудинину не нужно ни с кем бороться, и ему не за что бороться. Он - согласованная на всех уровнях сложившейся политической системы фигура, чтобы устои никоим образом не были поколеблены. Именно поэтому в новогодние праздники, когда уходят такие драгоценные дни короткой предвыборной кампании для малоизвестного стране кандидата, он использует их, чтобы... покататься на лыжах в Германии. Ну а что вы хотели?

При Зюганове КПРФ отказалась от реальной политической борьбы, превратилась в сателлита партии власти и, очевидно, ни о каком президентстве своего кандидата не мечтает. У компартии было более чем достаточно времени после предыдущих выборов, чтобы в самые сжатые сроки проанализировать причины провала, наметить программу действий, переизбрать лидера и в течение 6 лет работать с избирателями. Ничего этого сделано не было. Авторитет Зюганова пал так низко, что весной он, как лев, бился бы за 2-3% и, вероятно, уступил бы в президентской гонке не только второе место. Он вполне мог оказаться позади Собчак, и данная ситуация в условиях кризиса повлекла бы за собой впоследствии прекращение бюджетного финансирования довольно дорогих нахлебников из парламентской "оппозиции". Понятно, что придворный кукольный театр обойдётся казне дешевле. Именно страх потерять безмятежную роль "оппозиционной содержанки", потому как появились более молодые и привлекательные соперницы, заставил вождей "коммунистов" оторвать зады из уютных кресел.

Однако вследствие многолетней практики изгнания из рядов деятельных здоровых сил, подавления критики, сращивания верхушки КПРФ с интересами высшего чиновничества и крупной буржуазии кадровый дефицит внутри партии достиг того предела, когда она не смогла найти никого достойнее беспартийного миллиардера Грудинина. Электорату явлены такие его достоинства, как хозяйственность, умение делиться с народом и здраво рассуждать. Безусловно, посреди повседневно окружающих нас разрухи, воровства, разгильдяйства и лицемерия Павел Николаевич заслуживает уважения. Вот только к реальным претензиям на президентский пост всё это никакого отношения не имеет.