Анатолий Баранов: Любой крупный промышленный объект в период военных действий находится под угрозой

Сегодня у меня какой-то бенефис... И вот еще вчера дал комментарий "Свободной прессе" по поводу того, что Служба безопасности Украины предлагала попавшему в плен военнослужащему ДНР совершить теракт на Донецком металлургическом заводе.

- Почему именно ДМЗ? Чем он так важен? Какие еще объекты могут попасть под угрозу?

- Любой крупный промышленный объект в период военных действий находится под угрозой, кстати, не обязательно на территории ДНР или ЛНР. ДМЗ объект крупный, он работает, приносит какие-то средства республике – вполне годный объект для диверсии. Экономическая диверсия – вещь не новая. Да вот же на днях украинский чиновник в ранге замминистра признался, что в 2014-м году они планировали взорвать газопровод, ведущий в Европу. А его непосредственный начальник Омелян с месяц назад призывал обрубить все железнодорожные пути, ведущие в Россию. Был такой выдающийся европейский деятель – Геббельс, это ему принадлежит термин «тотальная война», когда все ресурсы страны, не взирая на возможные потери, выстраиваются для одной-единственной цели. Так что у СБУ хорошие учителя.

- На что в СБУ рассчитывают? Найдут ли они предателей среди пленных?

- СБУ рассчитывает на то же, на что рассчитывал абвер, когда создавались целые разведшколы для бывших советских граждан, не только военнопленных, но и добровольцев, оказавшихся на оккупированных территориях, а также белоэмигрантов. Это очень перспективная среда для массовой диверсионной работы – всегда есть люди, имеющие счеты с властью, а также люди беспринципные или просто слабые. Часть заброшенных в тыл бывших советских военнослужащих, кстати, немедленно сдавались НКВД. Но это естественный процесс, и немцы на это, конечно, делали поправку. Однако при массовой заброске диверсантов кто-то, да выполнит задание, чем окупится подготовка других, не надежных. Военнопленные - это ценные кадры для спецслужб, они хорошо ориентируются в ситуации, им не надо учить язык, обычаи, порядки. У нас ведь теперь очень осуждают НКВД за то, что освобожденные их германского плена отправлялись нередко в советские тюрьмы и лагеря. Однако в условиях войны это была неизбежная превентивная мера – ведь не всех же отправляли, часть, тех, кто не вызывал подозрений, например, пробывших в плену совсем недолго, просто возвращали в действующую армию. Ну а кого-то, против кого были серьезные подозрения или даже очевидные улики, судили и направляли в места заключения. И опять же не всех – часть доказанных диверсантов и разведчиков перевербовывалась и использовалась уже советской контрразведкой для выявления новых диверсантов, для изучения методик подготовки противника и так далее.

- Почему для этого СБУ пытается использовать пленных? Не проще найти идейных на территории противника?

- Я думаю, для СБУ пленные, конечно, малоценный контингент. Во-первых, идейных на территории ДНР и ЛНР, да и в России найти можно. Хотя это связано с риском для вербующих – если, конечно, вербовка не происходит во время, скажем, туристической поездки во Львов или Киев. Находятся дебилы, которые едут на Украину, имея уже опыт службы в ополчении. Во вторых служба в ополчении добровольная, то есть среди пленных люди в основном идейные, их трудно вербовать. Хотя, наверно, встречаются люди, попавшие в ополчение достаточно случайно, либо чем-то сильно скомпрометированные, кому уже обратного хода нет. В целом процесс вербовки – это целая наука. Но, думаю, для СБУ завербованные для диверсий пленные – это бросовый контингент, для галочки. Ну и, конечно, этих людей СБУ вообще не жалеет, относится к ним как к дармовому расходному материалу – ну все по тем же старым методичкам абвера. Не надо забывать, что идейные вдохновители бандеровского движения были тесно связаны с германской разведкой, а их «наследие» сейчас на Украине скрупулезно изучается.

- Это вообще нормальная практика: использовать давление на пленных для вербовки их в качестве диверсантов? СБУ тут не перегибает палку?

- Использовать военнопленных для диверсионно-террористических актов в тылу противника – практика не новая. В частности, широко использовалась не только в период Отечественной войны, но и позже. Скажем, в период войны в Афганистане, во время конфликтов на территории бывшего СССР. Я лично встречался во время войны в Таджикистане с бывшим советским военнослужащим, кстати, уроженцем Казахстана, довольно нелепо оказавшимся на той стороне, прошедшего многоступенчатую подготовку в лагерях на территории Афганистана, под Файзабадом в частности, и потом воевавшим уже на стороне Движения исламского возрождения Таджикистана, даже командовавшего небольшим подразделением. Также расследование после уничтожения диверсионной группой исламистов 12-й погранзаставы в отряде «Московский» тоже выявило предателя, вступившего в контакт с противником и выдавшим наиболее удобный момент для нападения – день рождения командира заставы. Случалось присутствовать на допросе взятого в плен «моджахеда», при ближайшем рассмотрении оказавшегося бывшим военнослужащим российских погранвойск. Так что практика не скажу, чтоб нормальная, но широко распространенная.

- Получается, что СБУ использует граждан своей страны для терактов на территории, которую считает своей страной. Это нормальное явление для гражданской войны? Может, пора уже признать это, тем более, что украинские СМИ недавно много обращали внимание на то, что Киев меняет украинцев на украинцев?

- Да, россиян, кстати даже оправданных украинскими судами, как Мефедов, в последний момент отказались менять, решив приберечь для более выгодного торга. Это отдельный вопрос – стоит ли гражданам РФ вообще соваться сейчас на Украину. В любой момент можно оказаться, по сути, заложником у террористического режима в Киеве. А то, что конфликт на Донбассе – это чистой воды гражданская война на Украине, писалось и говорилось еще в 2014 году, и мной, и вами в том числе. Украина воюет на своей территории, со своими гражданами, обстреливает и бомбит собственные города, организует, как видим, диверсии на собственных заводах и обвиняет соседнее государство в агрессии. Да, Россия поддерживает ДНР и ЛНР, в противном случае невооруженные гражданские формирования давно были бы уничтожены при помощи тяжелой военной техники хоть и слабого, но целого государства под названием Украина. Я напомню, что именно по указу тогдашнего и.о. президента Турчинова было принято решение использовать тяжелую военную технику – танки, артиллерию, авиацию – против гражданских формирований сепаратистов. Мы прекрасно знаем, что большинство жертв первых артобстрелов и бомбардировок – это сугубо мирные граждане, женщины, старики, дети. Это когда люди еще не прятались от вооруженных сил как бы «своего» государства. Вот такая Европа… Впрочем, примерно тоже самое было и в бывшей Югославии, но там почему-то это считалось гражданской войной, а на Украине не считается.