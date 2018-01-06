Принцы пошли на принцип: Саудиты тоже против роста тарифов на ЖКУ!

Власти Саудовской Аравии задержали 11 принцев, устроивших акцию протеста в королевском дворце в Эр-Рияде. Об этом сообщила в субботу электронная газета Sabq со ссылкой на свои источники.

По информации издания, королевская гвардия взяла под стражу группу принцев, требовавших отменить указ короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда об отказе оплачивать из казны счета членов монаршей фамилии за воду и электричество. Уточняется, что принцы были арестованы после того, как отказались покинуть дворец по требованию гвардейцев.

Принцы заключены в тюрьму и в ближайшее время предстанут перед судом.

Как напомнило издание, руководство Саудовской Аравии ранее неоднократно заявляло, что все подданные королевства равны перед законом.

В начале ноября Высший комитет по борьбе с коррупцией во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом поместил под стражу десятки членов королевской семьи, госслужащих и предпринимателей, обвинив их в финансовых и должностных преступлениях. В общей сложности допросу подверглись более 300 человек. Как заявил кронпринц в интервью газете The New York Times, 95% обвиняемых согласились передать часть своих активов властям в счет нанесенного убытка, достигшего за последние годы 100 млрд долларов, напоминает ТАСС.

От редакции: Для нас это форменный анекдот - вот просто находка была бы для эстрадных сатириков времён заката Советской власти. Помните эту-то тётеньку, Новикова была её фамилия? Ну, которая пародировала незнакомую нам тогда, но жуть как вожделенную жизнь миллионеров? "Не пойдём сегодня на пляж"... Так тут жизнь смешнее оказалась: и так купающиеся в роскоши принцы изволят протестовать-с! Впрочем, принцы эти просто карбонарии по сравнению с дорогими россиянами, которые московский рост тарифов на ЖКУ "съели" лет эдак на десять вперёд. По сравнению с 2012-м годом в моём доме, например, квартплата выроста в три (!!!) раза, хотя ни потреблять мы не стали больше, ни услуги не улучшились. Просто жрать централизованным паразитам из ГБУ "Жилищник" хочется гораздо больше, чем нашему собственному ЖСК и ДЕЗу, которых нас лишили благодаря небескорыстным усилиям тёмных личностей из Минстроя.

Может, нашим либералам вроде Минкина, которые красиво молятся на ОАЭ (мол, вот и нам бы такую сырьевую империю: ничего не производить, только дольку от продажи нефти иметь, и всё прожирать, вот мы бы зажили!), теперь помолиться ещё и на гражданскую активность принцев - не то, что наше безродное быдло, достоинство имеют, даже пред судом предстанут... Впрочем, счета, оплачиваемые государством, либо же настолько условные и ничтожные, какими были они в СССР - это уже не из нынешнего репертуара РФ. Это и делает историю ещё смешнее - то "царствуй лёжа на боку", а теперь-то придётся ходить куда-то, в очерди стоять, платить по квиточкам за воду и электроэнергию, щедро расходуемую бассейнами, хамами и прочими элитными механизмами сверхпотребления... Не знаю, как в ОАЭ, а вот в Турции аналог наших МФЦ (департамент) - набит очередями. Жалко принцев - может им того, как Депардье, переехать в РФ, тут вот к монархии сейчас самое нежное отношение - может, Путин бы их в Новоогарёвке своей или на Рублёвке поселил, как Януковича, от оплаты счетов освободил бы в рамках недавно наладившегося сотрудничества сырьевых империй?.. Хорошее, достойное православного президента дело (голосом Вс.Чаплина).

Д.Ч.