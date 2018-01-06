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Московский листок

Странная "победа" в Сирии: правительственные войска сдаются боевикам

Опубликовано 06.01.2018 в разделе комментариев 4

Странная "победа" в Сирии: правительственные войска сдаются боевикам

На северо-востоке от Дамаска в районе города Хараста отряд сирийской армии сдался боевикам. Правительственным силам не удается установить контроль над городом, ранее они смогли занять лишь небольшую его часть.

Недавно им удалось устроить блокаду базе правительственных войск — снабжение по земле было прервано, несмотря на сеть подземных ходов, по которым ведется сообщение с основной группировкой войск. 

Осада базы и непрерывные атаки боевиков привели к потерям среди сирийских военных. Сообщается о 100 погибших. Боевики заявляют о 400 убитых. 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 07.01.2018 02:42
В Войне побеждая - берут в плен. А в Глобальном Концлагере должно быть наоборот: побеждая - сдаются.
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(9) написал 07.01.2018 02:09
Не надо истерик. Никаких "побед в Сирии", о которых рапортовал облезлый гопник из питерской подворотни Путин:
.
http://www.youtube.com/watch?v=JduTsjTs7xg
.
У шныря и стукача Путина и его сибирского шамана Шойгу просто был обычный треп, как и всегда...
.
Пусть уж облезлый массовик-затейник из дрезденского клуба рассказывает про свои "майские указы", 25 миллионов рабочих мест, про свои дутые 88% "рейтинга", гигантских и увесистых щук, урожай кукурузы и зерновых и прочее. Все это есть реальная и будничная, пропагандистская брехня обанкротившегося государственного преступника Путина, его сибирского шамана Шойгу и его воровского отребья, которое не первый десяток лет глумится над нашей страной...
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Еще Сирия не пала,
Гавна написал 06.01.2018 21:34
но победитель будет не тот.
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(без названия)
нежданчик написал 06.01.2018 21:18
замечательная новость, ну просто новогодний подарок, из сирии. по чаще да побольше таких подарков и не обязательно к праздникам.в начале февраля американцы кого то порадуют, а кого то больно огорчат, забрав очень много бабла.ну и все прогрессивное человечество, в этом году, будет с радостной грустью отмечать уход любимца придурков и психопатов , прада непредсказуемо куда. от этого будут зависеть степень торжеств.
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