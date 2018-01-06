Странная "победа" в Сирии: правительственные войска сдаются боевикам

На северо-востоке от Дамаска в районе города Хараста отряд сирийской армии сдался боевикам. Правительственным силам не удается установить контроль над городом, ранее они смогли занять лишь небольшую его часть.
Недавно им удалось устроить блокаду базе правительственных войск — снабжение по земле было прервано, несмотря на сеть подземных ходов, по которым ведется сообщение с основной группировкой войск.
Осада базы и непрерывные атаки боевиков привели к потерям среди сирийских военных. Сообщается о 100 погибших. Боевики заявляют о 400 убитых.
Левон Георгиевич Казарян написал 07.01.2018 02:42
Василий(9) написал 07.01.2018 02:09
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http://www.youtube.com/watch?v=JduTsjTs7xg
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У шныря и стукача Путина и его сибирского шамана Шойгу просто был обычный треп, как и всегда...
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Пусть уж облезлый массовик-затейник из дрезденского клуба рассказывает про свои "майские указы", 25 миллионов рабочих мест, про свои дутые 88% "рейтинга", гигантских и увесистых щук, урожай кукурузы и зерновых и прочее. Все это есть реальная и будничная, пропагандистская брехня обанкротившегося государственного преступника Путина, его сибирского шамана Шойгу и его воровского отребья, которое не первый десяток лет глумится над нашей страной...
Гавна написал 06.01.2018 21:34
нежданчик написал 06.01.2018 21:18