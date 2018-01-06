Странная "победа" в Сирии: правительственные войска сдаются боевикам

На северо-востоке от Дамаска в районе города Хараста отряд сирийской армии сдался боевикам. Правительственным силам не удается установить контроль над городом, ранее они смогли занять лишь небольшую его часть.

Недавно им удалось устроить блокаду базе правительственных войск — снабжение по земле было прервано, несмотря на сеть подземных ходов, по которым ведется сообщение с основной группировкой войск.

Осада базы и непрерывные атаки боевиков привели к потерям среди сирийских военных. Сообщается о 100 погибших. Боевики заявляют о 400 убитых.