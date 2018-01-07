Патриарх на Рождество вспомнил о конце света

Патриарх Кирилл считает, что конец света, о котором много говорится в Библии, наступит тогда, когда человеческое общество перестанет быть жизнеспособным и наступит "тотальное господство зла".

"В каком случае может наступить и вообще наступит конец света? В том случае, если человеческое общество перестанет быть жизнеспособным. Когда оно исчерпает ресурс к тому, чтобы существовать. В каком случае это может произойти? В том случае, если наступит тотальное господство зла", — сказал патриарх в традиционном рождественском интервью.

Он пояснил, что "зло не жизнеспособно" и "система, в которой превалирует зло, не может существовать". "И если зло будет нарастать, если оно вытеснит добро из человеческой жизни, тогда и наступит конец".

"И поскольку мы сегодня находимся даже уже не в начале этого процесса, а какой-то определенный период времени пройден, история какая-то уже исчерпана, то как же церкви об этом не говорить, как же не бить в колокола, как же не предупреждать о том, что мы вступили на страшно опасную тропу самоуничтожения?" — сказал патриарх.

- Странная какая-то тема взята для проповеди предстоятелем в Рождественский сочельник, - удивился главый редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Светлый такой праздник, Рождество - и вдруг конец света, торжество зла и прочий набор эсхатологических символов, к которым сама церковь относится с большой настороженностью. Если бы об этом говорил какой-то посторонний человек, да хоть бы и я, то это было б приемлемо - ну подвинулся умом человек, с кем не бывает... Но предстоятель церкви, у которой имеется четкий канонический взгляд на проблему конца времен, мне кажется, должен быть точней в трактовках. Нигде особо Иисус не говорит о дихотомии добра и зла - это позднейшая средневековая придумка, делавшая для средневекового же сознания более понятной диалектику поздней античности. А по простому говоря, Христос четко сказал, что вопрос конца света - не нашего ума дело. Буквально:

«О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец«(Мк.13:32)

- Ну если Иисус сам не знает о дне, чего гражданину Гундяеву в это вмешиваться? - продолжил Анатолий Баранов. - У Иоанна Златоуста на эту тему сказано исчерпывающе: "Христос удерживает учеников Своих, чтобы они не старались узнать того, чего не знают и сами ангелы; словами же: «ни Сын» – возбраняет им не только знать, но и спрашивать об этом". Вот же как - Христос запрещает, Иоанн Златоуст поясняет, что и спрашивать нечего, а патриарх Кирилл имеет свою точку зрения... Интересная точка зрения, видно, что предстоятель интересуется новинками Голливуда и его классикой тоже. А Иисус новинок кино не смотрел, мог и не знать чего, что предстоятелю открылось. Теперь-то ему, конечно, с небес все видать, да ведь из евангелий слово не выкинешь, и новое не вставишь... Это ж не по законам Яровой писалось, что можно решением прокуратуры любую информацию исправить. Написано пером, не вырубишь топором... А если дубиной попробовать?