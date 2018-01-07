Патриарх на Рождество вспомнил о конце света

Патриарх Кирилл считает, что конец света, о котором много говорится в Библии, наступит тогда, когда человеческое общество перестанет быть жизнеспособным и наступит "тотальное господство зла".
"В каком случае может наступить и вообще наступит конец света? В том случае, если человеческое общество перестанет быть жизнеспособным. Когда оно исчерпает ресурс к тому, чтобы существовать. В каком случае это может произойти? В том случае, если наступит тотальное господство зла", — сказал патриарх в традиционном рождественском интервью.
Он пояснил, что "зло не жизнеспособно" и "система, в которой превалирует зло, не может существовать". "И если зло будет нарастать, если оно вытеснит добро из человеческой жизни, тогда и наступит конец".
"И поскольку мы сегодня находимся даже уже не в начале этого процесса, а какой-то определенный период времени пройден, история какая-то уже исчерпана, то как же церкви об этом не говорить, как же не бить в колокола, как же не предупреждать о том, что мы вступили на страшно опасную тропу самоуничтожения?" — сказал патриарх.
- Странная какая-то тема взята для проповеди предстоятелем в Рождественский сочельник, - удивился главый редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Светлый такой праздник, Рождество - и вдруг конец света, торжество зла и прочий набор эсхатологических символов, к которым сама церковь относится с большой настороженностью. Если бы об этом говорил какой-то посторонний человек, да хоть бы и я, то это было б приемлемо - ну подвинулся умом человек, с кем не бывает... Но предстоятель церкви, у которой имеется четкий канонический взгляд на проблему конца времен, мне кажется, должен быть точней в трактовках. Нигде особо Иисус не говорит о дихотомии добра и зла - это позднейшая средневековая придумка, делавшая для средневекового же сознания более понятной диалектику поздней античности. А по простому говоря, Христос четко сказал, что вопрос конца света - не нашего ума дело. Буквально:
«О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец«(Мк.13:32)
- Ну если Иисус сам не знает о дне, чего гражданину Гундяеву в это вмешиваться? - продолжил Анатолий Баранов. - У Иоанна Златоуста на эту тему сказано исчерпывающе: "Христос удерживает учеников Своих, чтобы они не старались узнать того, чего не знают и сами ангелы; словами же: «ни Сын» – возбраняет им не только знать, но и спрашивать об этом". Вот же как - Христос запрещает, Иоанн Златоуст поясняет, что и спрашивать нечего, а патриарх Кирилл имеет свою точку зрения... Интересная точка зрения, видно, что предстоятель интересуется новинками Голливуда и его классикой тоже. А Иисус новинок кино не смотрел, мог и не знать чего, что предстоятелю открылось. Теперь-то ему, конечно, с небес все видать, да ведь из евангелий слово не выкинешь, и новое не вставишь... Это ж не по законам Яровой писалось, что можно решением прокуратуры любую информацию исправить. Написано пером, не вырубишь топором... А если дубиной попробовать?
Н о р д - МАН написал 07.01.2018 04:51
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Начните с понятия ЗАКОННОСТЬ.
Та сама ЗАКОННОСТЬ, соблюдать которую государство обязано ДОБРОСОВЕСТНО, в силу международного принципа добросовестности исполнения Закона государствами.
Знакомы Вам такие понятия?
И да - не подменяйте понятия, Закон - не "документ".
Подменяющий смысл Закона - Астарот (читает Закон наизнанку), одна из сущностей Дъявола. Зачем Вам это?
Реакция написал 07.01.2018 04:27
Н о р д - МАН написал 07.01.2018 04:04
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Прямее не бывает - после уничтожения царской РПЦ (после признания ими совковой власти - были тотально пущены под нож), гнида-сталин создал свою, чекистскую, в 1943-м году.
Н о р д - МАН написал 07.01.2018 03:58
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Война - одно из этих преступлений.
И да - ТАКОЕ не списывается. И не "прощается". Только ИСКУПЛЕНИЕ.
Сержант написал 07.01.2018 03:51
Вот так и будет с ними.Когда деньги на персональную охрану,с Газпрома закончатся.На проплату судей,и статьи бредовые уголовного кодекса.А они закончатся.Уже- не хватает.
Н о р д - МАН написал 07.01.2018 03:46
"В каком случае может наступить и вообще наступит конец света? В том случае, если человеческое общество перестанет быть жизнеспособным. Когда оно исчерпает ресурс к тому, чтобы существовать. В каком случае это может произойти? В том случае, если наступит тотальное господство зла", — сказал патриарх в традиционном рождественском интервью.
Он пояснил, что "зло не жизнеспособно" и "система, в которой превалирует зло, не может существовать". "И если зло будет нарастать, если оно вытеснит добро из человеческой жизни, тогда и наступит конец".
"И поскольку мы сегодня находимся даже уже не в начале этого процесса, а какой-то определенный период времени пройден, история какая-то уже исчерпана, то как же церкви об этом не говорить, как же не бить в колокола, как же не предупреждать о том, что мы вступили на страшно опасную тропу самоуничтожения?" — сказал патриарх.
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Абсолютное Зло и самоуничтожение - это когда вот этот чекистский вертухай на всю страну по зомбо-ТВ называет права человека "глобальной ересью".
https://www.novayagazeta.ru/news/2016/03/20/119869-patriarh-kirill-nazval-eresyu-zaschitu-prav-i-171-c
Сержант написал 07.01.2018 03:41
......
Он пояснил, что "зло не жизнеспособно" и "система, в которой превалирует зло, не может существовать".
.......
Так и есть.Путинская воровская вакханалия- нежизнеспособна в перспективе.Краткосрочна.Система-не самовоспроизводящая.По определению,артефакт человеческого существования.Хаотичный всплеск мерзости.
.........
И поскольку мы сегодня находимся даже уже не в начале этого процесса, а какой-то определенный период времени пройден, история какая-то уже исчерпана, то как же церкви об этом не говорить, как же не бить в колокола, как же не предупреждать о том, что мы вступили на страшно опасную тропу самоуничтожения?" — сказал патриарх.
........
Верно гуторит поп.Мокрый от страха,сцытся,и росгвардия и фсо его не успокаивают.Не дурак-наблюдал как в Иране фотографируются и выставляют в интернете- Я-сцу-на могилы аятолл,(в натуральном виде).Это еще -воспитанно.У нас бы- нас-рали.Вот-вот- начнут вешать живых аятолл,а не сцать на могилы дохлых.У них- запросто.
Так шта-Баранов,ты свое толкование поповского ужаса,а вот-иное.Ну как? Типа- POV (Point of view) .Поповский взгляд-на то что им грозит.Опыт опять же.Веселых двадцатых.Когда попов заставляли для проверки с колокольни сигануть.Ну-ка,если есть бог, спасет-нет?
Сейчас канешна,десантирование попов со своих сараев не состоится.Не то время.Но участь-незавидная.Мрачная,даже,скажем так участь. Из князей в грязей.
Попик выражает их структурный страх.Корпоративный.
В Рфии-поповщина не просто уйдет. Она уйдет с диким грохотом, как паразитарная структура.Это писдец грядущий не поповскому разгулу на Рфии.Это писдец понятию религии вообще в России.Второго пинка под ср-аку они уже не выдержат,сольются как мыши,никого не поймаешь,для ихних "служб".
Следом-попрет полным ходом Европа.
Рфийская поповщина-полная калька с Германии.Там поповщина тоже бюджетная содержанка,то же вмешательство,в школы,и много чего.Кризис- санитар леса.
.......
Так шта-конец света-это про попов.Это для них. Называется- пис-дец света. Вместе с режимом,вся эта поепень рванет в разные стороны спасаться.
не сотвори себе лукавого написал 07.01.2018 03:01
так или иначе но к атеистам бог относится снисходительно потому что они не достают его молитвами
атеизм атеизму рознь! Есть атеизм полного отрицания бога - а есть научный атеизм -который по сути и есть БОГ - он утверждает - что вселенная вечна и бесконечна и подчиняется незыблемым законам природы - 99 процентов которых пока не познаны человеком!
........ . . написал 07.01.2018 02:48
........ . . написал 07.01.2018 02:46
Просветленный написал 07.01.2018 01:31
--- написал 07.01.2018 01:21
После бала написал 07.01.2018 01:00
Они к чему готовятся? написал 07.01.2018 00:50
отец Пигидий написал 07.01.2018 00:41
- Это обувка, - говорит одна.
- Это одевка, - говорит другая.
Пришли к святому отцу:
- Это обувка или одевка?
- Это, сестры мои, ХероМантия.
.
У райских врат апостол Петр подбирает пьяненького мужичка, который ничего о себе не помнит. Что с ним делать, куда его? Случай сложный, надо посоветоваться с Шефом. Шеф решил сам поговорить с мужиком.
Иисус:
- Hу, может, ты хоть что-то помнишь?
Мужичок:
- Помню, но немного. Был я не то столяром, не то плотником. И был у меня сын. Hе то человек, не то - не человек. А потом он ушел бродить по свету и стал знаменитым, и весь мир узнал о нем из книги...
Иисус:
- Папа!
Мужичок:
- Буратино!
dobro написал 07.01.2018 00:41
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"Патриарх" вспоминает о зле.
Сказочники-успокоители написал 07.01.2018 00:30
отец Пигидий написал 07.01.2018 00:29
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Пьяный мужик в разорванной рубашке, на помятом лице которого следы губной помады, а в кармане - пустая бутылка, заходит в автобус и садится рядом с попом.
Разворачивает газету и что-то там читает. Потом поворачивается к попу и спрашивает:
- А вы не знаете, батюшка, от чего бывает артрит?
- Артрит, сын мой, бывает у тех людей, кто сбился с пути истинного, кто предается чревоугодию, злоупотребляет алкоголем, кто спит с падшими женщинами или предается греху содомскому.
- Ни хрена себе...
Мужик надолго замолкает и смотрит задумчивым взглядом в пол. Поп, жалея о том, что высказался так резко, говорит:
- Ну ладно, сын мой! Давно ли у тебя артрит?
- Да вы что! У меня нет артрита! Тут в газете пишут, что артрит у патриарха Кирилла...
.
Приходит новый русский к священнику:
- Батюшка, надо кота отпеть!
- Нет, сын мой, не положено.
- А что делать?
- Ну, пойди вон туда, через дорогу, там коммерческая церковь, они за деньги все, что хочешь, сделают.
- А хватит ли денег, у меня только 4000 баксов?
- А что же ты сразу не сказал, что у тебя кот крещеный?!
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Приходят два голубых в церковь. Мимо них проходит поп с кадилом. Один из голубых с придыханием:
- Молодой человек! У вас сумочка дымится!
Лис написал 07.01.2018 00:25
СтарпЁр написал 07.01.2018 00:12
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