Американский астронавт Джон Янг, высаживавшийся на поверхность Луны, скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в субботу в Twitter. В биографии Янга, опубликованной на сайте NASA, отмечается, что он был "первым человеком, совершившим полет в космос шесть раз с Земли и семь раз, если считать запуск с Луны".
Янг дважды летал к Луне, ступал на ее поверхность, а также был командиром шаттла "Колумбия", первый пилотируемый полет которого был произведен в 1981 году.
KONDUKTOR написал 07.01.2018 06:13
сибиряк написал 07.01.2018 03:30
обегчил бы душу...
Левон Георгиевич Казарян написал 07.01.2018 02:54
Один из эпизодов, снятых якобы на Луне, как астронавт разъезжает на электромобиле, а потом этот электромобиль упаковывают обратно на модуль, который должен стартовать с Луны.
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Немыслимо. Впервые слышу. Может, это был сигнал взятой американскими государственными террористами в заложники съемочной группы - зрителям, что все лажа?
Московия 21 век написал 07.01.2018 02:28
Просто ужасная срана.
!!!!QQQ!OQQ! TOTJA TOT!!!&& написал 07.01.2018 02:25
- Таки дважды мошенник... То таки да...
АБВГ написал 07.01.2018 02:08
Зато он был командиром первого(!) американского пилотируемого полета в космос 12 апреля 1981 г. Ровно через 20 лет после полета Гагарина.
Сам додумал написал 07.01.2018 01:57
sss написал 07.01.2018 00:30