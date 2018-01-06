Американский астронавт Джон Янг, высаживавшийся на поверхность Луны, скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в субботу в Twitter. В биографии Янга, опубликованной на сайте NASA, отмечается, что он был "первым человеком, совершившим полет в космос шесть раз с Земли и семь раз, если считать запуск с Луны".

Янг дважды летал к Луне, ступал на ее поверхность, а также был командиром шаттла "Колумбия", первый пилотируемый полет которого был произведен в 1981 году.