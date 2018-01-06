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Московский листок

Джон Янг, высаживавшийся на поверхность Луны, скончался

Опубликовано 06.01.2018 в разделе комментариев 8

Джон Янг, высаживавшийся на поверхность Луны, скончался

Американский астронавт Джон Янг, высаживавшийся на поверхность Луны, скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в субботу в Twitter. В биографии Янга, опубликованной на сайте NASA, отмечается, что он был "первым человеком, совершившим полет в космос шесть раз с Земли и семь раз, если считать запуск с Луны". 

Янг дважды летал к Луне, ступал на ее поверхность, а также был командиром шаттла "Колумбия", первый пилотируемый полет которого был произведен в 1981 году. 



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Всего комментариев к статье: 8
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(без названия)
KONDUKTOR написал 07.01.2018 06:13
Это идеальный случай влияния лживой пропаганды на массы людей. На Луне америкосы были и это факт. Янг один из первопроходцев в космосе и Америка опять запускает лунный проект. А наша космонавтика в глубокой жопе к сожалению.
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(без названия)
сибиряк написал 07.01.2018 03:30
ну перед смертью то мог сказать,как они весь мир обманули.
обегчил бы душу...
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(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 07.01.2018 02:54
Сам додумал написал 07.01.2018 01:57
Один из эпизодов, снятых якобы на Луне, как астронавт разъезжает на электромобиле, а потом этот электромобиль упаковывают обратно на модуль, который должен стартовать с Луны.
- - - - - - -
Немыслимо. Впервые слышу. Может, это был сигнал взятой американскими государственными террористами в заложники съемочной группы - зрителям, что все лажа?
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(без названия)
Московия 21 век написал 07.01.2018 02:28
Ну, одним лжецом меньше... Этот Янг ходил по Луне разве,что во сне. Позорные штаты во всей красе. Но пиндосские лохи в это верят.
Просто ужасная срана.
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Re:
!!!!QQQ!OQQ! TOTJA TOT!!!&& написал 07.01.2018 02:25
"Янг дважды летал к Луне, ступал на ее поверхность"
- Таки дважды мошенник... То таки да...
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(без названия)
АБВГ написал 07.01.2018 02:08
Джон Янг никогда не высаживался на Луне. Все его "лунные" кино- и фотографии являются подделкой, т.к. поверхность Луны коричневая, а не серая.
Зато он был командиром первого(!) американского пилотируемого полета в космос 12 апреля 1981 г. Ровно через 20 лет после полета Гагарина.
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Брехливые американцы
Сам додумал написал 07.01.2018 01:57
Один из эпизодов, снятых якобы на Луне, как астронавт разъезжает на электромобиле, а потом этот электромобиль упаковывают обратно на модуль, который должен стартовать с Луны. Какие американци все же рачительные. Вот оставили бы его там, и человечество лицезрело доказательство факта лунного покорения. Да и чтобы покинуть Луну, необходимо максимально облегчить стартовый модуль и электромеханическая тележка не столь ценный груз.В общем вранье все это.
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Конец
sss написал 07.01.2018 00:30
Ну, вот и сказке конец.
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