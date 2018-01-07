Очередное "послевоенное" нападение на Хмеймим В Сирии вечером 6 января вновь была атакована российская авиабаза Хмеймим. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, который занимается мониторингом деятельности террористов. Российскими военными было сбито несколько БПЛА кустарного производства, вооруженные кустарными минами. Ранее в субботу возле авиабазы Хмеймим сирийскими военными был сбит беспилотный летательный аппарат боевиков. Беспилотник был устроен примитивно — деревянная рама, на которой клейкой лентой закреплен двигатель. Он нес две самодельные мины с пластиковым корпусом.



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