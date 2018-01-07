Землетрясение на Камчатке было сильным, но никого не задело

Сейсмологам удалось зафиксировать сильнейшие колебания амплитудой 5,9 баллов в Тихом Океане неподалеку от Камчатки, сообщает ТАСС.
На сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН уточняется, что землятресение произошло всего в 28 км от села Никольское и в 510 км — от Петропавловск-Камчатского, однако жалоб от местных жителей в МЧС пока не поступало.
Однако усиление сейсмической активности в регионе может быть предвестником большой катастрофы.
......... . . написал 07.01.2018 14:14
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ну да, "сильнейшие", ага.
саша написал 07.01.2018 11:04
Василий(9) написал 07.01.2018 10:55