Землетрясение на Камчатке было сильным, но никого не задело

Сейсмологам удалось зафиксировать сильнейшие колебания амплитудой 5,9 баллов в Тихом Океане неподалеку от Камчатки, сообщает ТАСС.

На сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН уточняется, что землятресение произошло всего в 28 км от села Никольское и в 510 км — от Петропавловск-Камчатского, однако жалоб от местных жителей в МЧС пока не поступало.

Однако усиление сейсмической активности в регионе может быть предвестником большой катастрофы.