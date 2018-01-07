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Московский листок

Путин помолился в церкви

Опубликовано 07.01.2018 в разделе комментариев 29

путин выборы
Путин помолился в церкви

Президент России Владимир Путин передал в дар икону церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице в Петербурге, где он встретил Рождество, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кремля.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин около полуночи прибыл в Симеоновскую церковь, где крестили его отца, чтобы принять участие в праздничном богослужении. 

Путин подарил храму икону середины 19 века в металлическом окладе с изображениями: "Рождество Пресвятой Богородицы", "Воскресение Христово", святых пророков Илии, Анны, святого Симеона, Архангела Михаила и другими.

Известно, Владимир Владимирович любит на Рождество и другие великие праздники очутиться в какой-нибудь неожиданной церкви. 

Дмитрий Анатольевич, тот строго по протоколу - где патриарх, там и премьер с супругой. А Владимир Владимирович завел себе привычку путешествовать - на этот раз писали, что будто бы ждут его в Абакане, а он раз - и в Петербург, по родительским местам.

Вот и фото заготовили.

С удивительно похожей публикой с прошлых посещений разных провинциальных храмов.

Но об этом и раньше писали, мол, все русские люди чем-то похожи друг на друга... И Путин тоже похож сам на себя.

Правда, церковь у нас по-прежнему отделена от государства, но каждое посещение храма первым лицом отмечается его пресс-службой и протоколом как важное государственное событие. Даже во время избирательной кампании, когда освещение событий из частной жизни президента Путина может быть истолковано как агитация за самовыдвиженца Путина.

И правда, почему даже молиться Путин ходит в сопровождении фотографа?

Куда еще он ходит вместе со службой протокола? И не ждут ли нас вскоре фотосессии на тему "Путин ест", "Путин спит", "Путин моется в душе"?

Это, конечно, важно, что президент сходил в церковь на Рождество и подарил икону. Но вроде бы регулярные вояжи Путина на церковные праздники по разным церквям имеют целью на время уйти от постороннего внимания, сосредоточиться на молитве и, может быть, общении с простыми людьми. Нет?

Но зачем тогда протокол и проверенная паства... 

"Дело, совершаемое втайне, Богу благоприятно" (Мф. 6, 4, 18) Но это не наш случай.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 29
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было загадкой
Всегда написал 07.01.2018 18:48
Почему зеки так показно религиозны. Вот эти купола на теле, кресты. Но они ведь нарушили не только уголовный кодекс, но и божий.
И наш Усе тоже часто обретается по монастырям, церквушкам. Что его так гложет? Или он понимает до какой степени он все нарушил. И нет ему покоя.
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Re: Re: Пынька
Олегу-А написал 07.01.2018 18:35
Утин и Ко ни руками ничего сделать не могут,ни уж тем более мозгами шевеьить.
Абрамовичи,Утины, Собянины-Рубинчики-просто овощи,с кошерным гонором и непроходимой тупостью и либерально-фашизоидной спесью
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Re: Пынька
Олег-А написал 07.01.2018 18:23
Есть ж\д недостроенная Салехард- Игарка.При сталине начали. Как бы я хотел чтобы ее достроили твари которые там все спиз...От Абромовича до ...Это золотые места для страны, и страшные для воров.
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Откуда
Jktru написал 07.01.2018 18:17
берешь иконы дорогущие,с подворотни которая называется РУССКИЙ народ?
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Пынька
уже достал написал 07.01.2018 16:49
Развалил все до чего дотянулись загребущие ручонки. Пыню вместе с его кооперативом на Колыму, выполнять двойную Сталинскую норму.
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(без названия)
макробий4-5 написал 07.01.2018 16:38
Не даете спокойно за Россию помолиться. Ракеты брызгаем простой водой, вот они и падают. Путин помолится и санкции снимут. Заживеем!!
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КАлобок(дарья митина) тоже информирует,сколько черной икры слопала,
на каких курортах написал 07.01.2018 16:27
помыла свои 200 кг.пролетарского жира,в каких ресторанах и чем обедает
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Re: =)
!!!!OOQQ!TITJABOG--PNIATNO!!!&&& написал 07.01.2018 15:16
"Президент России Владимир Путин передал в дар икону церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице в Петербурге, где он встретил Рождество, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кремля."
- Таки надо было ему еще подарить елей, освященный епископом! Или сделанное в Китае устройство для мироточения... Таки почему в Китае - просто дешевле сделают... То таки да...
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=)
Арт написал 07.01.2018 15:10
На второй фотографии запечатлен какой-то био-робот
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(без названия)
Сергей Петров написал 07.01.2018 14:59
Посмотрите, с каким вожделением он на мальчишечку смотрит, противный, думает как было бы здорово поцеловать его в животик.
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Re: Распутин и его х е р где?
Крон Принц Василий Аллььибабаевич написал 07.01.2018 14:53
Да чем вы лучше?
Такое же русско-православное.
Просто не свезло, онанируете на фотографии из журналов.
А если бы управляли,так сра ли бы не меньше, а то и с горкой.
Отвечайте -
Ленин жив?
Приндестровье концлагерь?
Боинг сбили с детьми и не то что стыдно, радость промеж ног!?
Крым украли руссачье?
Сталин выродок , а дожил до естественной смерти и где бог?
Зачем подсунули дебила Трампа правильному американскому народу?
Ответить
Re: почему даже молиться Путин ходит в сопровождении фотографа?
А как еще написал 07.01.2018 13:57
должен себя вести менеджер по пиару буржуазного режима?
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Re: Литовки некрасивые только для Пидора И Еврейчика Барангауза. Пидддор
Иисус, мошиах Византийский написал 07.01.2018 13:49
Это что, по случаю моего дня рождения в дурке день открытых дверей или просто санитары перепились вусмерть?
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Литовки некрасивые только для Пидора И Еврейчика Барангауза. Пидддор
Ты знаешь сучка, кто это пишет! написал 07.01.2018 13:36
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(без названия)
Какой из? написал 07.01.2018 13:16
Не исключено, что один-двое из штатных путиных действительно религиозны. Остальные, скорее всего греют кости в тропиках.
...Господи, сбрось хоть Ты это иго поганое, раз население парализовано.
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Николай ВторЫй, мироточивый,
Матильда Палконская написал 07.01.2018 13:10
тоже вот молиться любил. Такой был душка!
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Благая весть, 6:6
Матфей написал 07.01.2018 13:05
Когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.
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А в церкви
ему написал 07.01.2018 12:45
случайно встретились знакомые рыбаки. Тоже богомольными оказались. Теперь отметят это дело - есть повод. С рыбацкой ухой хорошо пойдет.
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(9) написал 07.01.2018 12:01
Пусть молится червь презренный. По нему и его криминальному отребью уже давно плачем скамья подсудимых Всероссийского трибунала за измену Родины, государственный переворот, узурпацию власти, разорение нашей страны, мародерство и уничтожение геноцидом десятков миллионов граждан оккупированной РСФСР/СССР.
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А как Путин гадит?
Оптимист написал 07.01.2018 11:27
Почему нет фото из гальюна? Может он робот?
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