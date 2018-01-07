Путин помолился в церкви

Президент России Владимир Путин передал в дар икону церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице в Петербурге, где он встретил Рождество, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кремля.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин около полуночи прибыл в Симеоновскую церковь, где крестили его отца, чтобы принять участие в праздничном богослужении.

Путин подарил храму икону середины 19 века в металлическом окладе с изображениями: "Рождество Пресвятой Богородицы", "Воскресение Христово", святых пророков Илии, Анны, святого Симеона, Архангела Михаила и другими.

Известно, Владимир Владимирович любит на Рождество и другие великие праздники очутиться в какой-нибудь неожиданной церкви.

Дмитрий Анатольевич, тот строго по протоколу - где патриарх, там и премьер с супругой. А Владимир Владимирович завел себе привычку путешествовать - на этот раз писали, что будто бы ждут его в Абакане, а он раз - и в Петербург, по родительским местам.

Вот и фото заготовили.

С удивительно похожей публикой с прошлых посещений разных провинциальных храмов.

Но об этом и раньше писали, мол, все русские люди чем-то похожи друг на друга... И Путин тоже похож сам на себя.

Правда, церковь у нас по-прежнему отделена от государства, но каждое посещение храма первым лицом отмечается его пресс-службой и протоколом как важное государственное событие. Даже во время избирательной кампании, когда освещение событий из частной жизни президента Путина может быть истолковано как агитация за самовыдвиженца Путина.

И правда, почему даже молиться Путин ходит в сопровождении фотографа?

Куда еще он ходит вместе со службой протокола? И не ждут ли нас вскоре фотосессии на тему "Путин ест", "Путин спит", "Путин моется в душе"?

Это, конечно, важно, что президент сходил в церковь на Рождество и подарил икону. Но вроде бы регулярные вояжи Путина на церковные праздники по разным церквям имеют целью на время уйти от постороннего внимания, сосредоточиться на молитве и, может быть, общении с простыми людьми. Нет?

Но зачем тогда протокол и проверенная паства...

"Дело, совершаемое втайне, Богу благоприятно" (Мф. 6, 4, 18) Но это не наш случай.

А.Б.