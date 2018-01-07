Путин помолился в церкви

Президент России Владимир Путин передал в дар икону церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице в Петербурге, где он встретил Рождество, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кремля.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин около полуночи прибыл в Симеоновскую церковь, где крестили его отца, чтобы принять участие в праздничном богослужении.
Путин подарил храму икону середины 19 века в металлическом окладе с изображениями: "Рождество Пресвятой Богородицы", "Воскресение Христово", святых пророков Илии, Анны, святого Симеона, Архангела Михаила и другими.
Известно, Владимир Владимирович любит на Рождество и другие великие праздники очутиться в какой-нибудь неожиданной церкви.
Дмитрий Анатольевич, тот строго по протоколу - где патриарх, там и премьер с супругой. А Владимир Владимирович завел себе привычку путешествовать - на этот раз писали, что будто бы ждут его в Абакане, а он раз - и в Петербург, по родительским местам.
Вот и фото заготовили.
С удивительно похожей публикой с прошлых посещений разных провинциальных храмов.
Но об этом и раньше писали, мол, все русские люди чем-то похожи друг на друга... И Путин тоже похож сам на себя.
Правда, церковь у нас по-прежнему отделена от государства, но каждое посещение храма первым лицом отмечается его пресс-службой и протоколом как важное государственное событие. Даже во время избирательной кампании, когда освещение событий из частной жизни президента Путина может быть истолковано как агитация за самовыдвиженца Путина.
И правда, почему даже молиться Путин ходит в сопровождении фотографа?
Куда еще он ходит вместе со службой протокола? И не ждут ли нас вскоре фотосессии на тему "Путин ест", "Путин спит", "Путин моется в душе"?
Это, конечно, важно, что президент сходил в церковь на Рождество и подарил икону. Но вроде бы регулярные вояжи Путина на церковные праздники по разным церквям имеют целью на время уйти от постороннего внимания, сосредоточиться на молитве и, может быть, общении с простыми людьми. Нет?
Но зачем тогда протокол и проверенная паства...
"Дело, совершаемое втайне, Богу благоприятно" (Мф. 6, 4, 18) Но это не наш случай.
А.Б.
Всегда написал 07.01.2018 18:48
И наш Усе тоже часто обретается по монастырям, церквушкам. Что его так гложет? Или он понимает до какой степени он все нарушил. И нет ему покоя.
Олегу-А написал 07.01.2018 18:35
Абрамовичи,Утины, Собянины-Рубинчики-просто овощи,с кошерным гонором и непроходимой тупостью и либерально-фашизоидной спесью
Олег-А написал 07.01.2018 18:23
Jktru написал 07.01.2018 18:17
уже достал написал 07.01.2018 16:49
макробий4-5 написал 07.01.2018 16:38
на каких курортах написал 07.01.2018 16:27
!!!!OOQQ!TITJABOG--PNIATNO!!!&&& написал 07.01.2018 15:16
- Таки надо было ему еще подарить елей, освященный епископом! Или сделанное в Китае устройство для мироточения... Таки почему в Китае - просто дешевле сделают... То таки да...
Арт написал 07.01.2018 15:10
Сергей Петров написал 07.01.2018 14:59
Крон Принц Василий Аллььибабаевич написал 07.01.2018 14:53
Такое же русско-православное.
Просто не свезло, онанируете на фотографии из журналов.
А если бы управляли,так сра ли бы не меньше, а то и с горкой.
Отвечайте -
Ленин жив?
Приндестровье концлагерь?
Боинг сбили с детьми и не то что стыдно, радость промеж ног!?
Крым украли руссачье?
Сталин выродок , а дожил до естественной смерти и где бог?
Зачем подсунули дебила Трампа правильному американскому народу?
А как еще написал 07.01.2018 13:57
Иисус, мошиах Византийский написал 07.01.2018 13:49
Ты знаешь сучка, кто это пишет! написал 07.01.2018 13:36
Какой из? написал 07.01.2018 13:16
...Господи, сбрось хоть Ты это иго поганое, раз население парализовано.
Матильда Палконская написал 07.01.2018 13:10
Матфей написал 07.01.2018 13:05
ему написал 07.01.2018 12:45
Василий(9) написал 07.01.2018 12:01
Оптимист написал 07.01.2018 11:27