Новогодние пожарища подсвечивают "светлый праздник": под Якутском горела колония

В исправительной колонии строгого режима под Якутском произошел пожар, сообщила пресс-служба Управления федеральной службы исполнения наказаний Республики Саха (Якутия). Загорелось здание общежития, из которого эвакуировали более 120 заключенных. Никто не пострадал.

По данным ФСИН, пожар произошел в исправительной колонии номер 7 строгого режима. Огонь вспыхнул в помещении для хранения личных вещей осужденных в двухэтажном общежитии первого отряда. Пострадавших нет, из горящего помещения были эвакуированы 124 человека.

Служба сообщила, что, "по предварительной версии, причиной возгорания явилось короткое замыкание в проводке электросети". ТАСС передает, что после тушения началась разборка и проливка отдельных конструкций здания для предотвращения повторного возгорания.

Напомним, новогодние пожарища не покидают территорию РФ в период "предрождственского постного запоя". Второго декабря произошла очередная трагедия, связанная с отравлением угарным газом. Региональный Следственный комитет по Рязанской области проводит проверку по факту гибели в частном доме в городе Ряжск женщины и ее двоих несовершеннолетних детей.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, погибшими являются женщина 1988 года рождения, ее дочь 2012 года рождения и сын 2015 года рождения. По предварительным данным, смерть женщины и ее малолетних детей наступила от отравления угарным газом.

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