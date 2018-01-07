Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Новогодние пожарища подсвечивают "светлый праздник": под Якутском горела колония

Опубликовано 07.01.2018 в разделе комментариев 0

пожары фсин гуин якутия
Новогодние пожарища подсвечивают "светлый праздник": под Якутском горела колония

В исправительной колонии строгого режима под Якутском произошел пожар, сообщила пресс-служба Управления федеральной службы исполнения наказаний Республики Саха (Якутия). Загорелось здание общежития, из которого эвакуировали более 120 заключенных. Никто не пострадал. 

По данным ФСИН, пожар произошел в исправительной колонии номер 7 строгого режима. Огонь вспыхнул в помещении для хранения личных вещей осужденных в двухэтажном общежитии первого отряда. Пострадавших нет, из горящего помещения были эвакуированы 124 человека. 

Служба сообщила, что, "по предварительной версии, причиной возгорания явилось короткое замыкание в проводке электросети". ТАСС передает, что после тушения началась разборка и проливка отдельных конструкций здания для предотвращения повторного возгорания.

Напомним, новогодние пожарища не покидают территорию РФ в период "предрождственского постного запоя". Второго декабря произошла очередная трагедия, связанная с отравлением угарным газом. Региональный Следственный комитет по Рязанской области проводит проверку по факту гибели в частном доме в городе Ряжск женщины и ее двоих несовершеннолетних детей. 

Как сообщается на официальном сайте ведомства, погибшими являются женщина 1988 года рождения, ее дочь 2012 года рождения и сын 2015 года рождения. По предварительным данным, смерть женщины и ее малолетних детей наступила от отравления угарным газом.  

Новости по теме:

"12 месяцев" не сказка, а реалистическая повесть

Общежития Трёхгорки. В префектуре обещали организовать встречу

На Рублёвском шоссе переполох: горел дом с квартирой кандидата Собчак 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы намерены себя вести на выборах президента 18 марта?:
Результаты
Интернет-ТВ
Песни "Эшелона" на вечере памяти Фиделя Кастро (акустика)
Песни "Эшелона" на вечере памяти Фиделя Кастро (ак...
07.01.2018
РФ &#8211; никак не Спарта
РФ – никак не Спарта
07.01.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Игиловские дроны атаковали Хмеймим гранатами (0)
Патриарх Кирилл увидел угрозу в отказе от наличных денег (21)
Экс-президент Ирана арестован "за разжигание" (2)
Новогодние пожарища подсвечивают "светлый праздник": под Якутском горела колония (0)
Путин помолился в церкви (29)
Землетрясение на Камчатке было сильным, но никого не задело (3)
Очередное "послевоенное" нападение на Хмеймим (5)
Патриарх на Рождество вспомнил о конце света (58)
Джон Янг, высаживавшийся на поверхность Луны, скончался (24)
Странная "победа" в Сирии: правительственные войска сдаются боевикам (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Кoлoбoк ржал
Максим Калашников Максим Калашников: О Грудинине, Кубани, Хмеймиме и от АПН Северо-Запад
Дарья Митина Дарья Митина: Занзибарскoе
Дарья Митина Дарья Митина: Прoтестнoе
Дарья Митина Дарья Митина: Ещё иранскoе - 2
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss