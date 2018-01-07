Патриарх Кирилл увидел угрозу в отказе от наличных денег

Отказ от наличных денег и переход к оплате банковскими картами может "тотально ограничить человеческую свободу", заявил Московский и всея Руси Кирилл в интервью телеканалу "Россия".

"Несомненно, внедрение цифровых технологий обеспечит большую эффективность процесса принятия решений, что, конечно, хорошо. Но у Церкви есть еще и другое понятие - безопасность. (...) Церковь очень обеспокоена тем, что современные технические средства способны тотально ограничить человеческую свободу", - цитирует Кирилла Интерфакс.

"У нас есть горячие головы, которые с восторгом говорят о необходимости ликвидировать наличные деньги и перейти только на электронные карточки. Это обеспечит прозрачность, контроль, ну, и все те аргументы, с которыми многие хорошо знакомы. И все это так. А если вдруг в какой-то момент исторического развития доступ к этим карточкам будет открываться в ответ на вашу лояльность?" – пояснил патриарх.

По его словам, сейчас в "одной из европейских стран", людям, которые там живут и которые желают получить гражданство или вид на жительство, предлагают посмотреть ролик, в котором рассказывается о жизни страны, ее обычаях, законах. В этом ролике, по словам патриарха, ярко представлена тема ЛГБТ.

"По просмотру этого ролика задается вопрос: вы со всем этим согласны? Если человек говорит, да, я согласен, я принимаю, это для меня все нормально, он проходит отсев. И он станет либо гражданином, либо получит вид на жительство. А, если нет, то не получит. А, если доступ к финансам будет ограничен вот такого рода условиями? Вот об этих опасностях сегодня церковь говорит во весь голос", - отметил патриарх.

- Как ни странно может показаться, а патриарх в этом вопросе скорее прав, - полагает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Не случайно в допатриарший период он занимался финансовыми вопросами. Действительно безналичный оборот снимает важную функцию денег - анонимность. Несколько тысяч лет на этом держалось денежное обращение, а сейчас это меняется. И это, конечно, повышает зависимость отдельного человека от государства и даже от надгосударственных властей, скажем, финансовых. Но церковь традиционно смотрит на это с эсхатологических позиций, как на маркер "последних времен", когда нельзя будет ничего покупать без "метки антихриста". А я бы на это смотрел как на логичное продолжение буржуазной системы, которая может существовать в двух агрегатных состояниях - буржуазной демократии и буржуазной диктатуры. И вот как абсолютное воплощение буржуазной диктатуры, когда вы себе булку хлеба бесконтрольно не купите - это и можно воспринимать. И это будет действительно приметой "последних времен", но не человечества, а буржуазного мира. Хотя для кого-то крах капитализма и правда может показаться "концом света"...