Патриарх Кирилл увидел угрозу в отказе от наличных денег

Отказ от наличных денег и переход к оплате банковскими картами может "тотально ограничить человеческую свободу", заявил Московский и всея Руси Кирилл в интервью телеканалу "Россия".
"Несомненно, внедрение цифровых технологий обеспечит большую эффективность процесса принятия решений, что, конечно, хорошо. Но у Церкви есть еще и другое понятие - безопасность. (...) Церковь очень обеспокоена тем, что современные технические средства способны тотально ограничить человеческую свободу", - цитирует Кирилла Интерфакс.
"У нас есть горячие головы, которые с восторгом говорят о необходимости ликвидировать наличные деньги и перейти только на электронные карточки. Это обеспечит прозрачность, контроль, ну, и все те аргументы, с которыми многие хорошо знакомы. И все это так. А если вдруг в какой-то момент исторического развития доступ к этим карточкам будет открываться в ответ на вашу лояльность?" – пояснил патриарх.
По его словам, сейчас в "одной из европейских стран", людям, которые там живут и которые желают получить гражданство или вид на жительство, предлагают посмотреть ролик, в котором рассказывается о жизни страны, ее обычаях, законах. В этом ролике, по словам патриарха, ярко представлена тема ЛГБТ.
"По просмотру этого ролика задается вопрос: вы со всем этим согласны? Если человек говорит, да, я согласен, я принимаю, это для меня все нормально, он проходит отсев. И он станет либо гражданином, либо получит вид на жительство. А, если нет, то не получит. А, если доступ к финансам будет ограничен вот такого рода условиями? Вот об этих опасностях сегодня церковь говорит во весь голос", - отметил патриарх.
- Как ни странно может показаться, а патриарх в этом вопросе скорее прав, - полагает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Не случайно в допатриарший период он занимался финансовыми вопросами. Действительно безналичный оборот снимает важную функцию денег - анонимность. Несколько тысяч лет на этом держалось денежное обращение, а сейчас это меняется. И это, конечно, повышает зависимость отдельного человека от государства и даже от надгосударственных властей, скажем, финансовых. Но церковь традиционно смотрит на это с эсхатологических позиций, как на маркер "последних времен", когда нельзя будет ничего покупать без "метки антихриста". А я бы на это смотрел как на логичное продолжение буржуазной системы, которая может существовать в двух агрегатных состояниях - буржуазной демократии и буржуазной диктатуры. И вот как абсолютное воплощение буржуазной диктатуры, когда вы себе булку хлеба бесконтрольно не купите - это и можно воспринимать. И это будет действительно приметой "последних времен", но не человечества, а буржуазного мира. Хотя для кого-то крах капитализма и правда может показаться "концом света"...
Патриарх Кирилл написал 07.01.2018 19:11
Слава Пидoрасам!
Слава Русским Пидoрасам!
Педерастией Русских основана Россия!
Педерастия Русских - Величие России!
Великая Россия - Оплот Педерастии!
Мы, Русские Пидoрасы, серем по всему миру!
Мы ссыкует только от патриотов-Бандерiвцiв!
Только Бандерiвцi устрашают нас до усрачки!
Но не будем об ужасающих Бандерiвцах сегодня, в светлый праздник рождества нашего русского божка Блясуса Пидреца!
Поздравляю моих сограждан, а также Пидoрасов всего мира со светлым праздником жoпы!
Coco написал 07.01.2018 19:05
Мой вам совет батенька, может вам банкоматы поставить у входа в церковь, до той поры пока наличку совсем не отменили - снял и пожертвовал, снял и пожертвовал. А когда наличку совсем отменят, установите терминалы в каждом храме и тогда каждое пожертвование будет зафиксировано на бумажке.
недоразумение написал 07.01.2018 18:42
straus написал 07.01.2018 18:28
=====Но церковь традиционно смотрит на это с эсхатологических позиций, как на маркер "последних времен", когда нельзя будет ничего покупать без "метки антихриста". А я бы на это смотрел как на логичное продолжение буржуазной системы, которая может существовать в двух агрегатных состояниях - буржуазной демократии и буржуазной диктатуры======
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Не важно с какой стороны смотреть, потому что это коснется абсолютно всех. Занятно то, что с начала 90-х, самая "непонятная" и "мистическая" из книг Священного Писания, Апокалипсис - стал с каждым днем все более ясней и понятней. Книга "раскрылась" не до конца, но уже сегодня, читать некоторые страницы, как "читать газету: так все ясно написано". К примеру стало понятным, что означают слова: "всем - малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам - положено будет начертание на правую руку их или на чело их" (Откр.13:16). И какая участь ждет тех, кто примет это "начертание":"кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией"(Откр.14:9,10).
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Что касается "двух агрегатных состояниях - буржуазной демократии и буржуазной диктатуры", то о том, как будет выглядеть эта диктатура, можно прочесть в книге: Джона Голдберг "Либеральный фашизм". пер. с англ., М.Рид Групп 2012
straus написал 07.01.2018 18:26
===== Действительно безналичный оборот снимает важную функцию денег - анонимность. Несколько тысяч лет на этом держалось денежное обращение, а сейчас это меняется. И это, конечно, повышает зависимость отдельного человека от государства и даже от надгосударственных властей, скажем, финансовых======
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Все верно. Сегодня на Западе культивируется представление, согласно которому обладание наличными деньгами в размере нескольких тысяч долларов или евро - признак неблагонадежности.
"Во всем мире хозяева денег выстраивают электронно-банковский концлагерь. Это строительство завершится тогда, когда все деньги будут полностью загнаны в безналичный оборот и будет обеспечен полный контроль над всеми денежными потоками, счетами и в конечном счете жизнью каждого человека".
Тоже самое хотят проделать и в России. "В конце июня 2017, Московская школа управления "Сколково" выпустила доклад под названием "Безналичная экономика в России-2030: сценарии для рынка и отрасли". Вряд ли это простое совпадение, потому что ЦЭ в конечной стадии развития подразумевает полный отказ от наличных денег. Фактически в рамках этого глобального цифрового проекта размывается и уничтожается государство". Только в случае вытеснения наличных денег можно сохранить людей под колпаком ростовщиков. Чтобы люди не ушли со своими деньгами, их загоняют в "цифру" криптовалют".
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Это и есть тот самый электронный банковский концлагерь или новый рабовладельческий строй, в котором будет реализован принцип равенства. Только это будет равенство в лагерном бараке.
straus написал 07.01.2018 18:25
- Как ни странно может показаться, а патриарх в этом вопросе скорее прав, - полагает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов=====
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Патриарх не скорее - а абсолютно прав. Хотя от нашего патриарха слышать такие слова действительно до чрезвычайности странно, так как многие православные(и не без основания) считают что Кирилл(Гундяев)и его ближайшее окружение - делают все возможное, чтобы приблизить царство антихриста.
Музичко написал 07.01.2018 18:22
Музичко написал 07.01.2018 18:20
Да и сам не сможет кому надо в волосатую потную лапу сунуть ))) Ну например, в обмен на здание музэя )))
Против наличмана есть четкие аргументы - взятки, наркоторговля, спонсирование террористов всяких запрещенных. Что гундяев, против пресечения взяткодательства?
Елена написал 07.01.2018 17:58
умен написал 07.01.2018 17:52
уже забаненыйСлучайный прохожий написал 07.01.2018 17:03
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Ну как.сторонники участия в ГОЛОСОВАНИИ,еще у вас вопросы есть?Или вы все также истерично будете призывать принять участие в этом мероприятии и проголосовать за...За кого вы там голосовать собрались?За Грудинина?Ну-ну,приходите и обеспечьте явку,Путин будет доволен.Да и Грудинин,сделавший свое дело тоже без награды не останется.
Каппель написал 07.01.2018 16:42
кириллворюга написал 07.01.2018 16:20
Гундяйка написал 07.01.2018 16:14
макробий4-5 написал 07.01.2018 16:08
Юрий564 написал 07.01.2018 15:36
Уймись, попик!
чита написал 07.01.2018 14:24
Бы свободный день написал 07.01.2018 14:23
Ой вей. А потом пришла ночь. И впервые мне приснилось такое , что и вспомнить стыдно и гадко. Мужеложеские отношения с Гитлером! Чур меня! Утром сплюнул со злости и зарекся смотреть российское телевидение и прикасаться к российским самоощущениям. Пусть россияне такие сны сами смотрят.
......... . . написал 07.01.2018 14:12
Есть написал 07.01.2018 14:08