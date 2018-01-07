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Московский листок

Патриарх Кирилл увидел угрозу в отказе от наличных денег

Опубликовано 07.01.2018 в разделе комментариев 22

Патриарх Кирилл увидел угрозу в отказе от наличных денег

Отказ от наличных денег и переход к оплате банковскими картами может "тотально ограничить человеческую свободу", заявил Московский и всея Руси Кирилл в интервью телеканалу "Россия".

"Несомненно, внедрение цифровых технологий обеспечит большую эффективность процесса принятия решений, что, конечно, хорошо. Но у Церкви есть еще и другое понятие - безопасность. (...) Церковь очень обеспокоена тем, что современные технические средства способны тотально ограничить человеческую свободу", - цитирует Кирилла Интерфакс.

"У нас есть горячие головы, которые с восторгом говорят о необходимости ликвидировать наличные деньги и перейти только на электронные карточки. Это обеспечит прозрачность, контроль, ну, и все те аргументы, с которыми многие хорошо знакомы. И все это так. А если вдруг в какой-то момент исторического развития доступ к этим карточкам будет открываться в ответ на вашу лояльность?" – пояснил патриарх.

По его словам, сейчас в "одной из европейских стран", людям, которые там живут и которые желают получить гражданство или вид на жительство, предлагают посмотреть ролик, в котором рассказывается о жизни страны, ее обычаях, законах. В этом ролике, по словам патриарха, ярко представлена тема ЛГБТ.

"По просмотру этого ролика задается вопрос: вы со всем этим согласны? Если человек говорит, да, я согласен, я принимаю, это для меня все нормально, он проходит отсев. И он станет либо гражданином, либо получит вид на жительство. А, если нет, то не получит. А, если доступ к финансам будет ограничен вот такого рода условиями? Вот об этих опасностях сегодня церковь говорит во весь голос", - отметил патриарх.

- Как ни странно может показаться, а патриарх в этом вопросе скорее прав, - полагает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Не случайно в допатриарший период он занимался финансовыми вопросами. Действительно безналичный оборот снимает важную функцию денег - анонимность. Несколько тысяч лет на этом держалось денежное обращение, а сейчас это меняется. И это, конечно, повышает зависимость отдельного человека от государства и даже от надгосударственных властей, скажем, финансовых. Но церковь традиционно смотрит на это с эсхатологических позиций, как на маркер "последних времен", когда нельзя будет ничего покупать без "метки антихриста". А я бы на это смотрел как на логичное продолжение буржуазной системы, которая может существовать в двух агрегатных состояниях - буржуазной демократии и буржуазной диктатуры. И вот как абсолютное воплощение буржуазной диктатуры, когда вы себе булку хлеба бесконтрольно не купите - это и можно воспринимать. И это будет действительно приметой "последних времен", но не человечества, а буржуазного мира. Хотя для кого-то крах капитализма и правда может показаться "концом света"...

 



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Всего комментариев к статье: 22
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Слава Русским! Слава России!
Патриарх Кирилл написал 07.01.2018 19:11
Слава Русским!
Слава Пидoрасам!
Слава Русским Пидoрасам!
Педерастией Русских основана Россия!
Педерастия Русских - Величие России!
Великая Россия - Оплот Педерастии!
Мы, Русские Пидoрасы, серем по всему миру!
Мы ссыкует только от патриотов-Бандерiвцiв!
Только Бандерiвцi устрашают нас до усрачки!
Но не будем об ужасающих Бандерiвцах сегодня, в светлый праздник рождества нашего русского божка Блясуса Пидреца!
Поздравляю моих сограждан, а также Пидoрасов всего мира со светлым праздником жoпы!
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(без названия)
Coco написал 07.01.2018 19:05
Не думаю, что Кирилла так уж сильно волнует проблема "ограничения человеческой свободы". Скорее его беспокоят пожертвования, которых, по всей видимости, оказалось недостаточно в Рождественскую ночь из-за отсутствия наличных в карманах прихожан.
Мой вам совет батенька, может вам банкоматы поставить у входа в церковь, до той поры пока наличку совсем не отменили - снял и пожертвовал, снял и пожертвовал. А когда наличку совсем отменят, установите терминалы в каждом храме и тогда каждое пожертвование будет зафиксировано на бумажке.
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дьявольские дэнги.
недоразумение написал 07.01.2018 18:42
Не , ну если там, хлеб купить..зубочистки,трусы,носки то, и нала хватит для иллюзии независимости ,от хозяев денег.А, если самолет надо прикупить ,сто ? 20-30 миллионов тонн зерна? Роснефть , Эпл,Мерил линч .. купить на рынке,хоть наполовину ? Где, столько бумаги ,для производства такого количества наличных денег ,чтобы все это купить ,взять? Как эти объемы возить , хранить в целости ,без потерь ? Проспали служители ,обыватели как, обычно. Будущее уже наступило.Антихрист безнала ,уже дано правит бал . В большом расчетном деле без условно практически на 100%, и в малом ,уже начал отслеживать оборот налички сканерами.
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(без названия)
straus написал 07.01.2018 18:28
Re:
=====Но церковь традиционно смотрит на это с эсхатологических позиций, как на маркер "последних времен", когда нельзя будет ничего покупать без "метки антихриста". А я бы на это смотрел как на логичное продолжение буржуазной системы, которая может существовать в двух агрегатных состояниях - буржуазной демократии и буржуазной диктатуры======
.
Не важно с какой стороны смотреть, потому что это коснется абсолютно всех. Занятно то, что с начала 90-х, самая "непонятная" и "мистическая" из книг Священного Писания, Апокалипсис - стал с каждым днем все более ясней и понятней. Книга "раскрылась" не до конца, но уже сегодня, читать некоторые страницы, как "читать газету: так все ясно написано". К примеру стало понятным, что означают слова: "всем - малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам - положено будет начертание на правую руку их или на чело их" (Откр.13:16). И какая участь ждет тех, кто примет это "начертание":"кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией"(Откр.14:9,10).
.
Что касается "двух агрегатных состояниях - буржуазной демократии и буржуазной диктатуры", то о том, как будет выглядеть эта диктатура, можно прочесть в книге: Джона Голдберг "Либеральный фашизм". пер. с англ., М.Рид Групп 2012
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(без названия)
straus написал 07.01.2018 18:26
Re:
===== Действительно безналичный оборот снимает важную функцию денег - анонимность. Несколько тысяч лет на этом держалось денежное обращение, а сейчас это меняется. И это, конечно, повышает зависимость отдельного человека от государства и даже от надгосударственных властей, скажем, финансовых======
.
Все верно. Сегодня на Западе культивируется представление, согласно которому обладание наличными деньгами в размере нескольких тысяч долларов или евро - признак неблагонадежности.
"Во всем мире хозяева денег выстраивают электронно-банковский концлагерь. Это строительство завершится тогда, когда все деньги будут полностью загнаны в безналичный оборот и будет обеспечен полный контроль над всеми денежными потоками, счетами и в конечном счете жизнью каждого человека".
Тоже самое хотят проделать и в России. "В конце июня 2017, Московская школа управления "Сколково" выпустила доклад под названием "Безналичная экономика в России-2030: сценарии для рынка и отрасли". Вряд ли это простое совпадение, потому что ЦЭ в конечной стадии развития подразумевает полный отказ от наличных денег. Фактически в рамках этого глобального цифрового проекта размывается и уничтожается государство". Только в случае вытеснения наличных денег можно сохранить людей под колпаком ростовщиков. Чтобы люди не ушли со своими деньгами, их загоняют в "цифру" криптовалют".
.
Это и есть тот самый электронный банковский концлагерь или новый рабовладельческий строй, в котором будет реализован принцип равенства. Только это будет равенство в лагерном бараке.
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(без названия)
straus написал 07.01.2018 18:25
Re:
- Как ни странно может показаться, а патриарх в этом вопросе скорее прав, - полагает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов=====
.
Патриарх не скорее - а абсолютно прав. Хотя от нашего патриарха слышать такие слова действительно до чрезвычайности странно, так как многие православные(и не без основания) считают что Кирилл(Гундяев)и его ближайшее окружение - делают все возможное, чтобы приблизить царство антихриста.
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(без названия)
Музичко написал 07.01.2018 18:22
Смотри-ка, лгбт ему не нравицца? А сам-то, сам-то? Позабыл, чем они там с покойным Баронессой занимались? Забыл как на это место попал?
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(без названия)
Музичко написал 07.01.2018 18:20
Мда. Как мухину пенсионную карту заблокировали, так молчал, как будто и нет в мире никакого мухина. А тут оживился, надо же. Пожертвования безналом видите ли будут делать, а что если ко всем транзакциям налог автоматом прикрутят? Вычитать будут несколько % с каждой переводимой суммы на храм?
Да и сам не сможет кому надо в волосатую потную лапу сунуть ))) Ну например, в обмен на здание музэя )))
Против наличмана есть четкие аргументы - взятки, наркоторговля, спонсирование террористов всяких запрещенных. Что гундяев, против пресечения взяткодательства?
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(без названия)
Елена написал 07.01.2018 17:58
Пускать в свою страну жить надо только таких иностранцев, которые знакомы с обычаями этой страны и готовы их соблюдать (хотя бы на словах). Это просто здравый смысл. Что в этом плохого? Что касается денег на карточках, я стараюсь деньги сразу снимать, пару раз столкнувшись с тем, что банкам закон не писан.
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нет пожертований, нет церкви
умен написал 07.01.2018 17:52
Есть чему опасаться главе крупнейшей околоправительственной организации под названием РПЦ (праволавный ИГИЛ). Боится, что перестанут носить в храмы за сомнительные услуги наличку неучтенную.
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Вы лучше такую новость обсудите
уже забаненыйСлучайный прохожий написал 07.01.2018 17:03
"Патриарх Кирилл призвал православных обязательно принять участие в президентских выборах.Это очень важно,&#187; &#8211; сказал патриарх в своем рождественском интервью. Голосование, когда народ принимает участие в избрании своего высшего руководителя, это должно приветствоваться."
-------
Ну как.сторонники участия в ГОЛОСОВАНИИ,еще у вас вопросы есть?Или вы все также истерично будете призывать принять участие в этом мероприятии и проголосовать за...За кого вы там голосовать собрались?За Грудинина?Ну-ну,приходите и обеспечьте явку,Путин будет доволен.Да и Грудинин,сделавший свое дело тоже без награды не останется.
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Рад, что красные и белые сошлись хоть по этому вопросу
Каппель написал 07.01.2018 16:42
Ну, что, Баранов, согласен, что сначала надо завалить глобальный электронный концлагерь, а потом уже выяснять, кто был прав 100 лет назад?
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как забегал то
кириллворюга написал 07.01.2018 16:20
боиться бабушки перестанут налик в церковь нести)))
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Ворюга
Гундяйка написал 07.01.2018 16:14
Гундяев за свои 5 миллиардов долларов заработанных барыжничеством безакцизными сигаретами, водкой и нефтью переживает, а вы голодранцы ему до лампочки.
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согласен с Барановым
макробий4-5 написал 07.01.2018 16:08
Как это ни странно для меня, но я на стороне Кирилла. Может быть и хуже ему будет продавать свечки и принимать пожертвования, но обычный человек только потеряет, а банкир только приобретет. Деньги это только подобие эквивалента труда, но хоть этим подобием ты можешь распоряжаться самостоятельно. Правильно чита сказал, что надо бомжей сначала ликвидировать, а уж потом на карточки переходить. Стоим на карячках в кредит чужой труд берем, а как на спички по карточке попросить, или на кусок хлеба?
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Уймись, попик!
Юрий564 написал 07.01.2018 15:36
Само по себе служение неизвестно чему - сферическому вакууму? - подразумевает ТУПОСТЬ, несозидательность "служителя". Ну откель ему знать о блокчейнах и токенах, он понял лишь, что криптовалюта пронзает границы, в гробу видала всех чиновников, начальницу центробанка с говорящей фамилией и каждого человека делает свободным от ока государева - вот и забегал, затряс своими бабскими платьями. Свобода несет опасность, как это - Человек сам себе банк? - сие неправильно - Исус терпел и нам велел... В их копилки онлайн-валюту "на храм" не положишь и свечку не купишь - в этом великая опасность есть. Кыш-кыш крипта...
Уймись, попик!
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наличные
чита написал 07.01.2018 14:24
сначала надо избавиться от бомжей,их что перестрелять?или всем терминалы раздать,они ведь тоже люди.
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Опять одно и то же
Бы свободный день написал 07.01.2018 14:23
И я решил посвятить его просмотру раша тв. Для опыта. Разные каналы. Разные программы. Сразу бросился в глаза уклон в мифотворчество о жизни в СССР. Сплошная тоска по ностальгии. Фильмы-новодел о войне 41-45 года. Сирия. Бррьба с педиками. Хохлы. Сирия. Гундяев. Путина немеряно. Закончил вечер просмотром какого то ток шоу о второй мировой где никто никого не слушал , все галдели и студия время от времени аплодировала неизвестно чему по отмашке.
Ой вей. А потом пришла ночь. И впервые мне приснилось такое , что и вспомнить стыдно и гадко. Мужеложеские отношения с Гитлером! Чур меня! Утром сплюнул со злости и зарекся смотреть российское телевидение и прикасаться к российским самоощущениям. Пусть россияне такие сны сами смотрят.
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(без названия)
......... . . написал 07.01.2018 14:12
ну да, вся власть Скайнету, товагищи!
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У РПЦ друзей нет.
Есть написал 07.01.2018 14:08
только два верных союзника - неучтенка и черный нал.
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