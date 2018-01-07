Экс-президент Ирана арестован "за разжигание" Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад был задержан правоохранительными органами страны из-за поддержки протестов, сообщает Al-Quds Al-Arabi со ссылкой на источники в Тегеране. Отмечается, что он выразил свою поддержку демонстрантам во время поездки в город Шираз. Его слова оценили как разжигание беспорядков: «Некоторые из нынешних чиновников живут вдали от проблем людей и ничего не знают о реальной жизни общества... Иран сегодня страдает от бесхозяйственности, а не от отсутствия экономических ресурсов», — сказал он.



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