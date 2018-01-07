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Московский листок

Игиловские дроны атаковали Хмеймим гранатами

Опубликовано 07.01.2018 в разделе комментариев 0

позор сирия игил минобороны
Игиловские дроны атаковали Хмеймим гранатами

Аэродром российской авиабазы Хмеймим в сирийской провинции Латакия атаковали беспилотники неизвестного происхождения, сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на ряд ближневосточных источников. Если данные подтвердятся, то это будет уже второй за неделю атакой на базу ВКС в Сирии, причем первый такой инцидент Минобороны замалчивало несколько дней. 

ВВС ссылается на сообщение новостного агенства Orient News. Об атаке также сообщил Сирийский совет по надзору за правами человека, базирующийся в Лондоне, а также издание Arab21. По этим данным, на самодельные летательные аппараты среагировала система безопасности, на базе включились сирены. С базы совершен обстрел дронов. SOHR утверждает, что дрон был сбит. 

Данные о том, кому принадлежал враждебный дрон, расходятся. SOHR указывает, что это "одна из исламских группировок, действующих в Латакии". ВВС предполагает, что это может быть и "Исламское государство" (да проклянут все боги оное на территории РФ), о победе над которым отчиталось Минобороны. 

Arabi21 со ссылкой на источники в сирийской оппозиции также пишет о нападении, добавляя, что беспилотники были сделаны довольно примитивно и что ответного обстрела с российской стороны видно не было. 

Российские СМИ в сообщениях об атаке ссылаются на Telegram-канал Directorate 4. По его данным, российские военные сбили несколько атаковавших дронов. 

Официального комментария российского Минобороны по этому поводу на момент написания заметки нет. 

Это уже вторая атака на российскую базу в Сирии за последнюю неделю. Российское Минобороны подтвердило сообщения СМИ об обстреле авиабазы Хмеймим радикальными исламистами 31 декабря. Тогда в результате нападения погибли двое российских военнослужащих, сообщили в ведомстве. Сообщение газеты "Коммерсант" об уничтожении семи военных самолетов в Минобороны назвали "фейком", хотя в Сети появились фото поврежденных самолетов.

Отметим, что "побеждённые" игиловцы не снизили активности и на других направлениях. На севере Синайского полуострова в результате нападения боевиков 28 декабря были убиты семеро военнослужащих египетской армии. Атака вооруженных экстремистов произошла в районе населенного пункта Бир-эль-Абд, сообщает Al Jazeera. На данный момент известно, что один из погибших был офицером армии Египта. О потерях среди боевиков пока не сообщается. Журналисты отмечают, что к настоящему моменту официальных комментариев по инциденту со стороны армейских представителей не поступало. 

На днях власти Египта сообщили о проведении ряда контртеррористических операций на территории страны. Одна из них прошла в провинции аш-Шаркия на севере Синайского полуострова. В ходе операции полиция взяла штурмом ферму, служившую тренировочным лагерем для боевиков группировки "Исламское государство". Девять экстремистов были убиты.  

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