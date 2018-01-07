За гламурную крестницу Путина надавали Сергею "люлей"

Сборщик подписей за выдвижение Ксении Собчак кандидатом на президентских выборах Сергей Селюков избит в подмосковном Королеве, сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на руководителя регионального штаба Алексея Калитвинова. Селюкова избили в его же доме.

По словам руководителя штаба, когда Селюков начал рассказывать про кандидата, "один из его соседей начал вести себя агрессивно, начал бить Сергея в предбаннике, потом догнал в лифте". "Когда Сергей попытался снимать происходящее на телефон, то этот человек вырвал у него камеру, после этого скрылся в своей квартире. Сергей вызвал полицию, сейчас они оформляют протокол", - рассказал Калитвинов.

В интервью он сообщил, что "скорая" на место ЧП пока не доехала, и потому факт побоев не зафиксирован. Состояние Селюкова он называет "в целом удовлетворительным".

По его данным, за время кампании это "первый подобный случай". Собчак идет на выборы от партии "Гражданская инициатива". Ей необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей. Выборы президента пройдут 18 марта.

От редакции: Нет, это не выборы, а определённо какой-то злой розыгрыш... Я уже не удивляюсь тем левым, "лево-патриотам", которые, долгие годы имея идейных лидеров и проводя изнурительную борьбу с режимом - вдруг, за какие-то секунды после непрозрачных праймериз и заседанцев ЦэКаКи ПРФ обрели "единого кандидата" - не политика, не лидера, а богатого и вполне лояльного путинскому режиму управленца... Ладно, у них была тяжёлая жизнь (у тех, кто этот проект запустил - вольно, невольно, платно, бесплатно - это уже не важно, результат-то ясен, "подкрутить" явку для перевыборов Путина, позор тут обеспечен). Играть по правилам силовигархии, правящего класса, для любых левых сейчас - значит, проиграть и после марта уйти в политическое небытие. Смешать своё прославленное борьбой и тюрьмой имя с грязью буржуазно-безымянной, из которой даже безымянного цемента для будущих крепостей большевиков не получится - жидковата...

Но и либералы удивляют - то есть безумие это, игра по правилам эта не только "левых" охватила, обездвижила, а точнее, задала неверное направление работе. Один мой со школы знакомый интеллигент (ненавидящий теперь эту идентичность), поклоняющийся Егору Гайдару, но в то же время и ненавидящий "понаехавших", использующий вполне привычно слово "чурка" (нацдем - по идеологии, видимо) - вполне осознанно готовится проголосовать за Ксюху Собчак. А уж "люлей" огребать за это гламурное нечто, являющееся ещё и крестницей Путина - это как-то... под наркотиками разве что... Вспоминается бессмертное мухинское "народ, ты идиот?"

Д.Ч.