По ком звонит колокол в Бабушкинском парке?

Сегодня решил - все, в центр больше ни ногой, насмотрелся на идиотские пляски и полчища полиции (см. «Веселье на Тверской»), погуляю-ка лучше в нашем тихом Бабушкинском парке, который в добавок культуры и отдыха. Подхожу к одному из входов, а там тоже зачем-то полицию поставили. Охраняют кого? Посмотрели на меня недобро, но пустили без звука, у других и вовсе паспорта проверяли, так что спасибо начальникам за доверие.
Прохожу мимо второго входа, а там тоже полиция. Может, напасть кто собрался? И у третьего чего-то бдят товарищи в пагонах, и у четвертого - группами по двое и больше. Тут мне вроде как нехорошо стало, может мы чего-то плохое делаем, оттого все подозреваемые? Начал вспоминать, а от волнения и мысли в голову не идут.
За квартиру, вроде, уплочено, за свет тоже, гаишные штрафы плачу регулярно...
Разве что мысли иногда приходят в голову разные… Так ведь человек разумный, иначе никак, да и кто про них знает-то? Но, видно, кто надо знает, техника-то вон куда шагнула… Только подумал, а у очередного входа опять полиция, плюс автобус, да еще и люди в штатском, молчат и смотрят особенно. Ну все, думаю, хана, начитался фейсбука проклятого с твиттером, теперь заметут!..
Вся жизнь пронеслась перед глазами, а в голове даже вроде как колокол зазвонил на разные мелодии из популярных кинофильмов. Бом-бом! Ясно, по мне звонит.
Но тут оказалось, гуляющие подсказали, что это директор парка тов. Бускин установил на вверенной территории целую колокольню и звонит почем зря с утра до вечера. Может бесов из жителей выгоняет, и из себя заодно, а может еще что. Вот и полицию поставили, чтобы звон охранять, упрут еще.
Так что рванул я от греха домой, у подъезда полиции нет, у квартиры тоже, так что живем пока, за что спасибо партии родной и лично!..
А все подтвертжающие вышесказанное фотодокументы вот тут.
анти написал 08.01.2018 02:37
!!!!OJAVASQQ!-TOTAKIDA!!!&& написал 08.01.2018 02:16
- Таки а шо, таки пис-ькиврот опять приехали скакать и -зду мороженых таки цыплят засовывать? То таки да...
Левон Георгиевич Казарян написал 08.01.2018 02:15
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Так и есть. Об этой технике недавно рассказала министр здравоохранения:
rns.online/consumer-market/Minzdrav-zayavil-o-razrabotke-v-Rossii-tehnologii-dlya-schitivaniya-misle
"15 СЕНТЯБРЯ [2017], 12:50
Минздрав заявил о разработке в России технологий для считывания мыслей
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В России разрабатываются технологии для _считывания мыслей на расстоянии и дистанционного управления мозгом человека_, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова в ходе конференции "Биотехмед".
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"Более сложная тема - это управление мозг-компьютер. Две точки в России разрабатывают эту технологию на основе двух разных подходов, двух разных механизмов, один - только когда уровень сознания ясный, второй при любом уровне сознания", - сказала министр отметив, что уже возможно "управлять бионическими процессами".
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"Мы можем управлять дистанционно, печатать дистанционно, активировать те зоны мозга, которые обычно спят у среднестатистического человека. Это особая тема, в том числе для развития _считывания мысли на расстоянии и проведения фактически телепатического сеанса_", - добавила Скворцова.
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Как пояснили в пресс-службе Минздрава, данные технологии могут уже сейчас использоваться для реабилитации людей, живущих в том числе с параличом. Технология дает возможность печатать на компьютере, а значит, общаться и самостоятельно пользоваться интернетом".
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Эта техника существует, видимо, с 1970-х, и в настоящее мысли людей тотально мониторятся. Начальство знает, что думает подчиненный, и время от времени ему об этом намекает.
Дворянин написал 08.01.2018 01:25
Как-то:Шапиро,Ургант,Малахов,Познер, и прочие
израильско-американские граждане.
И вот что они на русском телевидении делают?
Кто их туда пустил?! Почему они словесным поносом
поливают?И ведь не бесплатно,а за огромадные
ГОНОРАРЫ!
маразм в москве крепчает написал 08.01.2018 01:19
Мещанин написал 08.01.2018 01:16