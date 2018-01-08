По ком звонит колокол в Бабушкинском парке?

Сегодня решил - все, в центр больше ни ногой, насмотрелся на идиотские пляски и полчища полиции (см. «Веселье на Тверской»), погуляю-ка лучше в нашем тихом Бабушкинском парке, который в добавок культуры и отдыха. Подхожу к одному из входов, а там тоже зачем-то полицию поставили. Охраняют кого? Посмотрели на меня недобро, но пустили без звука, у других и вовсе паспорта проверяли, так что спасибо начальникам за доверие.

Прохожу мимо второго входа, а там тоже полиция. Может, напасть кто собрался? И у третьего чего-то бдят товарищи в пагонах, и у четвертого - группами по двое и больше. Тут мне вроде как нехорошо стало, может мы чего-то плохое делаем, оттого все подозреваемые? Начал вспоминать, а от волнения и мысли в голову не идут.

За квартиру, вроде, уплочено, за свет тоже, гаишные штрафы плачу регулярно...

Разве что мысли иногда приходят в голову разные… Так ведь человек разумный, иначе никак, да и кто про них знает-то? Но, видно, кто надо знает, техника-то вон куда шагнула… Только подумал, а у очередного входа опять полиция, плюс автобус, да еще и люди в штатском, молчат и смотрят особенно. Ну все, думаю, хана, начитался фейсбука проклятого с твиттером, теперь заметут!..

Вся жизнь пронеслась перед глазами, а в голове даже вроде как колокол зазвонил на разные мелодии из популярных кинофильмов. Бом-бом! Ясно, по мне звонит.

Но тут оказалось, гуляющие подсказали, что это директор парка тов. Бускин установил на вверенной территории целую колокольню и звонит почем зря с утра до вечера. Может бесов из жителей выгоняет, и из себя заодно, а может еще что. Вот и полицию поставили, чтобы звон охранять, упрут еще.

Так что рванул я от греха домой, у подъезда полиции нет, у квартиры тоже, так что живем пока, за что спасибо партии родной и лично!..

А все подтвертжающие вышесказанное фотодокументы вот тут.