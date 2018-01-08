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Московский листок

В Киеве напали на российский культурный центр

Опубликовано 08.01.2018 в разделе комментариев 6

украина война киев майдан
В Киеве напали на российский культурный центр

Радикалы из организации "Чёрный комитет" в рождественскую ночь напали на Российский центр науки и культуры в Киеве, который занимается вопросами гуманитарного сотрудничества. Хулиганы облили красной краской здание и пытались разбить стекла на фасаде.

Это не первое нападение на российский центр в Киеве. 

Нападавшие оставили у входа в центр листовки, в которых содержались требования прекратить деятельность всех российских структур на Украине.

- А зачем на сегодняшней Украине российский центр науки и культуры? - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Разве что дождаться, пока вместо камней полетят гранаты... Нужно ли сегодня России поддерживать какие-то отношения с нынешней Украиной в области науки и культуры? Переведите этот центр в Донецк, там будут благодарны. А в Киеве все равно не в коня корм. Даже каким-то мазохизмом попахивает. Страна давно с нами воюет на каждом углу, а мы с ними научно-культурный обмен имитируем - понятно же, что реально никакого сотрудничества нет и быть пока не может. Одно возможно - обнести забором и из-за него смотреть как на обезъянник - что там они еще выкинут?



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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
Демократия это колбаса написал 08.01.2018 07:05
От газа пусть откажутся, отключат электросети и доживают на разваливающемся атоме.
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да они сами
иттыртын написал 08.01.2018 04:00
на себя напали ,недоперепили,внимания захотелось
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Re:
анти написал 08.01.2018 02:32
- Таки они же дети - им что-ли - таки идти работать? То таки да-аа?
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А чо, зря Путин им подогнал игру "Зарница"? Порошенко маленько попутал и вместо Зарницы объявил игру в АТО. И теперь за участие в игре им даже зарплату дают. В грошах, но им нравится. Потому кака нация еще в детском возрасте. Даже не смогла Кремль взять, даже самую завалящую ростовскую губернию... Но все продолжают верить, что йододефицитные дети добьются успеха... То таки даа...
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Re:
анти написал 08.01.2018 02:24
шпионы штоль?
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Секрет пошива вышиванок пытаются спионерить. Технологию выкапывания моря. Технологию изготовления виманов. Да много чего с Украины спионерить можно. В 14-м годе спионерили Крым. А Донбасс подзавис маленько. Но это ничего. Поднапрягутся и тоже украдут. Ибо:ХПП!
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(без названия)
!!!!OJAVASQQ!-TOTAKIDA!!!&&& написал 08.01.2018 02:13
"В Киеве напали на российский культурный центр"
- Таки они же дети - им что-ли - таки идти работать? То таки да-аа?
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(без названия)
......... . . написал 08.01.2018 01:22
который занимается вопросами гуманитарного сотрудничества.
.
шпионы штоль?
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