"В Киеве напали на российский культурный центр"

Радикалы из организации "Чёрный комитет" в рождественскую ночь напали на Российский центр науки и культуры в Киеве, который занимается вопросами гуманитарного сотрудничества. Хулиганы облили красной краской здание и пытались разбить стекла на фасаде.
Это не первое нападение на российский центр в Киеве.
Нападавшие оставили у входа в центр листовки, в которых содержались требования прекратить деятельность всех российских структур на Украине.
- А зачем на сегодняшней Украине российский центр науки и культуры? - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Разве что дождаться, пока вместо камней полетят гранаты... Нужно ли сегодня России поддерживать какие-то отношения с нынешней Украиной в области науки и культуры? Переведите этот центр в Донецк, там будут благодарны. А в Киеве все равно не в коня корм. Даже каким-то мазохизмом попахивает. Страна давно с нами воюет на каждом углу, а мы с ними научно-культурный обмен имитируем - понятно же, что реально никакого сотрудничества нет и быть пока не может. Одно возможно - обнести забором и из-за него смотреть как на обезъянник - что там они еще выкинут?
Демократия это колбаса написал 08.01.2018 07:05
иттыртын написал 08.01.2018 04:00
анти написал 08.01.2018 02:32
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А чо, зря Путин им подогнал игру "Зарница"? Порошенко маленько попутал и вместо Зарницы объявил игру в АТО. И теперь за участие в игре им даже зарплату дают. В грошах, но им нравится. Потому кака нация еще в детском возрасте. Даже не смогла Кремль взять, даже самую завалящую ростовскую губернию... Но все продолжают верить, что йододефицитные дети добьются успеха... То таки даа...
анти написал 08.01.2018 02:24
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Секрет пошива вышиванок пытаются спионерить. Технологию выкапывания моря. Технологию изготовления виманов. Да много чего с Украины спионерить можно. В 14-м годе спионерили Крым. А Донбасс подзавис маленько. Но это ничего. Поднапрягутся и тоже украдут. Ибо:ХПП!
!!!!OJAVASQQ!-TOTAKIDA!!!&&& написал 08.01.2018 02:13
- Таки они же дети - им что-ли - таки идти работать? То таки да-аа?
......... . . написал 08.01.2018 01:22
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шпионы штоль?