"В Киеве напали на российский культурный центр"

Радикалы из организации "Чёрный комитет" в рождественскую ночь напали на Российский центр науки и культуры в Киеве, который занимается вопросами гуманитарного сотрудничества. Хулиганы облили красной краской здание и пытались разбить стекла на фасаде.

Это не первое нападение на российский центр в Киеве.

Нападавшие оставили у входа в центр листовки, в которых содержались требования прекратить деятельность всех российских структур на Украине.

- А зачем на сегодняшней Украине российский центр науки и культуры? - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Разве что дождаться, пока вместо камней полетят гранаты... Нужно ли сегодня России поддерживать какие-то отношения с нынешней Украиной в области науки и культуры? Переведите этот центр в Донецк, там будут благодарны. А в Киеве все равно не в коня корм. Даже каким-то мазохизмом попахивает. Страна давно с нами воюет на каждом углу, а мы с ними научно-культурный обмен имитируем - понятно же, что реально никакого сотрудничества нет и быть пока не может. Одно возможно - обнести забором и из-за него смотреть как на обезъянник - что там они еще выкинут?