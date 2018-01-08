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Московский листок

Патриарх Кирилл рассказал бомжам про свою бедность

Опубликовано 08.01.2018 в разделе комментариев 24

Патриарх Кирилл рассказал бомжам про свою бедность

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Рождества Христова посетил столичный центр помощи "Ангар спасения", где поздравил бездомных с праздником.

Как передает РИА Новости, Патриарх осмотрел душевые комнаты, парикмахерскую, вещевой склад и пообедал с оставшимися без крова обитателями ангара.

"Мне очень близко то, что вижу сейчас, потому что мое детство проходило в бедности. Пять человек жили в одной комнате в коммуналке, но жили очень бедно. В 15 лет я должен был уйти из дома, чтобы заработать себе на хлеб, и зарплата была такая мизерная, что на день приходилось меньше рубля. Всю жизнь вспоминаю этот опыт бедности, и многого в жизни я бы не понял, если бы через этот опыт не прошел", - поведал бездомным Кирилл.

Он пожелал собравшимся попробовать найти выход из тяжелого положения и заверил, что Церковь сделает все возможное для того, чтобы им помочь. "Это то место, где вы можете принять нужное решение, тем самым вы сделаете этим самый большой подарок тем людям, которые тут трудятся — беззаветно, в силу своих христианских убеждений, не имея от этого ни богатства, ни славы, ни почета", — подчеркнул он.

В конце встречи патриарх передал бездомным подарки, в свою очередь они передали ему Казанскую икону Божией Матери, которую из дерева вырезал один из подопечных приюта.

 



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Всего комментариев к статье: 24
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Re:
дополнение написал 08.01.2018 19:25
"Сексом муж с женой занимались в присутствии кучи родственников. Патриарх бы еще пожаловался, что "на 38 комнаток всего одна уборная"(с):). Это была обычная жизнь для той эпохи. Люди были вынуждены проводить жизнь в таких условиях, да. Кто-то дожил до"-так, вроде не было тогда секса. Сношались обычно -по русски , как в любой деревне в своем доме это происходило веками ..делали дела либо когда, все засыпали или отсутствовали дома,на сенавале , на природе, в бане .. В 60 е всем общаги сразу давали работникам почти бесплатно.Комната в основном на двоих шла,там все было по очереди ., семейным отдельную давали . К концу 70-х , в эпоху массового строительства две трети населения в городах получили даром отдельные квартиры.Кто-то купил кооперативы.Примерно 20 % населения страны ,тогда жили в своих частных домах ( в малых городах , поселках, деревнях). К концу 70-х,около 40 миллионов домохозяйств СССР имели полученные бесплатные участки где, построили дачи.За 30 лет дерьмократии ,только несколько процентов населения улучшили свои жилищные условия .Миллионы живут в долг в чужих квартирах- банкиров .Миллионы из деревень , малых городов переехали за работой в "мегаполисы" и живут в чужих квартирах,за бешеные деньги по половине зарплаты и выше.. на птичьих правах съемщиков, без какой-либо перспективы иметь свое жилье( кроме госслужащих, погонников которым, его дают даром, под вечную приватизацию в собственность).
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Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие
алексс настоящий написал 08.01.2018 19:12
Ныне это величайшая ересь в России.Шатание режЫма,раскачивание духовных скрэп и покушение на государственный строй.За такие слова вже сажать скоро начнут.Истинно говорю вам-вера Христова противоречит самим основам ЛЮБОГО государственного современного устройства,ибо кесарям уже мало кесаревого.Но то ВЕРА,а не религия.Вера идет от Господа,а религии придумывают люди.
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(без названия)
неизвестный написал 08.01.2018 17:28
Поклонник гитлеровско-власовско-белогвардейской сволочи, убившей десятки миллионов советских людей, одевшись в рясу
нагло и лицемерно ЛЖЕТ !!! Циничный БАРЫГА и просто подлая мр...зь!!!
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(без названия)
Шах Аббас написал 08.01.2018 16:38
Бомж: Слушай,доцент,ты когда нибудь,маленьким был?
Гундяев: Был.
У тебя мама ,папа был?
-Был.
Зачем ты такой злой.Зачем как собака?
-Эх...Долги отдавать надо...Отдашь голос за путина?
За тарелку супа?Да чтоб я сдох! А Вы? Вы так и будете терпеть его до самой смерти, да? И я за какой-то паршивый четырнадцать лет эта гадюка терпеть буду?
Эх...Вася,Вася...
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Re: как быть с этим?
Евгений11 написал 08.01.2018 16:08
> Только как это соотносится с предыдущим?"И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме"
.
Священникам и на храм весь народ платил десятину в обязательном порядке. В храме торговали не священники. Но они позволили организовать рынок там где его не должно было быть (за % от проданного). Вот о чем шла речь тогда.
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я не понял ...
СтарпЁр написал 08.01.2018 14:51
а когда это он успел побыть бедным и несчастным?
***
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Re: Re: Re: как быть с этим?
уже забаненыйСлучайный прохожий написал 08.01.2018 13:58
"всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, ПОЛУЧИТ ВО СТО КРАТ
----------
Истинно говорю вам.Получил даже не во сто крат,а намного больше!Только как это соотносится с предыдущим?"И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме".И как соотносится кортеж из лимузинов с одним человеком,вошедшем в Иерусалим на одном осле?А также сколько золотых риз и перстней было надето на этом человеке?Сколько сребреников было в его кошеле?И не призывал ли он пойти на выборы и поддержать царя Иудейского Ирода?
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Re: Re: как быть с этим?
Евгений11 написал 08.01.2018 13:34
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Re: как быть с этим?
Евгений11 написал 08.01.2018 13:15
Смотри как:
"всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, ПОЛУЧИТ ВО СТО КРАТ и наследует жизнь вечную.
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Батька Пигидий наверно близок к христанутым
Крокодил!!? написал 08.01.2018 13:05
А как и все оцерковленные склонен к стукачеству и даже тут не удержался и своих заложил. Воспитание вторая натура!!!
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(без названия)
отец Пигидий написал 08.01.2018 12:30
"В 15 лет я должен был уйти из дома, чтобы заработать себе на хлеб, и зарплата была такая мизерная, что на день приходилось меньше рубля" - не знаю, каким местом зарабатывал Вовчик на хлеб и какая была за это зарплата, но спустя пару лет он попался на глаза Никодимке Ротову, педеpacту и стукачу охранки, который поселил смазливого блондинистого Вовчика у себя дома, сделав его своим секретарем... вот с этого момента и началась головокружительная карьера Вовы Гундяева к тому успеху, на лаврах которого он почивает сегодня... дык, про гарем Никодимки Ротова Гундяй бомжам ничего не рассказывал? Не? Стесняется?
.
Кстати, про Никодимку Ротова писали и говорили, что он был тайным католиком. Документальных свидетельств этому пока нет, но то, что Никодимка склеил ласты в Ватикане аккурат у ног римского Папы, факт. Дык, может, Никодимка преподал юному Вовчику не только уроки педеpacтии и стукачества?
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как быть с этим?
уже забаненыйСлучайный прохожий написал 08.01.2018 12:11
Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие.Мф. 19:23
И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: написано, &#8212; дом Мой домом молитвы наречется; а вы сделали его вертепом разбойников.
(Мф. 21:12-13)
-----------------
Вот это Патриарх Московский и сия Руси не хочет прокомментировать?Или данные вопросы стоит задавать гражданину Гундяеву?
Я даже знаю.что он ответит-"кесарево кесарю, а Божие Богу".Но вот продолжение точно забудет добавить - "И дивились Ему".Мк. 12:13-17
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(без названия)
Будет весело и страшно//// написал 08.01.2018 12:03
....мое детство прошло в бедности(с)...Зато сейчас отрывается.Квартиры,дорогие часы,авто,охрана,покатушки на яхтах.Жрет от пуза.Жизнь удалась!И поучает,надожешь!Ещеб пустил крокодилову слезу и сказал,что ностальгирует по тем временам!Лицемер...
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Христианство, в какие либо названия не рядилось, по сути своей не русская религия,
правду вам говорю написал 08.01.2018 11:53
а по вредности скорее похожа на антирусскую. И не важно, верят попы сами или нет, русские они или еще какие.
Для русских христианство есть зло, смертельное зло.
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(без названия)
Аннунак2 написал 08.01.2018 11:49
Этот ***** чекист делает все, чтобы ооо"рпц" народ ненавидел лютой ненавистью. И чего удивляться, что в 1917 годе этих козлов в рясах рвали на части, спускали под лед вместе с остальной государственной сволочью
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(без названия)
Елена написал 08.01.2018 11:44
Патриарх "забыл" сказать, что в то время почти все жили по несколько поколений в одной комнате. Если он 1946 года рождения. Это была норма для СССР того времени. Бабушки-дедушки, родители, дети, все впихивались в одну комнату, хорошо, если две. Сексом муж с женой занимались в присутствии кучи родственников. Патриарх бы еще пожаловался, что "на 38 комнаток всего одна уборная"(с):). Это была обычная жизнь для той эпохи. Люди были вынуждены проводить жизнь в таких условиях, да. Кто-то дожил до отдельной квартиры, а кто-то нет.
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Re: Вы лучше такую новость обсудите
Дед Отмороз написал 08.01.2018 11:38
А кто бы сомневался, что гундяйкин за путлера будет призывать голосовать. Для нынешних попов путлеровская власть как питательный бульон для зловредных бацилл. Интересно, а сами эти гундяйкины и его присные хоть в Бога то верят? Или просто наживаются на этом? И как мерзко выглядят все эти гундяйкины на фоне настоящих русских священников, Сергия Радонежского, а особенно патриарха Гермогена, который предпочел смерть, но до конца своей жизни призывал русский народ к борьбе против польских оккупантов. Так и погиб замученный поляками, но не сломался. А эти нынешние попы, у каждого харя в объектив не влазит, только о своем брюхе и думают. Теперь мне понятно, почему после 1917 года народ не выступил в защиту попов. Наверное такие же попы как и сейчас под конец царской власти были.
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(без названия)
Лис написал 08.01.2018 11:26
А что вы собираетесь передавать в наследство если расходы на содержание частной собственности только возрастают?Кому нужен такой "подарок"? И не факт что при наличии либерал-фашистского Государства вам вообще разрешат что то кому то передать.
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(без названия)
В лад написал 08.01.2018 11:22
"....трудятся- беззаветно...."=25 млн.нищих.
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Re: бомба попала
--- написал 08.01.2018 11:18
здорово.
и так будет.
---
а мотыги в кампучии закажем.
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