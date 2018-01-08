Патриарх Кирилл рассказал бомжам про свою бедность

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Рождества Христова посетил столичный центр помощи "Ангар спасения", где поздравил бездомных с праздником.

Как передает РИА Новости, Патриарх осмотрел душевые комнаты, парикмахерскую, вещевой склад и пообедал с оставшимися без крова обитателями ангара.

"Мне очень близко то, что вижу сейчас, потому что мое детство проходило в бедности. Пять человек жили в одной комнате в коммуналке, но жили очень бедно. В 15 лет я должен был уйти из дома, чтобы заработать себе на хлеб, и зарплата была такая мизерная, что на день приходилось меньше рубля. Всю жизнь вспоминаю этот опыт бедности, и многого в жизни я бы не понял, если бы через этот опыт не прошел", - поведал бездомным Кирилл.

Он пожелал собравшимся попробовать найти выход из тяжелого положения и заверил, что Церковь сделает все возможное для того, чтобы им помочь. "Это то место, где вы можете принять нужное решение, тем самым вы сделаете этим самый большой подарок тем людям, которые тут трудятся — беззаветно, в силу своих христианских убеждений, не имея от этого ни богатства, ни славы, ни почета", — подчеркнул он.

В конце встречи патриарх передал бездомным подарки, в свою очередь они передали ему Казанскую икону Божией Матери, которую из дерева вырезал один из подопечных приюта.