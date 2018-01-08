Патриарх Кирилл рассказал бомжам про свою бедность

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Рождества Христова посетил столичный центр помощи "Ангар спасения", где поздравил бездомных с праздником.
Как передает РИА Новости, Патриарх осмотрел душевые комнаты, парикмахерскую, вещевой склад и пообедал с оставшимися без крова обитателями ангара.
"Мне очень близко то, что вижу сейчас, потому что мое детство проходило в бедности. Пять человек жили в одной комнате в коммуналке, но жили очень бедно. В 15 лет я должен был уйти из дома, чтобы заработать себе на хлеб, и зарплата была такая мизерная, что на день приходилось меньше рубля. Всю жизнь вспоминаю этот опыт бедности, и многого в жизни я бы не понял, если бы через этот опыт не прошел", - поведал бездомным Кирилл.
Он пожелал собравшимся попробовать найти выход из тяжелого положения и заверил, что Церковь сделает все возможное для того, чтобы им помочь. "Это то место, где вы можете принять нужное решение, тем самым вы сделаете этим самый большой подарок тем людям, которые тут трудятся — беззаветно, в силу своих христианских убеждений, не имея от этого ни богатства, ни славы, ни почета", — подчеркнул он.
В конце встречи патриарх передал бездомным подарки, в свою очередь они передали ему Казанскую икону Божией Матери, которую из дерева вырезал один из подопечных приюта.
дополнение написал 08.01.2018 19:25
алексс настоящий написал 08.01.2018 19:12
неизвестный написал 08.01.2018 17:28
нагло и лицемерно ЛЖЕТ !!! Циничный БАРЫГА и просто подлая мр...зь!!!
Шах Аббас написал 08.01.2018 16:38
Гундяев: Был.
У тебя мама ,папа был?
-Был.
Зачем ты такой злой.Зачем как собака?
-Эх...Долги отдавать надо...Отдашь голос за путина?
За тарелку супа?Да чтоб я сдох! А Вы? Вы так и будете терпеть его до самой смерти, да? И я за какой-то паршивый четырнадцать лет эта гадюка терпеть буду?
Эх...Вася,Вася...
Евгений11 написал 08.01.2018 16:08
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Священникам и на храм весь народ платил десятину в обязательном порядке. В храме торговали не священники. Но они позволили организовать рынок там где его не должно было быть (за % от проданного). Вот о чем шла речь тогда.
СтарпЁр написал 08.01.2018 14:51
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уже забаненыйСлучайный прохожий написал 08.01.2018 13:58
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Истинно говорю вам.Получил даже не во сто крат,а намного больше!Только как это соотносится с предыдущим?"И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме".И как соотносится кортеж из лимузинов с одним человеком,вошедшем в Иерусалим на одном осле?А также сколько золотых риз и перстней было надето на этом человеке?Сколько сребреников было в его кошеле?И не призывал ли он пойти на выборы и поддержать царя Иудейского Ирода?
Евгений11 написал 08.01.2018 13:34
Евгений11 написал 08.01.2018 13:15
"всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, ПОЛУЧИТ ВО СТО КРАТ и наследует жизнь вечную.
Крокодил!!? написал 08.01.2018 13:05
отец Пигидий написал 08.01.2018 12:30
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Кстати, про Никодимку Ротова писали и говорили, что он был тайным католиком. Документальных свидетельств этому пока нет, но то, что Никодимка склеил ласты в Ватикане аккурат у ног римского Папы, факт. Дык, может, Никодимка преподал юному Вовчику не только уроки педеpacтии и стукачества?
уже забаненыйСлучайный прохожий написал 08.01.2018 12:11
И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: написано, — дом Мой домом молитвы наречется; а вы сделали его вертепом разбойников.
(Мф. 21:12-13)
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Вот это Патриарх Московский и сия Руси не хочет прокомментировать?Или данные вопросы стоит задавать гражданину Гундяеву?
Я даже знаю.что он ответит-"кесарево кесарю, а Божие Богу".Но вот продолжение точно забудет добавить - "И дивились Ему".Мк. 12:13-17
Будет весело и страшно//// написал 08.01.2018 12:03
правду вам говорю написал 08.01.2018 11:53
Для русских христианство есть зло, смертельное зло.
Аннунак2 написал 08.01.2018 11:49
Елена написал 08.01.2018 11:44
Дед Отмороз написал 08.01.2018 11:38
Лис написал 08.01.2018 11:26
В лад написал 08.01.2018 11:22
--- написал 08.01.2018 11:18
и так будет.
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а мотыги в кампучии закажем.