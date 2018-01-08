Венгерский премьер выдал очередной ксенофобский спич про "захватчиков"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал прибывающих в Европу беженцев "мусульманскими захватчиками" и заявил, что его страна не намерена их принимать, несмотря на возмущение Евросоюза. Об этом он сообщил в интервью изданию Bild.
"Мы не считаем этих людей мусульманскими беженцами. Мы рассматриваем их как мусульманских захватчиков", - заявил премьер. Он добавил, что, по его мнению, беженцы являются экономическими мигрантами, ищущими лучшей жизни.
При этом от них исходит опасность, так как "большое количество мусульман обязательно ведет к образованию параллельных обществ". "Мы этого не хотим", - пояснил он. Политик также добавил, что, с его точки зрения, "мультикультурализм - всего лишь иллюзия".
Орбан опроверг обвинения в том, что Венгрия получает помощь от Евросоюза и при этом не берет на себя ответственность по приему беженцев. Он заявил, что финансовая помощь, которую Будапешт получает из Фонда сплоченности ЕС, никак не связана с вопросом беженцев. "Это справедливая компенсация за то, что мы открыли свой рынок для свободной конкуренции. Это не имеет ничего общего с проблемой беженцев", - сказал глава венгерского правительства.
Осенью 2015 года руководство ЕС приняло решение о расселении на территории стран - членов союза 160 тысяч беженцев, которые находились на тот момент в Греции и Италии. Квоты распределялись пропорционально населению стран сообщества.
Против выполнения миграционных квот выступают Венгрия, Польша, Словакия и Чехия. Венгрия и Словакия подали иски в Суд Евросоюза с требованием прекратить подобную практику, однако суд отклонил их жалобу. Несмотря на это, в июне 2017 года Чехия объявила, что прекращает прием беженцев по квотам. Спустя несколько месяцев - в декабре 2017-го - против системы квот также выступил новый глава правительства Австрии Себастьян Курц. Он назвал ее "бессмысленной", подчеркнув, что она ведет к расколу внутри ЕС, напоминает РБК.
От редакции: И эти же люди что-то там тявкают на тему тоталитаризма, коммунистической оккупации и в своей столице устроили музей советского террора - "Хаза террора" он называется! Да мы всегда говорили и повторим вновь: это типично фашистская правящая головка, какими бы демократическими лозунгами она ни прикрывалась. Это не демократы сослали все советские и свои собственные памятники коммунистам в "мементопарк", это вот эти же самые, люто ненавидящие мигрантов ксенофобы. Как и в Германии, такая демократия легко перерастает в фашизм, что и приходится наблюдать с момента начала "арабской весны" (спасибо НАТО и США) - Евросоюз получил мощный заряд ксенофобии (объективные обстоятельства), и где что-то было из фашистских недобитков (тут - с 1956-го года), так они и заголосили на полную катушку...
И вот они же будут нам рассказывать, чем плох пролетарский интернационализм, как их обидел СССР и как чужие танки они благородно поджигали на своих площадях... Всё правильно делала советская армия! Жаль, дальше, где танки уже не пройдут, в общественном сознании - недоработали далее, а надо было! Ниже метариал товарища Сахнина с фотографиями об отношении "демократической власти" Венгрии к нашим памятникам, первый, читайте - и знайте! Белячество и фашизм - им "европейский дом", а всякий голодный (этим же Евросоюзом, бомбёжками его гуманитарными лишённый дома и работы по месту жительства чужак) - "захватчик".
Д.Ч.
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обратить внимание, в переводах и толкованиях написал 08.01.2018 19:02
С пролетарским приветом!
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Хреновод
(анти )У написал 08.01.2018 18:29
Товарищи коммунисты! Вы смешиваете национальный вопрос и социальный.
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Это от слабоумия как следствия хронического ленинизма!
Доктору 8 написал 08.01.2018 18:23
Что-то давненько товарищи не обсуждают соединение пролетариев всех стран для производства Мировой Революции!
Отчего бы такое малодушное забвение заветов Маркса и Ленина!?
Какое у Вас мнение?
Поручик Белый
правду говорю написал 08.01.2018 18:12
straus написал 08.01.2018 18:11
неизвестный написал 08.01.2018 17:50 Заселить эту венгрию африканцами и арабами====
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А почему собственно говоря одну Венгрию? Уже принято решение заселить все страны Европы, в их числе и Россию. "Мигрантов, как баранов на заклании, используют в этой войне, финансируя их переселение в Европу. Глобалистам важно разложить через мультикультурализм традиционные ценности, превратив народы в единую биомассу, податливую манипуляциям финансового интернационала.
Цель глобалистов - превращение всего человечества в атомизированное человеческое стадо, не имеющее корней, чувства общности, ценностей. Не способное сопротивляться внушению и внешнему управлению.
На свалку пойдут и христианство, и ислам, и европейская культура, и родные культуры мигрантов.
Что же останется? Выхолощенная "толерастия".
Будущий гражданин Европы (и мира) должен превратится в лишенное корней, родины и ценностей существо, равнодушное ко всему, что не касается его личной сытости и быта.
Внедрение мигрантов в европейские социумы сломает единство их культуры. А там, где нет единой культуры, нет и единых ценностных ориентиров. А значит нет твердой опоры для сопротивления уничтожению государств, наций, культур и религий, мешающих финансовым воротилам делать свой глобальный гешефт".
Подробней о том, кому все это выгодно, какие цели преследуют те, кто устроил наплыв мигрантов в Европу в статьях: "Для чего организован наплыв мигрантов в Европу?". "Зачем Ротшильды финансируют миграцию в ЕС: 90% мусульманских мигрантов - молодые мужчины" и др.
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Подробней здесь: http://m.rusnext.ru/news/1441111651
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед&ДальССкий написал 08.01.2018 18:00
и таким = жЫдам тырнацыаналистам,- всегда говорю одно:
Любишь этих АфрожопыХ?
Да?
Панятна, вижу, как и любая сеногого любишь всяких рубероидов = братьев по крови своих.
Тогда возьми и посели у СЕБЯ их в квартире!
Попробуй?!
Уверен, тебе понравится и будет очень полЬзительный этот урок тЫрнацЫанализЬмЫ.
Пригласи к себе в гости на месяцок, пожить = армяна, чичу и негУра.
Для перЬвого раза тебе хватит и этих - трех перССонажей...
День перЬвый - сожрали весь холодильник.
День второй - снесли его на базар и продали.
День третий - оттрахали твою жену в задницу( там есть бОООльшие спецы)
День четвертый - сломали цЕлку твоей несовершеннолетней дочери и отправили ее на панель ( ... а как же? ...жрать то хоЦа)
День пятый - на твоем балконе режут горло барану( ...заметим - купленного на деньги дочери)
День шестой - жена в петле.
День седьмой - дочка в омут.
День восьмой - на балконе СНОВА режут горло барану , уже тебе самому - БАРАНУ!
День девятый - квартира продана, и оные тырнацЫаналиССты счастливо разЪехались по своим, лУбимЫм - родЫнам...
Вишь как ?
Им даже и месяца нЭНадо..
Смотрим Бэжэнцэв в Британии с Пакистана.. написал 08.01.2018 17:55
неизвестный написал 08.01.2018 17:50
гаввАХ написал 08.01.2018 17:44
straus написал 08.01.2018 17:42
От редакции: От редакции: И вот они же будут нам рассказывать, чем плох пролетарский интернационализм======
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Вы путаете понятия. Ни о каком пролетарском интернационализме, тут и речи быть не может. Ни в малейшей степени. Гастарбайтеры - это не рабочие-пролетарии, а предатели-штрейхбрекеры. Коммунисты всегда были против таких штрейхбрeкеров(в данном случае -гастарбайтеров). Читайте внимательней труды классиков марксизма.
Возьмем для примера Россию. Миграция - оружие в войне против рабочего класса и всего российского общества. Всем этим мигрантам - грубо говоря, глубоко наплевать на всякую классовую солидарность. Мигранты в своей основе состоят из деклассированных и несознательных элементов. Они соглашаются работать на тех условиях и за такую оплату, который им предложит работодатель. За это революционные рабочие штрейхбрейкеров всегда не любили и при случае жестоко с ними расправлялись.
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Сегодня мы наблюдаем тотальное наступление мигрантов на народы развитого мира. "Глобальная буржуазия "увольняет" целые народы, набирая взамен новые - более неприхотливые и склонные к покорности и рабскому труду".
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То что я пишу - это азбучные истины марксизма.
алексс настоящий написал 08.01.2018 17:40
И в чем не прав Орбан?И почему это он фашист?Он в отличии от Черного просто здравомыслящий человек,к тому же видимо серьезно воспринимающий свои обязанности.
straus написал 08.01.2018 17:00
От редакции: От редакции: Белячество и фашизм - им "европейский дом", а всякий голодный (этим же Евросоюзом, бомбежками его гуманитарными лишенный дома и работы по месту жительства чужак) - "захватчик".=====
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Не выдумывайте того, чего нет в действительности. Россказни и байки о бедных и несчастных мигрантах - вранье и миф. Смотрим телеящик или видеоролики на ютубе, и что же мы видим? Видим мерзкое зрелище, когда молодые и здоровые мужики, захватывают поезда, штурмуют проволочные заграждения, возведенные против них на границе, бьют полицейских, и вместо того чтобы обустраивать и защищать свою страну от напавшего на нее врага - предпочитают бежать туда, где больше жратвы и комфорта. Для этой, устремившейся в Европу публики - где хорошо, там и родина. Одним словом - безродный, трусливый, подловатый, субпассионарный этнический мусор, "перекати-поле".
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Ну и нахрена кому нужна такая публика. И венгры правильно делают, что протестуют.
straus написал 08.01.2018 16:57
От редакции: От редакции: И вот они же будут нам рассказывать, чем плох пролетарский интернационализм======
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Уважаемый Д.Ч., с чего вы взяли, что в Европу едут сплошняком одни пролетарии? Туда в подавляющем большинстве едут те, кто хочет жить на халяву. Эта публика выбирает те страны, где самые высокие пособия и льготы для неработающих. В бедные страны они ехать отказываются
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Далее. Теперь ответьте на вопрос, а чем плох здоровый национализм? Чем он вас конкретно не устраивает? За что вы его так невзлюбили?
Американский словарь Вебстера(издание США,1987г.) определяет понятие "национализм" как "преданность своему народу, а также защиту национального единства или независимости".
Британская энциклопедия утверждает, что "Национализм, это верность и приверженность к нации или стране, когда национальные интересы ставятся выше личных или групповых интересов".
Таким образом, в международно принятом понимании Национализм является своего рода "инстинктом самосохранения Нации", не позволяющем ей быть поглощенной, ассимилированной, завоеванной другими. "Нельзя быть терпимым к другим народам, в ущерб своему. Это преступление по отношению к себе и соплеменникам, и приведет к вымиранию национальности". Христианство учит: "Смотри, не разори своего дома, желая построить дом ближнего", и еще: "Не всякого человека вводи в дом твой, ибо много козней у коварного"(Сир.11:29).
Побойтесь Бога. Почему вы осуждаете тех европейцев, которые вознамерились не пускать в свой "европейский дом" кого попало?
Что в этом плохого?
straus написал 08.01.2018 16:54
От редакции: От редакции: это типично фашистская правящая головка, какими бы демократическими лозунгами она ни прикрывалась=====
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Очень интересное определение фашизма. Если законно избранное правительство Венгрии, начинает возмущаться преступлениями которые совершают мигранты, из тотчас объявляют негодяями мерзавцами и фашистами.
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Возьмем Россию. Что творят мигранты в России известно. "Убийства, изнасилования, в том числе, коллективные, грабежи, кражи, не говоря уже об антисанитарии, выдавливании местных работников из целых отраслей народного хозяйства". Скоро у нас не останется местных каменщиков, штукатуров, специалистов других строительных профессий и т. д.
Вот немного статистики: "До 70% изнасилований в Москве совершается в последние годы мигрантами, подтвердила сотрудница правозащитного центра "Русская власть" Елена Денежкина".
И еще одна проблема - вымывание денег. "Есть статья Всемирного банка, в которой утверждается, что ежегодно официально (через банки) из России уходит в государства СНГ, с которыми у нас безвизовый режим, свыше 18 миллиардов долларов. Это только через банковскую систему, а то, что в конвертах везут, ну, умножьте в два раза примерно. То есть огромные деньги, не облагаемые налогом, как правило, выдаваемые "черным" налом, уходят из государства, вымываются деньги из страны".
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Уважаемый Д.Ч., всех лиц, которые ЭТИМ недовольны, вы тоже обзовете негодяями и фашистами, как и венгров, или как?
Имперец33 написал 08.01.2018 16:32
Каковы прогнозы Майсуряна, Кулиева, Баранова, бабушки Морозовой?
Напишите статью про соединение пролетариев всех стран и грядущей Мировой Революции!
Очень надо для сохранения убежденности в окончательной победе коммунизма во всем мире!
zyx написал 08.01.2018 15:49
Содержание,т.е. люди, в конечном счете решают как им жить и быть при любой форме государственного устройства.Если они умные, то они и живут по-умному.И относятся друг к другу также,как хотели бы чтобы и к ним относились. По библейской заповеди.
Отсюда и слово формальность.От формы.
Главное не как делают, а что делают.
Не случайно мы наблюдаем, что победители живут хуже побежденных..
Александр ДВ написал 08.01.2018 15:08
ma-rat написал 08.01.2018 15:07
Ты знаешь сучка, кто это пишет!! написал 08.01.2018 14:19
Вскрывают ваши депозитные ячейки в банках и конфискуют все золото (монеты и слитки), которые там есть (Декрет Ц.И.К. от 14 декабря 1917 г.). Если вы не явитесь сами с ключами, все, что внутри, подлежит конфискации.
Сделки с недвижимостью запрещаются. Ваша квартира, ваш кусок земли, ваша дача становятся непродажными, нулем (Декрет СНК от 14 декабря 1917 г.). Вы не можете продать деревенский дом (постановление Народного Комиссариата Юстиции от 6 сентября 1918 г.). Все платежи по ценным бумагам прекращаются. Сделки с ценными бумагами запрещаются. Все ваши сбережения в ценных бумагах становятся нулем (Декрет СНК от 4 января 1918 г.). Если вы – писатель, ваши авторские права "переходят в собственность народа" (Декрет от 4 января 1918 г.). Любое произведение (научное, литературное, музыкальное, художественное) может быть признано достоянием государства (Декрет СНК от 26 ноября 1918 г.).
Аннулирование государственных облигаций, которыми вы владели (Декрет ВЦИК "Об аннулировании государственных займов" от 21 января (3 февраля) 1918 года). Запрет денежных расчетов с заграницей (Постановление Народного Комиссариата по Финансовым Делам от 14 сентября 1918 г.). Запрет на сделки с иностранной валютой внутри страны. В двухнедельный срок сдать всю валюту (Постановление Народного Комиссариата по Финансовым Делам от 3 октября 1918 г.). Вам прекращают платить пенсии выше 300 руб. ежемесячно (декрет СНК от 11декабря 1917 г.).
Был кусок леса в собственности? Больше его нет (Основной закон о социализации земли, 27 января (9 февраля) 1918 года). У вас окончательно отобрана квартира или дом в городе. Частная собственность на недвижимость в городах отменена (Декрет Президиума ВЦИК от 20 августа 1918 года). Началось уплотнение.
Вашей доли в товариществе больше нет. Одним за другим идут декреты о национализации предприятий, банков, страховых организаций и т.п. Издательств, аптек, нотных магазинов. Частных коллекций (Щукин, Морозов и др.). "Конфисковать шахты, заводы, рудники, весь живой и мертвый инвентарь". Конфискации одного за другим. "За самовольное оставление занимаемой должности или саботаж виновные будут преданы революционному суду".
Вы никому ничего больше не сможете передать в наследство. Право наследования упраздняется (Декрет ЦИК от 27 апреля 1918 г.). Вы никому ничего не можете подарить на сумму свыше 10 тыс. руб. Право такого дарения отменяется (Декрет ВЦИК и СНК от 20 мая 1918 г.). Вам запрещается вывозить за границу "предметы искусства и старины" (Декрет СНК от 19 сентября 1918 г.). Вы не можете больше привозить из-за границы "предметы роскоши" (постановление ВСНХ от 28 декабря 1917 г.).
Чтобы добить ваше имущество – единовременный чрезвычайный десятимиллиардный налог с имущих лиц (Декрет ВЦИК от 2 ноября 1918 г.). Москва – 2 млрд.руб., Московская губерния – 1 млрд. руб., Петроград – 1,5 млрд. руб. Плюс права местных органов "устанавливать для лиц, принадлежащих к буржуазному классу, единовременные чрезвычайные революционные налоги" "Должны взиматься преимущественно наличными деньгами" (Декрет СНК от 31 октября 1918 г.).
Вашего имущества больше нет. Есть фотографии, серебряные ложки, иконы, письма и мешочек с кольцами и серьгами. И пара статуэток. Деньги в банках съела гиперинфляция.
анти написал 08.01.2018 13:38
Не надо так делать, если не собираетесь в очередной раз разрушить коммунизм. Марксизм дал вам колоссальное по силе оружие, но вы не хотите им правильно пользоваться! А зря.