Венгерский премьер выдал очередной ксенофобский спич про "захватчиков"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал прибывающих в Европу беженцев "мусульманскими захватчиками" и заявил, что его страна не намерена их принимать, несмотря на возмущение Евросоюза. Об этом он сообщил в интервью изданию Bild.

"Мы не считаем этих людей мусульманскими беженцами. Мы рассматриваем их как мусульманских захватчиков", - заявил премьер. Он добавил, что, по его мнению, беженцы являются экономическими мигрантами, ищущими лучшей жизни.

При этом от них исходит опасность, так как "большое количество мусульман обязательно ведет к образованию параллельных обществ". "Мы этого не хотим", - пояснил он. Политик также добавил, что, с его точки зрения, "мультикультурализм - всего лишь иллюзия".

Орбан опроверг обвинения в том, что Венгрия получает помощь от Евросоюза и при этом не берет на себя ответственность по приему беженцев. Он заявил, что финансовая помощь, которую Будапешт получает из Фонда сплоченности ЕС, никак не связана с вопросом беженцев. "Это справедливая компенсация за то, что мы открыли свой рынок для свободной конкуренции. Это не имеет ничего общего с проблемой беженцев", - сказал глава венгерского правительства.

Осенью 2015 года руководство ЕС приняло решение о расселении на территории стран - членов союза 160 тысяч беженцев, которые находились на тот момент в Греции и Италии. Квоты распределялись пропорционально населению стран сообщества.

Против выполнения миграционных квот выступают Венгрия, Польша, Словакия и Чехия. Венгрия и Словакия подали иски в Суд Евросоюза с требованием прекратить подобную практику, однако суд отклонил их жалобу. Несмотря на это, в июне 2017 года Чехия объявила, что прекращает прием беженцев по квотам. Спустя несколько месяцев - в декабре 2017-го - против системы квот также выступил новый глава правительства Австрии Себастьян Курц. Он назвал ее "бессмысленной", подчеркнув, что она ведет к расколу внутри ЕС, напоминает РБК.

От редакции: И эти же люди что-то там тявкают на тему тоталитаризма, коммунистической оккупации и в своей столице устроили музей советского террора - "Хаза террора" он называется! Да мы всегда говорили и повторим вновь: это типично фашистская правящая головка, какими бы демократическими лозунгами она ни прикрывалась. Это не демократы сослали все советские и свои собственные памятники коммунистам в "мементопарк", это вот эти же самые, люто ненавидящие мигрантов ксенофобы. Как и в Германии, такая демократия легко перерастает в фашизм, что и приходится наблюдать с момента начала "арабской весны" (спасибо НАТО и США) - Евросоюз получил мощный заряд ксенофобии (объективные обстоятельства), и где что-то было из фашистских недобитков (тут - с 1956-го года), так они и заголосили на полную катушку...

И вот они же будут нам рассказывать, чем плох пролетарский интернационализм, как их обидел СССР и как чужие танки они благородно поджигали на своих площадях... Всё правильно делала советская армия! Жаль, дальше, где танки уже не пройдут, в общественном сознании - недоработали далее, а надо было! Ниже метариал товарища Сахнина с фотографиями об отношении "демократической власти" Венгрии к нашим памятникам, первый, читайте - и знайте! Белячество и фашизм - им "европейский дом", а всякий голодный (этим же Евросоюзом, бомбёжками его гуманитарными лишённый дома и работы по месту жительства чужак) - "захватчик".

Д.Ч.

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