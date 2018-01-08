"Судя по словам Рогозина, политика правительства не изменится в ближайшие 12 лет"

Россия строит новые атомные ледоколы, что окажет чрезвычайно серьезное влияние на расклад сил в международном соперничестве за арктические морские маршруты и минеральные ресурсы, вице-премьер России Дмитрий Рогозин рассчитывает, что три новейших российских ледокола типа «Лидер» будут построены в 2023-2025 годах.

Эти три ледокола присоединятся к трем ледоколам нынешнего поколения — «Арктика», «Урал» и «Сибирь» — которые будут введены в эксплуатацию в 2019-2021 годах и которые помогут полностью обеспечить круглогодичную ледовую проводку от Ямальского полуострова в сторону Запада.

- Это хорошо, что Россия, пусть и с опозданием в добрый десяток лет, озаботилась состоянием Северного морского пути, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Однако все пока происходит в будущем времени - будут введены в эксплуатацию, будут построены... А конкурирующий путь через Суэцкий канал уже сегодня функционирует на полную мощность, при том, что он в 2 раза длинее, чем СМП. То есть каждое судно, идущее сегодня через Суэц, это потерянная российской экономикой прибыль. И тем не менее, четыре находящихся в строю российских атомных ледокола по какой-то причине не могут обеспечить круглогодичного функционирования СМП, и, исходя из планов Рогозина, еще лет 7-8 будут не в состоянии. Считаем убытки... С другой стороны, когда вице-премьер правительства строит конкретные планы на 7-8 лет вперед, надо полагать, что правительство, в котором он трудится, тоже планирует работать не меньше? Во всяком случае, планы правительства меняться не будут. Сейчас готовятся перевыборы Путина на следующие 6 лет, то есть планы правительства предполагают его переизбрание и в следующем периоде? Ну или кого-то, кто будет следовать в точности тем же курсом... То есть еще минимум 12 лет стагнации, поскольку ростом и успехами нынешнее состояние российской экономики не блещет.