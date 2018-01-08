Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Судя по словам Рогозина, политика правительства не изменится в ближайшие 12 лет

Опубликовано 08.01.2018 в разделе комментариев 24

промышленность рогозин леокол
Судя по словам Рогозина, политика правительства не изменится в ближайшие 12 лет

Россия строит новые атомные ледоколы, что окажет чрезвычайно серьезное влияние на расклад сил в международном соперничестве за арктические морские маршруты и минеральные ресурсы, вице-премьер России Дмитрий Рогозин рассчитывает, что три новейших российских ледокола типа «Лидер» будут построены в 2023-2025 годах. 

Эти три ледокола присоединятся к трем ледоколам нынешнего поколения — «Арктика», «Урал» и «Сибирь» — которые будут введены в эксплуатацию в 2019-2021 годах и которые помогут полностью обеспечить круглогодичную ледовую проводку от Ямальского полуострова в сторону Запада.

- Это хорошо, что Россия, пусть и с опозданием в добрый десяток лет, озаботилась состоянием Северного морского пути, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Однако все пока происходит в будущем времени - будут введены в эксплуатацию, будут построены... А конкурирующий путь через Суэцкий канал уже сегодня функционирует на полную мощность, при том, что он в 2 раза длинее, чем СМП. То есть каждое судно, идущее сегодня через Суэц, это потерянная российской экономикой прибыль. И тем не менее, четыре находящихся в строю российских атомных ледокола по какой-то причине не могут обеспечить круглогодичного функционирования СМП, и, исходя из планов Рогозина, еще лет 7-8 будут не в состоянии. Считаем убытки... С другой стороны, когда вице-премьер правительства строит конкретные планы на 7-8 лет вперед, надо полагать, что правительство, в котором он трудится, тоже планирует работать не меньше? Во всяком случае, планы правительства меняться не будут. Сейчас готовятся перевыборы Путина на следующие 6 лет, то есть планы правительства предполагают его переизбрание и в следующем периоде? Ну или кого-то, кто будет следовать в точности тем же курсом... То есть еще минимум 12 лет стагнации, поскольку ростом и успехами нынешнее состояние российской экономики не блещет.



Рейтинг:   4.74,  Голосов: 19
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 24
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Ляпота
Конунг написал 08.01.2018 19:13
И пойдут караваны с пушниной, пенькой и дровами! Камеья драгоценные, амбра и шелка заморския в обход всех туда куда надо! Хочу! Уже всево этово.
Ответить
(без названия)
Азер. Лутший брателло форума мск написал 08.01.2018 18:20
Ентот самый Северный морской путь даже в лучшие годы для мировой торговли обслуживал внутрисоветские грузоперевозки (включая сюда В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ - не шибко выгодную торговлю с дальневосточными "братскими" странами). Это во-первых.
Во-вторых, нониче объемы этой самой мировой торговли не просто падают; после начала спецоперации с т. н. "биткойном" стало ясно, что ускорение этого процесса (падения объемов торговли) стало первейшим приоритетом внешней политики США. По существу - "биткойн" есть не финансовый, а, скорее (если судить по целям) - военный инструмент.
Разумеется, без проституток "мировой элиты" применение этой фикции вряд ли было бы возможным, однако мы имеем то, что имеем.
В-третьих, после начала игры в "санкции" - уже совершенно бесспорно, что Путин (Путаскухен) и К. засучили рукава в направлении изоляции Рашаговнии, под чем как раз и РАСПОЛАГАЕТСЯ идея ВЫШВЫРИВАНИЯ ее из "мирового рынка". Т. е. тут ведется встречная "работа" (или игра в поддавки). И, полагаю, после выборов-выборов, на которых руССачки однозначно и безоговорочно продлят мандат Путаскухена на продажу "родины" хозяевам банды этого самого же Путаскухена - положение Рашаговнии как полноценного участника международной торговли постепенно сойдет к положению .. в лучшем случае - Нигерии. Поскольку сырьевые ресурсы, коими Рашаговния типа торгует - "торгуются" весьма условно, ибо выручка от этой торговли тут же уплывает за рубеж. А это уже - полуколониальная торговля в ситуации, когда "активы" сырьевых структур самым открытым образом передаются иностранцам, т. е. Рашаговния "развивается" к положению "полноценной" колонии.
В-четвертых, объемы внутреннего производства Рашаговнии тоже стремительно валятся, так что возить по этому самому пути будет нечего и некуда.
Наконец, в-пятых, Рашаговния находится непосредственно перед началом распада, и первейшие претенденты на "независимость" (в т. ч. через переход под юрисдикцию Японии или Китая) - как раз и являются основные грузополучатели по Сев. Морскому пути во времена СССР. Сибирь и Дальний Восток.
Так что под "авторитетным" замечанием товарисча Баранова "Это хорошо, что Россия, пусть и с опозданием в добрый десяток лет, озаботилась состоянием Северного морского пути" - нет ровным счетом нихрена кроме "патриотической" окраски его типа красной жопы того же Бараныча. Впрочем, все течет, все меняется. Подсчитайте, сколько раз менял окраску своей жопы весьма уважаемый Бранычем очаровашка Лимонофф... И сколько лет под любым срачем на Форуме мск. можно прочесть "Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно".
Дальше не буду, ибо тошнит.
Ответить
(без названия)
астор написал 08.01.2018 17:47
загадят Север своими атомными ледоколами
челябинского рутения им мало!
Ответить
=)
Арт написал 08.01.2018 17:38
Клоп принц, не пори чушь, фашистский ублюдок.
Ответить
(без названия)
лер написал 08.01.2018 17:25

И на хрена нам это правительство придурков и негодяеев.
работающих во имя себя и жуликов7
Ответить
Ну собственно,строить планы на будущее-есть признак здравомыслия,
алексс настоящий написал 08.01.2018 17:10
как и понимание того,что текущая действительность внесет в эти планы массу корректировок,вплоть до их полной отмены.Севморпуть никогда и не был альтернативой Суэцкому каналу,это рЫдактор загнул конечно.Его основное назначение военное+резервная артерия на случай опять же крайний.И по другому не было никогда.Ну сейчас добыча нефти и газа в приоритете,для того и ледоколы.Ну а Рогозин конечно не знает где он будет через 7-8 лет,но точно уверен в том что у него лично все будет хорошо.И с каждым заказанным ледоколом-все лучше и лучше.Даже независимо от их постройки или не постройки,главное-бюджет освоить.И так везде.
Ответить
мировая жидовня
поручила написал 08.01.2018 16:58
добить РФ местной жидовне .
Ответить
Наш дом Россия
Патриарх Кирилл написал 08.01.2018 16:57
Я есть Господь Бог твой, и нет других богов, кроме Меня.
Не сотвори себе кумира и никакого изображения; не поклоняйся им и не служи им.
Не поминай имени Господа Бога твоего всуе.
Шесть дней работай и делай всякие дела свои, а седьмой есть день отдохновения, который посвяти Господу Богу твоему.
Почитай отца твоего и мать, да будешь благословен на земле и долголетен.
Не убий. Не прилюбодействуй.Не укради.Не лжесвидетельствуй. Не пожелай ничего чужого.
Ответить
Путин в Кремле
Крон Принц Воасилий Алибабаевич написал 08.01.2018 16:15
Да чем вы лучше?
Такое же русско-православное.
Просто не свезло, онанируете на фотографии из журналов.
А если бы управляли,так сра ли бы не меньше, а то и с горкой.
Отвечайте -
Ленин жив?
Приндестровье концлагерь?
Боинг сбили с детьми и не то что стыдно, радость промеж ног!?
Крым украли руссачье?
Сталин выродок , а дожил до естественной смерти и где бог?
Зачем подсунули дебила Трампа правильному американскому народу?
Ответить
Re: Названия такие можно
!!!QQQ!QQQ!-TOT-VASQQ!!!&& написал 08.01.2018 15:36
"Судя по словам Рогозина, политика правительства не изменится в ближайшие 12 лет"
- Таки Вы думали? То таки да-аа? Таки бесноватые гав-нолики, безумные вчонкины, примкнувшие к ним тупые, вечнопьяные роботы-матголики и прочая сволочь, таки разрушая СССР и отказываясь от Коммунизма, заложили новый, 3,1416-дарастический путь развития страны, которая, если и не есть "страной-бензоколонкой", то таки неизбежно ею таки станет! Выросло в СССР поколение абарзованых ублюдков, которые таки захватили власть в долбостроеку и под себя таки организовали ублюдочную таки страну... То таки да...
Ответить
Названия такие можно
Лидокоин, Одеколон, и Миша написал 08.01.2018 15:22
Построить и обслуживать три ледокола при нынешней "экономике"--- это как обывателю- охраннику взять в кредит три Ренджровера, под поручительства его неродившихся внуков, под залог его панельной квартирки и земельки в болоте, и чтобы его жена работала на трех работах по 20 часов в день в течение всей ее жизни.
Ответить
Re: Патриарху Кириллу
Крамольник написал 08.01.2018 15:21
"Делайте богоугодные дела,любите ближнего своего,не завидуйте и бог вам воздаст!"
Ага. Любите того, кто считает вас рабочим скотом. Только на словах называя вас человеком. И не завидуйте тому, кто имеет в этой жизни все и более, чем все. Надейтесь, что в следующей жизни вам будет лучше. А как действительно будет вам в следующей жизни, вы все-равно не узнаете.
Ответить
Re: Красные жопы летают над сквером, бомба попала в редакцию Форума мск
Рядовой Очевидность написал 08.01.2018 15:07
Превосходно. Напоминает, как примерно надо действовать в ситуациях когда аспирин не помог и уже не поможет. Как действительно создается "это ощущенье сдвига, происходящего в веках" (О. Мандельштам).
А также заставляет задуматься - тех, у кого есть, чем думать: почему большинство тогдашних россиян в таком насилии над собственностью и правом собственности - никакого ужаса-ужаса-ужаса не увидели... Напротив: видели Свободу, которая "приходит нагая"(В. Хлебников) - вот уж точно! - в этом? А не в майданно-коллективных шаманствах? (Уж не потому ли, что терять большинству, в этом плане, было решительно нечего, и немецкое "кляйне, абер майне" не срабатывало даже так, как сработало в Германии через год-полтора?..)
Бюргера здесь можно было напугать и разозлить, но погоду на самые горячие революционные годы делал не он. Дальше он получил свое в нэповском формате - но это уже другая тема.
А пока что - гениальная музыка настоящей Революции не стареет! Любо-дорого посмотреть, какой ужас она наводит на крохоборов в 2018-м XD
*
О Рогозине, то есть в данном случае не о нем. Видеть в планах правительств - оценивая эти планы исключительно по заявленным срокам - исключительно сроки предполагаемого нахождения на главтрибунах и в телевизорах кконкретных говорящих голов? Объективно это есть демагогия. Ценность стратегических планов именно в том, что они могут пригодиться и командам, совсем другим по персональным составам.
Уйдет/уйдут Путин(c)/Рогозин(c) - можно и нужно бросить строить ледоколы? А те, что все же были постороены при Путине с Рогозиным - и не металлолом пустить не грех?
Или все же ледоколы - тема в последнюю очередь связанная и с персоналиями, и с партиями, и даже с видом государственного флага?
Но товарищ главред уже признавался в открытую: надежда на постпутинскую реальность у него лично связана только с надеждой Путина пережить. А неприятие гипотетического Навального-президента связано уже с отсутствием соответствующей надежды...
Это многое объясняет. Особенно черты излишней фрустрации в подходе к очень многим темам.
Стоит Рогозину не таксу нелетально утопить, а хотя бы сымитировать стратегические планы для страны - сразу: ну, вот ну, вот, проговорились: Путин пойдет на выборА и в 2024-м, и в 2030-м...
А на баррикады в каком бы то ни было году позвать слабо? Вроде не стареют ни знамена, ни песни? ,))
Ответить
(без названия)
Инж написал 08.01.2018 14:50
Становится ясно, что Путиноиды ничему у жизни не научились! Экономика по прежнему будет ориентироваться на сырье, а не на науку и новые технологии! Отсталость РФ, как сырьевого придатка нормального мира сохранится.
Ответить
Севморпуть абсолютно нерентабелен.
Юстас написал 08.01.2018 14:37
Современные контейнеровозы абсолютно не расчитаны на плавание в арктических водах и в условиях обледенения, а расход соляры и физический износ корабля в условиях низких полярных температур возрастает в разы, что делает Севморпуть абсолютно нерентабельным и заведомо неконкурентным.
Ответить
Re: белые жопы летают над сквером, бомба попала в коммерсантов
Это что??? написал 08.01.2018 14:37
Все перечисленное, имевшим только цепи,- как зайцу стоп сигнал. Или петуху тросточка.
А менялы,фарцовщики, спекулянты-да:))) поделом им!!!:)))
Ответить
Красные жопы летают над сквером, бомба попала в редакцию Форума мск
Ты знаешь сучка, кто это пишет!! написал 08.01.2018 14:17
Частная собственность на землю отменяется (Декрет Всероссийского съезда Советов от 26 октября (8 ноября) 1917 г.). Ваш дом в городе &#8211; его больше нет. Отменяется право собственности на земельные участки и строения в пределах городов (в рамках лимитов) (Декрет СНК от 23 ноября (6 декабря) 1917 г.).
Вскрывают ваши депозитные ячейки в банках и конфискуют все золото (монеты и слитки), которые там есть (Декрет Ц.И.К. от 14 декабря 1917 г.). Если вы не явитесь сами с ключами, все, что внутри, подлежит конфискации.
Сделки с недвижимостью запрещаются. Ваша квартира, ваш кусок земли, ваша дача становятся непродажными, нулем (Декрет СНК от 14 декабря 1917 г.). Вы не можете продать деревенский дом (постановление Народного Комиссариата Юстиции от 6 сентября 1918 г.). Все платежи по ценным бумагам прекращаются. Сделки с ценными бумагами запрещаются. Все ваши сбережения в ценных бумагах становятся нулем (Декрет СНК от 4 января 1918 г.). Если вы &#8211; писатель, ваши авторские права "переходят в собственность народа" (Декрет от 4 января 1918 г.). Любое произведение (научное, литературное, музыкальное, художественное) может быть признано достоянием государства (Декрет СНК от 26 ноября 1918 г.).
Аннулирование государственных облигаций, которыми вы владели (Декрет ВЦИК "Об аннулировании государственных займов" от 21 января (3 февраля) 1918 года). Запрет денежных расчетов с заграницей (Постановление Народного Комиссариата по Финансовым Делам от 14 сентября 1918 г.). Запрет на сделки с иностранной валютой внутри страны. В двухнедельный срок сдать всю валюту (Постановление Народного Комиссариата по Финансовым Делам от 3 октября 1918 г.). Вам прекращают платить пенсии выше 300 руб. ежемесячно (декрет СНК от 11декабря 1917 г.).
Был кусок леса в собственности? Больше его нет (Основной закон о социализации земли, 27 января (9 февраля) 1918 года). У вас окончательно отобрана квартира или дом в городе. Частная собственность на недвижимость в городах отменена (Декрет Президиума ВЦИК от 20 августа 1918 года). Началось уплотнение.
Вашей доли в товариществе больше нет. Одним за другим идут декреты о национализации предприятий, банков, страховых организаций и т.п. Издательств, аптек, нотных магазинов. Частных коллекций (Щукин, Морозов и др.). "Конфисковать шахты, заводы, рудники, весь живой и мертвый инвентарь". Конфискации одного за другим. "За самовольное оставление занимаемой должности или саботаж виновные будут преданы революционному суду".
Вы никому ничего больше не сможете передать в наследство. Право наследования упраздняется (Декрет ЦИК от 27 апреля 1918 г.). Вы никому ничего не можете подарить на сумму свыше 10 тыс. руб. Право такого дарения отменяется (Декрет ВЦИК и СНК от 20 мая 1918 г.). Вам запрещается вывозить за границу "предметы искусства и старины" (Декрет СНК от 19 сентября 1918 г.). Вы не можете больше привозить из-за границы "предметы роскоши" (постановление ВСНХ от 28 декабря 1917 г.).
Чтобы добить ваше имущество &#8211; единовременный чрезвычайный десятимиллиардный налог с имущих лиц (Декрет ВЦИК от 2 ноября 1918 г.). Москва &#8211; 2 млрд.руб., Московская губерния &#8211; 1 млрд. руб., Петроград &#8211; 1,5 млрд. руб. Плюс права местных органов "устанавливать для лиц, принадлежащих к буржуазному классу, единовременные чрезвычайные революционные налоги" "Должны взиматься преимущественно наличными деньгами" (Декрет СНК от 31 октября 1918 г.).
Вашего имущества больше нет. Есть фотографии, серебряные ложки, иконы, письма и мешочек с кольцами и серьгами. И пара статуэток. Деньги в банках съела гиперинфляция.
Ответить
А што?
Снеговик написал 08.01.2018 14:01
Хотеть не вредно - вредно не хотеть. А хотелок у рогожки много. Он как-то замыслил Луну освоить к какому-то N году. Благополучно забыл. А вот планы на 12 лет еще остаться вполне реальны. Наш фюрер после 2024 года останется бессменным лидерком. Простая арихметика и 12 лет пжалуста.
Ответить
Мы один народ!
Патриарх Кирилл написал 08.01.2018 13:41
Делайте богоугодные дела,любите ближнего своего,не завидуйте и бог вам восдаст!
Ответить
догнать хотя бы Зимбабве....17 лет слышим истеричные лозунги о развитиии экономики
ПРО ПАГАН ДА? написал 08.01.2018 13:40
Владимир Владимирович Мугабе чотко выполняет план Адольфа Гитлера "БАРБАРОССА"-полное уничтожение российской промышленности,науки,образования,инфраструктуры . Ну и населения,тут без вопросов.
Адольф Гитлер за достигнутые успехи осыпал бы его высшими наградами рейха.
Ответить
1 | 2 | >>
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы намерены себя вести на выборах президента 18 марта?:
Результаты
Интернет-ТВ
Песни "Эшелона" на вечере памяти Фиделя Кастро (акустика)
Песни "Эшелона" на вечере памяти Фиделя Кастро (ак...
07.01.2018
РФ &#8211; никак не Спарта
РФ – никак не Спарта
07.01.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Игиловская ячейка раскрыта в Иордании (0)
Смерть Хаттаба обрастает легендами, причём за легендами ФСБ просвечивает коррупция (4)
В Ингушетии запрещают увековечивать Сталина (9)
Крановщица Лисицына собирает подписи (5)
Крановщицы Германии выражают солидарность с Натальей Лисицыной (2)
Анатолий Баранов: СССР оккупировал Украину? Да, и еще прихватил Вологодскую область! (14)
Судя по словам Рогозина, политика правительства не изменится в ближайшие 12 лет (24)
Венгерский премьер выдал очередной ксенофобский спич про "захватчиков" (23)
Патриарх Кирилл рассказал бомжам про свою бедность (24)
В Киеве напали на российский культурный центр (43)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: ППКС
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Нам штраф, шах... и мат
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: С Новым Годом, товарищи мексиканцы !
Максим Калашников Максим Калашников: Патриарх Кирилл дважды присоединился к Ксюше Собчак
Максим Калашников Максим Калашников: О Грудинине и ВТО
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss