"Судя по словам Рогозина, политика правительства не изменится в ближайшие 12 лет"

Россия строит новые атомные ледоколы, что окажет чрезвычайно серьезное влияние на расклад сил в международном соперничестве за арктические морские маршруты и минеральные ресурсы, вице-премьер России Дмитрий Рогозин рассчитывает, что три новейших российских ледокола типа «Лидер» будут построены в 2023-2025 годах.
Эти три ледокола присоединятся к трем ледоколам нынешнего поколения — «Арктика», «Урал» и «Сибирь» — которые будут введены в эксплуатацию в 2019-2021 годах и которые помогут полностью обеспечить круглогодичную ледовую проводку от Ямальского полуострова в сторону Запада.
- Это хорошо, что Россия, пусть и с опозданием в добрый десяток лет, озаботилась состоянием Северного морского пути, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Однако все пока происходит в будущем времени - будут введены в эксплуатацию, будут построены... А конкурирующий путь через Суэцкий канал уже сегодня функционирует на полную мощность, при том, что он в 2 раза длинее, чем СМП. То есть каждое судно, идущее сегодня через Суэц, это потерянная российской экономикой прибыль. И тем не менее, четыре находящихся в строю российских атомных ледокола по какой-то причине не могут обеспечить круглогодичного функционирования СМП, и, исходя из планов Рогозина, еще лет 7-8 будут не в состоянии. Считаем убытки... С другой стороны, когда вице-премьер правительства строит конкретные планы на 7-8 лет вперед, надо полагать, что правительство, в котором он трудится, тоже планирует работать не меньше? Во всяком случае, планы правительства меняться не будут. Сейчас готовятся перевыборы Путина на следующие 6 лет, то есть планы правительства предполагают его переизбрание и в следующем периоде? Ну или кого-то, кто будет следовать в точности тем же курсом... То есть еще минимум 12 лет стагнации, поскольку ростом и успехами нынешнее состояние российской экономики не блещет.
Конунг написал 08.01.2018 19:13
Азер. Лутший брателло форума мск написал 08.01.2018 18:20
Во-вторых, нониче объемы этой самой мировой торговли не просто падают; после начала спецоперации с т. н. "биткойном" стало ясно, что ускорение этого процесса (падения объемов торговли) стало первейшим приоритетом внешней политики США. По существу - "биткойн" есть не финансовый, а, скорее (если судить по целям) - военный инструмент.
Разумеется, без проституток "мировой элиты" применение этой фикции вряд ли было бы возможным, однако мы имеем то, что имеем.
В-третьих, после начала игры в "санкции" - уже совершенно бесспорно, что Путин (Путаскухен) и К. засучили рукава в направлении изоляции Рашаговнии, под чем как раз и РАСПОЛАГАЕТСЯ идея ВЫШВЫРИВАНИЯ ее из "мирового рынка". Т. е. тут ведется встречная "работа" (или игра в поддавки). И, полагаю, после выборов-выборов, на которых руССачки однозначно и безоговорочно продлят мандат Путаскухена на продажу "родины" хозяевам банды этого самого же Путаскухена - положение Рашаговнии как полноценного участника международной торговли постепенно сойдет к положению .. в лучшем случае - Нигерии. Поскольку сырьевые ресурсы, коими Рашаговния типа торгует - "торгуются" весьма условно, ибо выручка от этой торговли тут же уплывает за рубеж. А это уже - полуколониальная торговля в ситуации, когда "активы" сырьевых структур самым открытым образом передаются иностранцам, т. е. Рашаговния "развивается" к положению "полноценной" колонии.
В-четвертых, объемы внутреннего производства Рашаговнии тоже стремительно валятся, так что возить по этому самому пути будет нечего и некуда.
Наконец, в-пятых, Рашаговния находится непосредственно перед началом распада, и первейшие претенденты на "независимость" (в т. ч. через переход под юрисдикцию Японии или Китая) - как раз и являются основные грузополучатели по Сев. Морскому пути во времена СССР. Сибирь и Дальний Восток.
Так что под "авторитетным" замечанием товарисча Баранова "Это хорошо, что Россия, пусть и с опозданием в добрый десяток лет, озаботилась состоянием Северного морского пути" - нет ровным счетом нихрена кроме "патриотической" окраски его типа красной жопы того же Бараныча. Впрочем, все течет, все меняется. Подсчитайте, сколько раз менял окраску своей жопы весьма уважаемый Бранычем очаровашка Лимонофф... И сколько лет под любым срачем на Форуме мск. можно прочесть "Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно".
Дальше не буду, ибо тошнит.
астор написал 08.01.2018 17:47
челябинского рутения им мало!
Арт написал 08.01.2018 17:38
лер написал 08.01.2018 17:25
И на хрена нам это правительство придурков и негодяеев.
работающих во имя себя и жуликов7
алексс настоящий написал 08.01.2018 17:10
поручила написал 08.01.2018 16:58
Патриарх Кирилл написал 08.01.2018 16:57
Не сотвори себе кумира и никакого изображения; не поклоняйся им и не служи им.
Не поминай имени Господа Бога твоего всуе.
Шесть дней работай и делай всякие дела свои, а седьмой есть день отдохновения, который посвяти Господу Богу твоему.
Почитай отца твоего и мать, да будешь благословен на земле и долголетен.
Не убий. Не прилюбодействуй.Не укради.Не лжесвидетельствуй. Не пожелай ничего чужого.
Крон Принц Воасилий Алибабаевич написал 08.01.2018 16:15
Такое же русско-православное.
Просто не свезло, онанируете на фотографии из журналов.
А если бы управляли,так сра ли бы не меньше, а то и с горкой.
Отвечайте -
Ленин жив?
Приндестровье концлагерь?
Боинг сбили с детьми и не то что стыдно, радость промеж ног!?
Крым украли руссачье?
Сталин выродок , а дожил до естественной смерти и где бог?
Зачем подсунули дебила Трампа правильному американскому народу?
!!!QQQ!QQQ!-TOT-VASQQ!!!&& написал 08.01.2018 15:36
- Таки Вы думали? То таки да-аа? Таки бесноватые гав-нолики, безумные вчонкины, примкнувшие к ним тупые, вечнопьяные роботы-матголики и прочая сволочь, таки разрушая СССР и отказываясь от Коммунизма, заложили новый, 3,1416-дарастический путь развития страны, которая, если и не есть "страной-бензоколонкой", то таки неизбежно ею таки станет! Выросло в СССР поколение абарзованых ублюдков, которые таки захватили власть в долбостроеку и под себя таки организовали ублюдочную таки страну... То таки да...
Лидокоин, Одеколон, и Миша написал 08.01.2018 15:22
Крамольник написал 08.01.2018 15:21
Ага. Любите того, кто считает вас рабочим скотом. Только на словах называя вас человеком. И не завидуйте тому, кто имеет в этой жизни все и более, чем все. Надейтесь, что в следующей жизни вам будет лучше. А как действительно будет вам в следующей жизни, вы все-равно не узнаете.
Рядовой Очевидность написал 08.01.2018 15:07
А также заставляет задуматься - тех, у кого есть, чем думать: почему большинство тогдашних россиян в таком насилии над собственностью и правом собственности - никакого ужаса-ужаса-ужаса не увидели... Напротив: видели Свободу, которая "приходит нагая"(В. Хлебников) - вот уж точно! - в этом? А не в майданно-коллективных шаманствах? (Уж не потому ли, что терять большинству, в этом плане, было решительно нечего, и немецкое "кляйне, абер майне" не срабатывало даже так, как сработало в Германии через год-полтора?..)
Бюргера здесь можно было напугать и разозлить, но погоду на самые горячие революционные годы делал не он. Дальше он получил свое в нэповском формате - но это уже другая тема.
А пока что - гениальная музыка настоящей Революции не стареет! Любо-дорого посмотреть, какой ужас она наводит на крохоборов в 2018-м XD
*
О Рогозине, то есть в данном случае не о нем. Видеть в планах правительств - оценивая эти планы исключительно по заявленным срокам - исключительно сроки предполагаемого нахождения на главтрибунах и в телевизорах кконкретных говорящих голов? Объективно это есть демагогия. Ценность стратегических планов именно в том, что они могут пригодиться и командам, совсем другим по персональным составам.
Уйдет/уйдут Путин(c)/Рогозин(c) - можно и нужно бросить строить ледоколы? А те, что все же были постороены при Путине с Рогозиным - и не металлолом пустить не грех?
Или все же ледоколы - тема в последнюю очередь связанная и с персоналиями, и с партиями, и даже с видом государственного флага?
Но товарищ главред уже признавался в открытую: надежда на постпутинскую реальность у него лично связана только с надеждой Путина пережить. А неприятие гипотетического Навального-президента связано уже с отсутствием соответствующей надежды...
Это многое объясняет. Особенно черты излишней фрустрации в подходе к очень многим темам.
Стоит Рогозину не таксу нелетально утопить, а хотя бы сымитировать стратегические планы для страны - сразу: ну, вот ну, вот, проговорились: Путин пойдет на выборА и в 2024-м, и в 2030-м...
А на баррикады в каком бы то ни было году позвать слабо? Вроде не стареют ни знамена, ни песни? ,))
Инж написал 08.01.2018 14:50
Юстас написал 08.01.2018 14:37
Это что??? написал 08.01.2018 14:37
А менялы,фарцовщики, спекулянты-да:))) поделом им!!!:)))
Ты знаешь сучка, кто это пишет!! написал 08.01.2018 14:17
Вскрывают ваши депозитные ячейки в банках и конфискуют все золото (монеты и слитки), которые там есть (Декрет Ц.И.К. от 14 декабря 1917 г.). Если вы не явитесь сами с ключами, все, что внутри, подлежит конфискации.
Сделки с недвижимостью запрещаются. Ваша квартира, ваш кусок земли, ваша дача становятся непродажными, нулем (Декрет СНК от 14 декабря 1917 г.). Вы не можете продать деревенский дом (постановление Народного Комиссариата Юстиции от 6 сентября 1918 г.). Все платежи по ценным бумагам прекращаются. Сделки с ценными бумагами запрещаются. Все ваши сбережения в ценных бумагах становятся нулем (Декрет СНК от 4 января 1918 г.). Если вы – писатель, ваши авторские права "переходят в собственность народа" (Декрет от 4 января 1918 г.). Любое произведение (научное, литературное, музыкальное, художественное) может быть признано достоянием государства (Декрет СНК от 26 ноября 1918 г.).
Аннулирование государственных облигаций, которыми вы владели (Декрет ВЦИК "Об аннулировании государственных займов" от 21 января (3 февраля) 1918 года). Запрет денежных расчетов с заграницей (Постановление Народного Комиссариата по Финансовым Делам от 14 сентября 1918 г.). Запрет на сделки с иностранной валютой внутри страны. В двухнедельный срок сдать всю валюту (Постановление Народного Комиссариата по Финансовым Делам от 3 октября 1918 г.). Вам прекращают платить пенсии выше 300 руб. ежемесячно (декрет СНК от 11декабря 1917 г.).
Был кусок леса в собственности? Больше его нет (Основной закон о социализации земли, 27 января (9 февраля) 1918 года). У вас окончательно отобрана квартира или дом в городе. Частная собственность на недвижимость в городах отменена (Декрет Президиума ВЦИК от 20 августа 1918 года). Началось уплотнение.
Вашей доли в товариществе больше нет. Одним за другим идут декреты о национализации предприятий, банков, страховых организаций и т.п. Издательств, аптек, нотных магазинов. Частных коллекций (Щукин, Морозов и др.). "Конфисковать шахты, заводы, рудники, весь живой и мертвый инвентарь". Конфискации одного за другим. "За самовольное оставление занимаемой должности или саботаж виновные будут преданы революционному суду".
Вы никому ничего больше не сможете передать в наследство. Право наследования упраздняется (Декрет ЦИК от 27 апреля 1918 г.). Вы никому ничего не можете подарить на сумму свыше 10 тыс. руб. Право такого дарения отменяется (Декрет ВЦИК и СНК от 20 мая 1918 г.). Вам запрещается вывозить за границу "предметы искусства и старины" (Декрет СНК от 19 сентября 1918 г.). Вы не можете больше привозить из-за границы "предметы роскоши" (постановление ВСНХ от 28 декабря 1917 г.).
Чтобы добить ваше имущество – единовременный чрезвычайный десятимиллиардный налог с имущих лиц (Декрет ВЦИК от 2 ноября 1918 г.). Москва – 2 млрд.руб., Московская губерния – 1 млрд. руб., Петроград – 1,5 млрд. руб. Плюс права местных органов "устанавливать для лиц, принадлежащих к буржуазному классу, единовременные чрезвычайные революционные налоги" "Должны взиматься преимущественно наличными деньгами" (Декрет СНК от 31 октября 1918 г.).
Вашего имущества больше нет. Есть фотографии, серебряные ложки, иконы, письма и мешочек с кольцами и серьгами. И пара статуэток. Деньги в банках съела гиперинфляция.
Снеговик написал 08.01.2018 14:01
Патриарх Кирилл написал 08.01.2018 13:41
ПРО ПАГАН ДА? написал 08.01.2018 13:40
Адольф Гитлер за достигнутые успехи осыпал бы его высшими наградами рейха.