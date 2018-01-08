Анатолий Баранов: СССР оккупировал Украину? Да, и еще прихватил Вологодскую область!

Дал очередной комментарий "Свободной прессе" по очень веселому поводу - "оккупации" Украины Советским союзом.

Украине следует признать период пребывания в составе СССР оккупацией. Такое мнение высказал в эфире порошенковского 5-го канала директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. По его словам, Украина после 1921 года пережила сначала «большевистскую», а затем «коммунистическую» оккупацию".

В связи с этим Вятрович считает необходимым провозгласить преемственность современной Украины от Украинской Народной республики.

«Это масштабная информационная работа, которую нужно усиливать, это будет формировать преемственность нынешней Украины к УНР, это будет очерчивать, чем был советский период», — заключил он.

— Пойдут ли украинские власти на это? Или это очередной самопиар Вятровича?

— Думаю, на законодательном уровне они не пройдут, поскольку поставят под вопрос всю 70-летнюю историю Советской Украины. В том числе — и правопреемство от УССР, место в Совете Безопасности ООН и так далее. Включая сюда и провозглашение «незалежности», поскольку принято это было, в таком случае, «оккупационным» Верховным советом Украины — формально он тот же, что и при СССР.

А вот поговорить об этом, ввести в идеологический оборот «советскую оккупацию» — это запросто! Как с войной против России. Формально ее нет, но страна воюет.

— А если бы в Киеве пошли на такой шаг — как это было бы воспринято в украинском обществе?

— Сейчас состояние украинского общества таково, что трудно представить себе ахинею, которую оно не воспримет. Люди одичали и вообще потеряли иммунитет к пропаганде.

Ну, кто, например, станет вспоминать, что пресловутая УНР, которую, якобы, «оккупировали большевики», была, по сути, собранием пикейных жилетов в Киеве? И через три месяца была разогнана отнюдь не большевиками, а гетманом Скоропадским? И в России в то же время было провозглашено примерно 80 разных «независимостей». В том числе — несколько на территории современной Украины.

Почему не вести свое происхождение от Донецко-Криворожской республики? Или от ЗУНР? По сути, это игры недобросовестных историков, переквалифицировавшихся в провинциальных политических деятелей. Они и от Запорожской сечи готовы вести начало Украины. Лишь бы не от УССР.

— А почему бы Киеву не признать факт «оккупации», чтобы просить денег от «агрессора», как Прибалтика?

— Денег власти Украины могут просить и так. Вот только ущерб от разгрома Киева князем Андреем Боголюбским подсчитают и начнут требовать.

— Вятрович считает необходимым провозгласить преемственность современной Украины от Украинской Народной республики. При этом он сказал, что Акт провозглашения независимости Украины, принятый в 1991 году, пересматриваться не будет. В этом документе прописаны неделимость и неприкосновенность территории страны, к которой отнесен и Крым. Как такое возможно? Это же будет юридический нонсенс…

— Не стоит обсуждать слишком уж скрупулезно творчество душевнобольных, хотя оно и может представлять некоторый интерес. Как у Ван Гога или Эшера. Или теория Фоменко-Носовского. Я бы смотрел и на современную Украину как на некий арт-проект в сумасшедшем доме. Очень любопытно с исследовательской точки зрения, но только не надо воспринимать слишком серьезно.

Кстати, УНР включала в себя некоторые земли Польши, Белоруссии, России и Молдавии. В том числе — Приднестровье. Эти территории для УНР были, конечно, виртуальными, она никогда ничем не управляла. Но на карте их себе пририсовала.

Согласитесь, будет забавно наблюдать спор Киева с Варшавой по поводу принадлежности части нынешних польских территорий…

— Какие еще последствия может иметь данный шаг? Это еще больше отдалит Украину от России?

— Последствия могут быть замечательными! Западу в случае принятия этой парадигмы Киевом уже невозможно будет не замечать, что они имеют дело с явными сумасшедшими. Что они подыгрывают этим сумасшедшим в их безумии.

Я думаю, Вятрович — агент Путина. Причем, очень эффективный агент влияния. Считаю, что в России надо как можно шире популяризировать его работы, изучать его подходы.

Ни в коем случае нельзя спорить с сумасшедшими! С ними нужно только соглашаться, присматривая при этом, чтобы они случайно сами себе не навредили. Бонапарт был этническим украинцем? Конечно!

Петр Первый специально задумал войну со Швецией, чтобы захватить Украину? Именно так!

СССР оккупировал Украину? Да, и еще прихватил Вологодскую область!

Отдалит ли это Украину от России? Не думаю. Хороший юмор сближает. Смотрим же мы «95-й квартал», смеемся. А украинский институт национальной памяти гораздо смешнее. Я от одного названия покатываюсь…