Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Анатолий Баранов: СССР оккупировал Украину? Да, и еще прихватил Вологодскую область!

Опубликовано 08.01.2018 в разделе комментариев 14

украина ссср голодомор
Анатолий Баранов: СССР оккупировал Украину? Да, и еще прихватил Вологодскую область!

Дал очередной комментарий "Свободной прессе" по очень веселому поводу - "оккупации" Украины Советским союзом.

Украине следует признать период пребывания в составе СССР оккупацией. Такое мнение высказал в эфире порошенковского 5-го канала директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. По его словам, Украина после 1921 года пережила сначала «большевистскую», а затем «коммунистическую» оккупацию".

В связи с этим Вятрович считает необходимым провозгласить преемственность современной Украины от Украинской Народной республики. 

«Это масштабная информационная работа, которую нужно усиливать, это будет формировать преемственность нынешней Украины к УНР, это будет очерчивать, чем был советский период», — заключил он.

— Пойдут ли украинские власти на это? Или это очередной самопиар Вятровича?

— Думаю, на законодательном уровне они не пройдут, поскольку поставят под вопрос всю 70-летнюю историю Советской Украины. В том числе — и правопреемство от УССР, место в Совете Безопасности ООН и так далее. Включая сюда и провозглашение «незалежности», поскольку принято это было, в таком случае, «оккупационным» Верховным советом Украины — формально он тот же, что и при СССР.

А вот поговорить об этом, ввести в идеологический оборот «советскую оккупацию» — это запросто! Как с войной против России. Формально ее нет, но страна воюет.

— А если бы в Киеве пошли на такой шаг — как это было бы воспринято в украинском обществе?

— Сейчас состояние украинского общества таково, что трудно представить себе ахинею, которую оно не воспримет. Люди одичали и вообще потеряли иммунитет к пропаганде.

Ну, кто, например, станет вспоминать, что пресловутая УНР, которую, якобы, «оккупировали большевики», была, по сути, собранием пикейных жилетов в Киеве? И через три месяца была разогнана отнюдь не большевиками, а гетманом Скоропадским? И в России в то же время было провозглашено примерно 80 разных «независимостей». В том числе — несколько на территории современной Украины.

Почему не вести свое происхождение от Донецко-Криворожской республики? Или от ЗУНР? По сути, это игры недобросовестных историков, переквалифицировавшихся в провинциальных политических деятелей. Они и от Запорожской сечи готовы вести начало Украины. Лишь бы не от УССР.

— А почему бы Киеву не признать факт «оккупации», чтобы просить денег от «агрессора», как Прибалтика?

— Денег власти Украины могут просить и так. Вот только ущерб от разгрома Киева князем Андреем Боголюбским подсчитают и начнут требовать.

— Вятрович считает необходимым провозгласить преемственность современной Украины от Украинской Народной республики. При этом он сказал, что Акт провозглашения независимости Украины, принятый в 1991 году, пересматриваться не будет. В этом документе прописаны неделимость и неприкосновенность территории страны, к которой отнесен и Крым. Как такое возможно? Это же будет юридический нонсенс…

— Не стоит обсуждать слишком уж скрупулезно творчество душевнобольных, хотя оно и может представлять некоторый интерес. Как у Ван Гога или Эшера. Или теория Фоменко-Носовского. Я бы смотрел и на современную Украину как на некий арт-проект в сумасшедшем доме. Очень любопытно с исследовательской точки зрения, но только не надо воспринимать слишком серьезно.

Кстати, УНР включала в себя некоторые земли Польши, Белоруссии, России и Молдавии. В том числе — Приднестровье. Эти территории для УНР были, конечно, виртуальными, она никогда ничем не управляла. Но на карте их себе пририсовала.

Согласитесь, будет забавно наблюдать спор Киева с Варшавой по поводу принадлежности части нынешних польских территорий…

— Какие еще последствия может иметь данный шаг? Это еще больше отдалит Украину от России?

— Последствия могут быть замечательными! Западу в случае принятия этой парадигмы Киевом уже невозможно будет не замечать, что они имеют дело с явными сумасшедшими. Что они подыгрывают этим сумасшедшим в их безумии.

Я думаю, Вятрович — агент Путина. Причем, очень эффективный агент влияния. Считаю, что в России надо как можно шире популяризировать его работы, изучать его подходы.

Ни в коем случае нельзя спорить с сумасшедшими! С ними нужно только соглашаться, присматривая при этом, чтобы они случайно сами себе не навредили. Бонапарт был этническим украинцем? Конечно!

Петр Первый специально задумал войну со Швецией, чтобы захватить Украину? Именно так!

СССР оккупировал Украину? Да, и еще прихватил Вологодскую область!

Отдалит ли это Украину от России? Не думаю. Хороший юмор сближает. Смотрим же мы «95-й квартал», смеемся. А украинский институт национальной памяти гораздо смешнее. Я от одного названия покатываюсь…



Рейтинг:   4.69,  Голосов: 16
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 14
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
мендель написал 08.01.2018 19:19
"страна, подвергшись нападению, не заявляет об этом официально и не предпринимает соответствующих действий, "
---
"россиянинъ", вы настолько глупы, что не понимаете, о чем речь? и пытаетесь враньем прикрыть свою глупость? Заявлять обязана нападающая сторона.Нацисты и то, когда напали на своего союзника СССР - передали ноту.А РФ напала подло и вероломно, под вопли "настамнет", с публичным враньем первых лиц - и пукина в том числе. Дескать буряты это крымские ополченцы а не россиян.И лишь потом признали - что это была спецоперация РФ по оккупации украинского Крыма.
Ваши трепыхания непонятны.Ну мочат российских оккупантов на Донбассе - вам то что?Вас же там нет.Поэтому и не стоит ничего доказывать.Назвали идиотами тысячи россиян и "долбасовцев" которые наблюдали и снимали на видео как ВС РФ колоннами идет на Луганск и Донбасс, назвали подпиндосниками гиркина, моторылу, бородая. Отлично.Туда же запишем старкова, александрова и прочих российских пленных.Собака лает -караван идет.
Очевидно что РФ в жжопе, вот вы и беситесь.
Ответить
Расплата за сбитый Боинг висит дамокловым мечом.
алексс настоящий написал 08.01.2018 19:00
Поэтому ваш Главсвин и не просыхает.И сбежит он в Ростов,можешь мне поверить.Больше некуда.Крепко его повязали.А признание "ихтаместь" последует не раньше чем будет готово все,для того что бы перестать с вами чикаться.И видимо с согласия ЕС.Так шо я не шуткой Светославу совет дал.
Ответить
(без названия)
россиянинъ написал 08.01.2018 18:07
Светослав, вы настолько глупы, что не понимаете, о чем речь? Наверное, поэтому в вашей среде глупцов принято использовать бессмысленные мемы вместо слов: "ихтамнет". Кого их? Где там? Что значит нет или есть? Все эти вопросы с помощью ваших мемов затушевываются, чтобы избежать конкретных слов, что вполне устраивает глупых. Им нужно эмоционально перевалить вину на Россию, и больше ничего.
.
И не надо так примитивно врать.
"Если россiя, начав войну, не называет ее войной, то это ее личные проблемы. Для всего мира война в наличии, это признано на международном уровне, и санкции за войну россiи тоже введены на международном уровне."
-
Во-первых, это проблема украины, а не россии, поскольку это украина вопит в сторонку, неофициально, что типа на нее напали.
Если какая-то страна, подвергшись нападению, не заявляет об этом официально и не предпринимает соответствующих действий, то это ее проблема. А нападающему от этого только лучше. Надеюсь, это понятно. Не для вас, конечно, глупца.
Во-вторых, никакой войны между РФ и Украиной для всего мира не существует, для всего мира не существует даже АТО, есть повстанцы Донбасса, их террористами никто в мире не считает.
Ответить
(без названия)
чупакабр написал 08.01.2018 17:54
Украинцам - УВАЖЕНИЕ и ПОЧЕТ.
СЛАВА УКРАИНЕ!
Ответить
(без названия)
хи-хи написал 08.01.2018 17:52
Если РФ ведет преемственность от Московии, то пусть вернут свободу и независимость покоренным и угнетенным народам - Татарстану, Бурятии, Чечне, Башкирии, Туве, Хакасии, Карелии, Удмуртии, Чукотке, Якутии...
Русских там нет, православия тожить..
Ответить
(без названия)
менделеев-клапейрон написал 08.01.2018 17:50
"как только Россия признает что "ихтаместь""
--
Не пори чушь,нация генетических лжецов и подонков никогда не признает.Хотя бы из животного страха.Расплата за сбитый курскими ПВОшниками Боинг висит дамокловым мечом.
Ответить
Светослав.Вот только не надо опять начинать сказки про "ихтамнет".
алексс настоящий написал 08.01.2018 17:46
Спешу огорчить тебя Светослав,как только Россия признает что "ихтаместь"-беги как можно быстрее на Захид.С момента признания и до первых виселиц для особо свидомых пройдет крайне мало времени.
Ответить
Re: не нужно из себя исусиков корчить
Светослав....... написал 08.01.2018 17:15
\\\россиянинъ написал
С кем она воюет? Сама с собой? Но это не то же, что война с РФ.
Вы определитесь, чем вы отличаетесь от тех, кто пишет под никами Светослав и Дмитрий запор. Или они от редакции?///
.
Вот только не надо опять начинать сказки про "ихтамнет". Все задокументировано, есть масса свидетелей и свидетельств -- и в финале, как говорится, сядут усе (кто доживет).
.
Если россiя, начав войну, не называет ее войной, то это ее личные проблемы. Для всего мира война в наличии, это признано на международном уровне, и санкции за войну россiи тоже введены на международном уровне.
.
А поскольку ресурсы россiи и Западной коалиции несопоставимы, то разгром агрессора неизбежен. После отъема у безумцев всяческого ОМП, россiю ждет распад и гражданская война. И все это близ, при дверях.
.
Ответить
Re: не нужно из себя исусиков корчить
!!!QQQ!QQQ!TOTVASQQ!!!&&& написал 08.01.2018 15:27
"&#8212; Не стоит обсуждать слишком уж скрупулезно творчество душевнобольных, хотя оно и может представлять некоторый интерес. Как у Ван Гога или Эшера. Или теория Фоменко-Носовского. Я бы смотрел и на современную Украину как на некий арт-проект в сумасшедшем доме. Очень любопытно с исследовательской точки зрения, но только не надо воспринимать слишком серьезно."
- Кабы великие дипломаты путин и лавров еще и не признали эту их власть легитимной - то таки у РФ было бы гораздо меньше таки проблем... Но путин выслушал таки геровскую 3,1416-дараску и таки признал... То таки да...
Ответить
не нужно из себя исусиков корчить
россиянинъ написал 08.01.2018 15:04
Я заметил несколько обманов в этом тексте.
"Как с войной против России. Формально ее нет, но страна воюет."
-
С кем она воюет? Сама с собой? Но это не то же, что война с РФ.
Вы определитесь, чем вы отличаетесь от тех, кто пишет под никами Светослав и Дмитрий запор. Или они от редакции?
.
"Сейчас состояние украинского общества таково, что трудно представить себе ахинею, которую оно не воспримет. Люди одичали и вообще потеряли иммунитет к пропаганде"
-
Откуда вы это взяли?
.
"Ну, кто, например, станет вспоминать, что пресловутая УНР, которую, якобы, "оккупировали большевики", была, по сути, собранием пикейных жилетов в Киеве? "
-
Это "собрание пикейных жилетов" почему-то было признано правительством большевиков во главе с Лениным 3 (16) декабря 1917 года.
"Постановление СНК о признании Украинской республики и о предъявленном Центральной Раде ультиматуме ввиду ее контрреволюционной деятельности" напечатано в "Собрании узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства", 1917 год, #6.
Теперь коммунисты делают вид, что они не при чем.
.
В самих разговорах Вятровича нет ничего нового. Тема УНР давно муссируется на Украине, в том числе в школьных учебниках. Вятрович, наверное, с луны свалился. И точно так же тема Российской оккупации муссируется в других республиках СНГ. Москва, видно, это одобряет. Ведь и она сама - жертва оккупации СССР, у нее был день независимости, а декларацию независимости РФ от СССР никто не отменял. Так что РФ в этом вопросе точно такая же, как Украина, Прибалтика, как азиатские республики. И не нужно из себя исусиков корчить.
Ответить
(без названия)
cnjbr1094 написал 08.01.2018 14:37
Украинцам - УВАЖЕНИЕ и ПОЧЕТ.
Колонниальному режиму СИОНИТА Порошенко - виселица?
Ответить
Ликбез для рЫдактора
Светослав....... написал 08.01.2018 14:31
Если уж на то пошло, то Московия/россiя никогда не имела государственности, и ее следует разделить между Украиной-Русью, откуда на мокшу пришли руськие князья, и Казахстаном -- поскольку в Кахзахстане проживают наследники Золотой Орды уйгуры.
.
з.ы. Мотядрочер, зря пыхтишь. Лучше применяй свои шаловливые волосатые ладошки по прямому назначению.
.
Ответить
(без названия)
Лис написал 08.01.2018 13:27
А еще "злобный" Сталин устроил тотальный геноцид маленькому Адольфику,который всех украинцев считал недочеловеками и хотел сжечь в газовых камерах.
Ответить
Вятровичу увеличить оклад...
хи-хи написал 08.01.2018 13:23
Ну а что пусть устанавливают правопреемство от Украинской народной республике, ну а если по справедливости нужно вести правопреемство от Малороссии перуда присоединения Б Хмельницкого,не включающую территорию земель присоединенных в более поздний периуд включая и Крым, и за это Вятровичу увеличить оклад в десятикратном размере....
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы намерены себя вести на выборах президента 18 марта?:
Результаты
Интернет-ТВ
Песни "Эшелона" на вечере памяти Фиделя Кастро (акустика)
Песни "Эшелона" на вечере памяти Фиделя Кастро (ак...
07.01.2018
РФ &#8211; никак не Спарта
РФ – никак не Спарта
07.01.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Игиловская ячейка раскрыта в Иордании (0)
Смерть Хаттаба обрастает легендами, причём за легендами ФСБ просвечивает коррупция (4)
В Ингушетии запрещают увековечивать Сталина (9)
Крановщица Лисицына собирает подписи (5)
Крановщицы Германии выражают солидарность с Натальей Лисицыной (2)
Анатолий Баранов: СССР оккупировал Украину? Да, и еще прихватил Вологодскую область! (14)
Судя по словам Рогозина, политика правительства не изменится в ближайшие 12 лет (24)
Венгерский премьер выдал очередной ксенофобский спич про "захватчиков" (23)
Патриарх Кирилл рассказал бомжам про свою бедность (24)
В Киеве напали на российский культурный центр (43)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: ППКС
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Нам штраф, шах... и мат
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: С Новым Годом, товарищи мексиканцы !
Максим Калашников Максим Калашников: Патриарх Кирилл дважды присоединился к Ксюше Собчак
Максим Калашников Максим Калашников: О Грудинине и ВТО
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss