Анатолий Баранов: СССР оккупировал Украину? Да, и еще прихватил Вологодскую область!

Дал очередной комментарий "Свободной прессе" по очень веселому поводу - "оккупации" Украины Советским союзом.
Украине следует признать период пребывания в составе СССР оккупацией. Такое мнение высказал в эфире порошенковского 5-го канала директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. По его словам, Украина после 1921 года пережила сначала «большевистскую», а затем «коммунистическую» оккупацию".
В связи с этим Вятрович считает необходимым провозгласить преемственность современной Украины от Украинской Народной республики.
«Это масштабная информационная работа, которую нужно усиливать, это будет формировать преемственность нынешней Украины к УНР, это будет очерчивать, чем был советский период», — заключил он.
— Пойдут ли украинские власти на это? Или это очередной самопиар Вятровича?
— Думаю, на законодательном уровне они не пройдут, поскольку поставят под вопрос всю 70-летнюю историю Советской Украины. В том числе — и правопреемство от УССР, место в Совете Безопасности ООН и так далее. Включая сюда и провозглашение «незалежности», поскольку принято это было, в таком случае, «оккупационным» Верховным советом Украины — формально он тот же, что и при СССР.
А вот поговорить об этом, ввести в идеологический оборот «советскую оккупацию» — это запросто! Как с войной против России. Формально ее нет, но страна воюет.
— А если бы в Киеве пошли на такой шаг — как это было бы воспринято в украинском обществе?
— Сейчас состояние украинского общества таково, что трудно представить себе ахинею, которую оно не воспримет. Люди одичали и вообще потеряли иммунитет к пропаганде.
Ну, кто, например, станет вспоминать, что пресловутая УНР, которую, якобы, «оккупировали большевики», была, по сути, собранием пикейных жилетов в Киеве? И через три месяца была разогнана отнюдь не большевиками, а гетманом Скоропадским? И в России в то же время было провозглашено примерно 80 разных «независимостей». В том числе — несколько на территории современной Украины.
Почему не вести свое происхождение от Донецко-Криворожской республики? Или от ЗУНР? По сути, это игры недобросовестных историков, переквалифицировавшихся в провинциальных политических деятелей. Они и от Запорожской сечи готовы вести начало Украины. Лишь бы не от УССР.
— А почему бы Киеву не признать факт «оккупации», чтобы просить денег от «агрессора», как Прибалтика?
— Денег власти Украины могут просить и так. Вот только ущерб от разгрома Киева князем Андреем Боголюбским подсчитают и начнут требовать.
— Вятрович считает необходимым провозгласить преемственность современной Украины от Украинской Народной республики. При этом он сказал, что Акт провозглашения независимости Украины, принятый в 1991 году, пересматриваться не будет. В этом документе прописаны неделимость и неприкосновенность территории страны, к которой отнесен и Крым. Как такое возможно? Это же будет юридический нонсенс…
— Не стоит обсуждать слишком уж скрупулезно творчество душевнобольных, хотя оно и может представлять некоторый интерес. Как у Ван Гога или Эшера. Или теория Фоменко-Носовского. Я бы смотрел и на современную Украину как на некий арт-проект в сумасшедшем доме. Очень любопытно с исследовательской точки зрения, но только не надо воспринимать слишком серьезно.
Кстати, УНР включала в себя некоторые земли Польши, Белоруссии, России и Молдавии. В том числе — Приднестровье. Эти территории для УНР были, конечно, виртуальными, она никогда ничем не управляла. Но на карте их себе пририсовала.
Согласитесь, будет забавно наблюдать спор Киева с Варшавой по поводу принадлежности части нынешних польских территорий…
— Какие еще последствия может иметь данный шаг? Это еще больше отдалит Украину от России?
— Последствия могут быть замечательными! Западу в случае принятия этой парадигмы Киевом уже невозможно будет не замечать, что они имеют дело с явными сумасшедшими. Что они подыгрывают этим сумасшедшим в их безумии.
Я думаю, Вятрович — агент Путина. Причем, очень эффективный агент влияния. Считаю, что в России надо как можно шире популяризировать его работы, изучать его подходы.
Ни в коем случае нельзя спорить с сумасшедшими! С ними нужно только соглашаться, присматривая при этом, чтобы они случайно сами себе не навредили. Бонапарт был этническим украинцем? Конечно!
Петр Первый специально задумал войну со Швецией, чтобы захватить Украину? Именно так!
СССР оккупировал Украину? Да, и еще прихватил Вологодскую область!
Отдалит ли это Украину от России? Не думаю. Хороший юмор сближает. Смотрим же мы «95-й квартал», смеемся. А украинский институт национальной памяти гораздо смешнее. Я от одного названия покатываюсь…
мендель написал 08.01.2018 19:19
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"россиянинъ", вы настолько глупы, что не понимаете, о чем речь? и пытаетесь враньем прикрыть свою глупость? Заявлять обязана нападающая сторона.Нацисты и то, когда напали на своего союзника СССР - передали ноту.А РФ напала подло и вероломно, под вопли "настамнет", с публичным враньем первых лиц - и пукина в том числе. Дескать буряты это крымские ополченцы а не россиян.И лишь потом признали - что это была спецоперация РФ по оккупации украинского Крыма.
Ваши трепыхания непонятны.Ну мочат российских оккупантов на Донбассе - вам то что?Вас же там нет.Поэтому и не стоит ничего доказывать.Назвали идиотами тысячи россиян и "долбасовцев" которые наблюдали и снимали на видео как ВС РФ колоннами идет на Луганск и Донбасс, назвали подпиндосниками гиркина, моторылу, бородая. Отлично.Туда же запишем старкова, александрова и прочих российских пленных.Собака лает -караван идет.
Очевидно что РФ в жжопе, вот вы и беситесь.
алексс настоящий написал 08.01.2018 19:00
россиянинъ написал 08.01.2018 18:07
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И не надо так примитивно врать.
"Если россiя, начав войну, не называет ее войной, то это ее личные проблемы. Для всего мира война в наличии, это признано на международном уровне, и санкции за войну россiи тоже введены на международном уровне."
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Во-первых, это проблема украины, а не россии, поскольку это украина вопит в сторонку, неофициально, что типа на нее напали.
Если какая-то страна, подвергшись нападению, не заявляет об этом официально и не предпринимает соответствующих действий, то это ее проблема. А нападающему от этого только лучше. Надеюсь, это понятно. Не для вас, конечно, глупца.
Во-вторых, никакой войны между РФ и Украиной для всего мира не существует, для всего мира не существует даже АТО, есть повстанцы Донбасса, их террористами никто в мире не считает.
чупакабр написал 08.01.2018 17:54
СЛАВА УКРАИНЕ!
хи-хи написал 08.01.2018 17:52
Русских там нет, православия тожить..
менделеев-клапейрон написал 08.01.2018 17:50
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Не пори чушь,нация генетических лжецов и подонков никогда не признает.Хотя бы из животного страха.Расплата за сбитый курскими ПВОшниками Боинг висит дамокловым мечом.
алексс настоящий написал 08.01.2018 17:46
Светослав....... написал 08.01.2018 17:15
С кем она воюет? Сама с собой? Но это не то же, что война с РФ.
Вы определитесь, чем вы отличаетесь от тех, кто пишет под никами Светослав и Дмитрий запор. Или они от редакции?///
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Вот только не надо опять начинать сказки про "ихтамнет". Все задокументировано, есть масса свидетелей и свидетельств -- и в финале, как говорится, сядут усе (кто доживет).
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Если россiя, начав войну, не называет ее войной, то это ее личные проблемы. Для всего мира война в наличии, это признано на международном уровне, и санкции за войну россiи тоже введены на международном уровне.
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А поскольку ресурсы россiи и Западной коалиции несопоставимы, то разгром агрессора неизбежен. После отъема у безумцев всяческого ОМП, россiю ждет распад и гражданская война. И все это близ, при дверях.
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!!!QQQ!QQQ!TOTVASQQ!!!&&& написал 08.01.2018 15:27
- Кабы великие дипломаты путин и лавров еще и не признали эту их власть легитимной - то таки у РФ было бы гораздо меньше таки проблем... Но путин выслушал таки геровскую 3,1416-дараску и таки признал... То таки да...
россиянинъ написал 08.01.2018 15:04
"Как с войной против России. Формально ее нет, но страна воюет."
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С кем она воюет? Сама с собой? Но это не то же, что война с РФ.
Вы определитесь, чем вы отличаетесь от тех, кто пишет под никами Светослав и Дмитрий запор. Или они от редакции?
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"Сейчас состояние украинского общества таково, что трудно представить себе ахинею, которую оно не воспримет. Люди одичали и вообще потеряли иммунитет к пропаганде"
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Откуда вы это взяли?
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"Ну, кто, например, станет вспоминать, что пресловутая УНР, которую, якобы, "оккупировали большевики", была, по сути, собранием пикейных жилетов в Киеве? "
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Это "собрание пикейных жилетов" почему-то было признано правительством большевиков во главе с Лениным 3 (16) декабря 1917 года.
"Постановление СНК о признании Украинской республики и о предъявленном Центральной Раде ультиматуме ввиду ее контрреволюционной деятельности" напечатано в "Собрании узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства", 1917 год, #6.
Теперь коммунисты делают вид, что они не при чем.
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В самих разговорах Вятровича нет ничего нового. Тема УНР давно муссируется на Украине, в том числе в школьных учебниках. Вятрович, наверное, с луны свалился. И точно так же тема Российской оккупации муссируется в других республиках СНГ. Москва, видно, это одобряет. Ведь и она сама - жертва оккупации СССР, у нее был день независимости, а декларацию независимости РФ от СССР никто не отменял. Так что РФ в этом вопросе точно такая же, как Украина, Прибалтика, как азиатские республики. И не нужно из себя исусиков корчить.
cnjbr1094 написал 08.01.2018 14:37
Колонниальному режиму СИОНИТА Порошенко - виселица?
Светослав....... написал 08.01.2018 14:31
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з.ы. Мотядрочер, зря пыхтишь. Лучше применяй свои шаловливые волосатые ладошки по прямому назначению.
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Лис написал 08.01.2018 13:27
хи-хи написал 08.01.2018 13:23