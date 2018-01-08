Крановщицы Германии выражают солидарность с Натальей Лисицыной

Российская коммунистическая рабочая партия имеет обширные международные связи. Давнюю историю имеют отношения между РКРП и Марксистско-ленинской партией Германии (МЛПГ). Несмотря на ряд идейно-теоретических разногласий, обе партии солидарны в необходимости работы с пролетариатом для революционного изменения существующих общественных порядков.

Недавно руководство МЛПГ прислало на адрес РКРП очень интересный документ — письмо в адрес Натальи Лисицыной, рабочего кандидата на предстоящих президентских выборах, от её коллег — двух крановщиц из Германии. Редакция сайта РОТ ФРОНТ подготовила это письмо к печати и сейчас знакомит с ним наших читателей. А немецкие рабочие тем временем узнают о борьбе Лисицыной со страниц газеты «Rote Fahne».

Дорогая Наталья!

Мы узнали о твоей успешной работе по строительствоум профсоюза на Кировском заводе. Это произвело на нас большое впечатление. Мы знаем, что ты сейчас подвергаешься давлению со стороны руководства предприятия, и считаем это недопустимым. Мы слышали, как они пытаются репрессировать и изолировать тебя, а также узнали, что ты и твои товарищи мужественно боретесь против этого. Многое из этого напоминает нам нашу собственную борьбу. Выражаем тебе всю нашу солидарность в этой борьбе. Мы обязательно расскажем о ней у нас в Германии.

Мы — это Уте и Анне из Германии. Много лет мы работали крановщицами. Уте работала на сталелитейном заводе, который закрылся в 2015 году, а Анне — в цехе холодной прокатки. Сейчас у нас есть другие рабочие места на производстве листовой стали в городе Дортмунд.

Мы принадлежим к тем ста тысячам сталелитейных рабочих, рабочим местам которых угрожает так называемая «реорганизация» сталелитейной промышленности. С помощью запланированного слияния TKSE (ThyssenKrupp Steel) и Tata Steel Europe руководство TKS хочет вернуть себе первенство на мировом рынке за счёт сокращения тысяч рабочих мест и ухудшения условий труда. Против этого мы организуем борьбу на заводах. Необходима международная забастовка по всему концерну, чтобы предотвратить эти намерения! Так как мы представляем эту борьбу, нас также касаются репрессии на заводе. Давление направлено не против нас лично, но против нас как лидеров рабочего движения. Когда эта борьба стала делом всех рабочих, нам неизменно удавалось отбивать эти попытки. Мы хотим держать связь с российскими работницами, обмениваться опытом борьбы с подавлением, организовать солидарность.

Мы также узнали о твоей кандидатуре против Путина на президентских выборах. Прекрасно! Это производит на нас впечатление. У нас свою кандидатуру выставил «Интернационалистский список / МЛПГ» с настоящей политикой от рабочих и для рабочих. В этом избирательном объединении неизменно выступали в качестве кандидатов многие передовые рабочие, например, бывший рабочий Opel из города Бохум, лидеры шахтёров в городе Дортмунд, лидер крупной забастовки сталелитейных рабочих в конце 1980-х годах в городе Дюсбург-Рейнхаузен. Повышение активности трудящихся, их вмешательство в политику — необходимо условие для того, чтобы завоевать действительные изменения в обществе. Мы тоже всегда требовали «рабочих в политику» и мы очень рады о том, что это также ваша направляющая линия, и что простая работница выставляет свою кандидатуру против Путина. Если бы это было возможным, мы голосовали за тебя!

Кировский завод имеет огромное историческое значение и для нас в Германии. Ведь забастовки там немало способствовали Февральской революции и были значительным шагом вперёд к великой Октябрьской революции, к борьбе за международную социалистическую революцию, для которой мы работаем и сегодня.

Господствующий класс не зря боится таких мужественных и уверенных в себе женщин как ты и мы! Твоя и ваша борьба вновь подтверждает лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» словом и делом.

Желаем тебе и твоим соратникам большого успеха и боевого Нового года! Будем рады получить от тебя весть!

С сердечным приветом,

Уте и Анне