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Московский листок

В Ингушетии запрещают увековечивать Сталина

Опубликовано 08.01.2018 в разделе комментариев 9

В Ингушетии запрещают увековечивать Сталина

Депутаты парламента Ингушетии в первом чтении приняли закон о запрете увековечения памяти Сталина в регионе 22 февраля 2017.

Накануне 73-й годовщины депортации в Казахстан и Среднюю Азию ингушского и чеченского народов 23 февраля 1944 года, парламент Ингушетии в первом чтении принял республиканский закон о запрете увековечения памяти Сталина на территории региона. Законопроект на рассмотрение внесла группа депутатов Народного собрания.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что Сталин осуществлял непосредственное руководство при проведении политических репрессий. В Ингушетии запрещается «увековечение его памяти путем установки памятников, бюстов, а также при присвоении наименований новым географическим объектам, территориальным единицам, элементам улично-дорожной сети и публичное оправдание, одобрение его деятельности, в том числе путем размещения его изображения в общественных местах и в административных помещениях с целью возвеличивания его личности и деяний»



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Всего комментариев к статье: 9
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апчЁм спор?
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед$ДальССкий написал 08.01.2018 19:25
любой афрожопый = говнО!
и жизнь это доказала и доказывает тысячи раз.
а разве жЫдошваль не с капказЯ?
такое же = говнО, от того он и знал на что оно способно ...
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Re: Неплохо бы получить беспристрастную информацию о причинах 23.02.1944.
гость написал 08.01.2018 19:13
Найдите и прочитайте на сайте "Военное обозрение" (topwar.ru) статью академика А. М. Самсонова "Миф о несправедливости выселения чеченцев и ингушей в 1944 году", опубликовано 24 февраля 2014 . Там есть все цифры и факты предательства.
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Re: Правильно! Людоедам не место в нашей жизни
вася тот же написал 08.01.2018 18:35
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(без названия)
неизвестный написал 08.01.2018 17:35
Беспристрастная информация: ингуши были гитлеровскими холуями и убивали советских людей и солдат.
А сейчас вырезали всех русских у себя, как и чечены, даги, карачаево-черкесы. Это пехота путина , готовая резать русских,если они пойдут против путина.
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Жизнь обезьян не интересна.
....... написал 08.01.2018 16:29
.
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Re: Неплохо бы получить беспристрастную информацию о причинах 23.02.1944.
Бумбараш написал 08.01.2018 15:39
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(без названия)
Лежава написал 08.01.2018 14:54
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Да здравствует Советская Ингушетия!!!
Лис написал 08.01.2018 14:53
Все изменится когда Ингушетия станет Советской.Запрос на справедливость везде одинаков.
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Неплохо бы получить беспристрастную информацию о причинах 23.02.1944.
Это что??? написал 08.01.2018 14:49
Прежде ,чем следовать запретам.
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