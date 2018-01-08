В Ингушетии запрещают увековечивать Сталина

Депутаты парламента Ингушетии в первом чтении приняли закон о запрете увековечения памяти Сталина в регионе 22 февраля 2017.
Накануне 73-й годовщины депортации в Казахстан и Среднюю Азию ингушского и чеченского народов 23 февраля 1944 года, парламент Ингушетии в первом чтении принял республиканский закон о запрете увековечения памяти Сталина на территории региона. Законопроект на рассмотрение внесла группа депутатов Народного собрания.
В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что Сталин осуществлял непосредственное руководство при проведении политических репрессий. В Ингушетии запрещается «увековечение его памяти путем установки памятников, бюстов, а также при присвоении наименований новым географическим объектам, территориальным единицам, элементам улично-дорожной сети и публичное оправдание, одобрение его деятельности, в том числе путем размещения его изображения в общественных местах и в административных помещениях с целью возвеличивания его личности и деяний»
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед$ДальССкий написал 08.01.2018 19:25
и жизнь это доказала и доказывает тысячи раз.
а разве жЫдошваль не с капказЯ?
такое же = говнО, от того он и знал на что оно способно ...
гость написал 08.01.2018 19:13
вася тот же написал 08.01.2018 18:35
неизвестный написал 08.01.2018 17:35
А сейчас вырезали всех русских у себя, как и чечены, даги, карачаево-черкесы. Это пехота путина , готовая резать русских,если они пойдут против путина.
....... написал 08.01.2018 16:29
Бумбараш написал 08.01.2018 15:39
Лежава написал 08.01.2018 14:54
Лис написал 08.01.2018 14:53
Это что??? написал 08.01.2018 14:49