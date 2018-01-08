В Ингушетии запрещают увековечивать Сталина

Депутаты парламента Ингушетии в первом чтении приняли закон о запрете увековечения памяти Сталина в регионе 22 февраля 2017.

Накануне 73-й годовщины депортации в Казахстан и Среднюю Азию ингушского и чеченского народов 23 февраля 1944 года, парламент Ингушетии в первом чтении принял республиканский закон о запрете увековечения памяти Сталина на территории региона. Законопроект на рассмотрение внесла группа депутатов Народного собрания.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что Сталин осуществлял непосредственное руководство при проведении политических репрессий. В Ингушетии запрещается «увековечение его памяти путем установки памятников, бюстов, а также при присвоении наименований новым географическим объектам, территориальным единицам, элементам улично-дорожной сети и публичное оправдание, одобрение его деятельности, в том числе путем размещения его изображения в общественных местах и в административных помещениях с целью возвеличивания его личности и деяний»