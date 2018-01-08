Смерть Хаттаба обрастает легендами, причём за легендами ФСБ просвечивает коррупция

Один из самых известных некогда полевых командиров чеченских боевиков Хаттаб действительно был ликвидирован в 2002 году российскими спецслужбами с помощью отравленного письма, сообщает "Росбалт" со ссылкой на источник, имевший непосредственное отношение к тем событиям. Неназванный собеседник агентства раскрыл ранее неизвестные детали "агентурно-боевой операции" по ликвидации этого международного террориста.

Согласно этим данным, уроженец Саудовской Аравии Самер Салех ас-Сувейлем, более известный под кличкой Хаттаб, был чрезвычайно осторожным, скрывался в горах, в окружении небольшой группы телохранителей, постоянно менял места ночлега и никогда не пользовался спутниковыми и мобильными телефонами. Отношения с внешним миром, в том числе с кураторами из арабских стран, он поддерживал с помощью писем, которые передавались по цепочке курьеров, с использованием тайников, пока не попадали в руки кому-то из охранников Хаттаба, передававших их главарю.

Отследить всю цепочку курьеров российским спецслужбам было не под силу. В связи с этим было объявлено, что за информацию, которая приведет к устранению Хаттаба, выплатят крупное вознаграждение. На это "клюнул" один из курьеров, который изредка получал письма для Хаттаба, а потом отправлял по цепочке. Он согласился сотрудничать, осталось только дождаться, когда придет очередное послание, сообщается в публикации.

В марте 2002 года курьер сообщил, что из Саудовской Аравии пришло письмо для Хаттаба. Тогда в срочном порядке из Москвы спецбортом доставили специалиста по ядам, который обработал письмо специальным составом с нервно-паралитическим веществом. При этом использованный состав предусматривал, что действовать яд начнет только на вторые-третьи сутки, а выглядеть все будет, как смерть от пищевого отравления. Сделано это было для того, чтобы не подставить курьера. Аккуратно запечатанный конверт отдали гонцу, и он отправился по цепочке.

От редакции: Странное дело, а я вот помню совсем иную официальную версию смерти Хаттаба - транслировавшуюся вместе с добротным сюжетом на центральному нашему, прости господи, телевидению. В версии говорилось, что маленькие дозы яда подкладывал в еду террориста его личный повар (завербованный за огромные деньги фэсбами), которого он везде возил с собой, а другим не доверял. Повара показывали - он же вечером хоронил Хаттаба по мусульманской традиции, в день смерти, в боковую ямку в лесу. На кормление Хаттаба отравленной пищей ушло полгода - так говорили нам всё те же спецслужбы государства расейского.

Всё это дело (похороны) было заснято на видео - скорее всего, самими моджахедами, а потом (и тут другого варианта быть не может) эта видеозапись через всё того же купленного повара-моджахеда и оказалась в руках ФСБ (или кто там курировал операцию на самом-то деле - частная военная кампания ЛУК-ойла, "Транснефти" или Сечина?). И когда же нам врали? И куда убежали государственные деньги на вербовку повара? Может, где-нибудь в "комнате Захарченко" очередной найдутся? И, может, новая версия (да ещё эти невероятные грибы, о которых там вообще ничего не говорилось) - это такое ненавязчивое прикрытие двойного агента, который продолжает работать сейчас где-нибудь в Сирии? Ведь война-то кончилась - как пить дать. Ну, или как дать покушать какому-нибудь Аль-Багдади...

Д.Ч.