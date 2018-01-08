Игиловская ячейка раскрыта в Иордании

Власти Иордании сообщили о раскрытии ячейки "Исламского государства" (запрещено на территории РФ), планировавшей осуществить ряд терактов, целями которых должны были стать охраняемые объекты, торговые центры, а также религиозные деятели, передает Reuters со ссылкой на государственные СМИ страны.

Уточняется, что теракты должны были произойти в ноябре прошлого года, однако спецслужбы Иордании помешали осуществлению этих планов, арестовав 17 членов ячейки ИГ и конфисковав у них оружие и взрывные устройства. Когда именно были арестованы террористы, не сообщается.

По официальным данным, террористы планировали осуществить серию ограблений банков и угонов машин, чтобы получить средства на осуществление атак. Также сообщается, что они изготавливали бомбы в домашних условиях, используя для этого компоненты и материалы, купленные на рынках.

Как напоминает Reuters, Иордания играет важную роль в возглавляемой США международной антитеррористической коалиции, предоставляя военную поддержку, логистику и разведданные.

При этом за последние годы в стране произошел ряд инцидентов, ответственность за которые взяло на себя ИГ. Так, в декабре 2016 года террористы захватили заложников в популярном среди туристов замке эпохи крестовых походов в городе Эль-Карак на юге Иордании. Жертвами этой атаки стали 10 человек, включая туриста из Канады.

Отметим, что "побеждённая" игиловщина стремительно расползается окрест Сирии.

На севере Синайского полуострова в результате нападения боевиков 28 декабря минувшего года были убиты семеро военнослужащих египетской армии. Атака вооруженных экстремистов произошла в районе населенного пункта Бир-эль-Абд, сообщает Al Jazeera. На данный момент известно, что один из погибших был офицером армии Египта. О потерях среди боевиков пока не сообщается. Журналисты отмечают, что к настоящему моменту официальных комментариев по инциденту со стороны армейских представителей не поступало.

На днях власти Египта сообщили о проведении ряда контртеррористических операций на территории страны. Одна из них прошла в провинции аш-Шаркия на севере Синайского полуострова. В ходе операции полиция взяла штурмом ферму, служившую тренировочным лагерем для боевиков группировки "Исламское государство". Девять экстремистов были убиты.

Еще одна операция прошла в Каире - там на явочной квартире без боя были арестованы еще девять террористов. Также было изъято автоматическое оружие, боеприпасы, взрывчатка, инструменты, использовавшиеся для изготовления взрывных устройств.

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